Antreprenorii nu vor creșterea salariului minim în 2026
Jurnal de Vrancea, 21 octombrie 2025 17:20
Întreprinderile mici și mijlocii din România – IMM România – propune înghețarea salariului minim pe economie și în 2026, argumentând că trei sferturi dintre antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu. „Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constat şi peste rata inflaţiei. […]
• • •
Acum 5 minute
17:30
VIDEO „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care s-a încheiat oficial, dar care va continua să inspire # Jurnal de Vrancea
Muzeul Vrancei a fost astăzi neîncăpător pentru publicul care a participat la evenimentul de final al proiectului „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri", derulat de Consiliul Județean Vrancea, dedicat celei mai mari podgorii a României și poveștii vinului vrâncean. Într-o conferință specială, am adus împreună oameni cu experiență – profesori universitari, cercetători și jurnaliști de […]
Acum 15 minute
17:20
CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal. Anterior, ministrul Transporturilor a cerut directorilor celor două companii să rezolve problema […]
17:20
Acum 2 ore
16:00
Elevii din Odobești și Panciu vizitați de militarii Brigăzii 8 ROT din Focșani și ai Biroului de Informare Recrutare # Jurnal de Vrancea
Cu prilejul Zilei Armatei României, militari din cadrul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza", împreună cu reprezentanți ai Biroului de Informare și Recrutare al Centrului Militar Zonal Vrancea „Regele Carol I", au desfășurat o serie de activități de promovare a profesiei militare în școli din orașele Odobești și Panciu. Întâlnirile cu elevii au […]
Acum 4 ore
15:30
Astăzi, 21 octombrie 2025, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Vrancea a decis, în unanimitate, suspendarea formelor de protest adoptate anterior și reluarea activității de judecată pentru toate cauzele aflate pe rolul instanței. Activitatea va fi reluată începând de joi, 23 octombrie 2025. Aceeași hotărâre a fost adoptată și de către judecătorii de la […]
15:20
Reforma administrației locale este gata! Peste 12.000 dintre posturile ocupate vor fi desființate # Jurnal de Vrancea
Ministerul Dezvoltării are pregătit proiectul de reformă a administrației publice locale, a anunțat ministrul Cseke Attila. Documentul poate fi introdus în circuitul de avizare și apoi în ședința de Guvern „în momentul în care Coaliția decide", a precizat acesta. Potrivit ministrului, reforma propusă prevede aplicarea unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, […]
14:50
Directorul unei școli din Vrancea, finalist la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizată de Asociația pentru Valori în Educație (AVE România), s-a desfășurat duminică, 20 octombrie 2025, la Opera Română din București. Evenimentul a reunit sute de directori, inspectori și reprezentanți ai instituțiilor educaționale din întreaga țară, pentru a celebra performanța și implicarea în conducerea școlilor. Profesoara Ana Gavrilescu, director al […]
14:20
Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Golești au fost sesizați cu privire la faptul că OȚELAS MARIA, în vârstă de 86 de ani, a dispărut de la domiciliul situat în comuna Vânători, sat Petrești. Aceasta a fost văzută ultima dată la domiciliu în data de 18 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, de către […]
14:10
Operațiune de sabotaj pe teritoriul României dejucată de SRI! Doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, sunt cercetați în acest moment # Jurnal de Vrancea
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a prevenit o operațiune de sabotaj pe teritoriul României, în care erau implicați doi cetățeni ucraineni aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse. Ținta acestora era sediul companiei de curierat Nova Post din București. Potrivit SRI, cei doi au venit în România dinspre Polonia și au […]
13:50
Un bărbat a violat o femeie în cimitir. El a ajuns direct în pușcărie pentru că era căutat pentru că avea o condamnare # Jurnal de Vrancea
Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, potrivit IPJ Brăila. Fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte […]
Acum 6 ore
13:10
Judecătorii din Galați revin în sălile de judecată după aproape două luni de proteste # Jurnal de Vrancea
Judecătorii din Galați pun capăt protestului început la sfârșitul lunii august și vor relua activitatea normală în instanțe începând de miercuri, 22 octombrie. Decizia a fost luată marți, 21 octombrie, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Galați. „S-a hotărât suspendarea măsurilor de protest, cu consecința reluării activității de judecată pentru toate cauzele […]
12:20
Polițiștii vrânceni, acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic. # Jurnal de Vrancea
În perioada 20-26 octombrie 2025, în județul Vrancea se desfășoară o serie de acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic. Activitățile vizează atât prevenirea comportamentelor necorespunzătoare ale pietonilor, cât și sancționarea acestora atunci când este necesar. Intervențiile se desfășoară în mediul urban și rural, în zone cu risc ridicat de accidente și pe trasee intens […]
Acum 8 ore
10:20
ENTEL dă ochii peste cap la început de iarnă: nu sunt bani pentru încălzire (deocamdată) # Jurnal de Vrancea
Strategia pusă la cale de conducerea administrației publice din Focșani privind rezolvarea distribuirii agentului termic în oraș fără sincope pare să nu rodească, așa cum a dat asigurări primarul Cristi Misăilă. Noi am înțeles că omul a făcut bici din ENET însă, așa cum poate vedea cu ochiul liber, nu pocnește decât încet spre mai […]
Acum 12 ore
05:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, ești plin de energie, dar ai grijă cum o canalizezi. Un conflict minor la locul de muncă te-ar putea provoca. Fii diplomat și evită impulsivitatea. Spre seară, primești o veste bună de la cineva drag. Dragoste: Posibile tensiuni, dar se rezolvă rapid.Bani: Nu cheltui impulsiv.Sfatul zilei: Fii […]
Acum 24 ore
23:50
Se reia concursul pentru șefia Gărzii Forestiere Focșani. Rezultate ”nesatisfăcătoare” la prima procedură # Jurnal de Vrancea
Ministrul Mediului a decis reluarea procedurii de concurs pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere, întrucât rezultatele nu au fost satisfăcătoare, a anunţat luni Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe pagina de Facebook. Reluarea procedurii de concurs se va face pentru Garda Forestieră Braşov, Garda Forestieră Focşani şi Garda Forestieră Bucureşti. „Ne-am asumat o procedură transparentă […]
22:00
Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural ar putea fi construite fără autorizație # Jurnal de Vrancea
Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural și anexele aferente ar putea fi ridicate fără autorizație de construcţie, conform noilor propuneri ale Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila a explicat mecanismele de simplificare a procedurilor în cadrul noului Cod al Urbanismului. „În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe […]
19:30
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru: „Constituțional este ceea ce-și doresc românii, nu ceea ce vor cinci indivizi de la CCR!” # Jurnal de Vrancea
Decizia Curții Constituționale de a respinge legea care elimina pensiile speciale a stârnit reacții dure în rândul liberalilor. Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, criticând hotărârea CCR și cerând măsuri concrete pentru eliminarea privilegiilor. Deputatul vrâncean a invocat articolul 16 din Constituție, care prevede egalitatea […]
19:30
La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție Rurală Brăila, au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, un bărbat de 31 de ani, din localitatea Măxineni, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. În urma probatoriului administrat, a rezultat faptul că, la data de 18 octombrie a.c., în timp […]
Ieri
16:10
Joi, 23 octombrie 2025, în intervalul orar 10,00 – 14,00, Tribunalul Vrancea şi Judecătoria Focşani invită, în special, studenţii şi liceenii, să viziteze sediul celor 2 instanţe, situat în Focşani, str. Republicii nr.96, şi să poarte discuţii cu reprezentanţii acestora despre activitatea de judecată şi despre cum pot accede în profesii juridice. Marcăm împreună, în […]
16:10
Marți se supendă circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători. Ce rute sunt afectate # Jurnal de Vrancea
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA, anunţă că, începând de marţi,, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane […]
15:50
ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a României a picat reforma pensiilor magistraților # Jurnal de Vrancea
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea de reformă a pensiilor magistraților, ceea ce înseamnă că pachetul legislativ propus de Guvern nu poate fi aplicat. Decizia lovește direct în una dintre reformele-cheie anunțate de Executivul condus de premierul Ilie Bolojan. CCR a stabilit că […]
15:30
În perioada 17-19 octombrie, stațiunea Amara a găzduit Campionatele Naționale de Juniori și Tineret Rapid și Blitz la șah, competiție de la care nu putea lipsi talentatul Daniel Sava, în vârstă de doar 8 ani. El și-a adjudecat fără emoții titlul de campion național al României la U8 la șah blitz, urcând astfelpe cea mai […]
15:10
Magistrați ai Tribunalului Vrancea, prezenți la Conferința „Clasic și modern în dreptul material și procesual civil” # Jurnal de Vrancea
În perioada 17 – 18 octombrie 2025, mai mulţi magistraţi ai Tribunalului Vrancea şi ai Judecătoriei Focşani au participat la conferința cu tema „Clasic și modern în dreptul material și procesual civil", care s-a desfăşurat la Galaţi. Evenimentul a fost organizat de către Curtea de Apel Galaţi, în colaborare cu mai multe instituţii din domeniul […]
14:40
Potrivit poliției, accidentul rutier a avut loc în jurul orei 12.30, pe raza localității Ruginești, sensul de mers spre municipiul Adjud. Din cauza neatenției, un tânăr șofer de 18 ani a intrat într-un microbuz școlar staționat regulamentar. În urma impactului, doi minori (de 16 și respectiv 9 ani) care se aflau în microbuz au fost […]
13:40
Elevi ai Colegiului Național „Al.I.Cuza” din Focșani, instruiți de jandarmi cu privire la turismul montan # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 20 octombrie 2025, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Lepșa au desfășurat o activitate de prevenire și informare alături de un grup de elevi de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza" din Focșani, în zona Cheile Tișiței. Scopul activității a fost creșterea gradului de siguranță în mediul montan, precum și informarea participanților […]
13:20
Cascadorii râsului pe două roți! Doi bicicliști „veseli” au ajuns la spital după ce s-au ciocnit în mers # Jurnal de Vrancea
Întâmplarea, demnă de cartea recordurilor, a avut loc duminică după-amiază, pe o stradă din comuna Măgura, județul Bacău. Protagoniștii sunt doi bărbați din localitate de 44 și 47 de ani. Așadar, după ce s-au cinstit cum se cuvine cu băutură (nu știm dacă împreună, dar putem bănui), dând pe gât numeroase păhărele, cei doi au […]
12:00
10 instituții publice din Vrancea pe lista datornicilor întocmită de ANAF! Șase dintre acestea sunt primării # Jurnal de Vrancea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent lista instituțiilor publice care figurau cu datorii la stat până la data de 31 august 2025, subliniind că entitățile respective au fost notificate să-și plătească datoriile. Lista respectivă cuprinde 511 nume de instituții, societăți de stat și chiar primării care înregistrează restanțe în valoare totală de […]
10:30
Bronz pentru Ana Maria Munteanu (LPS Focșani) la Campionatul Național de Judo Ne-Waza de la Târgu Frumos # Jurnal de Vrancea
În perioada 17–18 octombrie, orașul Târgu Frumos (județul Iași) a fost gazda Campionatului Național de Judo Ne-Waza, competiție care a reunit sportivi bine pregătiți din întreaga țară. Printre perform
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi s-ar putea să simți o nevoie puternică de schimbare. Este un moment bun să faci ordine în planurile tale și să renunți la ce nu mai funcționează. Evită confruntările directe. Dragoste: Posibilitate de discuții tensionate.Carieră: O decizie impulsivă poate avea consecințe.Sfatul zilei: Răbdarea e cheia. ♉ Taur […] Articolul Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în intervalul orar 01:00 – 04:00, polițiștii și jandarmii vrânceni au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă cu efective mărite, pe linia prevenirii faptelor antisociale în segmentul stradal, având ca scop menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și creșterea vizibilității activităților specifice Poliției Române. Acțiunea s-a desfășurat pe […] Articolul Razie, sâmbătă noaptea, pe raza mai multor comune din Vrancea! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, în municipiul Focșani, pe strada Calea Moldovei, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. În urma evenimentului au rezultat trei […] Articolul Accident pe Centura Focșaniului! O persoană a ajuns la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
România pregătește „Codul Personal de Sănătate” – un nou pas spre digitalizarea sistemului medical # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România face un nou pas spre digitalizarea sistemului sanitar: începând cu anul 2026, va fi introdus „Codul Personal de Sănătate” (CPS) – un identificator digital unic, diferit de CNP, destinat exclusiv sistemului medical. Proiectul face parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și are ca scop facilitarea unui acces mai simplu, sigur și […] Articolul România pregătește „Codul Personal de Sănătate” – un nou pas spre digitalizarea sistemului medical apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Tragerile Speciale Loto ale Toamnei! Report uriaș la 6 din 49: 8 milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 19 octombrie, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, oferind jucătorilor șanse suplimentare de câștig prin suplimentarea fondului de premiere la cele mai populare jocuri. La Loto 6/49, categoria I cumulează un report impresionant de peste 41,05 milioane de lei, adică mai mult de 8,06 milioane de euro. Și jocul Noroc aduce o […] Articolul Tragerile Speciale Loto ale Toamnei! Report uriaș la 6 din 49: 8 milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Directorul CNAIR anunță că șoferii ar putea circula pe autostradă de la București la Focșani înainte de 1 decembrie. Lotul Pietroasele – Municipiul Buzău al autostrăzii Ploiești – Buzău ar putea fi finalizat în curând. „În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km […] Articolul Cronica dimineții – 19.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste & Relații: Pot apărea discuții sensibile cu partenerul — fii atent la ton și intenții. Evită reproșurile gratuite.Sănătate: O zi bună să te reconectezi cu tine însuți: meditație, plimbare scurtă sau pauze regulate pot aduce echilibru interior.Carieră & Bani: Se ridică șanse de recunoaștere sau apreciere la […] Articolul Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 octombrie 2025
12:20
Garda Forestieră Focșani: amenzi de peste 130.000 de lei și aproape 320 mc de lemn confiscați în luna septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a continuat și în luna septembrie acțiunile de control și monitorizare pentru protejarea fondului forestier și gestionarea durabilă a resurselor naturale din județele aflate în competență. Potrivit unui raport al instituției, în septembrie 2025 au fost efectuate 104 controale privind respectarea regimului silvic, în urma cărora s-au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale […] Articolul Garda Forestieră Focșani: amenzi de peste 130.000 de lei și aproape 320 mc de lemn confiscați în luna septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Lepșa, inima Vrancei tradiționale, gazda unui eveniment național al seniorilor liberali # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lepșa, una dintre cele mai îndrăgite destinații montane ale județului Vrancea, s-a transformat în acest weekend într-un punct de întâlnire pentru seniorii liberali din toată țara și din Republica Moldova. Timp de trei zile, localitatea a găzduit evenimentul Regionala OSNL “Vrancea Tradițională”, un proiect care a adus împreună oameni, idei și tradiții într-un cadru spectaculos. […] Articolul Lepșa, inima Vrancei tradiționale, gazda unui eveniment național al seniorilor liberali apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizați, la data de 17 octombrie a.c., prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că numitul IORDACHE TRAIAN, în vârstă de 76 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu său, din comuna Răcoasa, la data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 15:00, și […] Articolul Bărbat din Răcoasa dispărut de acasă. Autoritățile au demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Biroului Teritorial Galaţi al instituției Avocatul Poporului acordă audiențe cetățenilor din județul Vrancea, în municipiul Focșani, miercuri, 22 octombrie 2025, la sediul Instituției Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 1000. Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiție din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă […] Articolul Avocatul Poporului acordă audiențe în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată. Cele două ipoteze pe care merg acum anchetatori sunt fie o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze, fie o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari. Ancheta […] Articolul Cronica dimineții – 18.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru mulți miri, nunta și luna de miere sunt două experiențe separate: mai întâi evenimentul oficial, cu emoții și organizare intensă, apoi o călătorie relaxată în doi. Dar ce-ar fi să le combini și să le transformi într-o singură aventură? O nuntă pe plajă în Halkidiki îți oferă exact această posibilitate: o ceremonie de vis […] Articolul Cum să îmbini luna de miere cu nunta ta pe plajă în Halkidiki apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai în față o decizie importantă în carieră. Evită să tratezi lucrurile superficial — alegerea pe care o faci acum poate influența mult direcția ta profesională. Fii atent la detalii și nu te grăbi fără să analizezi bine toate opțiunile. ♉ Taur Primești vești încurajatoare legate de un proiect la care ai […] Articolul Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 octombrie 2025
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incidentul rutier, care nu a fost soldat cu victime, a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei 16.30, într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Focșaniului: Obor. Ca să fim mai preciși, la sensul giratoriu plantat la intersecția străzii Mărășești cu Bulevardul Independenței, vis-a-vis de „halta pentru veșnicie” Popa. După cum se poate vedea și […] Articolul Autoturism „rașchetat” de TIR în zona Obor din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
ULTIMA ORĂ Accident pe Șoseaua Vrancei! Trei mașini implicate printre care și o ambulanță BGS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 17.00, pe Șoseaua Vrancei, fiind implicate (cel puțin) trei autoturisme printre care și o ambulanță privată ce aparține firmei BGS. Din ce știm, impactul nu a fost extrem de puternic, aceta nefiind soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Cel mai probabil, cauza acidentului este direct legată de […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Șoseaua Vrancei! Trei mașini implicate printre care și o ambulanță BGS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația rutieră pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele (28,35 km), a fost deschisă oficial, marcând un pas important în realizarea coridorului de mobilitate București–Focșani. Până la finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, care leagă Pietroasele de municipiul Buzău (13,9 km), accesul pe autostradă se face temporar din DN 2, în zona Hanul […] Articolul Autostrada A7 deschisă oficial pe lotul 2, Mizil–Pietroasele! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Soția președintelui CJ Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul intentat unei angajate a Primăriei Păulești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Soția președintelui Consiliului Județean Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul civil intentat unei angajate a Primăriei Păulești, după un scandal petrecut în urmă cu patru ani. Incidentul a avut loc în 2021, când Anamaria Popa, ofițer de stare civilă la Primăria Păulești, a sunat la 112 și a reclamat că a fost lovită de […] Articolul Soția președintelui CJ Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul intentat unei angajate a Primăriei Păulești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a participat, în perioada 15-16 octombrie, la un eveniment dedicat viitorului satelor românești – Forumul Regional Smart Village, la Buzău. Discuțiile au vizat modul în care putem îmbina tradițiile cu soluții moderne, pentru a crea comunități capabile să se autofinanțeze, să devină independente energetic, să atragă fonduri europene pentru proiecte de energie […] Articolul Vrancea, prezentă la Forumul Regional Smart Village de la Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 24 octombrie, între orele 9.00 și 13.00, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” din Focșani își deschide porțile pentru militarii activi, pensionarii militari, veteranii de război și din teatrele de operații, angajații civili ai Ministerului Apărării Naționale, dar și pentru membrii familiilor acestora care au peste 18 ani. Sub deviza „În spiritul medicinei […] Articolul Consultații fără programare la Spitalul Militar Focșani, de Ziua Armatei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii septembrie, ISU Vrancea a derulat 73 de controale pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, dintre care 8 la obiective de investiții, 42 la operatori economici, 17 la instituții publice și 6 la localități. Pe timpul desfășurării controalelor au fost constatate 399 de nereguli pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Din […] Articolul Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima săptămână, echipele Salvamont Vrancea au desfășurat lucrări de întreținere pe două dintre cele mai importante trasee turistice din Munții Vrancei, pentru a asigura accesul și siguranța vizitatorilor. Pe traseul din Cheile Tișiței, salvatorii montani au recuperat cele trei punți provizorii distruse de ape și le-au repoziționat, astfel încât întregul traseu de aproximativ șapte […] Articolul Salvamontiștii vrânceni readuc siguranța pe traseele din Munții Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
