Prestaţii bune pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul la turneul internaţional „Georg Lurich” din Estonia
Bihoreanul, 21 octombrie 2025 18:20
Tinerii luptători de la LPS Bihorul Oradea au participat în Estonia la unul dintre cele mai puternice turnee ale sfârşitului de an la categoriile U13, U15 şi U17 şi unde au avut evoluţii apreciate, ei oprindu-se în sferturile de finală, la un singur tur de medalii. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop rămân toată săptămâna la stagiul de pregătire la care participă cei mai buni 200 de tineri luptători din Europa.
Acum 5 minute
19:00
CAPDD Bihor: Proiectul pentru conservarea biodiversității în Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, încheiat după aproape opt ani # Bihoreanul
25 de specii de păsări au fost găsite în Defileul Crișului Repede - Valea Iadului, în urma unui proiect realizat de Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă (CAPDD) Bihor și ajuns acum la final.
Acum o oră
18:20
Prestaţii bune pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul la turneul internaţional „Georg Lurich” din Estonia # Bihoreanul
Tinerii luptători de la LPS Bihorul Oradea au participat în Estonia la unul dintre cele mai puternice turnee ale sfârşitului de an la categoriile U13, U15 şi U17 şi unde au avut evoluţii apreciate, ei oprindu-se în sferturile de finală, la un singur tur de medalii. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop rămân toată săptămâna la stagiul de pregătire la care participă cei mai buni 200 de tineri luptători din Europa.
18:10
Incendiu violent la o casă din Rontău: Șase copii și doi adulți au reușit să iasă la timp (FOTO) # Bihoreanul
Un incendiu violent a izbucnit marți după amiază la o casă din localitatea bihoreană Rontău. O familie formată din șase copii și doi adulți a reușit să se salveze la timp, dar locuința lor, construită pe circa 100 de metri pătrați, a fost mistuită de flăcări.
Acum 2 ore
17:40
Compania de Apă Oradea anunță lansarea campaniei de informare a populației denumită „Nepăsarea costă!” # Bihoreanul
Campania de informare are ca scop conștientizarea tuturor utilizatorilor serviciilor de apă și canalizare despre impactul negativ pe care îl are aruncarea în toaletă a deșeurilor. Aceste practici pun în pericol funcționarea eficientă a infrastructurii, prin avarii repetate, și pot contribui la creșterea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare.
17:30
Casa Darvas–La Roche devine „Casa cu nări aurii”, într-o expoziție deschisă de Fundația Art Encounters și Oradea Heritage (FOTO) # Bihoreanul
Casa Darvas–La Roche, una dintre cele mai spectaculoase bijuterii arhitecturale din Oradea, va fi deschisă integral publicului pe 7 noiembrie, printr-o amplă expoziție de artă contemporană și modernă intitulată „Casa cu nări aurii”, organizată de Fundația Art Encounters în parteneriat cu Oradea Heritage.
Acum 4 ore
17:00
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj a serviciilor secrete ruse. Planul era ca doi ucraineni să incendieze o clădire din București # Bihoreanul
Serviciul Român de Informații a anunțat marți că a dejucat o operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României. Doi cetățeni ucraineni, coordonați de agenți ai serviciilor secrete ruse, au încercat să distrugă un sediu al companiei ucrainene de curierat Nova Post din București.
16:30
Au luat viteză! Constructorii forează pentru fundarea pasajului peste DN 79 Oradea – Arad, între ERA și OSC (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea pasajului rutier peste girația dintre centrele comerciale ERA Shopping Center și Oradea Shopping City se desfășoară în ritm alert, în mai puțin de o lună de la începerea lor constructorii începând forarea pentru piloții care îl vor susține. În curând încep lucrările și la pasajul pe sub girația dintre Calea Aradului și centura Oradiei.
16:30
Analiză Storia: În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în Oradea s-au scumpit cu 88% # Bihoreanul
În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în Oradea s-au scumpit cu 88%. Evoluția salariilor medii nete (+75%) a depășit ușor ritmul de creștere al prețurilor medii ale apartamentelor (+73%).
16:10
Dacă te uiți la felul în care cumperi online, observi rapid că multe dintre alegerile tale trec printr-un marketplace România. Indiferent dacă e vorba de electronice, haine sau produse pentru casă, ai devenit obișnuit să compari rapid ofertele mai multor vânzători într-un singur loc. Această comoditate a schimbat modul în care faci cumpărături, dar și modul în care companiile își construiesc strategiile de vânzare.
16:00
Magistraţii din Bihor revin la lucru după decizia Curţii Constituţionale. Judecătorii şi procurorii suspendă protestul # Bihoreanul
Judecătorii şi procurorii din Bihor au hotărât să suspende protestele şi să reia activitatea, în urma deciziei Curţii Constituţionale care a declarat neconstituţională legea privind modificarea pensiilor de serviciu. Începând de miercuri, 22 octombrie, magistraţii vor reveni în sălile de judecată.
15:10
Rețea de fraude cu incendii provocate intenționat: șase persoane și patru firme din Bihor, trimise în judecată pentru înșelăciune și falsuri # Bihoreanul
Șase persoane și patru firme au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce procurorii au descoperit că au încasat fraudulos peste un milion de lei de la companii de asigurări și au mai cerut încă 2,5 milioane de lei, folosind o schemă ingenioasă: incendierea unor transporturi cu produse de lux.
Acum 6 ore
14:50
Două noi focare de pestă porcină africană în Bihor. În total, în județ mai sunt patru focare de boală, în localități unde DSVSA a instituit interdicții # Bihoreanul
În județul Bihor sunt active patru focare de pestă porcină africană, în trei localități, astfel că au fost impuse restricții privind, între altele, transportarea porcilor fără aviz veterinar. Două focare au fost identificate recent, după ce altele două au fost asanate de specialiștii DSVSA Bihor. Aceștia au aplicat și 17 sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de sănătate animală, după controale în cabinete veterinare, exploatații comerciale, unități farmaceutice și unități de nutriție animală.
14:30
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
14:20
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de miercuri 22.10.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unui nou branșament de apă pe strada Calea Clujului, lucrări executate de către antreprenorul SC IGNA CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 11.00 şi 15.00.
14:00
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a suferit prima înfrângere din actuala ediţie de campionat, după ce luni seară a fost învinsă la Făgăraş de echipa gazdă, în derby-ul etapei. Formaţia din judeţul Braşov s-a impus cu scorul de 35-28, după ce a condus şi la pauză. Totuşi, în pofida înfrângerii, elevii antrenorului Cosmin Liberţ rămân pe prima poziţie a clasamentului.
13:40
Direcția de Sănătate Publică Bihor: crește numărul virozelor respiratorii diagnosticate în județ, precum și al cazurilor de Covid # Bihoreanul
Pe măsură ce toamna își intră în drepturi se înmulțesc răcelile: pentru a treia săptămână consecutiv, crește numărul bihorenilor diagnosticați cu gripă, pneumonii și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, după cum arată datele culese de la medicii din județ de către Direcția de Sănătate Publică Bihor. De asemenea, este în creștere semnificativă și numărul cazurilor de Covid, cu peste 70%.
13:20
Anchetă extinsă în dosarul Nordis: peste 300 de noi plângeri, prejudiciul urcă la 75 de milioane de euro # Bihoreanul
Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis, după ce au fost depuse alte 300 de plângeri penale, care adaugă un prejudiciu suplimentar de aproape 36 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media.
Acum 8 ore
13:00
O firmă din Cluj primește 11 milioane de euro pentru a dezvolta roboți de livrare autonomi # Bihoreanul
Startup-ul românesc .lumen, care recent a lansat ochelari cu inteligență artificială dedicați persoanelor nevăzătoare, a obținut o finanțare de 11 milioane de euro pentru un proiect în care și-a propus să creeze roboți autonomi pentru livrări urbane.
12:20
Circuitul Oradea Joacă Padel se pregăteşte de cea de-a 10-a etapă, care va avea loc în acest weekend, în perioada 25-26 octombrie, și pentru care organizatorii anunţă că se pot face înscrieri. Acestea au loc la toate cele cinci niveluri, pe platforma rankedin.com.
12:20
Accidentul soldat cu doi morți pe Centura Beiușului: șoferul de 85 de ani nu a oprit la Stop # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice primele date ale anchetei, în urma cercetărilor făcute la fața locului în cazul accidentului soldat cu doi morți, produs luni seară pe Centura Beiuș
11:10
Tânărul trotinetist care a rănit cu un cuțit un bărbat în Oradea a fost reținut pentru 24 de ore # Bihoreanul
Tânărul trotinetist de 19 ani din Oradea care l-a tăiat cu un cuțit pe un bărbat în timpul unei altercații izbucnite luni după-amiază a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ceilalţi doi adolescenți implicaţi în incident sunt cercetați în libertate.
Acum 12 ore
10:00
Elevi din Oradea și Germania, împreună prin educație: un nou schimb de experiență între Liceul German Friedrich Schiller și Liceul Evanghelic din Tharandt (FOTO) # Bihoreanul
Parteneriatul educațional dintre Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” din Oradea și Liceul Evanghelic din Tharandt, Germania, continuă să ofere experiențe valoroase pentru elevi și profesori. Cele două instituții colaborează de mai mulți ani, organizând anual două mobilități care promovează comunicarea în limba germană, prietenia și înțelegerea interculturală.
09:30
12 percheziții DNA au loc, marți dimineață, în mai multe județe din țară, inclusiv în municipiul Oradea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 milioane lei.
09:00
Ridică-te și umblă: Parcarea Spitalului de Recuperare din Felix, rezervată numai pentru angajați, nu și pentru pacienți # Bihoreanul
La Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix, unde ajung zilnic pacienți cu probleme locomotorii, regula e simplă: dacă vrei tratament, „ridică-te și umblă!”. Parcarea din curtea unității, cu aproximativ 50 de locuri, e rezervată pentru angajați, iar accesul e blocat cu barieră și cu un indicator „Accesul interzis”. Prin urmare, bolnavii și aparținătorii sunt nevoiți să parcheze pe marginea DN 76, fără treceri de pietoni în apropiere, și să traverseze șoseaua cum pot, chiar dacă unii merg în baston, cârje ori scaun cu rotile.
08:40
Concert coral la Catedrala romano-catolică și o nouă seară muzicală Kaganovskiy la Palatul Episcopal # Bihoreanul
Episcopia Romano-Catolică de Oradea anunță mai multe evenimente în perioada următoare. Miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19.00, Catedrala Romano-Catolică din Oradea va găzdui un concert de excepție susținut de Corul Sol Oriens din Debrețin, ansamblu coral care împlinește 35 de ani de activitate. Sub bagheta dirijorului Ádám Mike, corul va oferi publicului un repertoriu impresionant, de la compozitori renascentiști până la autori contemporani, precum Tallis, Byrd, Liszt, Pärt sau Kodály.
08:00
Pervers în halat: Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut # Bihoreanul
Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut, în timpul unor ședințe la care voiau să-și trateze... genunchii. Fost condamnat pentru tâlhărie și absolvent doar al unui curs banal de masaj de întreţinere, Ioan Stelian Macai s-a autointitulat „specialist în osteopatie și posturologie” şi îşi trata clienţii într-o cameră din propriul apartament.
Acum 24 ore
23:10
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Reforma rămâne o necesitate. Nu Guvernul are nevoie de ea, ci România” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni seară după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) asupra legii privind reforma pensiilor magistraților. Bolojan a precizat că verdictul Curții vizează o problemă „procedurală”, nu de fond, și a subliniat că Guvernul va relua procesul legislativ, întrucât reforma rămâne o necesitate, iar „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.
21:20
„Năpasta”, o nouă premieră la Teatrul Regina Maria. Regizoarea Denisa Irina Vlad: „Nimeni nu este profund bun sau profund rău” (FOTO) # Bihoreanul
Premiera spectacolului „Năpasta”, singura piesă scrisă în registru tragic a lui I.L. Caragiale, va avea loc miercuri la Sala Mare a Teatrului Regina Maria. Piesa regizată de Denisa Irina Vlad aduce în prim-plan o dramă intensă despre dorință, crimă, remușcări și răzbunare.
20:50
Două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate, duminică seara, într-un accident grav produs pe centura ocolitoare a municipiului Beiuș, la intersecția cu drumul județean 764F.
20:20
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, din cadrul municipalităţii orădene, distribuie de luni cererile pentru ajutorul de încălzire. Solicitanţii vor depune la DASO formularele completate începând cu prima săptămâna din noiembrie. Sprijinul financiar pentru sezonul rece 2025 - 2026 se va acorda în funcţie de veniturile solicitantului şi sistemul de încălzire folosit. Termenul de depunere a dosarelor este 20 noiembrie, dar acestea pot fi depuse şi ulterior, caz în care ajutorul se va acorda doar pentru lunile ulterioare înregistrării documentelor.
19:50
Recitalul „Destine în oglindă”, care va avea loc miercuri la Filarmonica Oradea, va reuni lucrări de Chopin și Schumann, în interpretarea pianistului Bogdan Bohuș, iar concertul „Tabouri sonore” de joi îl va aduce pe scenă pe dirijorul taiwanez Chih Yuan Michael Chang și pe violonistul Sebastian Tegzeșiu pentru lucrări de Bartók, Mozart și Ceaikovski.
19:40
Renunţarea la zahăr rafinat nu e doar modă, ci devine din ce în ce mai des o soluţie pentru stil de viaţă echilibrat. Zahărul rafinat nu aduce beneficii reale pentru sănătate, dimpotrivă, însă gustul dulce este iubit de mulţi, astfel că devine dificilă renunţarea la acesta. Soluţia? Gustări dulci fără zahăr rafinat, în cantităţi moderate, c-un strop de miere, fructe sau îndulcitori naturali. Dacă medicul permite, desigur.
19:10
Târg de locuri de muncă dedicat sectorului energiei regenerabile, la Oradea: Vin 44 de angajatori, inclusiv din Ungaria # Bihoreanul
Oradea Arena va găzdui, miercuri, un târg al locurilor de muncă din sectorul energiei regenerabile, la care și-au confirmat participarea 44 de firme, din care trei din Ungaria, cu un total de peste 680 de joburi. Agenda evenimentului include și mai multe ateliere de lucru pe teme ce țin de energii verzi.
Ieri
18:50
Tinerii pugilişti bihoreni au cucerit trei medalii şi un titlu de campion la Naţionalele de juniori de la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii bihoreni şi-au adjudecat trei medalii la întrecerile Campionatului Naţional de box pentru juniori, competiţie care s-a desfăşurat săptămâna trecută la sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia” din Oradea. Principalul performer a fost Mădălin Călugăr, care a devenit campion naţional la categoria 48 kg. Colegul său de club, Andrei David Toth, a devenit vicecampion naţional la +80 kg, categorie la care Vasile Daniel Chindriş, de la Basti Box Salonta, a ocupat locul III. Din păcate însă, Raul Benea nu a mai avut şanse să lupte pentru medalii.
18:30
Dansatorii orădeni de la Unique Movement Complex reprezintă România la Campionatul Mondial de dans IDO # Bihoreanul
Școala orădeană de dans Unique Movement Complex va reprezenta România la Campionatul Mondial al Organizației Internaționale de Dans (IDO), care se va desfășura în perioada 24-28 octombrie la Ljubljana, capitala Sloveniei. Dansatorii orădeni vor urca pe aceeași scenă alături de unii dintre cei mai buni sportivi din lume.
17:40
Zeci de trenuri nu vor mai circula, inclusiv în Bihor, din cauza datoriilor pe care CFR le are către... CFR! # Bihoreanul
Circulația a zeci de trenuri a fost suspendată, începând cu noaptea de luni spre marți, pentru că CFR Călători nu și-a plătit către CFR Infrastructură datoriile acumulate în contul tarifelor pentru utilizarea infrastructurii. Sunt afectate și rute ce traversează județul Bihor, dar puține, în contextul în care pe magistrala Cluj Napoca - Episcopia Bihor traficul este oprit de lucrări pentru modernizare și electrificare a liniilor.
17:00
Doi șoferi din Bihor, beți și fără permis, reținuți de polițiști. Aveau peste 1 la mie alcool în aerul expirat # Bihoreanul
Doi bărbați din județul Bihor au fost reținuți de polițiști, după ce s-au urcat la volan fără permis și sub influența alcoolului. Testul rapid al alcoolului a arătat că ambii aveau peste 1 la mie în aerul expirat, iar unul dintre ei a refuzat să meargă la analizele de sânge.
16:10
Acțiune amplă în Oradea: Polițiștii caută doi adolescenți trotinetişti care au rănit cu cuțitul un pieton # Bihoreanul
Polițiștii din Oradea desfășoară, luni, o amplă operațiune pentru prinderea a doi adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care ar fi rănit cu un cuțit un bărbat, pe strada Milcovului din municipiu. Cei doi au dispărut de la fața locului pe trotinete.
16:00
CCR a respins proiectul legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii # Bihoreanul
Curtea Constituțională a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la proiectul de lege prin care Guvernul Bolojan a urmărit să mărească vârsta de pensionare și să micșoreze cuantumul pensiilor magistraților. Motivul ar fi unul extrinsec, potrivit unor surse de presă, și anume lipsa unui aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuia solicitat de Ministerul Muncii, acesta cerând însă un „punct de vedere”. O astfel de decizie ar permite reluarea procesului pentru adoptarea legii.
15:40
Performanţă de excepţie pentru tânărul luptător orădean Andrei Pelean, care a cucerit din nou Cupa României la U17 # Bihoreanul
Întrecerile Cupei României la lupte rezervate categoriei de vârstă U17 au adus un rezultat de excepție pentru Clubul orădean ACS Școala de Lupte „Ștefan Rusu”, care a reuşit prin sportivul Andrei Pelean să obţină trofeul pentru a treia oară, deşi acesta a evoluat cu dispensă de vârstă, fiind încă încadrat la categoria U15. Andrei Pelean a avut evoluţii impresionante, reușind să câștige toate cele cinci meciuri disputate, fără a pierde vreun punct tehnic pe întreaga durată a competiției.
15:10
Artistele plastice Titiana Marcu și Andrea Kovács, cea dintâi conferențiar universitar la Facultatea de Arte din Oradea, iar a doua masterandă a aceleiași facultăți, vor expune împreună la o galerie de arte din Atena. Orădencele vor prezenta publicului elen 30 de icoane pe lemn.
14:30
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni: temperaturi schimbătoare și ploi temporare # Bihoreanul
Meteorologii au anunțat, luni, cum va fi vremea în țară în următoarele două săptămâni. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, perioada 20 octombrie-2 noiembrie va fi una cu variații semnificative ale temperaturilor și precipitații sporadice.
14:00
Oradea Toastmasters a avut în weekend o prezență puternică la Concursul de Arie organizat la Timișoara, unde membrii clubului au demonstrat talent, curaj și pasiune pentru arta vorbitului în public.
13:10
Campania de curățenie de toamnă din Oradea a ajuns la jumătate. În această săptămână, RER Vest ridică deșeuri vegetale în Olosig, Iorga și Podgoria # Bihoreanul
Oradea este în plină campanie de curățenie de toamnă, când cetățenii pot scăpa gratuit de resturile vegetale adunate de prin curți și grădini. Între 20 și 24 octombrie, RER Vest ridică deșeurile din Sectorul 3, adică din cartierele Olosig, Iorga și Podgoria. Ultima săptămână de campanie (27-31 octombrie) va cuprinde cartierele Rogerius, Episcopia și Oncea.
12:20
TERMOFICARE ORADEA SA angajează un lăcătuș mecanic pentru Secția Rețele Secundare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
12:00
De când Bolojan a preluat șefia Guvernului (poziție care, trebuie repetat, fiindcă uităm repede, de data asta nu și-a dorit-o nimeni, iar asta din cauza halului Finanțelor țării) au trecut puțin mai mult de 3 luni, iar percepția publică este că „mătura” Bolojan a pierdut din „paie”. Cu doar 14% voturi pentru partidul pe care îl conduce, premierul e la mâna PSD și, uneori, a UDMR. Doar USR îl susține sincer și o parte din PNL. Nici măcar președintele Nicușor Dan nu-l sprijină...
11:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de marți 21.10.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unor noi reţele de alimentare cu apă în zona străzii Apateului din localitatea Cihei, investiție derulată de către Comuna Sânmartin prin antreprenorul SC LEKO CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 8.00 şi 17.00.
11:30
Oradea nu stă locului nicio clipă: Teatru, balet, concerte, expoziții și seri de film — un meniu complet pentru oricine vrea să-și încarce serile cu energie și inspirație. De la Direcția 5 la Rivo până la spectacolele Filarmonicii, ai toate motivele să ieși în oraș. Vezi programul complet al evenimentelor din Oradea!
11:00
Kelemen Hunor: Coaliția a convenit să taie 10% din posturile efectiv ocupate din administrație și să nu majoreze la anul salariul minim # Bihoreanul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că „la coaliție ne-am întors” la propunerea premierului Ilie Bolojan de reducere cu o zecime a posturilor efectiv ocupate din administrația locală, aceeași regulă urmând să se aplice și administrației centrale, iar aceste măsuri vor fi cuprinse în Pachetul 3 care ar putea fi adoptat în noiembrie. De asemenea, liderul UDMR a spus că partidele din coaliție s-au înțeles și să nu fie majorat salariul minim, cum își dorea PSD, deoarece „nu este momentul”.
10:30
25 de ani de BIHOREANUL: Un sfert de veac de anchete, reportaje, știri din comunitate și „înțepături” ale lui Bihorel # Bihoreanul
BIHOREANUL împlinește 25 de ani de la lansare: un sfert de veac de anchete, reportaje, știri din comunitate și „înțepături” ale lui Bihorel. Ziarul își va celebra aniversarea pe 24 octombrie, printr-o gală la Sinagoga Sion, în care vor fi decernate tradiționalele Premii ale lui Bihorel. Este o ocazie potrivită să le mulțumim tuturor celor care au construit împreună cu noi istoria BIHOREANULUI: de la cititorii care ne-au cumpărat constant ziarul de la chioșc, partenerii și clienții noștri de publicitate, până la colegii de breaslă care ne-au onorat, de-a lungul anilor, cu premii și recunoaștere.
