Șapte oferte la licitația de 100 de milioane de lei pentru Podul Solventul
Timis Online, 21 octombrie 2025 18:20
Licitația pentru Podul Solventul, „primul pod construit de la zero după Revoluție”, după cum se laudă primăria, a atras oferte de la șapte firme și asocieri de firme. Acestea intră, în acest moment, în faza de evaluare economică și tehnică.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
18:20
Licitația pentru Podul Solventul, „primul pod construit de la zero după Revoluție”, după cum se laudă primăria, a atras oferte de la șapte firme și asocieri de firme. Acestea intră, în acest moment, în faza de evaluare economică și tehnică.
18:10
Timișorenii sunt invitați să participe la un tur ghidat de Halloween, parte din seria Timișoara – Harta Secretă, care va avea loc pe 31 octombrie, de la ora 17:00. Punctul de întâlnire este la Intrarea Observatorului Astronomic Timișoara (Piața Axente Sever nr. 1).
Acum 2 ore
18:00
„Șezătoare și cafea” reunește comunitatea: ateliere de croșetat gratuit, la Timișoara # Timis Online
Comunitatea „Șezătoare și cafea” continuă seria de ateliere care îmbină învățarea, interacțiunea și relaxarea. În acest weekend, sâmbătă, 25 octombrie, pasionații de croșetat sunt invitați la „Atelierul de Croșetat #6”, care va avea loc la Tucano Complex, începând cu ora 14:00.
17:40
Accident pe Bd. Liviu Rebreanu. Un bărbat de 68 de ani a ajuns la spital după ce mașina sa a fost lovită de un cap tractor # Timis Online
Accident rutier produs marți după-amiază, pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Un bărbat de 56 de ani, aflat la volanul unui cap tractor, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, care circula regulamentar pe banda întâi.
Acum 4 ore
15:10
Activitatea Tribunalului Timiș revine la normal după aproape două luni de proteste. În ședința Adunării Generale din 21 octombrie, judecătorii au decis, cu majoritate de voturi, suspendarea măsurilor de protest și reluarea judecării cauzelor în condiții obișnuite.
Acum 6 ore
14:50
Sportivii cu dizabilități intelectuale din România vor ajunge zilele viitoare la Timișoara, pentru a participa la o competiție dedicată lor: „Special Olympics”. Evenimentul organizat prin clubul primăriei, SCM Timișoara, se va desfășura la Baza Sportivă nr. 2 a Politehnicii Timișoara.
14:50
Schimbări importante pentru șoferii europeni: permis digital și reguli noi pentru începători # Timis Online
În curând, șoferii din Uniunea Europeană vor avea parte de reguli noi: permis de conducere digital, examene mai complexe și o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru cei care se urcă pentru prima dată la volan. Măsurile fac parte dintr-un plan european de reducere a numărului de accidente rutiere și de creștere a siguranței pe șosele.
14:00
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, a dejucat o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României, care viza atacarea unei companii din București, scrie Agerpres.
13:10
Un incendiu a izbucnit astăzi, la acoperișul Școlii Gimnaziale din comuna Lovrin, unde aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Pompierii și voluntarii intervin pentru a controla focul, care este localizat și se manifestă cu ardere generalizată pe o suprafață de aproximativ 400 mp, atât la acoperișul școlii, cât și la o casă învecinată.
Acum 8 ore
13:00
O polițistă aflată în timpul liber a salvat o femeie de 82 de ani dată dispărută în Timișoara de aproape două săptămâni # Timis Online
O polițistă aflată în timpul liber a găsit și a salvat o femeie de 82 de ani, dată dispărută, care era rănită și dezorientată lângă centura Timișoarei. Aceasta a fost preluată de oamenii legii.
12:40
Accident la intersecția cu strada Aeroportului de lângă Timișoara. Șofer de 71 de ani, transportat la spital # Timis Online
Un bărbat de 71 de ani a ajuns la spital după ce a provocat un accident pe DN6, în apropiere de Timișoara. Mașina condusă de acesta a lovit din spate un alt autoturism, la intersecția cu strada Aeroportului.
12:10
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță reluarea cursurilor gratuite de limba și cultura chineză pentru anul academic 2025–2026, un program devenit deja tradiție în rândul activităților de internaționalizare și de promovare a diversității culturale.
12:00
După trei ani de în care a însuflețit cartierul Elisabetin, spectacolul „Orașul Paralel: Party în Elisabetin” ajunge la final. În 25 și 26 octombrie, spectatorii mai pot păși o ultimă dată în universul fascinant al spectacolului, într-un eveniment care încheie cea mai amplă producție de teatru site-specific din România, anunță Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.
12:00
Moșnița Nouă va fi a doua comună din zona metropolitană, după Giroc, care va avea liceu. De lucrări se va ocupa firma Strabag, care va primi 23 de milioane de lei, adică 4,6 milioane de euro. Investiția se va realiza cu bani din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență.
11:50
Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni, 20 octombrie, în consultare publică noul Regulament-cadru privind organizarea competițiilor școlare – olimpiade și concursuri educative, precum și normele pentru proiectele extrașcolare. Este prima rescriere majoră a regulilor din ultimii 13 ani, după ordinul de ministru nr. 3035/2012, și aduce o serie de modificări importante privind transparența, evaluarea și categoriile de elevi eligibili.
11:10
CFR suspendă peste 10 trenuri care pleacă de la și spre Timișoara. Se pierd legături cu Oradea, Satu Mare și Baia Mare # Timis Online
În perioada următoare, din cauza datoriilor CFR Călători către CFR SA (Infrastructură), zeci de trenuri ale operatorului vor avea de suferit. Majoritatea vor avea doar circulația suspendată, însă unele vor fi chiar anulate. Pe Timișoara o afectează doar cele suspendate: 12 la număr, plecări și sosiri.
Acum 12 ore
10:30
Două seri de distracție caritabilă. Charity Quiz Night revine la Timișoara cu un nou format special de Halloween # Timis Online
Timișorenii sunt invitați la începutul săptămânii viitoare la Vineri 15, pentru două seri consecutive de Speedquizzing, un format modern și interactiv de trivia, organizat cu scop caritabil în sprijinul Asociației Blythswood Banat.
10:30
Fritz, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii” # Timis Online
Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat legea reformei pensiilor magistraților neconstituțională. Drept răspuns, Dominic Fritz, liderul USR, unul dintre partidele care a promovat legea, spune că „nu renunțăm la desființarea acestor privilegii”.
09:40
Doi bărbați au fost reținuți în cazul crimei din Ciacova. Și-au bătut prietenul și i-au dat foc # Timis Online
O crimă cutremurătoare a avut loc la Ciacova, județul Timiș: un bărbat a fost bătut cu bestialitate și incendiat de doi cunoscuți. Suspecții au fost reținuți de procurori și vor fi prezentați în fața instanței.
08:50
Atunci când Luna și Soarele se unesc în același semn zodiacal se formează Luna Nouă. Acum suntem invitați să semănăm intenții, să plantăm sămânța unui nou început. Această Lună Nouă din 21 octombrie are loc în semnul Balanță și aduce în prim-plan tema relațiilor, armoniei, frumuseții, esteticului, diplomației, a căutării „echilibrului” între polarități.
08:40
Sănătatea sânilor la orice vârstă. Dr. Simona Cerbu explică prevenția, autoexaminarea și rolul controalelor imagistice # Timis Online
Îngrijirea sânilor este esențială pentru prevenția și depistarea timpurie a cancerului mamar, indiferent de vârstă. Dr. Simona Cerbu, medic primar ecografie, explică ce este important ca femeile să știe despre sănătatea sânilor, cum se efectuează corect autoexaminarea, când și cât de des este recomandat să se facă controale imagistice și ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate. Aflați ce mituri trebuie demontate, cum influențează stilul de viață sănătatea sânilor și de ce educația timpurie și conștientizarea sunt cheia prevenției.
08:40
Un nume legendar în breasla acordeoniștilor, Teodoro Anzelotti, cel căruia Luciano Berio i-a dedicat Sequenza XIII, deschide, astăzi, Festivalul – Concurs Remus Georgescu, cu un recital ce se anunță a fi incendiar, anunță compozitorul Gabriel Mălăncioiu, care îndeamnă, cu umor și convingere, audiența să vină cu „unt ghee la purtător, pentru a evita formarea bătăturilor de la prea mult aplaudat”.
08:40
Festivalul Internațional de Orgă TimOrgelFest – ediția a XXV-a continuă astă-seară cu un concert deosebit, care aduce pe aceeași scenă două instrumente aparent contrastante, dar de o vivacitate captivantă și o rezonanță complementară. Protagonist va fi prestigiosul duo elvețian Vincent Thevenaz (orgă)și Vincent Barras (saxofon), iar programul captivant al serii cuprinde de la Klezmer evreiesc și dansuri românești, la celebrul Oblivion al lui Piazzolla.
08:30
Toyota Timișoara Sud | Autoglobus întâmpină toamna cu oferte speciale și servicii la standarde oficiale. Este primul sezon în care Autoglobus funcționează ca Reparator Autorizat Toyota, o veste excelentă pentru toți posesorii de Toyota din vestul țării.
08:30
Unul dintre cele mai prietenoase anotimpuri când vine vorba de vreme, toamna chiar îţi oferă ocazii grozave să petreci timp în natură. Canicula nu mai e o problemă, peisajele sunt superbe, iar vremea rece nu-şi face de obicei apariţia până la începutul iernii. Astfel, cele câteva luni de toamnă devin momentul ideal pentru sport, plimbări, activităţi creative sau chiar relaxare în aer liber.
08:10
Marți, 21 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:20
Marți puteți merge la expoziții sau un spectacol.
20 octombrie 2025
19:10
Realitate virtuală la Timișoara: trei filme internaționale despre identitate, mediu și umanitate # Timis Online
Timișoara devine, pe 29 octombrie, gazda unei experiențe cinematografice inovatoare prin intermediul realității virtuale (VR). Asociația Citizenit invită publicul să exploreze trei filme internaționale care abordează teme precum impactul uman asupra mediului, identitatea și reziliența în fața conflictelor, în cadrul proiectului transfrontalier „Communities through Art”.
Ieri
18:40
Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, instituție care deține Depozitul de Deșeuri Nepericuloase din comuna Ghizela, au anunțat, luni seara, că acesta este funcțional.
18:10
Analiză Eurydice: România, printre țările europene cu cele mai puține măsuri pentru combaterea analfabetismului funcțional # Timis Online
România se află printre țările europene care au adoptat cele mai puține măsuri pentru îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor în perioada 2020-2025, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene, publicat în rețeaua Eurydice, dedicată statisticilor și politicilor educaționale.
17:10
Simptomele care revin constant, nas înfundat, strănut, mâncărime oculară sau tuse, nu sunt întotdeauna semne ale unei răceli prelungite. Specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii explică faptul că pentru mulți acestea indică o alergie respiratorie, una dintre cele mai frecvente boli cronice, adesea asociată cu astmul alergic.
17:00
Delegație din Republica Moldova, în vizită oficială la Timișoara. A învățat cum să atragă fonduri europene # Timis Online
O delegație din Republica Moldova, formată din 18 reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Cancelariei de Stat și ai administrației locale, a venit la Timișoara pentru a învăța modelul primăriei privind atragerea de fonduri europene.
16:40
În ultimii ani, tot mai mulți oameni au prezentat simptome precum înroșirea feței, balonarea sau durerile de cap pe seama unei presupuse „intoleranțe la histamină”. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii explică însă că lucrurile nu sunt atât de simple.
16:40
Variantă preliminară a planului pentru cartierul Fabric, aprobată în CTATU: parcări și promenadă pe Bega # Timis Online
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU) a Primăriei Timișoara a aprobat varianta preliminară a planului urbanistic de zona construită protejată (PUZCP) al cartierului Fabric.
16:10
Cum să găsești echilibrul între muncă, copii și viața personală. O seară dedicată părinților, la Timișoara # Timis Online
Joi, 23 octombrie, părinții din Timișoara sunt invitați la Modern Community Timișoara – FABER, un eveniment gratuit dedicat explorării provocărilor vieții de familie și găsirii echilibrului între muncă, copii și propria persoană. Participarea este gratuită.
15:50
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, care prevedea majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în zece ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net
15:10
Importanța colaborării cu un detectiv privat Timișoara în cazurile personale și profesionale # Timis Online
ADVERTORIAL. Într-o lume în care informația circulă rapid, iar deciziile importante se bazează tot mai mult pe fapte concrete, colaborarea cu un specialist în investigații private devine o necesitate. În Timișoara, oraș activ și în continuă dezvoltare, tot mai mulți oameni caută sprijinul profesioniștilor pentru a clarifica situații delicate, fie personale, fie profesionale. În astfel de contexte, experiența, discreția și legalitatea acțiunilor sunt esențiale.
14:50
PROGRAM. Cannes ajunge la Timișoara. Încep proiecțiile celor mai apreciate filme de la festivalul francez # Timis Online
Începând de joi, 23 octombrie, Timișoara va găzdui Les Films de Cannes à Timișoara, festivalul care aduce în premieră producții premiate la Cannes 2025. Publicul va avea ocazia să urmărească filme apreciate internațional, să participe la discuții cu regizori și actori, dar și alte evenimente speciale dedicate artei cinematografice.
14:30
Soiuri de trandafiri creați de Árpád Mühle, recuperate de peisagiștii timișoreni. Au fost multiplicate in vitro în laboratorul de genetică # Timis Online
Árpád Mühle, arhitect peisagist, fiul celebrului horticultor Wilhelm Mühle, cel mai important rozerist al României din perioada interbelică, care a iniţiat reamenajarea Parcului Rozelor, după distrugerea acestuia în timpul Primului Război Mondial, continuă să reprezinte o inspirație pentru generația actuală de peisagiști.
12:50
Viața evreilor din Timișoara, dincolo de sinagogi și palate, le va fi prezentată, marți, celor interesați să participe la o seară de istorie vie, povești autentice și memorie colectivă.
12:40
Departament integrat de cardiologie intervențională la Spitalul REGINA MARIA Timișoara: soluții complete pentru patologiile cardiovasculare # Timis Online
ADVERTORIAL. Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate în România, însă progresele cardiologiei intervenționale oferă șanse reale la viață pentru pacienți.
12:40
Într-o întâlnire stabilită cu presa pentru ziua de luni, 20 octombrie, conducerea STPT a prezentat un rezumat al acțiunilor din ultima perioadă, mai ales de când au venit noii șefi, dar și planurile societății pentru următoarea perioadă. În ciuda numeroaselor critici, director Florin Petolea spune că STPT „nu este o companie falimentară”.
12:30
O pană globală de internet provoacă haos online. Site-uri și aplicații majore, nefuncționale # Timis Online
O defecțiune de proporții la nivel global a lăsat zeci de site-uri, jocuri online și aplicații populare nefuncționale. Cauza pare a fi o problemă apărută la platforma de cloud computing Amazon Web Services (AWS) – cel mai mare furnizor de astfel de servicii din lume, potrivit BBC și The Independent.
11:50
FOTO. Centrul Medical Neoclinic: excelență în servicii și îngrijire personalizată pentru sănătatea timișorenilor # Timis Online
ADVERTORIAL. Centrul Medical Neoclinic este cunoscut drept un punct de referință în Timișoara pentru îngrijirea medicală de încredere, caracterizată prin servicii profesioniste și personalizate. Cu un accent deosebit pe calitatea îngrijirii și pe relația cu pacienții, ne angajăm să oferim soluții medicale eficiente și accesibile, într-un mediu modern și primitor.
11:50
RETIM: „Ne menținem poziția privind transferul angajaților Depozitului Ghizela către noua companie a Consiliului Județean Timiș” # Timis Online
ADVERTORIAL. În contextul în care Consiliul Județean (CJ) Timiș a anunțat public, săptămâna trecută, că intenționează să continue activitatea la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela prin intermediul societății Eco Serv Timiș S.R.L., societatea RETIM Ecologic Service S.A. își menține poziția privind necesitatea transferului majorității angajaților punctului de lucru Ghizela către noua entitate care urmează să gestioneze depozitul.
11:00
Un bărbat și-a omorât soția cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat # Timis Online
Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, Dolj, și-a ucis soția de 39 de ani cu un topor, i-a aruncat trupul într-o fântână, apoi s-a spânzurat. Tragedia a fost descoperită după ce ginerele lor a alertat poliția. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.
10:50
PROGRAM. „FestteamArt” 2025 marchează 25 de ani de prietenie teatrală între Lugoj și Corinthos # Timis Online
În perioada 22-26 octombrie, la Lugoj va avea loc Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt”. Manifestarea ajunge la ediția cu numărul 16.
10:40
Ziua Mondială a Osteoporozei. Boala tăcută care afectează milioane de oameni, cu precădere femeile # Timis Online
O dată la trei secunde, la nivel mondial, o persoană suferă o fractură cauzată de osteoporoză. Boala afectează tot mai multe persoane, în special femeile trecute de 50 de ani, și rămâne adesea nediagnosticată până la apariția unei fracturi.
10:20
Inconștiență la volan. La 81 de ani, un șofer a provocat un accident cu victimă pe Calea Lugojului # Timis Online
Un accident rutier a avut loc pe Calea Lugojului, unde o femeie de 55 de ani a fost rănită după ce autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 81 de ani a intrat în mașina sa. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre DN 68A și DJ 681A, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
10:00
Tragedie într-o locuință din Timiș: bărbat bătut și ars de viu, după o ceartă între prieteni # Timis Online
Aseară, în localitatea Ciacova, mai multe persoane s-au chefuit, după care s-au luat la ceartă și au incendiat camera, în care aceștia au consumat băuturi. O femeie a alertat autoritățile, care s-au deplasat de urgență la adresa menționată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.