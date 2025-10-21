Profitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei
Ziarul Financiar, 21 octombrie 2025 17:30
Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).
• • •
Multinaţionalele susţin că închid fabricile pentru eficientizare, dar ce spun cifrele: Colgate-Palmolive făcea profit mai mare când avea producţie în România. Acum, detergentul de vase Axion e adus din Guatemala. Cum poate fi mai eficient să produci la „capătul lumii“? # Ziarul Financiar
Până în 2008, inclusiv, detergentul de vase Axion se realiza în România, la Braşov, în fabrica grupului Colgate Palmolive. Unitatea de producţie a fost însă închisă de gigantul american acum mai bine de 15 ani, ca urmare a unui plan de eficientizare. Astăzi, în magazinele Lidl din România detergentul de vase Axion este la vânzare.
Majoratul digital – noua vârstă a maturităţii online. Ce înseamnă pentru copii, părinţi şi platforme # Ziarul Financiar
România introduce conceptul de maturitate digitală la 16 ani, printr-o nouă lege care îşi propune să protejeze copiii în mediul online. Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital, iniţiată de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, care stabileşte reguli clare pentru modul în care minorii pot accesa şi folosi platformele online.
Analiză ZF. Suntem prea săraci să mâncăm ieftin: Mărcile private, care au ajuns să controleze jumătate din vânzările din comerţul alimentar din Occident, bat pasul pe loc în România şi Europa de Est # Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual pe produse sub mărci private precum Pilos, K-Classic, Gusturi Româneşti, Hanul Boieresc, Tex şi Qilive între 5,6 şi 6,6 mld. euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor din piaţă.
ZF ANALIZĂ. Paradoxul modei: românii sunt văzuţi drept pasionaţi de trenduri şi de modul cum arată, dar bugetele alocate pentru achiziţiile de modă nu ajung nici la jumătatea mediei europene şi sunt mai mici decât în Bulgaria ori Serbia # Ziarul Financiar
Un român cheltuieşte anual pe haine şi pantofi 375 de euro, o sumă de peste două ori mai mică decât media europeană, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piaţă NIQ-GfK. De altfel, bugetul alocat de consumatorii locali este cel mai mic din Europa, dintr-un total de 25 de ţări analizate.
Afacerile fabricii de componente electromecanice şi electronice Vimercati din Bacău au scăzut cu 12,5% în 2024, ajungând la 315,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Vimercati East Europe, care produce componente electromecanice şi electronice într-o fabrică din judeţul Bacău, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 315,5 mil. lei (63,4 mil. euro), în scădere cu 12,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 360,8 mil. lei (aproximativ 73 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Reacţia CSM după ce Curtea Constituţioanlă a declarat neconstituţională legea pensiilor speciale # Ziarul Financiar
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat marţi după decizia CCR prin care s-a constatat că legea pensiilor de serviciu este neconstituţională.
Alina Creţu, director executiv, Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România: Pentru a face procesare, e nevoie de educaţie, de profesii noi. Multe compani mari din agribusiness au ajuns în ultimii ani în România şi ele au venit nu doar cu capital, ci şi cu cunoaştere # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Manea, director executiv, RPIA: Sunt şanse să avem la finalul anului 2030, circa 10 GW de solare, parcuri mari şi prosumatori, şi aproape 90.000 de joburi în industrie. Dar provocări mai sunt # Ziarul Financiar
Zecile de mii de parcuri solare cu ATR (aviz tehnic de racordare) reprezintă o provocare pentru operatorii de reţele care trebuie cumva să le găsească loc tuturor în contextul în care conectarea la reţea se face acum pe principiul primul sosit, primul servit.
Cum vede BNR mersul economiei şi ce avertismente are? Economia a crescut în T3/2025 susţinută de investiţii, dar nu şi de consumul privat. Şi influenţa exportului net s-a ameliorat. Măsurile fiscale pot afecta consumul, costurile şi profiturile firmelor, dar şi activitatea investiţională. Creditarea încetineşte. Inflaţia scade mai mult din 2026 # Ziarul Financiar
În trimestrul al treilea (T3) din acest an s-a înregistrat o creştere a dinamicii anuale a PIB, susţinută probabil de investiţii, dar nu şi de consumul privat, după cum sugerează indicatorii cu frecvenţă ridicată, reiese din minuta BNR publicată ieri, aferentă şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al băncii centrale din 8 octombrie 2025.
