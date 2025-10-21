VIDEO PS News la Strasbourg | Vlad Voiculescu: „USR va avea propriul candidat la Primăria Capitalei, probabil Drulă”
PSNews.ro, 21 octombrie 2025 17:20
Parlamentul European, Strasbourg – Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor", difuzată în această săptămână de la Strasbourg, europarlamentarul și președintele USR București, Vlad Voiculescu, a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc pe 7 decembrie, criticând amânarea procesului electoral și subliniind că „nu există niciun motiv pentru care alegerile să fie întârziate".
• • •
Acum 15 minute
17:20
Guvernul se pregătește să declare Autostrada Sibiu – Pitești drept proiect major de importanță națională, astfel încât finalizarea autostrăzii să fie permisă pe raza unor arii naturale protejate de interes național, cu exproprieri în siturile Natura Cozia și Cozia – Buila – Vânturarița, respectiv cu defrișarea a 13 hectare de pădure din Parcul Național Cozia.
17:20
VIDEO Prioritatea PNL: „Bucureștenii au nevoie de un primar ales legitim” – Mihai Coteț, senator # PSNews.ro
Avem nevoie de o dată clară și rapidă pentru desfășurarea alegerilor în București, amânarea dincolo de anumite termene tehnice putând duce la imposibilitatea organizării lor în cursul acestui an, susține senatorul PNL Mihai Coteț. „E important să avem un primar ales legitim, pentru că și bucureștenii au nevoie de proiecte, de susținerea proiectelor.
17:20
VIDEO Gheorghe Cârciu, mesaj de susținere pentru fermierii români la Strasbourg: „Contați pe noi, suntem aici împreună” # PSNews.ro
Europarlamentarul român Gheorghe Cârciu a transmis un mesaj de solidaritate fermierilor români și europeni prezenți la protestul de la Strasbourg, organizat în contextul nemulțumirilor față de politicile agricole europene și reducerile bugetare anunțate pentru următorul exercițiu financiar. „Vreau să vă asigur, în calitate de europarlamentar și membru în Comisia de Agricultură, că suntem alături de
17:20
Compromisul Coaliției a spart gheața: Scrutinul are loc în Decembrie. Cine sunt marii candidați și ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Blocajul politic de la București s-a încheiat. După aproape cinci luni de incertitudine și discuții tensionate, liderii Coaliției de guvernare (PSD și PNL) au agreat o dată finală pentru alegerea noului Primar General: Duminică,
17:20
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025, cel mai amplu clasament al companiilor performante din România, întocmit pe baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții din cele șapte domenii de activitate monitorizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare
17:20
VIDEO PS News la Strasbourg | Vlad Voiculescu: „USR va avea propriul candidat la Primăria Capitalei, probabil Drulă” # PSNews.ro
17:20
Războiul de la CFR s-a încheiat! Circulaţia trenurilor revine la normal, după un acord privind plata datoriilor # PSNews.ro
Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, în urma dialogului instituţional dintre conducerile celor două companii, părţile au convenit asupra unui angajament comun care prevede efectuarea plăţilor către CFR SA şi compensarea creanţelor reciproce, în conformitate cu legislaţia în vigoare. „Ca urmare a acestor discuţii constructive şi a disponibilităţii manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării
Acum 2 ore
16:20
CNAIR a semnat contractul pentru construirea drumului expres Oar-Satu Mare, de 10,83 km, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria. Câştigătorul contractului de 720,48 milioane lei, fără TVA, este Construcţii Erbaşu. Drumul expres Oar – Satu Mare denumit „Someş Expres" va avea 2 benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite
16:20
Luis Lazarus își construiește partid. Primul transfer – senatorul Paul Gheorghe părăsește PSD # PSNews.ro
Diana Șoșoacă este părăsită din nou. Fostul ei apropiat Luis Lazarus își construiește un nou proiect politic și a înființat „Partidul Dreptate și Frăție". Cu toate că nu este încă lansat în spațiul public, noul partid l-a transferat pe senatorul Paul Gheorghe, membru afiliat al grupului PSD din Senat. Senatorul Paul Gheorghe, care activa în
16:20
Cseke Attila anunță câte posturi ar urma să fie desființate prin reforma administrației locale # PSNews.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Proiectul vizează desființarea a 12.794 de posturi ocupate. Întrebat dacă s-a avansat cu proiectul de reformă a administrației locale, Cseke Attila a răspuns: „Noi avem proiectul pregătit. În momentul
16:20
Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Când vor fi chemați bucureștenii la urne # PSNews.ro
După îndelungi discuții pe acest subiect, liderii Coaliției au stabilit data la care vor fi organizate alegerile pentru Primăria București. Așadar, după câteva luni în care au așteptat ca mai-marii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR să se decidă pe acest subiect, locuitorii Bucureștiului află, în sfârșit, când vor fi chemați la urne pentru a alege viitorul primar general
16:20
Parteneriat ICI București – UPG Ploiești, lansat în cadrul workshopului despre tehnologiile duale și cerințele NATO # PSNews.ro
ICI București a organizat marți, 21 octombrie 2025, la sediul său, workshopul „The Defense Industry Facing Dual-Use Technologies and NATO Requirements", un eveniment dedicat dezbaterii provocărilor și oportunităților pe care tehnologiile emergente le aduc în domeniul apărării și al utilizărilor duale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai industriei de apărare, ai instituțiilor publice
16:20
Bărbatul care a tras asupra prim-ministrului slovac Roberto Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # PSNews.ro
Justiţia slovacă l-a condamnat marţi la 21 de ani de închisoare, pentru terorism, pe poetul Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, care l-a rănit grav prin împuşcare pe premierul naţionalist Robert Fico, în mai 2024, şi ale cărui motivaţii politice au fost luate în considerare de instanţă în decizia cu privire la pedeapsă,
16:20
Prima reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a subliniat, în prima reacție transmisă după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților, că „orice demers care vizează autoritatea judecătorească" al Parlamentului sau Guvernului „trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia". CSM a transmis pe 21 octombrie un comunicat de presă prin care subliniază că
Acum 4 ore
15:10
„Rămân un tehnocrat”: Florin Jianu părăsește PSD și renunță la mandatul de deputat pentru IMM România # PSNews.ro
Florin Jianu, deputat din partea PSD, a anunțat pe pagina de Facebook că părăsește formațiunea politică și renunță la poziția de deputat în Parlamentul României pentru a prelua funcția de președinte al IMM România. Florin Jianu, deputat PSD, a anunțat luni, 20 octombrie 2025, că își dă demisia din Parlament, cât și din partid, fiind
15:10
Cu șase luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, premierul suveranist Viktor Orban este devansat în sondaje de rivalul său, Péter Magyar. Aflat în fruntea partidului Tisza, centrist și pro-european, bărbatul de peste 40 de ani face în prezent un turneu de 80 de zile prin țară pentru a atrage cât mai mulți susținători, transmite
15:10
VIDEO Nicolas Sarkozy a mers la închisoare însoțit de un adevărat alai, în scandările simpatizanților # PSNews.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a mers azi la închisoare în Paris pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani. Este pentru prima dată în istoria modernă a Franței când un fost lider al țării ajunge în spatele gratiilor. El a fost dus sub escortă la închisoarea La Santé din sudul Parisului. Coloana care
15:10
Senatorul PNL Daniel Fenechiu respinge eventuala influență a PSD asupra deciziei Curții Constituționale referitoare la pensiile speciale, subliniind în schimb legăturile a patru dintre cei cinci judecători cu magistratura, potrivit Adevărul. Întrebat, marți, dacă este o coincidență că patru din cinci judecători sunt propuși de PSD, Fenechiu a răspuns: „Partidul Social-Democrat a susținut această reformă
14:10
Cât este factura de energie electrică a Casei Poporului. Curentul pe o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente # PSNews.ro
Parlamentul României se pregătește pentru o creștere semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică în anul 2026. Potrivit unui anunț publicat de Camera Deputaților în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) la data de 7 octombrie 2025, instituția intenționează să încheie un contract pentru furnizarea de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026,
14:10
VIDEO Exclusiv PS News, de la Strasbourg. Protest de amploare al fermierilor. Siegfried Mureșan: Vom apăra fondurile # PSNews.ro
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene, a susținut astăzi un discurs la mitingul de protest al fermierilor din organizația europeană Copa-Cogeca, susținut în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Cei aproximativ 200 fermieri din 20 de țări europene – dintre care 50 de fermieri
14:10
VIDEO Mihai Coteț: PSD blochează alegerile pentru Capitală. Motivul real al amânării: „Nu au încă o conducere legitimă” # PSNews.ro
PNL susține organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei cât mai repede, chiar în cursul acestui an, dar subliniază că este nevoie de un consens în coaliție, a afirmat senatorul Mihai Coteț, invitat în studioul Puterea Știrilor. „Eu sper, în continuare, PNL susține în continuare posibilitatea sau argumentăm clar că ne dorim să avem alegeri la Primăria
14:10
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse plănuiau incendierea sediului unei companii # PSNews.ro
Serviciul Român de Informații anunță că a dejucat, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România. Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, informează că a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național,
14:10
PS News la Strasbourg | Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele auto: vor fi valabile 15 ani # PSNews.ro
Eurodeputații au aprobat revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc dispoziții privind șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce. Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere. Noile norme urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care
14:10
Fermierii români protestează la Strasbourg! Cu zeci de tractoare și pancarte, organizațiile agricole europene trag un semnal de alarmă marți la Strasbourg față de reducerile bugetare ale următorului buget al UE și ale Politicii Agricole Comune (PAC). Evenimentul este organizat în comun de organizațiile agricole franceze și Copa-Cogeca, organismul-umbrelă al organizațiilor agricole din UE și
Acum 6 ore
13:10
Salariul minim 2026: Sindicatele se mulțumesc cu o majorare de 300 de lei, guvernul și patronatele se opun ferm # PSNews.ro
Negocierile privind salariul minim pe economie pentru anul 2026 se află sub semnul incertitudinii, potrivit profit.ro. Sindicatele au propus o majorare la 4.350 lei (o creștere de 300 lei față de nivelul actual de 4.050 lei). Patronatele și Guvernul, reprezentat de premierul Bolojan, se opun fie majorării, fie susținând un nivel minim calculat conform legii (4.319
13:10
După concluziile raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind dezastrul de la Salina Praid, ministrul Economiei, Radu Miruță, a cerut conducerii Salrom să-și dea demisia de onoare, dar membrii acesteia au refuzat și au apelat la instanță. Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor de către Corpul de Control al Prim-Ministrului la Societatea Națională a Sării
13:10
Matteo Renzi, fost premier italian: O victorie a lui Marine Le Pen în 2027 ar însemna sfârșitul Uniunii Europene # PSNews.ro
O victorie a extremei-drepte conduse de Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța, din 2027, ar reprezenta „sfârșitul Uniunii Europene așa cum o cunoaștem", a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi. Politicianul a făcut această predicție deși consideră că problema principală cu care se confruntă Europa în prezent „nu este extrema-dreaptă", ci că
13:10
Sfârșit pentru schimbarea orei? Spania cere Uniunii Europene să pună capăt acestei practici # PSNews.ro
Schimbarea orei nu mai are sens, cetățenii cer în majoritate să nu mai fie aplicată, iar știința arată că nu mai presupune economii de energie. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a subliniat necesitatea eliminării schimbării orei în UE, fără a preciza dacă Spania ar opta pentru ora de vară sau cea de iarnă. Într-o conferință de presă
13:10
Reacția Salrom la Raportul Corpului de Control. Ce spune conducerea după verificările de la Praid – Comunicat # PSNews.ro
Societatea Națională a Sării – SALROM S.A. aduce, într-un comunicat de presă, o serie de clarificări cu privire la concluziile Raportului întocmit de Corpul de Control al Prim-ministrului (CCPM), în urma evenimentelor produse în luna mai 2025 la Salina Praid. Reacția SALROM la Raportul Corpului de Control al prim-ministrului – Ce spune conducerea societății după
13:10
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facă Guvernul # PSNews.ro
Guvernul trebuie să reia procesul legislativ după ce
13:10
Ionuț Moșteanu: Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma un stagiu „militar voluntar în termen” # PSNews.ro
Este vorba despre legea care introduce, pentru prima dată, conceptul de „militar voluntar în termen”, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, respectiv un program prin care tinerii între 18 și 35 de ani, fete și băieți, pot alege să urmeze o pregătire militară de bază. „Programul durează până la 4 luni. Cei care aleg să […] Articolul Ionuț Moșteanu: Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma un stagiu „militar voluntar în termen” apare prima dată în PS News.
12:00
Criza demografică forțează retrogradarea – 57 de municipii și 146 de orașe nu mai îndeplinesc criteriile de clasificare # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării analizează rangul localităților din România. O reclasificare potrivit numărului de locuitori ar putea reduce posturi și salarii în administrațiile locale, acolo unde nu sunt deja corelate. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că analiza se bazează pe datele ultimului recensământ și pe criteriile prevăzute de legea privind Planul de Amenajare a Teritoriului […] Articolul Criza demografică forțează retrogradarea – 57 de municipii și 146 de orașe nu mai îndeplinesc criteriile de clasificare apare prima dată în PS News.
12:00
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita # PSNews.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie. Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost […] Articolul Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita apare prima dată în PS News.
12:00
Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării şi a comandanţilor militari: „Este o ruşine” # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţă la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Este vorba despre o fază preliminară a procesului, în cadrul căreia judecătorii urmează să decidă dacă îi menţin măsura controlului judiciar. La ieşirea […] Articolul Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Apărării şi a comandanţilor militari: „Este o ruşine” apare prima dată în PS News.
12:00
Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că sistemul judiciar trebuie să înţeleagă că cetăţeanul are nevoie astăzi de serviciul public numit justiţie, iar activitatea în instanţe trebuie urgent reluată, subliniind că reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, potrivit Agerpres. “Este timpul pentru dialog şi colaborare loială între instituţii. Sistemul judiciar trebuie să înţeleagă că cetăţeanul […] Articolul Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate apare prima dată în PS News.
12:00
Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis după ce au fost înregistrate 300 de plângeri noi. Extinderea urmăririi penale vizează administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat pentru noile acte materiale se ridică la 35,8 milioane de euro, potrivit surselor judiciare citate […] Articolul Scandalul Nordis explodează: Procurorii au extins ancheta după 300 de plângeri noi apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Fermierii români participă la Strasbourg, la un protest de amploare față de reforma Politicii Agricole Comune # PSNews.ro
Protest-fulger la Strasbourg! Organizațiile fermierilor europeni COPA-COGECA, împreună cu asociațiile franceze FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), FDSEA 67 (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Bas-Rhin) și JA 67 (Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin), protestează marți la Strasbourg. Demonstrația are loc între orele 10:00 și 12:00 și are scopul de a arăta opoizția sectorului […] Articolul VIDEO Fermierii români participă la Strasbourg, la un protest de amploare față de reforma Politicii Agricole Comune apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:00
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputatilor și Senat au aprobat propunerile MApN privind programul de achiziții de noi tancuri principale de luptă. Luni, comisiile reunite au aprobat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare “Tanc principal de luptă”, Etapa […] Articolul Parlamentul României, undă verde pentru achiziția de noi tancuri de luptă apare prima dată în PS News.
11:00
Coaliția de guvernare se reunește marți, 21 octombrie, la ora 14:00, într-o ședință cu mize majore, după ce CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților. Decizia a zguduit scena politică și a deschis o dublă discuție la vârful puterii: viitorul premierului Ilie Bolojan și calendarul alegerilor din București. Întâlnirea are loc la Palatul Victoria, cu […] Articolul Ședință crucială după verdictul CCR. Coaliția decide viitorul lui Bolojan apare prima dată în PS News.
11:00
Mihai Tudose (PSD), după decizia CCR: „Nu i-a cerut nimeni demisia lui Bolojan, dar nu suntem la starea civilă” # PSNews.ro
Într-o intervenție în emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, Mihai Tudose a comentat cel mai important eveniment al zilei, decizia CCR de respingere a reformei pensiilor speciale, din perspectiva unei posibile consecințe – demisia premierului Ilie Bolojan. Întrebat dacă este oportun ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea Executivului, Mihai Tudose a răspuns că […] Articolul Mihai Tudose (PSD), după decizia CCR: „Nu i-a cerut nimeni demisia lui Bolojan, dar nu suntem la starea civilă” apare prima dată în PS News.
11:00
Anders Wijkman, președintele onorific al Clubului de la Roma, a lansat, la SNSPA, volumul „Pământul pentru toți” # PSNews.ro
Luni, 20 octombrie 2025, Anders Wijkman, lider de opinie suedez și autor în domeniul politicilor climatice și de mediu, președintele onorific al Clubului de la Roma, s-a întâlnit cu studenți şi profesori ai Facultății de Management (SNSPA), în cadrul unei prelegeri susţinute pe tema „Pământul pentru toți” („Earth4All”). Evenimentul a fost deschis de prof. univ. […] Articolul Anders Wijkman, președintele onorific al Clubului de la Roma, a lansat, la SNSPA, volumul „Pământul pentru toți” apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO Bogdan Bucur, despre USR și AUR: Odată ajunse la guvernare, partidele „antisistem” devin „prosistem” # PSNews.ro
Sociologul Bogdan Bucur analizează modul în care partidele „antisistem”, precum USR și AUR, devin, odată ajunse la guvernare, „prosistem”. „Și USR este un partid antisistem și este la guvernare. Este un partid antisistem și prosistem în același timp. Așa s-au lansat, ca antisistem. Dar și AUR e antisistem. Dar dacă AUR își dorește să […] Articolul VIDEO Bogdan Bucur, despre USR și AUR: Odată ajunse la guvernare, partidele „antisistem” devin „prosistem” apare prima dată în PS News.
11:00
„PSD are dreptate” – Nicușor Dan, despre organizarea alegerilor în București pe 30 noiembrie # PSNews.ro
Nicușor Dan și-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în luna noiembrie, nu în decembrie. Preşedintele României a comentat atât tensiunile din coaliția de guvernare privind desemnarea unui candidat comun, cât și posibilitatea ca Ilie Bolojan să renunțe la funcția de premier pentru a candida la Primăria Generală. Acesta a comentat afirmațiile […] Articolul „PSD are dreptate” – Nicușor Dan, despre organizarea alegerilor în București pe 30 noiembrie apare prima dată în PS News.
11:00
Negrescu, la sesiunea plenară de la Strasbourg: Voi cere mai multă acțiune și pragmatism în bugetul UE pentru 2026 # PSNews.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu a început săptămâna prezidând sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, unde s-au purtat dezbateri importante despre durabilitatea produselor și competitivitatea spațiului digital european. La discuții au participat doi vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, iar temele abordate au vizat modul în care Uniunea Europeană poate asigura o economie mai sustenabilă […] Articolul Negrescu, la sesiunea plenară de la Strasbourg: Voi cere mai multă acțiune și pragmatism în bugetul UE pentru 2026 apare prima dată în PS News.
11:00
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # PSNews.ro
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare. Consilierii locali au aprobat luni o revizuire a reglementărilor privind opţiunile de transport partajat în oraşul cu aproape 1,4 milioane de locuitori, […] Articolul Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare apare prima dată în PS News.
10:00
Pensii speciale de 5.000€ la 40 de ani: CCR confirmă eșecul politic și transferul puterii către Justiție – Bogdan Bucur # PSNews.ro
Decizia CCR confirmă deplasarea centrului de putere dinspre autoritățile politice alese către cele judecătorești nealese, a transmis Bogdan Bucur, pe pagina sa de Facebook. Ideea că poporul român nu poate desființa – prin reprezentanții aleși – pensionarea specială pe 5.000 de euro la 40 de ani pentru magistrați este scandaloasă și inacceptabilă. Contractul social este […] Articolul Pensii speciale de 5.000€ la 40 de ani: CCR confirmă eșecul politic și transferul puterii către Justiție – Bogdan Bucur apare prima dată în PS News.
10:00
„Doi oameni cu șanse reale”, Firea și Băluță, în cursa internă pentru Primăria Capitalei, anunță Grindeanu # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a făcut, luni, o declarație legat de alegerile pentru șefia Primăriei Capitalei. Funcția, ocupată interimar de liberalul Stelian Bujduveanu, a rămas vacantă după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, în urma victoriei de la prezidențialele de anul acesta. Grindeanu spune că va propune în coaliția aflată la guvernare, marți, […] Articolul „Doi oameni cu șanse reale”, Firea și Băluță, în cursa internă pentru Primăria Capitalei, anunță Grindeanu apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:40
Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia # PSNews.ro
Parlamentul European s-a reunit în sesiune plenară la Strasbourg în perioada 20-23 octombrie 2025, având pe agendă subiecte majore pentru viitorul Uniunii Europene. Printre acestea se numără eliminarea totală a importurilor de energie din Federația Rusă, un pas important în consolidarea securității energetice a UE și în sprijinul Ucrainei în contextul agresiunii ruse. Astfel, eurodeputații […] Articolul Agenda UE: Parlamentul European dezbate eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia apare prima dată în PS News.
23:40
PS News anunță că marți, 21 octombrie 2025, fermieri din întreaga Uniune Europeană, inclusiv din România, vor protesta în fața Parlamentului European din Strasbourg, împotriva bugetului noii Politici Agricole Comune (PAC). Demonstrația este organizată de Copa-Cogeca, organizația care reprezintă cooperativele și organizațiile agricole din UE, și vine pe fondul nemulțumirilor legate de propunerile Comisiei Europene […] Articolul Fermierii europeni protestează la Strasbourg | PS News va transmite LIVE apare prima dată în PS News.
21:30
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vlad Voiculescu # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este Vlad Voiculescu, europarlamentar și fost ministru al Sănătății, care vorbește despre provocările din sistemul medical românesc, politicile europene în domeniul sănătății și mizele alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vlad Voiculescu apare prima dată în PS News.
