SuperLiga: Sabău a rămas surprins când a aflat cine îl poate înlocui la Universitatea Cluj
HotNews.ro, 21 octombrie 2025 16:50
Ioan Ovidiu Sabău s-a despărțit de Universitatea Cluj. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui nou antrenor. Printre variantele vehiculate în ultimele două zile sunt Cristiano Bergodi, Adrian Mutu sau Andrei Prepeliță, scrie DigiSport.ro. În…
Acum 30 minute
17:10
Românii și-au mutat în alte rețele peste un milion de numere de telefon în acest an. Ce operator a atras cele mai multe numere de la rivali # HotNews.ro
Românii și-au portat în alte rețele peste 1,01 milioane de numere de telefon, de la începutul acestui an până la 30 septembrie, cele mai multe fiind de telefonie mobilă, arată datele publicate marți de Arbitrul…
17:00
Ce își propune conducerea instalată de Moscova să reaușească până sâmbătă la cea mai mare centrală nucleară din Europa # HotNews.ro
Alimentarea externă cu energie electrică a centralei nucleare inactive de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, va fi restabilită până sâmbătă, a declarat pentru Reuters conducerea instalată de Moscova. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare…
17:00
Premieră: Primarul unei localități de langă București a dat peste 1.700 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor / Ce probleme reclamă oamenii și cum se acuză reciproc două autorități # HotNews.ro
Mai mulți proprietari de locuințe din Corbeanca, județul Ilfov, au fost amendați în această lună pentru lipsa asigurării obligatorii a locuințelor, o premieră la nivel național, în condițiile în care niciun primar nu a dat…
Acum o oră
16:50
16:50
Licitații trucate la CNAIR. Patru companii au fost amendate de Consiliului Concurenței după o investigație de doi ani și jumătate # HotNews.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei, pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informează Agerpres. „Consiliul Concurenţei a sancţionat…
16:40
Trenurile suspendate vor reveni în circulație, după ce companiile feroviare au ajuns la un acord pentru „stingerea” datoriilor restante # HotNews.ro
CFR Infrastructură a anunțat că trenurile CFR Călători care au fost anulate vor reveni în circulație conform programului obișnuit. Cele două companii feroviare au ajuns la un acord privind sumele restante, în cuantum de aproape…
16:30
După o investigație jurnalistică a Snoop, MAE a publicat pe site exporturile militare ale României. În ce țară dăm cel mai mult armament # HotNews.ro
Reporterii Snoop au intrat în posesia unui document care arăta că, în august 2025, un container de două tone, încărcat cu mortiere tractate de calibru greu, a plecat de la o subsidiară din Bacău a…
16:30
Macron susține public pentru prima dată suspendarea reformei pensiilor, un important pas înapoi pentru președinte. Dar folosește termenul „amânare” # HotNews.ro
Noul guvern al lui Macron a supraviețuit pentru moment în parlament, mulțumită compromisului cu socialiștii pe tema reformei pensiilor. Președintele este de acord cu asta, pentru moment, scriu AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron…
16:30
Criză la vârful gigantului farmaceutic care produce cel mai folosit medicament pentru slăbit, în urma unui conflict strategic: „Nu a fost posibilă o înțelegere comună” # HotNews.ro
Președintele gigantului farmaceutic care produce medicamentul Wegovy, Novo Nordisk, și alți șase membri independenți ai consiliului de administrație vor demisiona luna viitoare, în urma unui conflict privind strategia cu acționarul majoritar al companiei farmaceutice, Fundația…
Acum 2 ore
16:20
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar, acuzată de corupție. „Avem nevoie de o cultură a integrității” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar, acuzată de către DNA de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități…
16:20
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente, obligatorii prin lege, și ce amenzi sunt prevăzute / Ofertele firmelor de gaze # HotNews.ro
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Aceștia se instalează doar de către firme autorizate de ANRE, iar prețul lor variază între…
16:00
Jocurile de slot rămân preferatele românilor în mediul online Într-o piață reglementată, jucătorii români își dezvoltă preferințe clare pentru jocurile care combină interfața intuitivă, graficile captivante și funcțiile dinamice. Sloturile online oferă toate aceste beneficii…
16:00
Avocat trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm în gât, în timpul protestului pro-Georgescu din iulie # HotNews.ro
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei. „În fapt,…
16:00
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban # HotNews.ro
Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia…
15:50
Fost judecător CCR: „Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam” # HotNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu a declarat că pensiile actuale ale magistraților stârnesc polemici publice prea mari în condițiile în care ele sunt apropiate de nivelul salariilor din magistratură și a amintit de…
15:40
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează EFE, preluată de Agerpres. „Dacă…
15:40
„Câteodată am impulsul cretin de a vrea un război pentru ca toți zevzecii care se cred mari luptători să afle cu adevărat ce înseamnă asta”. Nu spun cine a rostit aceste cuvinte. Ele îngheață prin…
15:30
Tarifele la apă și canalizare în România, în luna octombrie 2025: Bucureștiul rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri # HotNews.ro
Tarifele la apă și canalizare din România continuă să înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, arată datele recente, publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Citește…
15:30
Transelectrica începe două proiecte strategice: Închide „Inelul” de electricitate al României și creează o punte de legătură cu Republica Moldova # HotNews.ro
Compania Transelectrica a anunțat, marți, construcția a două linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV de importanță strategică pentru sistemul energetic al României. Aceste investiții, numite de Transelectrica „fanion” și de „impact istoric”, vizează închiderea…
Acum 4 ore
15:00
VIDEO Momentul când cei doi ucraineni care plănuiau incendierea sediului Nova Post din București sunt arestați / Anchetatorii dau detalii despre cei doi # HotNews.ro
Poliția Română a publicat o înregistrare video cu momentul când cei doi ucraineni, în vârste de 21 și 24 de ani, acuzați de acte de sabotaj în numele Rusiei sunt prinși de polițiști și arestați. Operațiunea…
15:00
În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București s-au scumpit cu 70% # HotNews.ro
Evoluția salariilor medii nete (+75%) a depășit ușor ritmul de creștere al prețurilor medii ale apartamentelor (+73%) Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, în…
15:00
Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați. Ce ascunde trendul „mukbang”, care a ucis deja influenceri # HotNews.ro
E șocant să vezi tineri care mănâncă ardei iute ca pe mere, cartofi prăjiți în cantități industriale sau sosuri fluorescente. Copiii și adolescenții îi urmăresc online fascinați, îi încurajează și, uneori, încearcă să-i imite. Fenomenul mukbang (din…
15:00
Precedentul rusesc în România. Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective strategice de lângă București. „Sabotorul a fost reținut și nu a mai putut comunica cu coordonatorii” # HotNews.ro
În urmă cu fix o lună, cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune. Operațiunea…
15:00
De ce a durat aproape o lună ca CCR să constate că lipsește avizul CSM pe legea pensiilor magistraților? Trei judecători au cerut amânarea la primul termen de judecată / Detalii din ședințele Curții Constituționale # HotNews.ro
Sunt două motive principale pentru care Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra legii privind pensiile magistraților într-o lună de la prima ședință și fără a intra în conținutul actului normativ, conform surselor HotNews din instituție. Unul…
14:50
Coaliția de guvernare a decis, într-o ședință care are loc în aceste momente la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform surselor HotNews care participă la ședință. Guvernul…
14:40
Strania soartă a casei lui George G. Assan, industriașul care a dat pâine Bucureștiului. Superba reședință, azi “Casa Oamenilor de Știință”, găzduiește acum botezuri și nunți # HotNews.ro
a început de secol XX, grațioasa reședință a industriașului George G. Assan, din piațeta Lahovary, întrecea prin splendoare și monumentalitate prestigiul, faptele și averea familiei Assan. Împreună cu fratele său Basile, George G. Assan reușise…
14:40
Adevărata problemă a fiscalității românești nu e gemul, ci incapacitatea noastră de a vorbi serios despre gem # HotNews.ro
Controversa iscată de afirmația președintelui ANAF, potrivit căreia „gemul pe care îl face în casă bunica este inclus în calculul GAP-ului de TVA”, a fost tratată aproape exclusiv prin grila ironiei. În loc să deschidă…
14:30
Kremlinul îi pregătește pe ruși pentru un singur final al războiului. Ce spune asta despre intențiile lui Putin # HotNews.ro
Kremlinul pregătește poporul rus pentru o victorie completă în Ucraina, indiferent de prețul plătit pentru asta, un efort intern care este în contradicție cu disponibilitatea declarată a lui Putin de a face concesii teritoriale, spune…
14:20
Companiile fintech din Rusia încearcă să îi ademenească pe oameni să își vândă aurul la bancomate # HotNews.ro
Firmele rusești din domeniul tehnologiei financiare („fintech”) folosesc inteligența artificială pentru a încerca să-i convingă pe locuitorii țării să își transforme aurul în numerar la automate specializate. Însă, în pofida creșterii de peste 60% a…
14:10
Consiliul Mondial al Aurului, care afirmă că până în prezent au fost extrase 238.391 de tone (216.265 de tone metrice) de aur – o cantitate care ar încăpea într-un cub cu latura de aproximativ 22…
14:00
Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord # HotNews.ro
Un avion al companiei American Airlines, a efectuat o aterizare de urgență în statul Nebraska luni seara, după ce piloții nu au putut lua legătura cu însoțitorii de zbor și au auzit pe cineva în…
14:00
Decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională legea privind pensiile magistraților, pe lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul CSM „de garant al independenței justiției”, transmite marți Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima reacție…
13:50
Salariul minim în România: „Varianta cea mai rea din toate”, discutată în piață. Patronii IMM resping orice creștere în 2026 # HotNews.ro
Confederația patronală IMM România, care reprezintă patronii de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, se opune oricărei creșteri a salariului minim pe economie în anul 2026, unul dintre liderii organizației dezvăluind care este „varianta cea…
13:50
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. Iată cum arată echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro. PORTAR George Gavrilaș (FC Metaloglobus București) – A fost învins…
13:50
CFR Infrastructură vine cu explicații în scandalul anulării trenurilor. Compania de stat spune că are datorii de 200 milioane lei și că sunt probleme cu plata salariilor # HotNews.ro
CFR Infrastructură, care a suspendat circulația câtorva zeci de trenuri CFR Călători, spune că este într-o situație financiară dificilă din cauza datoriilor pe care operatorul le are. Sunt probleme cu plata salariilor și au apărut…
13:40
„Renta de merit” a lui Vasile Stângă este de 1.000 de euro pe lună, a lui Cristian Gațu de 2.000 de euro pe lună și doar Nadia Comăneci și alți câțiva mari campioni ajung la…
13:40
Cine deține compania Nova Post din București, vizată de operațiunea cu colete incendiare a Rusiei # HotNews.ro
Potrivit SRI, doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”, vizau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din București. Serviciul Român de Informații a informat…
13:30
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Patru curți de apel din România au anunțat marți că renunță la acțiunile de protest declanșate în luna august alături de toate instanțele și parchetele din țară, care au decis atunci să judece doar dosarele…
Acum 6 ore
13:20
Cazul exploziei din Rahova: Distrigaz a primit aprobare pentru repornirea gazelor pe mai multe străzi din zonă / Câteva blocuri rămân încă fără gaze # HotNews.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat marți că a primit aprobare pentru restabilirea etapizată a alimentării cu gaze a străzilor din zona Calea Rahovei, unde a avut loc, vineri, o explozie. Însă, nu vor fi repornite…
13:20
Ultimul cadavru returnat de Hamas Israelului este al unui bărbat care avea și cetățenie română # HotNews.ro
Israel a anunțat marți că al treisprezecelea trup neînsuflețit predat luni în Gaza de Hamas a fost identificat ca fiind al lui Tal Haimi, un subofițer ucis pe 7 octombrie 2023, transmite France Presse. Tal…
13:10
Ce spune Kremlinul despre posibilitatea ca Putin și Trump să zboare la întâlnirea de la Budapesta cu același avion # HotNews.ro
Informații apărute în presă au vorbit despre posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump să sosească simultan cu același avion la summitul de la Budapesta. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a…
13:10
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se…
13:10
BREAKING România și Polonia anunță destructurarea unei rețele de sabotaj orchestrate de Rusia pe teritoriul național # HotNews.ro
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări având legătură cu un presupus nou plan de trimitere…
13:00
O mare firmă înființată de o familie din România și-a deschis fabrică în Brazilia. „Vom folosi bacterii produse în laboratorul de la Filipeștii de Pădure” # HotNews.ro
Un mare producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură din România a anunțat, într-un comunicat, lansarea oficială a unei fabrici în Brazilia, scrie site-ul de business Start-Up Cafe. Compania Norofert, listată pe piața AeRO…
13:00
Bărbatul care a încercat să îl asasineze pe premierul slovac Robert Fico a fost găsit vinovat de terorism și a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare # HotNews.ro
Un tribunal slovac l-a condamnat marți pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului naționalist Robert Fico în mai 2024, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.…
13:00
„Nu voi tolera astfel de comportamente” – Ministrul Transporturilor somează directorii companiilor feroviare să rezolve criza anulării trenurilor # HotNews.ro
Ministrul Transporturilor spune că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a alocat pentru CFR Călători suma de 243 de milioane de lei și pot fi din acești bani plătite datoriile către CFR Infrastructură. „Nu voi tolera astfel…
12:50
FOTO. Cum arată închisoarea în care a fost închis Nicolas Sarkozy. Va avea celulă privată cu frigider, televizor, duș, toaletă și telefon fix. Aproape toate au un preț # HotNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Dacă face apel la condamnare, Sarkozy poate ieși mai repede, până…
12:50
Șeful Nvidia spune că oamenii vor ajunge să lucreze cot la cot cu oameni „digitali” în corporații # HotNews.ro
Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, prezice că inteligența artificială (AI) nu doar că va lucra alături de oameni, ci va trece și printr-un proces de orientare și integrare pentru a asimila cultura unei companii, relatează revista…
12:30
Nu-l întrebați pe ChatGPT cu cine să votați, avertizează autoritățile olandeze, care au testat ce se întâmplă dacă faci așa ceva # HotNews.ro
Chatboții cu inteligență artificială (IA) sunt „puțin fiabili și în mod evident părtinitori” atunci când oferă sfaturi de vot, a avertizat marți, cu opt zile înainte de alegeri, Autoritatea pentru Protecția Datelor din Țările de…
12:00
O conservatoare radicală, prima femeie aleasă vreodată la șefia guvernului japonez. Cine este și ce vrea prim-ministra Sanae Takaichi # HotNews.ro
Takaichi preia conducerea țării într-un moment în care politica japoneză pare mai fragmentată ca niciodată și se confruntă cu probleme economice care îi nemulțumesc pe alegători, scriu Reuters și New York Times. Conservatoarea radicală Sanae…
