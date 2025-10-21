Profitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei

16:30

Un român cheltuieşte anual pe haine şi pantofi 375 de euro, o sumă de peste două ori mai mică decât media europeană, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piaţă NIQ-GfK. De altfel, bugetul alocat de consumatorii locali este cel mai mic din Europa, dintr-un total de 25 de ţări analizate.