Magistrații revin la instanță. Mai multe Curți de Apel anunță încetarea grevei după decizia CCR care le menține pensiile speciale

După nouă luni de anchete, investigatorii de la Parchetul General nu mai au niciun dubiu că Rusia este în spatele atacurilor hibride din România.Dezvăluirea a fost făcută la one2one chiar de procurorul general al României, Alex Florența.„Toate firele duc acolo, cu certitudine.”Șeful Ministerului Public vorbește de o adevărată infrastructură online creată pentru manipulare și dezinformare.Unele dintre aceste „fire” sunt anchetate în noi dosare penale, care sunt în lucru, adaugă șeful...