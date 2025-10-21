Zeci de trenuri anulate din cauza datoriilor CFR. Se recomandă mersul pe jos: se întârzie mai puțin decât cu trenurile CFR
Impact.ro, 21 octombrie 2025 16:50
Haos total pe calea ferată românească: zeci de trenuri au fost anulate peste noapte, iar pasagerii au aflat vestea ca pe vremuri: direct în gară, după două ore de așteptare și o cafea rece. CFR […] The post Zeci de trenuri anulate din cauza datoriilor CFR. Se recomandă mersul pe jos: se întârzie mai puțin decât cu trenurile CFR appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
17:10
Un restaurant din Budapesta vrea să găzduiască summitul Trump-Putin. La București, s-ar termina războiul până vine chelnerul # Impact.ro
Diplomația mondială a ajuns la nivelul următor: un bistro din Budapesta s-a oferit să găzduiască întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, promițând că pacea mondială va fi servită la farfurie, cu tacâmuri de argint […] The post Un restaurant din Budapesta vrea să găzduiască summitul Trump-Putin. La București, s-ar termina războiul până vine chelnerul appeared first on IMPACT.ro.
Acum o oră
16:50
Zeci de trenuri anulate din cauza datoriilor CFR. Se recomandă mersul pe jos: se întârzie mai puțin decât cu trenurile CFR # Impact.ro
Haos total pe calea ferată românească: zeci de trenuri au fost anulate peste noapte, iar pasagerii au aflat vestea ca pe vremuri: direct în gară, după două ore de așteptare și o cafea rece. CFR […] The post Zeci de trenuri anulate din cauza datoriilor CFR. Se recomandă mersul pe jos: se întârzie mai puțin decât cu trenurile CFR appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Lovitură pe piața de mic mobilier: ANAF vinde un pat din lemn de frasin confiscat, la doar 500 de lei. Nu se știe dacă proprietarul anterior a dormit bine pe el, dar statul promite că […] The post ANAF a scos la vânzare un pat de frasin de la executări. Urmează gemul de la bătrânele? appeared first on IMPACT.ro.
16:30
Guvernul a decis: referendum pentru reforma pensiilor speciale. Desigur, referendumul va fi declarat neconstituțional # Impact.ro
Guvernul României a anunțat cu mândrie că va organiza un referendum pentru reforma pensiilor speciale, o inițiativă curajoasă, dar complet inutilă, având în vedere că orice încercare de a umbla la pensiile magistraților e automat […] The post Guvernul a decis: referendum pentru reforma pensiilor speciale. Desigur, referendumul va fi declarat neconstituțional appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
10:00
World Animal Protection lansează o campanie publică pentru eliberarea ursului Baloo de la Straja. Apel către ministrul Mediului pentru intervenție de urgență. Peste 180.000 de persoane din întreaga lume au semnat petiția prin care se […] The post Salvați-l pe Baloo, ursul captiv la Straja de 25 de ani! appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
09:20
Arsenal – Atletico Madrid, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 21 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis […] The post Champions League: Arsenal vs Atletico Madrid – Echilibru la Londra appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Champions League: Newcastle vs Benfica – „Vulturii” caută primele puncte pe St. James’ Park # Impact.ro
Newcastle – Benfica, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 21 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe St. James’ Park, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Newcastle vs Benfica – „Vulturii” caută primele puncte pe St. James’ Park appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
22:30
Sondaj INSCOP: 26% dintre români cred că omul nu a ajuns pe Lună. Doar pe Soare, noaptea # Impact.ro
Un nou sondaj INSCOP arată că peste un sfert dintre români cred că aselenizarea a fost o înscenare, probabil filmată în Buftea, cu Stanley Kubrick pe regie și Ceaușescu la montaj. Astfel, 26,1% dintre români […] The post Sondaj INSCOP: 26% dintre români cred că omul nu a ajuns pe Lună. Doar pe Soare, noaptea appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Se cere referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Îl va organiza Parlamentul unicameral cu 300 de membri # Impact.ro
După ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților, clasa politică s-a reaprins brusc, ca un pensionar special la auzul cuvântului „tăiere”. Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul său va propune organizarea unui referendum […] The post Se cere referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Îl va organiza Parlamentul unicameral cu 300 de membri appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
16:20
CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Pasul 2: mărită vârsta de pensionare a nespecialilor la 85 de ani, ca să iasă media națională la 65 # Impact.ro
Lovitură de sta financiară! Curtea Constituțională a României a decis, cu scorul strâns de 5 la 4, să respingă reforma pensiilor speciale ale magistraților. Practic, reforma a picat la milimetru, o unitate de măsură complet […] The post CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Pasul 2: mărită vârsta de pensionare a nespecialilor la 85 de ani, ca să iasă media națională la 65 appeared first on IMPACT.ro.
15:20
După câțiva ani în care părea că fenomenul întoarcerii acasă prinde avânt, românii au început din nou să-și ia lumea în cap, și de data asta nu doar la figurat. Potrivit unei analize Profit.ro, în […] The post Românii au reînceput să emigreze masiv. Mai rămân aici doar tinerii pensionari speciali appeared first on IMPACT.ro.
15:10
Val de cutremure de suprafață în România. Explicația științifică: elefanții pe care stă Pământul plat se scarpină de purici # Impact.ro
România a fost zguduită, la propriu, de un val de cutremure de suprafață. În ultimele zece zile s-au înregistrat opt seisme, cel mai puternic având loc miercuri, în Satu Mare: magnitudine 4, adâncime 4,1 kilometri. […] The post Val de cutremure de suprafață în România. Explicația științifică: elefanții pe care stă Pământul plat se scarpină de purici appeared first on IMPACT.ro.
14:50
UE finanțează o autostradă între București și Salonic. Rusia va finanța o pistă pentru cal # Impact.ro
Europa se pune serios pe treabă. Sau, mă rog, pe asfalt. Grecia, Bulgaria și România, cu binecuvântarea și finanțarea Comisiei Europene, vor să lege printr-o autostradă capitala României de Salonic, într-un coridor economic și turistic […] The post UE finanțează o autostradă între București și Salonic. Rusia va finanța o pistă pentru cal appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Petrolul Ploieşti – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, luni, 20 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs CFR Cluj – Duelul marilor dezamăgiri appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Hermannstadt – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, luni, 20 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Csikszereda – Scapă cine poate! appeared first on IMPACT.ro.
19 octombrie 2025
23:40
Bianca Drăgușanu a plecat dintr-un restaurant fiindcă acolo erau clienți în trening. Poate și cu Octavia parcată în față # Impact.ro
Bianca Drăgușanu a avut parte de o seară grea. Nu din cauza mâncării, ci din cauza publicului. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că a fost nevoită să plece dintr-un restaurant din cauza unor […] The post Bianca Drăgușanu a plecat dintr-un restaurant fiindcă acolo erau clienți în trening. Poate și cu Octavia parcată în față appeared first on IMPACT.ro.
23:00
O nouă teorie a savanților: extratereștrii nu iau legătura cu noi pentru că nici ei nu sunt prea deștepți # Impact.ro
După decenii de așteptat un semn de viață din cosmos, savanții au ajuns la o concluzie șocant de pământeană: extratereștrii nu ne contactează pentru că nici ei nu sunt prea deștepți. Cu alte cuvinte, nu […] The post O nouă teorie a savanților: extratereștrii nu iau legătura cu noi pentru că nici ei nu sunt prea deștepți appeared first on IMPACT.ro.
22:30
Premierul Spaniei propune ca salariul minim să fie același în întreaga UE. În sfârșit, o idee la care să te tot aliniezi! # Impact.ro
Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a lansat o propunere care i-a făcut pe români să tresară ca la un anunț de „mărire de salariu” adevărată: același salariu minim pentru toți europenii. Da, ați citit bine: același! […] The post Premierul Spaniei propune ca salariul minim să fie același în întreaga UE. În sfârșit, o idee la care să te tot aliniezi! appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Donald Trump a dus lupta politică la un nou nivel, unul de canalizare digitală. Președintele american a reacționat la protestele uriașe „No Kings”, unde milioane de americani au ieșit în stradă împotriva presupusei sale „agende […] The post O MAGArie de proporții: Trump a aruncat cu rahat AI peste protestatari appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Gigi Becali, la a 400-a retragere din fotbal. Până la următorul meci, când ca antrenor va trebui să facă schimbări # Impact.ro
După încă o înfrângere suferită de FCSB, actuala campioană a României a ajuns pe locul 12 în SuperLigă, cu 13 puncte din tot atâtea meciuri. Un bilanț care l-ar fi făcut să se retragă și […] The post Gigi Becali, la a 400-a retragere din fotbal. Până la următorul meci, când ca antrenor va trebui să facă schimbări appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Jaful secolului la Luvru: au fost furate bijuteriile din vitrina lui Napoleon. „I-a pedepsit Dumnezeu pentru Vidraru!” # Impact.ro
Franța a fost zguduită de un jaf demn de un film cu Louis de Funès, dacă n-ar fi fost, totuși, pe bune. Patru hoți au intrat duminică dimineață în Galeria Apollon a Muzeului Luvru și […] The post Jaful secolului la Luvru: au fost furate bijuteriile din vitrina lui Napoleon. „I-a pedepsit Dumnezeu pentru Vidraru!” appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Diana Șoșoacă s-a plâns în Rusia, cel mai mare ospiciu din lume, că România vrea să o bage într-un ospiciu # Impact.ro
Diana Șoșoacă a ajuns la Moscova, unde a participat la aniversarea de 20 de ani a postului Russia Today, alături de Vladimir Putin, și a profitat de ocazie ca să spună lumii întregi că România […] The post Diana Șoșoacă s-a plâns în Rusia, cel mai mare ospiciu din lume, că România vrea să o bage într-un ospiciu appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Dan Bittman a recunoscut că nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. Mai direct spus, domnul nu s-a ascuns după copac, ci după mama. „Pe vremea lui Ceașcă […] The post Dan Bittman a fugit de stagiul militar, nu doar de război appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Dinamo – Rapid, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Dinamo vs Rapid – Derby de colecţie pe Arena Naţională appeared first on IMPACT.ro.
09:10
UTA Arad – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: UTA Arad vs Oţelul Galaţi – Duel pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
18 octombrie 2025
22:10
Românii mănâncă tot mai puțină pâine, chiar dacă grâul a fost anul ăsta cât pentru trei țări. Potrivit INS, consumul a scăzut la 6,6 kilograme pe lună de persoană, adică exact cât mănâncă un român […] The post Românii mănâncă tot mai puțină pâine, din cauza prețului. Cozonacul e mai bun appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin–Trump” între Rusia și SUA. Ar fi bine să treacă pe sub Bucegi, pentru energie # Impact.ro
Un oficial rus a sugerat construirea unui tunel feroviar „Putin–Trump”, care să lege Rusia de SUA pe sub Strâmtoarea Bering. Ideea ar fi ca tunelul să devină „simbolul unității” dintre cele două superputeri. Momentan, singura […] The post Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin–Trump” între Rusia și SUA. Ar fi bine să treacă pe sub Bucegi, pentru energie appeared first on IMPACT.ro.
21:30
Înțelepciunea rusească: un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea # Impact.ro
Un deputat rus, Oleg Matveicev, a venit cu o soluție originală pentru criza demografică din Rusia: să scadă nivelul de trai al populației. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, […] The post Înțelepciunea rusească: un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Ministrul Apărării se oferă să facă stagiul militar la 52 de ani, deoarece are o condiție fizică bună. La 18 ani nu o avea! # Impact.ro
Ministrul Apărării, domnul Moșteanu, a declarat că este dispus să facă armata acum, la 52 de ani, pentru că se simte într-o formă fizică excelentă. Poate prea târziu pentru front, dar numai bine pentru o […] The post Ministrul Apărării se oferă să facă stagiul militar la 52 de ani, deoarece are o condiție fizică bună. La 18 ani nu o avea! appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Se caută vinovații după explozia din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat pe drumuri alte câteva sute # Impact.ro
Explozia de vineri din cartierul bucureștean Rahova a distrus un bloc de locuințe, care va necesita cel mai probabil demolarea, a afectat peste 400 de persoane și a pus la încercare capacitatea de reacție a […] The post Se caută vinovații după explozia din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat pe drumuri alte câteva sute appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Diana Șoșoacă a fost la Moscova și pretinde că s-a întâlnit cu Putin. Atenție să nu ne-o rețină rușii la ei, ca pe Tezaur! # Impact.ro
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a bifat o nouă apariție internațională spectaculoasă: a fost invitată la Moscova, la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), unde a fost prezent […] The post Diana Șoșoacă a fost la Moscova și pretinde că s-a întâlnit cu Putin. Atenție să nu ne-o rețină rușii la ei, ca pe Tezaur! appeared first on IMPACT.ro.
10:20
Metaloglobus – FCSB, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs FCSB – Campioana face toţi banii appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs Unirea Slobozia – Oltenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Suntem pe primul loc la inflație în UE. Conducem atât de detașat că locurile 2 și 3 nu se mai acordă # Impact.ro
România a reușit din nou o performanță europeană: e campioană la inflație. Cu o rată anuală de 8,6%, țara noastră e mult peste media Uniunii Europene de 2,2% și lasă mult în urmă Estonia (5,3%), […] The post Suntem pe primul loc la inflație în UE. Conducem atât de detașat că locurile 2 și 3 nu se mai acordă appeared first on IMPACT.ro.
17 octombrie 2025
21:40
Rușii vor ca Putin să zboare prin România spre întâlnirea cu Trump din Ungaria. Or ști că pe Otopeni o felie de pizza e 10 euro? # Impact.ro
Generalii ruși caută rute sigure pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump. Cum Polonia e exclusă, pentru că Puțin s-ar putea trezi cu avionul escortat până […] The post Rușii vor ca Putin să zboare prin România spre întâlnirea cu Trump din Ungaria. Or ști că pe Otopeni o felie de pizza e 10 euro? appeared first on IMPACT.ro.
21:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis lui Vladimir Putin că poate veni liniștit la Budapesta pentru summitul cu Donald Trump. Nu îl va aresta nimeni, deși pe numele liderului rus există un mandat emis de […] The post Orban i-a promis lui Putin că nu îl arestează dacă merge la Budapesta. Doar îl perie appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Numărul șacalilor din România a crescut exponențial. Dacă erau buni de făcut mici din ei, așa cum sunt câinii, nu apucau să se înmulțească # Impact.ro
Un studiu al Universității „Transilvania” din Brașov arată că populația de șacali din România a crescut de la 1.300 de exemplare în 2004 la peste 41.000 în 2025. Cu alte cuvinte, șacalii s-au înmulțit mai […] The post Numărul șacalilor din România a crescut exponențial. Dacă erau buni de făcut mici din ei, așa cum sunt câinii, nu apucau să se înmulțească appeared first on IMPACT.ro.
13:30
Când ai șansa să întâlnești artiști de un nivel ridicat, care fac parte din așa numita „generație de aur”, automat ai tendința de a-i compara cu artiștii pe care ii găsești astăzi în aceeași categorie […] The post Andreiță și Rela Miron – Lăutarii vechi și noi appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, meci contând pentru finala turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 21:0a0, în Kingdom Arena, şi […] The post Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner – Finală de vis la Riad appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Farul Constanţa – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs FC Argeş – Duel pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
02:30
ANAF îi caută pe „bombardierii” cu mașini scumpe, dar cu kilometrajul veniturilor dat înapoi # Impact.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunţat că instituția pornește la vânătoare de „bombardieri” – acei români care conduc maşini de 100.000 de euro, dar declară venituri de 2.000 de lei sau deloc, Cu alte cuvinte, […] The post ANAF îi caută pe „bombardierii” cu mașini scumpe, dar cu kilometrajul veniturilor dat înapoi appeared first on IMPACT.ro.
02:10
Tinerii români vor salarii decente de la primul job. Cât tupeu! Vor salarii europene, ei trăind în Europa # Impact.ro
Generația Z șochează piața muncii din România: tinerii vor salarii decente, condiții normale și, culmea obrăzniciei, respect. Potrivit unui studiu, cei mai mulți își doresc de la primul job un venit de cel puțin 1.000 […] The post Tinerii români vor salarii decente de la primul job. Cât tupeu! Vor salarii europene, ei trăind în Europa appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Românii conduc Europa la un capitol neașteptat: risipa alimentară. În fiecare an, aruncăm 2,5 milioane de tone de mâncare, adică echivalentul a tot ce gătește mama într-o viață, plus ce mai trimite și la pachet. […] The post Românul, care se plânge că nu are ce mânca, e campion european la risipa alimentară appeared first on IMPACT.ro.
16 octombrie 2025
21:10
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit ziua la care trebuia cerută prelungirea. Practic, omul a fost salvat nu de avocați, ci de Google Calendar # Impact.ro
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit calendarul și nu a cerut prelungirea la timp. Doar la pensionare nu se greșește calendarul. E o premieră juridică: corupția se prescrie nu doar în timp, […] The post Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit ziua la care trebuia cerută prelungirea. Practic, omul a fost salvat nu de avocați, ci de Google Calendar appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Rezerviștii, oameni trecuți de 50 de ani, speră ca, dacă vine războiul, măcar să fie unul static # Impact.ro
Mulți rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat la mobilizare în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25, dar unii dintre ei s-au plâns că au fost chemați „fulgerător”, fără să aibă timp să se pregătească, mai ales […] The post Rezerviștii, oameni trecuți de 50 de ani, speră ca, dacă vine războiul, măcar să fie unul static appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Peste jumătate dintre români sunt convinși că în România există locuri „încărcate energetic”. Se știe că tunelurile dacice de sub Bucegi aduc energie de la piramide… # Impact.ro
Un sondaj INSCOP arată că 51,4% dintre români cred că există în țară locuri „încărcate energetic”, care le influențează starea. Restul de 48,6% n-au simțit energia, probabil pentru că n-au stat suficient pe vârf de […] The post Peste jumătate dintre români sunt convinși că în România există locuri „încărcate energetic”. Se știe că tunelurile dacice de sub Bucegi aduc energie de la piramide… appeared first on IMPACT.ro.
10:20
Tehnologie dovedită, viziune digitală: Bozankaya prezintă în România soluții pentru mobilitatea urbană durabilăBozankaya, producător de vehicule electrice inovatoare și soluții moderne pentru transportul urban, a participat recent la două dintre cele mai relevante evenimente dedicate […] The post Inovație turcească pe șine românești: Bozankaya a năvălit în România appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 19:30, în Kingdom Arena, şi […] The post Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz – Miza pe liderul ATP appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Six Kings Slam 2025: Jannik Sinner – Novak Djokovic, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 21:00, în Kingdom Arena, şi […] The post Six Kings Slam 2025: Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Schimb de ştafetă la Riad appeared first on IMPACT.ro.
15 octombrie 2025
22:00
Dan Bittman spune că fuge din țară dacă vine războiul. Unde fuge? Vorba cântecului: „Cât de departe” # Impact.ro
Dan Bittman a declarat într-un interviu că, în caz de război, prima lui soluție e să plece din ţară. Și n-o spune ca metaforă: „În primul rând încerc să fug din țară, să plec, să […] The post Dan Bittman spune că fuge din țară dacă vine războiul. Unde fuge? Vorba cântecului: „Cât de departe” appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.