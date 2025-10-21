Statul român îngroapă CFR Călători. Peste 100 de trenuri vitale pentru cetățeni se anulează
Pentru că statul român a refuzat să plătească pentru serviciile prestate de CFR Călători, inevitabilul s-a produs. CFR Infrastructură, care nu și-a primit banii de la CFR Călători pentru taxa de utilizare, a decis să suspende circulația a peste 100 de trenuri pe cel mai circulate rute din țară. Anularea acestora vine după ce, în
Economia mondială ignoră războiul comercial și temerile legate de inteligența artificială
Acum șase luni, când Donald Trump a anunțat un război comercial de o agresivitate fără precedent, companiile și investitorii s-au pregătit pentru recesiune. Totuși, economia mondială se descurcă bine. A devenit remarcabil de rezistentă la crize, deși tarifele americane se dovedesc mai puțin brutale decât era de așteptat. Investitorii se așteaptă la un sezon decent
Manchester City continuă politica de a miza pe tineri de mare perspectivă, iar Pep Guardiola pare convins că a pus mâna pe un viitor superstar. După primele opt etape din Premier League, în care „cetățenii" au adunat cinci victorii, un egal și două eșecuri, tehnicianul catalan are un motiv clar de entuziasm: Rayan Cherki. Tânărul
Pentru că statul român a refuzat să plătească pentru serviciile prestate de CFR Călători, inevitabilul s-a produs. CFR Infrastructură, care nu și-a primit banii de la CFR Călători pentru taxa de utilizare, a decis să suspende circulația a peste 100 de trenuri pe cel mai circulate rute din țară. Anularea acestora vine după ce, în
Carlo Ancelotti nu este deloc pe placul legendarului portar brazilian Emerson Leao, fost selecționer al Selecao. În vârstă de 76 de ani, Leao a criticat aspru prestația tehnicianului italian și modul în care acesta gestionează echipa națională a Braziliei. „Cred că va avea nu doar câteva, ci multe dificultăți. Și toți cei care lucrează cu
Creierul și singurătatea: de ce izolarea socială activează aceleași zone ca durerea fizică
Creierul nostru tratează uneori excluderea socială ca pe o amenințare biologică. Ceea ce pare „doar" o suferință emoțională se reflectă în activitate cerebrală similară cu cea produsă de durerea fizică — motiv pentru care respingerea și singurătatea pot „dăuna" cu adevărat sănătății. Cum îți dai seama că te afectează singurătatea? Semnele comune care arată că
România a avut cea mai mare prăbușire a sectorului construcții din UE în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, ajungând la minus 26,2%. Suspendarea și anularea proiectelor de investiții, decise prin măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, au băgat firmele de construcții în insolvență, dar și în faliment. Un efect la fel de grav
Angajații din industria de apărare "au luat foc". Consiliul de conducere, alungat din societate
Mămăliga a început să explodeze în societatea românească. Tonul a fost dat de angajații din industria de apărare, batjocoriți de Ministerul Economiei, MApN, Romarm și de conducerea impusă pe criterii politice, care i-au lăsat fără comenzi și fără salarii. La protestele de săptămâna trecută de la Automecanica Moreni, administratorul special a fost la un pas
În 1898, când Regatul Unit s-a alăturat altor puteri în împărțirea imperiului Qing, prim-ministrul britanic Lord Salisbury a avertizat că lumea se împarte în națiuni „vii" și „muribunde". Cele vii erau puterile în ascensiune ale erei industriale – națiuni cu populații în creștere, tehnologii transformatoare și forțe militare. Cele pe moarte erau imperii paralizate de
Scriitorul G.K. Chesterton a spus odată că „lipsa de sens nu provine din oboseala durerii, ci din oboseala plăcerii". Acest truism pare deosebit de potrivit în era smartphone-urilor: avem la îndemână divertisment și informații aparent nesfârșite, și totuși un număr record de oameni se bazează pe medicamente. Potrivit unui nou raport publicat în Wall Street
Cea mai puternică armată din lume are nevoie de capital privat. Miza de 150 de miliarde de dolari
Armata Statelor Unite apelează la grupuri de capital privat, printre care Apollo, Carlyle, KKR și Cerberus, pentru a finanța o reorganizare a infrastructurii în valoare de 150 de miliarde de dolari. Secretarul US Army, Daniel Driscoll, și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au organizat recent un forum cu aproximativ 15 dintre cele mai cunoscute firme de
Guvernele europene s-au unit în spatele lui Volodimir Zelenski și se grăbesc să obțină un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei, după ce liderul de la Kiev a fost presat de Donald Trump să accepte cererile lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului. „Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina,
ULTIMA ORĂ. Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Când vor fi chemați bucureștenii la urne (surse)
După îndelungi discuții pe acest subiect, liderii Coaliției au stabilit data la care vor fi organizate alegerile pentru Primăria București. Așadar, după câteva luni în care au așteptat ca mai-marii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR să se decidă pe acest subiect, locuitorii Bucureștiului află, în sfârșit, când vor fi chemați la urne pentru a alege viitorul primar general
Astăzi CCR a decis că legea propusă de guvernul salvării naționale de gheata agențiilor de rating este neconstituțională. Pe surse, în formă. Adică onorabili competenții într-ale normelor nu ar fi avut avizul CSM. Din prostie sau rea voință nu este clar, că încă nu avem o motivare. Anexa coaliției, pe numele lui Pâslaru, responsabil cu
Săptămâna trecută, Donald Trump a afirmat într-un limbaj destul de ambiguu că Volodimir Zelenski ar trebui să renunțe la regiunea Donbas din estul Ucrainei sau să se confrunte cu distrugerea din partea Rusiei. A dispărut previziunea optimistă făcută de Trump cu doar trei săptămâni în urmă, potrivit căreia, dacă Zelenski ar continua războiul cu Rusia,
Apa vie: ce spun cercetările despre structura „hexagonală" și efectele asupra celulelor
„Apa vie" sau „apa structurată" e un termen folosit din ce în ce mai mult în marketingul produselor de sănătate: sticle scumpe, dispozitive care „restructurează" apa și promisiunea că apa hexagonală ar fi mai ușor de absorbit și ar susține sănătatea celulară. Ce spune știința? Pe scurt: apa are proprietăți biologice importante, dar ideea unei
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis luni, 20 octombrie, să declare neconstituțională legea Guvernului Bolojan care prevedea reducerea pensiilor speciale ale magistraților cu 25% și creșterea vârstei de pensionare. Cu un vot strâns, de 5 la 4, decizia de luni, care a venit după două amânări pe acest subiect, menține practic privilegiile magistraților. Patru
Tentativă de sabotaj rusesc, dejucată de SRI. Doi cetățeni ucraineni, implicați într-un plan vizând incendierea sediului din București al unei companii
Informații de ultimă oră anunțate de autoritățile române: doi cetățeni ucraineni, coordonați de ruși, ar fi intenționat să distrugă, prin incendiere, un sediu al companiei Nova Post din București. Tentativa de sabotaj a fost dejucată, însă, de Serviciul român de Informații (SRI). Cei doi ucraineni, care au venit dinspre Polonia, au fost depistați și monitorizați
După atâtea vești proaste a venit și una bună. Se face vaccinare anti-covid în Bulgaria. Vă puteți duce iute-iute la Ruse. E varianta "updatată" a vaccinului. E ca Dacia 1410 cu îmbunătățiri. E ca smart-phone pe lângă telefonul cu butoane. E all inclusive. "Trebuie doar să faceți programare cu o zi înainte. Dacă intrați în
Trump demolează o parte a Casei Albe pentru a-și construi „noua, grandioasa și magnifica sală de bal" – VIDEO
Au apărut primele imagini cu lucrările începute la Casa Albă, pentru punerea în aplicare a planului actualului președinte american: o sală de bal „grandioasă". O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra
VIDEO. Tornadă în Franța: un mort și mai mulți răniți/Macarale doborâte de vântul foarte puternic
O tornadă a străbătut luni mai multe cartiere aflate la nord de Paris, capitala Franței. Imagini ce surprind furia cu care a suflat vântul au ajuns pe rețelele de socializare. Trei macarale au fost răsturnate, o persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite, patru fiind în stare critică – potrivit autorităților, notează The
Călin Georgescu, la instanță. Critici la adresa puterii: „Ați pierdut lupta cu istoria!"/Ce spune despre exercițiul de mobilizare a rezerviștilor
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, 21 octombrie, la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde magistrații urmează să decidă dacă vor menține măsura controlului judiciar. E vorba despre măsura impusă în cazul său încă de la finalul lunii februarie, în primul dosar în care a fost trimis, între timp, în judecată. Fostul candidat la prezidențiale a
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor auto. Cât e prejudiciul estimat (surse)
Se fac percheziții, marți dimineață, 21 octombrie, în Ilfov, dar și în alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Primele detalii despre acțiunea procurorilor, derulată în această a doua zi a săptămânii, s-au aflat pe surse. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, marți, 12 percheziții în mai multe județe într-un dosar în care se investighează
BERBEC Nu este momentul ideal pentru a stârni conflicte spontane din cauza
După o creștere până la un nivel record la începutul lunii octombrie, Bitcoin a înregistrat o scădere bruscă, pierzând aproximativ 15% din valoarea sa doar în ultimele două săptămâni. Universul criptomonedelor este acum dominat de o mână de oligarhi care gestionează „trezorerii Bitcoin”. Prin legături strânse cu administrația Trump, au folosit patronajul statului pentru a-și […] The post Prăbușirea cripto-oligarhilor. Bitcoin, bombă cu ceas first appeared on Ziarul National.
România se pregătește de o mare reîntoarcere: cea a „Binomului”, în carne, oase și …interceptări. Laura Codruța Kovesi vorbește despre dorul de casă taman când Nicușor Dan dezvăluie că visează la un SRI cu inițiativă proprie în lupta anticorupție. Coincidență? Prea frumos ca să fie doar nostalgie. Când procurorii și spionii se aliniază, din nou, […] The post Când sarmalele devin semnal politic first appeared on Ziarul National.
Eșec total la Bruxelles. Statul rămâne și fără termocentrale pe cărbune, și cu banii luați # National.ro
România va fi obligată să închidă toate termocentralele pe cărbune la sfârșitul acestui an, după ce încercarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, de a convinge Comisia Europeană să acorde o prelungire, s-a soldat cu un eșec lamentabil. Argumentele Comisiei au fost legate de trecerea în PNRR a termenului și de alocarea a 2,2 miliarde de euro […] The post Eșec total la Bruxelles. Statul rămâne și fără termocentrale pe cărbune, și cu banii luați first appeared on Ziarul National.
De mult timp se aud apeluri în favoarea unei Uniuni Europene a piețelor de capital. Cel mai adesea, experții vorbesc despre avantajele pe care le-ar avea asupra costurilor de finanțare și de dezvoltare. O piață mai largă și mai lichidă ar trebui să permită un acces mai ușor la fonduri proprii, în special pentru întreprinderile […] The post Către o Uniune Europeană a piețelor de capital? first appeared on Ziarul National.
După etapa a 8-a din Premier League, supercomputerul Opta a stabilit fără echivoc: Arsenal e marea favorită la titlu în Anglia. „Tunarii” au urcat pe primul loc după victoria cu Fulham, 1-0, și par mai solizi ca oricând în era Arteta, grație lotului echilibrat și constanței din debutul sezonului. Modelul statistic al Opta, bazat pe […] The post Supercalculatorul Opta a ales: ea va castiga titlul in Premier League! first appeared on Ziarul National.
550.000 de români au rămas fără asigurare medicală, după eliminarea coasiguraților de către Guvern, de la 1 septembrie 2025. Medicii de familie susțin că aceștia nu-și vor putea suporta costurile tratamentelor și investigațiilor medicale, ceea ce înseamnă o condamnare la moarte a acestora. Cea mai afectată categorie este a familiilor de vârstnici, care trăiesc cu […] The post Foștii coasigurați, condamnați la moarte. Bolnavii săraci, lăsați de izbeliște first appeared on Ziarul National.
Scandal cât casa la FCSB: Gigi Becali nu mai tolerează slăbiciunile din teren și anunță „curățenie” dură în iarnă. Patronul echipei a confirmat că cinci fotbaliști vor părăsi clubul în perioada de mercato și a rostit public numele a trei dintre ei – Malcom Edjouma, David Kiki și Vlad Chiricheș. Al patrulea, Risto Radunović, e […] The post A intrat dihonia și în FCSB! Becali a greșit acatistele first appeared on Ziarul National.
Simion cere demisia premierului Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților # National.ro
Liderul partidului AUR, George Simion, a cerut luni după-amiază, 20 octombrie, demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia Curții Constituționale (CCR) pe legea privind pensiile magistraților. Nu este, de altfel, singura reacție apărută în spațiul public după ce s-a aflat despre decizia de luni a CCR-ului. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a […] The post Simion cere demisia premierului Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților first appeared on Ziarul National.
Săptămâna aceasta va fi una plină de stres pentru Bursa de Valori din New York. Alimentate de entuziasmul pentru inteligența artificială, piețele financiare au ignorat numeroasele îngrijorări din ultimele luni, indicele S&P 500 al marilor companii din SUA înregistrând o creștere de 14%, cu mult peste media istorică. Însă traderii de pe Wall Street cred […] The post Frica bântuie cea mai mare bursă din lume first appeared on Ziarul National.
Prostie sau trădare? După ce a semnat, România se plânge că nu poate stoca CO2. E prea periculos! # National.ro
După ce USR și PNL și-au asumat, prin PNRR, stocarea de CO2, Romgaz a decis, tardiv, să acționeze în instanță Comisia Europeană, având în vedere că obligația României este de a stoca peste 20% din obiectivul UE de 50 milioane de tone pe an. Argumentele folosite de Romgaz sunt aceleași semnalate și de ziarul Național, […] The post Prostie sau trădare? După ce a semnat, România se plânge că nu poate stoca CO2. E prea periculos! first appeared on Ziarul National.
Războiul comercial dintre SUA și China se intensifică din nou. După ce Beijingul a anunțat recent noi restricții la exportul de pământuri rare, administrația Trump a amenințat cu un tarif suplimentar de 100% pentru bunurile chinezești. Impasul actual vine cu doar câteva săptămâni înainte de întâlnirea așteptată a lui Xi Jinping și Donald Trump la […] The post Washington face mișcări mari, dar Beijingul are o mână puternică first appeared on Ziarul National.
O întorsătură ciudată se petrece pe piețele financiare. Aurul se comportă ca în 1979, iar acțiunile ca în 1999. Dar aceste două epoci nu puteau fi mai diferite, prima marcată de inflație galopantă și tulburări geopolitice, iar a doua de bula speculativă a internetului. Majoritatea analiștilor consideră că aurul este în creștere pe fondul unui […] The post Suceală pe piețele globale: aurul și acțiunile câștigă împreună first appeared on Ziarul National.
Informații de ultimă oră: s-a aflat ce a decis Curtea Constituțională (CCR) referitor la legea Guvernului Bolojan, privind reforma pensiilor magistraților. Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit […] The post BREAKING NEWS. CCR: Legea privind pensiile magistraților – neconstituțională first appeared on Ziarul National.
Cum globaliștii de pe la noi au decretat că mareșalul Ion Antonescu a fost trădător de patrie, chiar dacă a luptat contra rușilor, acum, când toți ăi de la putere strâng cu sârg în mâini câte un ciolan plin de măduvă și de teamă ca nu cumva să-i vitregească de el șefa lor, madam Ursula, […] The post Nicușor, mareșalul olimpic first appeared on Ziarul National.
După o convorbire telefonică de două ore cu Vladimir Putin, Donald Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu Volodimir Zelenski. Analiștii sunt deja ocupați să evalueze cine a ieșit învingător. Oare demersul lui Putin l-a readus pe Trump de partea Rusiei sau președintele american continuă să sprijine eforturile Ucrainei de a obține victoria pe […] The post Realitatea, adevărata câștigătoare a ultimei runde diplomatice Trump-Putin-Zelenski first appeared on Ziarul National.
A fost alertă în rândul salvatorilor de la ISU Prahova, care au intervenit de urgență, luni, 20 octombrie, la o rafinărie din Ploiești, acolo unde a avut loc o explozie. Conform primelor informații, deflagrația nu a fost urmată de un incendiu. O persoană a fost însă rănită în urma acestui incident și a avut nevoie […] The post ULTIMA ORĂ: Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit first appeared on Ziarul National.
Strategia UE în valoare de 392 de miliarde de euro destinată sprijinirii regiunilor mai sărace are foarte puține beneficii, tocmai în momentul în care Bruxelles pregătește cea mai mare reorganizare a bugetului din ultimii 30 de ani. Fiecare euro cheltuit de blocul comunitar prin „politica de coeziune” – principalul instrument de reducere a inegalităților regionale […] The post Madam Ursula, cum rămâne cu săracii Europei? Bugetul UE nu mulțumește pe nimeni first appeared on Ziarul National.
1. Luni dimineață. Trafic îngrozitor în centrul Bucureștiului. Mă gândeam că s-au strâns trotinetarii în Piața Victoriei, ca să-i sprijine (măcar) vocal pe oamenii din blocul explodat. Nu. Când sunt ei la putere nu contează tragediile. Pentru tefeloaze a fost important un flecușteț ca OUG 13. Probabil că acum se pregătesc să comemoreze 10 ani […] The post Moșteanu, când îi încolonezi și pe turiștii eternizați la Năvodari? first appeared on Ziarul National.
Sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele afectate # National.ro
Sute de blocuri din Capitală rămân în zilele următoarele fără apă caldă și căldură, în contextul în care se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Peste 200 de blocuri, din mai multe sectoare, vor fi afectate de această situație. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat, luni, 20 octombrie, […] The post Sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură în următoarele zile. Care sunt zonele afectate first appeared on Ziarul National.
Explozia din Rahova. Locatarii blocului afectat intră, cu escortă, pentru a-și mai recupera din bunurile din apartamente # National.ro
La trei zile de la explozia devastatoare ce a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, apar noi informații despre situația imobilului puternic afectat de deflagrația cu urmări cumplite. Trei persoane și-au pierdut viața în urma acestei explozii și alte 15 au ajuns la spital. De asemenea, zeci de persoane […] The post Explozia din Rahova. Locatarii blocului afectat intră, cu escortă, pentru a-și mai recupera din bunurile din apartamente first appeared on Ziarul National.
Întâlnire tensionată. Dezvăluiri FT: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă # National.ro
Apar dezvăluiri din culisele întâlnirii pe care liderul de la Washington a avut-o, recent, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Conform relatărilor pe surse, ar fi fost o discuție tensionată, în care s-ar fi ajuns ca tonul să fie ridicat, iar președintele american ar fi „înjurat constant”. Președintele american Donald Trump l-a îndemnat […] The post Întâlnire tensionată. Dezvăluiri FT: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Kelemen Hunor îl avertizează pe președintele Nicușor Dan: „România nu are politică externă/Nu contăm, nu avem relevanţă” # National.ro
Liderul UDMR a atras atenția, într-un mesaj menit, cel mai probabil, să ajungă și în atenția actualului șef al statului, cu privire la unele aspecte ce țin de zona politicii externe. Acesta a subliniat lipsa de relevanță a României în raport cu marile puteri ale momentului. România nu mai contează pe plan extern și trebuie […] The post VIDEO. Kelemen Hunor îl avertizează pe președintele Nicușor Dan: „România nu are politică externă/Nu contăm, nu avem relevanţă” first appeared on Ziarul National.
Care este starea răniților internați la Spitalul Floreasca, în urma exploziei din Rahova # National.ro
Vin informații de ultimă oră despre starea persoanelor rănite în urma exploziei din Calea Rahovei și aflate în grija medicilor de la Spitalul „Floreasca”, din Capitală. Pacienţii răniţi în explozia ce a avut loc pe 17 octombrie în Rahova şi care sunt internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca” sunt în „stare stabilă”, „fără risc […] The post Care este starea răniților internați la Spitalul Floreasca, în urma exploziei din Rahova first appeared on Ziarul National.
BERBEC La locul de muncă sau în afaceri, încrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativa vă ajută să faceți pași mari către finalizarea unui proiect important. În a doua parte a zilei este posibil să vă ocupați de o problemă a partenerului de viață. TAUR În prima parte a zilei este posibil ca […] The post Horoscop 20 octombrie 2025 – Evitați orice fel de speculații first appeared on Ziarul National.
