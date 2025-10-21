Profitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei

Ziarul Financiar, 21 octombrie 2025 17:30

Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
17:30
Profitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei Ziarul Financiar
Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).
Acum 30 minute
17:15
Multinaţionalele susţin că închid fabricile pentru eficientizare, dar ce spun cifrele: Colgate-Palmolive făcea profit mai mare când avea producţie în România. Acum, detergentul de vase Axion e adus din Guatemala. Cum poate fi mai eficient să produci la „capătul lumii“? Ziarul Financiar
Până în 2008, inclusiv, detergentul de vase Axion se realiza în România, la Braşov, în fabrica grupului Colgate Palmolive. Unitatea de producţie a fost însă închisă de gigantul american acum mai bine de 15 ani, ca urmare a unui plan de eficientizare. Astăzi, în magazinele Lidl din România detergentul de vase Axion este la vânzare.
17:15
Inteligenţa artificială nu te va înlocui, dar dacă vrei să rămâi relevant trebuie să înveţi să lucrezi cu ea şi să fii creativ Ziarul Financiar
17:15
Majoratul digital – noua vârstă a maturităţii online. Ce înseamnă pentru copii, părinţi şi platforme Ziarul Financiar
România introduce conceptul de maturitate digitală la 16 ani, printr-o nouă lege care îşi propune să pro­te­jeze copiii în mediul online. Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital, iniţiată de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, care stabileşte re­guli clare pentru modul în care minorii pot accesa şi folosi platfor­mele online.
17:15
Este vârful de piaţă pentru aur? Cel mai valoros metal preţios a scăzut astăzi cu 4,2%, fiind cea mai mare corecţie într-o zi din ultimii patru ani, după un raliu record care a propulsat preţul la maxime istorice Ziarul Financiar
Acum o oră
17:00
Consiliul Concurenţei a sancţionat 4 companii cu amenzi în valoare totală de 2,31 milioane lei pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Ziarul Financiar
16:45
Pofitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei Ziarul Financiar
Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).
16:45
Analiză ZF. Suntem prea săraci să mâncăm ieftin: Mărcile private, care au ajuns să controleze jumătate din vânzările din comerţul alimentar din Occident, bat pasul pe loc în România şi Europa de Est Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual pe produse sub mărci pri­va­te precum Pilos, K-Clas­sic, Gusturi Româneşti, Ha­nul Boieresc, Tex şi Qilive între 5,6 şi 6,6 mld. euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor din piaţă.
16:45
Cum şi-a construit bugetul un tânăr analist financiar, absolvent de ASE, şi cum a reuşit să pună pe primul loc economiile şi investiţiile la bursă, la doar 24 de ani? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:30
ZF ANALIZĂ. Paradoxul modei: românii sunt văzuţi drept pasionaţi de trenduri şi de modul cum arată, dar bugetele alocate pentru achiziţiile de modă nu ajung nici la jumătatea mediei europene şi sunt mai mici decât în Bulgaria ori Serbia Ziarul Financiar
Un român cheltuieşte anual pe haine şi pantofi 375 de euro, o sumă de peste două ori mai mică decât media europeană, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piaţă NIQ-GfK. De altfel, bugetul alocat de consumatorii locali este cel mai mic din Europa, dintr-un total de 25 de ţări analizate.
16:15
Afacerile fabricii de componente electromecanice şi electronice Vimercati din Bacău au scăzut cu 12,5% în 2024, ajungând la 315,5 mil. lei Ziarul Financiar
Vimercati East Europe, care produce componente electromecanice şi electronice într-o fabrică din judeţul Bacău, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 315,5 mil. lei (63,4 mil. euro), în scădere cu 12,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 360,8 mil. lei (aproximativ 73 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Acum 4 ore
15:30
Peste 50 de antreprenori au participat la prima ediţie a Financing & IPO Summit, organizată de VERTIK Group: Accesul la finanţare nu mai este o opţiune, ci o urgenţă pentru companiile româneşti aflate în creştere Ziarul Financiar
15:30
Vrei să devii mai responsabil, dar eşti prins în rutină şi nu reuşeşti? Pleacă măcar un semestru cu Erasmus în altă ţară sau, de ce nu, pe un alt continent Ziarul Financiar
15:15
Patru directori de şcoală au atras peste 9 milioane de euro şi au transformat şcolile lor prin digitalizare, inovare şi incluziune Ziarul Financiar
14:45
Alina Filip, asociat, Transmeteorit: Am dezvoltat proiecte pe fonduri europene, am luat o finanţare pentru o fabrică de procesare legume şi un depozit Ziarul Financiar
14:45
Căderea globală a Amazon Web Services paralizează mai multe site-uri şi aplicaţii. De la Snapchat la băncile internaţionale, milioane de utilizatori au fost afectaţi Ziarul Financiar
14:30
Marinela Panait, Manufacturing and RA Director, Farmavet România: România este în urmă la implementarea politicilor de reducere a consumului de antibiotice, promovate la nivel european, şi trebuie să pornim de la educaţie Ziarul Financiar
14:30
Răzvan Prelipcean, co-fondator, Naturleg Organic Farming: Agricultura nu mai e doar despre ce pui în camp, ci despre strategii de business, de marketing, digitalizare, eficientizare Ziarul Financiar
14:15
Olanda pregăteşte un acord cu Uganda pentru relocarea migranţilor respinşi, sub supravegherea ONU Ziarul Financiar
14:15
Ştiaţi că ideea proiectului de reciclare a ambalajelor RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la tineri ca voi? Ziarul Financiar
14:00
Cei mai puternici bani de pe Wall Street intră în jocul Apărării: Armata SUA vrea să-şi finanţeze infrastructura cu capital privat Ziarul Financiar
14:00
Radu Gherman, Carrefour România: Aproape 600 de fermieri livrează direct către magazinele noastre din zona în care îşi desfăşoară activitatea; Testăm un proiect pilot de achiziţii locale la Piatra Neamţ Ziarul Financiar
14:00
Reacţia CSM după ce Curtea Constituţioanlă a declarat neconstituţională legea pensiilor speciale Ziarul Financiar
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat marţi după decizia CCR prin care s-a constatat că legea pensiilor de serviciu este neconstituţională.
Acum 6 ore
13:30
Războiul hibrid ia amploare: SRI anunţă că a dejucat un complot rusesc privind trimiterea de dispozitive incendiare artizanale la sediul unei companii din Bucureşti. În operaţiune au fost implicate şi serviciile secrete din Polonia. Cine sunt sabotorii? Ziarul Financiar
13:15
Indra Mihăilă, Corporate Affairs Manager, PepsiCo East Balkans: PepsiCo lucrează acum cu 22 de fermieri în România, care cultivă 1600 hectare de cartofi industriali şi acoperă 90-95% din nevoia de cartofi pentru chips-uri, la fabrica locală Ziarul Financiar
12:45
Nicolae Şerban, fondator şi CEO, Grup Şerban Holding: Nevoia în agricultură este legată de sursa financiară pe care reuşim să o atragem, de pe piaţa de capital, bănci sau fonduri de investiţii. Companiile au nevoie de termene de rambursate a creditelor de 15 ani Ziarul Financiar
12:45
​Arnaud Charmetant, preşedintele Asociaţiei pentru Agricultură Integrată, Durabil Economică şi Rentabilă (AIDER): Calitatea terenurilor agricole din România este foarte bună, fermierii români sunt flexibili Ziarul Financiar
12:30
Octavian Păltănea, director dezvoltare, Carmistin: Investiţiile în irigaţii ne-ar ajuta să creştem cu peste 20-30% capacităţile de producţie a cărnii de pui sau de porc Ziarul Financiar
12:30
Asigurările de sănătate pentru angajaţi: o investiţie strategică pentru companii Ziarul Financiar
12:15
ZF Live. Ce va însemna pentru piaţa muncii transparentizarea salariilor. Cât şi ce salarii vor fi dezvăluite? Ziarul Financiar
12:15
Alex Milcev, Partener, liderul departamentului Asistenţă fiscală şi juridică, EY România: Aderarea României la OCDE - un pod prea îndepărtat sau suntem pe ultima sută de metri? Ziarul Financiar
12:00
Horia Cardoş, Agroland Group: În primele şase luni, am exportat 40% din producţia de ouă şi în continuare ne bazăm foarte mult pe export. Este o conjunctură foarte bună Ziarul Financiar
12:00
Monalisa Ungureanu, CEO, Agrii România: Fermierul român nu este suficient capitalizat. Agricultura se face cu seminţe, apă, date, îngrăşăminte şi bani Ziarul Financiar
11:45
Berarii României: Numărul producătorilor de bere din România a crescut de şapte ori în ultimele două decenii, la 85 de firme. Investiţiile în acest sector a depăşit 2 miliarde de euro în perioada 2005 - 2024 Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:30
Acord european pentru o autostradă care leagă Bucureşti de Salonic: semnarea va avea loc în noiembrie la Bruxelles Ziarul Financiar
11:30
Japonia scrie istorie: Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru a ţării, iar bursele din Tokyo au atins un nivel record Ziarul Financiar
11:30
Inspectorii ANAF au constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la o companie din comerţul cu autoturisme second-hand, reprezentând TVA datorată bugetului de stat Ziarul Financiar
11:30
Adrian-Ionuţ Chesnoiu, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale: Gradul de absorbţie a fondurilor europene pentru agricultură ajunge la 96-98% pe exerciţiul financiar 2014-2020 Ziarul Financiar
11:15
Andrei Solomon, director comercial, Expur România: România cultiva în urmă cu 20-25 de ani între 50.000 şi 60.000 de hectare de rapiţă şi a ajuns în 2025 să cultive aproape 920.000 de hectare, deci un salt absolut spectaculos Ziarul Financiar
11:15
Acord european pentru o autostradă care leagă Bucureştiul de Salonic: semnarea va avea loc în noiembrie la Bruxelles Ziarul Financiar
11:15
Alina Creţu, director executiv, Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România: Pentru a face procesare, e nevoie de educaţie, de profesii noi. Multe compani mari din agribusiness au ajuns în ultimii ani în România şi ele au venit nu doar cu capital, ci şi cu cunoaştere Ziarul Financiar
11:15
Raiffeisen Bank România a aderat la sistemul naţional de plăţi instant RoPay: clienţii persoane fizice pot trimite şi primi bani instant, utilizând doar numărul de telefon Ziarul Financiar
11:00
VIITOR FABRICAT LA MIOVENI – Cum creştem industria auto? Ziarul Financiar
10:30
CEC Bank vinde credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,5%/an pentru cei ce încasează veniturile prin bancă. DAE: 9,29% Ziarul Financiar
10:30
Daniel Buda, vicepreşedinte Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală din Parlamentul European: România are producţie bună de cereale, dar lipseşte veriga care adaugă valoare adăugată. E important să dezvoltăm segmentul de procesare Ziarul Financiar
09:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Manea, director executiv, RPIA: Sunt şanse să avem la finalul anului 2030, circa 10 GW de solare, parcuri mari şi prosumatori, şi aproape 90.000 de joburi în industrie. Dar provocări mai sunt Ziarul Financiar
Zecile de mii de parcuri solare cu ATR (aviz tehnic de ra­cordare) reprezintă o provocare pentru operatorii de reţele care trebuie cumva să le găsească loc tuturor în contextul în care co­nectarea la reţea se face acum pe principiul primul sosit, primul servit.
09:45
Producătorul de îngrăşăminte organice Norofert intră pe piaţa din Brazilia şi deschide o fabrică în Chapeco, împreună cu un partener local Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie cu RADU TIMIŞ Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding Ziarul Financiar
09:30
Irina Oprea Şalaru şi Cristina Boroşeanu, Filip&Company: Black Friday sub lupa ANPC - reguli care fac diferenţa între o campanie de succes şi un dosar de sancţiuni Ziarul Financiar
08:45
Cum vede BNR mersul economiei şi ce avertismente are? Economia a crescut în T3/2025 susţinută de investiţii, dar nu şi de consumul privat. Şi influenţa exportului net s-a ameliorat. Măsurile fiscale pot afecta consumul, costurile şi profiturile firmelor, dar şi activitatea investiţională. Creditarea încetineşte. Inflaţia scade mai mult din 2026 Ziarul Financiar
În trimestrul al treilea (T3) din acest an s-a înregistrat o creştere a dinamicii anuale a PIB, susţinută probabil de investiţii, dar nu şi de consumul privat, după cum sugerează indicatorii cu frecvenţă ridicată, reiese din minuta BNR publicată ieri, aferentă şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al băncii centrale din 8 octombrie 2025.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.