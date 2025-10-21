Dosarul Nordis | DIICOT extinde ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri
RFI, 21 octombrie 2025 17:30
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare pentru News.ro, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la persoane care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. În total, au fost depuse aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime.
• • •
Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și a promova cultura și talentul românesc, fondurile strânse în urma Concertului Regal vor merge în programul Tinere Talente, una dintre cele mai consistente inițiative de sprijin pentru creativitatea emergentă din România. Vorbim pe acest subiect cu Mugurel Mărgărit, Director executiv al Fundației Regale Margareta a României.
"Minunata lume nouă" este cea mai amplă producție a trupei byron de până acum. O orchestră de 54 de instrumentiști, condusă de Simona Strungaru, va reinterpreta piesele de pe cel mai iubit album byron, ‘nouă’, iar proiecțiile video dedicate și invitații speciali vor întregi spectacolul. Vorbim despre acestă premieră pentru trupa byron, concert simfonic pe scena Sălii Palatului, cu Dan Byron și Andrei Ilie.
Una dintre cele mai mari companii de furnizare a energie și gaz din România, Delgaz Grid, trage un semnal de alarmă după ce a identificat aproape 1000 de cazuri de potențial consum fraudulos, doar în prima parte a acestui an. Reprezentanții companiei spun că intervențiile neautorizate asupra contoarelor sau conductelor sunt extrem de periculoase pentu că pot provoca explozii, intoxicații, incendii sau chiar pierderi de vieți omenești.
SRI anunţă că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României # RFI
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale.
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
PNL, PSD și USR ar trebui să ia în calcul un candidat comun pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Ea atrage însă atenția că un asemenea candidat ar trebui susținut în mod real de către cele trei partide, pentru că altfel, extrema dreaptă ar putea câștiga Bucureștiul, ceea ce ar fi ”o castrofă perfectă”.
Decizia Curții Constituționale (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților nu poate fi separată de PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Judecătorii CCR au respins legea privind pensiile speciale, pentru că Guvernul nu a așteptat avizul CSM. Deputata liberală precizează că ”dacă exista un viciu de procedură, primul care ar fi trebuit să se sesizeze ar fi trebuit să fie Ministerul Justiției”.
Destinele României au fost preluate de judecători și procurori. Oamenii politici și cetățenii au fost scoși din joc (SpotMedia) - Culisele respingerii de către CCR a legii privind pensiile magistraților / Sabotaj sau neglijență din partea Ministerului Muncii? / Reacția Ministerului (G4Media) - Situația reală privind vârsta de pensionare și banii: Ce nu spune CSM (CursDeGuvernare)
Fundația Friedrich Ebert Stiftung România și organizația Syndex România au publicat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în anul 2025. Este de remarcat consecvența cu care două organizații, una sindicală, alta de orientare de stânga, publică un indicator care are multe conotații.
Bolojan, reacție la decizia CCR privind pensiile magistraților: Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu # RFI
"Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.", este reacția premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR potrivit căreia reforma pensiilor magistraților nu respectă Constituția.
Pensiile magistraților | Nicuşor Dan, despre o demisie a premierului: Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia # RFI
Întrebat dacă premierul ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR de a respinge reforma pensiilor magistraţilor, președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la Antena "Nicidecum. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia"
Nicușor Dan: Va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate # RFI
Președintele Nicușor Dan afirmă că, imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale pe Legea privind pensiile magistraților, „va fi redactat un nou text legislativ”, prin care „pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.
Ludovic Orban, după decizia CCR de a pica reforma pe pensiile speciale : „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul” # RFI
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că "nu există niciun temei consituțional" pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților.
Nazare, despre decizia CCR pe pensiile magistraților: Nu e impact fiscal atât de mare, dar nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR # RFI
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut avizul pe proiectul privind pensiile magistraților, precizând că măsurile cuprinse de acest act normativ nu au un impact 'atât de mare', dar acest lucru nu înseamnă că nu există o influență asupra cererii de plată care trebuie făcută pentru PNRR, potrivit Agerpres.
Valeriu Nicolae, despre valul de intoxicări și teorii ale conspirației după explozia din Rahova: E mult mai simplu sa crezi așa ceva în loc să gândești cu mintea ta # RFI
După explozia ce a avut loc vineri la blocul din cartierul Rahova, nenumărate informații false și teorii ale conspirației au inundat spațiul public. În special pe platforma TikTok s-a vorbit despre o bombă C4 care ar fi fost plantată într-unul dintre apartamente pentru a fi asasinata o avocată implicată în "dosare grele", că autoritățile ar ascunde numărul real al victimelor ori că oamenii care locuiau în bloc nu vor fi ajutați de Guvern pentru ca banii se duc la sprijinirea ucrainenilor.
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.
Oana Țoiu: România nu a primit o solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la Budapesta # RFI
România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la summitul anunțat la Budapesta, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe, potrivit Agerpres.
Dăm startul astăzi la RFI proiectului artistic din seria Open Gallery "All Senses". Patru săptămâni de artă găzduite de Tapastick, întâlniri ce strâng într-un singur loc creativitatea, oamenii, simțurile, ideile și conexiunea fină dintre ele, "vinovată" de tot acest demers, artista Lavinia Falcan, invitată în emisiunea RFI360.
Bolojan, întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie| Discuţii privind investiţii în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Pe agendă s-au aflat subiecte precum combaterea migraţiei ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex şi Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecţia frontierelor, precum şi implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor şi ieşirilor.
A face mai mult cu mai puțin este filosofia de viață a Iuliei Deltor, ghid holistic în domeniul sănătății. Și, prin intermediul plantelor și al numeroaselor terapii asociate, ne propune să ne facă viața puțin mai plăcută, mai puțin stresantă și mai sănătoasă.
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, la Timișoara, despre una dintre cele mai sensibile teme din sistemul de învățământ: politizarea funcțiilor de conducere. El spune că vrea concursuri reale pentru posturile de directori de școli și o discuție deschisă despre implicarea rectorilor în partide politice. Ministrul a fost prezent în oraș la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual, un eveniment dedicat colaborării dintre școli, universități și mediul economic.
Alegerile pentru Primăria Bucureștiului încă pot fi organizate anul acesta, spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Decizia este blocată în coaliție, după ce PSD a amenințat că iese de la guvernare, dacă PNL și USR vor avea un candidat comun.
Acum doi ani, ieșeanca Diana Chirilă a realizat puterea cărților și și-a transformat studioul foto din curtea casei din zona Bucium în bibliotecă. Acum, fondul de carte a ajuns la 1.500 de volume, iar donațiile vin periodic din toată țara. Biblioteca din Grădină are zeci de cititori constanți.
Discuţia nu este dacă salariul minim brut pe economie trebuie/poate să se majoreze sau nu anul viitor, ci cât de repede trebuie să ajungă la 5.000 de lei (Ziarul Financiar) # RFI
Decizia pe reforma pensiilor magistraților, așteptată astăzi de la Curtea Constituțională. Verdictul a mai fost amânat de două ori (Hotnews) - „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” (Libertatea) - Nemții se întorc la Victoria. Traseul unui combinat comunist, de la sovietici și foamea anilor '80 la Rheinmetall și banii Uniunii Europene (Europa Liberă)
O decizie negativă a Curții Constituționale (CCR) privind pensiile speciale pentru magistrați nu ar trebui să ducă la prăbușirea Guvernului. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, în condițiile în care judecătorii CCR ar urma să stabilească luni, după două amânări, dacă reforma respectă legea fundamentală sau nu.
Cătălin Olaru, director artistic al Festivalului Taifas: Balcanii sunt acasă și casa e bine să ți-o cunoști # RFI
Timișoara a fost, timp de aproape o săptămână, gazda festivalului de film și cultură balcanică Taifas. Filme în premieră națională, o retrospectivă Radu Jude și o seară dedicată sarmalelor au reunit publicul sub semnul toleranței și al incluziunii. Am stat puțin la... taifas cu directorul artistic al festivalului, Cătălin Olaru.
Volumul colectiv de povestiri „Mecanisme de apărare. 12 scriitori ucraineni în război", proiect editorial al Muzeului Național al Literaturii Române Iași, are deja solicitări pentru traduceri în alte limbi.
Fiscul a publicat datoriile pe care instituțiile și autoritățile publice le au către bugetele de stat. Valoarea totală este mai puțin importantă. Ceea ce atrage atenția este indisciplina fiscală pe care o descoperim și în cazul instituțiilor publice.
"Poliția și statul român, complici la femicid". Marș pentru siguranța femeilor (Foto-reportaj) # RFI
Mii de persoane au ieșit, duminică după-amiază, în stradă, în Capitală, pentru a cere statului să protejeze femeile, în cadrul marșului Împreună pentru siguranța femeilor, ajuns la cea dea XI a ediție. Organizatorii cer Parlamentului să modifice legislația în așa fel încât să prevină femicidul. Evenimentul a început la ora 15, în Piața Universității, încheindu-se în jurul orei 19, în fața Guvernului României.
În mai multe orașe din țară se organizează, astăzi, marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, ajuns la a 11-a ediție, care militează pentru drepturile femeilor. În Capitală, evenimentul începe la ora 15:00, în Piața Universității.
Explozie în Capitală | Ministrul Energiei: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care a spus că merge şi aşa # RFI
„Nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-au făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, declară ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a anunțat că în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural.
Salina Praid | Riscul de inundație, subevaluat. SALROM şi-a bătut joc de banii românilor (ministrul Economiei) # RFI
„S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor.", a scris sâmbătă pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruţă, după ce a primit concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid. Ministru spune că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, însă a refuzat, motiv pentru care i-a acţionat în instanţă. Dar magistrații sunt în grevă.
Explozie în Rahova | Primarul interimar al Capitalei: 286 de persoane, evaluate şi consiliate psihologic. Zeci de persoane, cazate în hoteluri # RFI
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă că, în urma exploziei produse într-un bloc din zona Calea Rahoveu, Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, iar 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere. Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri.
Cel puțin 3 persoane au murit, iar 15 ranite, sunt internate la diverse spitale, în urma exploziei violente produse la un bloc din sectorul 5 al Capitalei. „Blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total, cel mai probabil va fi dărâmat. Toţi cei afectaţi de explozie vor fi cazati provizoriu de primarie perioada următoare. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au anunţat că în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat gaz, joi, în scara blocului şi au oprit alimentarea, sigilând robinetul.
Ilie Bolojan: Voi susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.
Printre cele peste 40 de milioane de documente conservate la Biblioteca națională a Franței (BnF) şi pe site-ul acesteia, Gallica, există documente patrimoniale nebănuite din istoria României. În anul în care se împlinesc 145 de ani de relații diplomatice între România și Franța, documentele conservate la BnF sunt o dovadă concludentă a cooperării între cele două ţări. În cele ce urmează puteţi asculta vocea Reginei Elisabeta înregistrată în 1903 de Gramophone. Gallica deţine şi alte documente excepţionale precum scrierile celei care semna sub pseudonimul Carmen Sylva. În 1881 România devenise regat și Carol I era încoronat la București ca rege al României. Din 1866 el era însă deja domnitor al României și în 1869 se căsătorise cu Elisabeta Paulina Otilia Luisa, prinţesa germană care avea să devină apoi Regina Elisabeta.
Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor din explozia de la Rahova: Doi pacienți vor fi transferați în străinătate # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei, că trei pacienţi au ajuns la Floreasca, cu vârste între 56 şi 86 de ani, cu politraumatisme severe, 2 la Spitalul Bagdazar Arseni, dintre care unul cu arsuri extinse, 6 la Spitalul Universitar, dintre care unul cu arsuri severe şi 2 copii la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit ministrului, pacienta cu arsuri grave de la Bagdazar Arseni este pregătită pentru transfer în străinătate, la fel şi un pacient internat la Spitalul Universitar iar un copil de la Grigore Alexandrescu, în operaţie.
Bujduveanu: Locuitorii din blocul afectat de explozie vor fi cazaţi, în weekend, în hoteluri, pe cheltuiala Primăriei Bucureşti # RFI
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri după-amiază, măsuri care vizează asigurarea de spaţii de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar şi măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condiţiile în care primele date din investigaţia deschisă după deflagraţie arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.
Bolojan, după explozia din Calea Rahovei: Din primele estimări foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud, după explozia dintr-un bloc din Rahova din Capitală, în urma căreia trei persoane au decedat și alte 13 persoane au fost rănite, între care o fată de 17 ani în stare gravă.
Stelian Bujduveanu anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă a Consiliului General pentru a fi ajutate familiile afectate de explozia din Rahova # RFI
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare. ”Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.
IMM-urile resping ideea creșterii salariului minim arătând că deja firmele mici și mijlocii se confruntă cu creșteri de costuri. Zacusca și gemul produse în gospodărie nu sunt surse de evaziune, autoconsumul, însă, contribuie la creșterea gap-ului de TVA.
Iritare în PNL, după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan, pentru că nu organizează alegeri pentru Primăria Capitalei. Vicepreședintele formațiunii liberale Alexandru Muraru critică la RFI gestul colegului său de coaliție: ”Un gest imatur și iresponsabil”.
PSD este un factor perturbator, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El dă vina pe social-democrați pentru amânarea reformei administrației publice locale: ”PSD are o lungă tradiție de a sabota și de a torpila guverne din care face parte”.
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din București, zona Calea Rahovei, în această dimineață. Două etaje au fost spulberate și unsprezece persoane au fost afectate, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Când un Avocat al Poporului cu mandat expirat apără interesele statului, iar nu ale cetățeanului, cine ne mai apără de Avocatul Poporului? (PressOne) # RFI
Proiectele care despart coaliția: de la corectarea primului pachet de măsuri fiscale la vechea temă a reducerii numărului de parlamentari (Adevărul) - Harta femicidului în 2025. În medie, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative (Snoop) - Care este legătura între „gemul bunicii” și gap-ul de TVA. ANAF vrea includerea autoconsumului din gospodării în calculul deficitului de încasare de TVA (Economedia)
Despre (De)Conectat vorbim la Tânăr în Europa, o piesă de teatru care explorează „modul în care fake news, ideile intolerante și radicale, amplificate de social media ne polarizează atât în spațiul online, dar mai ales în viața reală.”
