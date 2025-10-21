UE analizează interzicerea unui compus din dezinfectanţii pentru mâini, din cauza temerilor legate de cancer

13:30

Casele de până la 150 de metri pătrați și anexele mici de până în 20 metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație în mediul rural. Propunerea a fost inclusă de Ministerul Dezvoltării în noul Cod al Urbanismului, care urmează să fie adoptat. Autoritățile locale nu vor fi exluse din decizie, dar vor avea la dispoziție 15 zile în care să comunice dacă este nevoie sau nu de autorizație, a anunțat, în direct la Digi24, ministrul Cseke Attila, avertizând că procedura birocratică va fi acum mult simplificată de către autorități, însă „crește răspunderea proiectantului”.