Antreprenorii nu vor creșterea salariului minim în 2026

13:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Întâmplarea, demnă de cartea recordurilor, a avut loc duminică după-amiază, pe o stradă din comuna Măgura, județul Bacău. Protagoniștii sunt doi bărbați din localitate de 44 și 47 de ani. Așadar, după ce s-au cinstit cum se cuvine cu băutură (nu știm dacă împreună, dar putem bănui), dând pe gât numeroase păhărele, cei doi au […] Articolul Cascadorii râsului pe două roți! Doi bicicliști „veseli” au ajuns la spital după ce s-au ciocnit în mers apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.