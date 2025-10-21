Prestaţii bune pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul la turneul internaţional „Georg Lurich” din Estonia

10:30

BIHOREANUL împlinește 25 de ani de la lansare: un sfert de veac de anchete, reportaje, știri din comunitate și „înțepături” ale lui Bihorel. Ziarul își va celebra aniversarea pe 24 octombrie, printr-o gală la Sinagoga Sion, în care vor fi decernate tradiționalele Premii ale lui Bihorel. Este o ocazie potrivită să le mulțumim tuturor celor care au construit împreună cu noi istoria BIHOREANULUI: de la cititorii care ne-au cumpărat constant ziarul de la chioșc, partenerii și clienții noștri de publicitate, până la colegii de breaslă care ne-au onorat, de-a lungul anilor, cu premii și recunoaștere.