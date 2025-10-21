Șapte oferte la licitația de 100 de milioane de lei pentru Podul Solventul

08:40

Îngrijirea sânilor este esențială pentru prevenția și depistarea timpurie a cancerului mamar, indiferent de vârstă. Dr. Simona Cerbu, medic primar ecografie, explică ce este important ca femeile să știe despre sănătatea sânilor, cum se efectuează corect autoexaminarea, când și cât de des este recomandat să se facă controale imagistice și ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate. Aflați ce mituri trebuie demontate, cum influențează stilul de viață sănătatea sânilor și de ce educația timpurie și conștientizarea sunt cheia prevenției.