Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV

Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare (ATM) sunt tot mai des întâlnite în rândul pacienților, însă puțini știu că durerea de cap, senzațiile de vertij, durerile cervicale sau chiar problemele posturale pot avea la origine chiar maxilarul. Despre cum se manifestă aceste disfuncții și de ce tratamentul necesită o colaborare strânsă între medicul stomatolog și kinetoterapeut ne explică într-un interviu Dr. Sînziana Oniciuc, medic stomatolog la Clinica Esthetics, și Elena Gheorghiță, kinetoterapeut la Clinica Tonus Plus.