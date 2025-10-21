Statul român îngroapă CFR Călători. Peste 100 de trenuri vitale pentru cetățeni se anulează

11:30

Apar dezvăluiri din culisele întâlnirii pe care liderul de la Washington a avut-o, recent, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Conform relatărilor pe surse, ar fi fost o discuție tensionată, în care s-ar fi ajuns ca tonul să fie ridicat, iar președintele american ar fi „înjurat constant”. Președintele american Donald Trump l-a îndemnat […] The post Întâlnire tensionată. Dezvăluiri FT: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă first appeared on Ziarul National.