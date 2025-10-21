O fostă concurentă de la Te cunosc de undeva a dispărut din mediul online. De ce a luat pauză pentru o lună

22:10

Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine mereu cu exclusivități! De data aceasta vă prezentăm exclusivitatea zilei: avem primele imagini cu soțul Iasminei Halas! Fosta parteneră a lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în mare secret, în urmă cu doar câteva luni, cu bărbatul cu care nu este de foarte mult timp împreună. Deși l-a ținut „ascuns”, iată că acum vi-l prezentăm pe cel care o face fericită pe blondină. La rândul său, și el este o persoană cunoscută, fiind fost participant într-un reality show.