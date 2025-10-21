Tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în luna octombrie. Capitala se numără printre cele mai accesibile orașe din țară
Buletin de București, 21 octombrie 2025 18:20
Cu un preț total de 10,43 lei/metru cub în luna octombrie, Bucureștiul rămâne printre cele mai accesibile orașe când vine vorba de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. În restul țării, continuă să se înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de […] The post Tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în luna octombrie. Capitala se numără printre cele mai accesibile orașe din țară appeared first on Buletin de București.
Acum 5 minute
19:00
PMB alocă peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Spitalului „Nicolae Malaxa” # Buletin de București
Primăria Municipiului București investește peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru un proiectul esențial din programul său de investiții, care vizează noul Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”. Ce presupune modernizarea ambulatoriului […] The post PMB alocă peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Spitalului „Nicolae Malaxa” appeared first on Buletin de București.
19:00
Primăria Sectorului 2 a amenajat 101 noi locuri de parcare de reședință într-o zonă care, până acum, nu era amenajată. Administrația locală lucrează la o nouă politică de parcare în sector, prin care vor fi reorganizate spațiile de parcare. Este vorba despre 101 de noi locuri de parcare pe strada Pescărușului, acolo unde exista un […] The post Sector 2 | Au fost amenajate 101 noi locuri de parcare de reședință appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
18:20
Tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în luna octombrie. Capitala se numără printre cele mai accesibile orașe din țară # Buletin de București
Acum 2 ore
17:20
Zeci de trenuri suspendate, repuse în circulație, după amenințările ministrului Transporturilor | Club Feroviar # Buletin de București
Zeci de trenuri CFR Călători, suspendate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA din cauza datoriilor operatorului feroviar, ar urma să fie repuse în circulație. Decizia vine la doar câteva ore de la amenințarea cu demiterea a celor doi directori CFR Călători și CFR SA, făcută de ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Alte zeci de […] The post Zeci de trenuri suspendate, repuse în circulație, după amenințările ministrului Transporturilor | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
15:00
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie | Surse # Buletin de București
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiul vor avea loc pe 7 decembrie, ar fi decis coaliția de guvernare într-o ședință care a avut loc marți. The post Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie | Surse appeared first on Buletin de București.
14:50
Sector 5 | Unde se poate dona pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 5, și nu numai, pot ajuta, în continuare, persoanele afectate de explozia din Rahova. Se pot dona haine de sezon, alimente greu perisabile, pături, produse de igienă și jucării. Oamenii pot aduce tot ceea ce vor să doneze la centrul deschis Șoseaua Viilor nr. 34‑58, în incinta Colegiului Economic Viilor, între orele […] The post Sector 5 | Unde se poate dona pentru persoanele afectate de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
14:40
Legea pentru incriminarea femicidului ar putea fi depusă în Parlament săptămâna viitoare. 48 de femei au fost ucise în România anul acesta. Șase în București și Ilfov # Buletin de București
Statul român nu recunoaște femicidul (crimă bazată pe ură împotriva femeilor), deși 48 de cazuri au avut loc în țară, doar anul acesta. Un proiect de lege pentru incriminarea femicidului ar urma să fie depus în Parlament săptămâna viitoare, a declarat senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu, una dintre inițiatoarele modificărilor legislative, pentru Buletin de […] The post Legea pentru incriminarea femicidului ar putea fi depusă în Parlament săptămâna viitoare. 48 de femei au fost ucise în România anul acesta. Șase în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
14:30
VIDEO | Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au vrut să incendieze o clădire din București # Buletin de București
Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au fost reținuți de procurorii DIICOT, după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, situat în București, a anunțat marți instituția. Alte șase persoane implicate în acest caz al sabotării companiei Nova Post au fost reținuți la Varșovia, au anunțat și autoritățile poloneze. Operațiunea a […] The post VIDEO | Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au vrut să incendieze o clădire din București appeared first on Buletin de București.
14:00
Doi ucraineni, reținuți de DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, în Sectorul 3 # Buletin de București
Doi ucraineni au fost reținuți de procurorii DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, situat în București. Cei doi inculpați au vârstele de 21 și 24 de ani și sunt acuzați de tentativă la acte de diversiune, după cum arată un comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor […] The post Doi ucraineni, reținuți de DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, în Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
13:10
Cum ajungi la West Side Hallo Fest 2025: harta accesului și restricțiile de circulație în zona Crângași # Buletin de București
West Side Hallo Fest 2025 are loc în weekendul 24 – 26 octombrie, iar organizatorii au anunțat harta accesului și restricțiile de circulație din zonă. Peste 100.000 de persoane sunt așteptate să vină la festivalul de Halloween de pe Lacul Morii. Festivalul are loc pe 24, 25 și 26 octombrie, pe o suprafață de 35.000 […] The post Cum ajungi la West Side Hallo Fest 2025: harta accesului și restricțiile de circulație în zona Crângași appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
11:30
Voluntari | 150 de imobile sunt în continuare fără gaze și căldură, după incendiul de duminică # Buletin de București
Aproximativ 150 de consumatori din Voluntari sunt în continuare fără gaze naturale și implicit fără căldură, la câteva zile după incendiul major din Pipera, produs duminică. Potrivit Primăriei Voluntari, cauza principală ţine de lipsa proprietarilor acasă, ceea ce împiedică echipele companiei de gaze să aibă acces la instalațiile din curți și să finalizeze procesul de […] The post Voluntari | 150 de imobile sunt în continuare fără gaze și căldură, după incendiul de duminică appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
07:40
VOLUNTARI | 150 de imobile, în continuare fără gaze, după incendiul de duminică # Buletin de București
Aproximativ 150 de consumatori din Voluntari sunt în continuare fără gaze naturale la câteva zile după incidentul major din Pipera, produs duminică. Potrivit Primăriei Voluntari, cauza principală ţine de lipsa proprietarilor acasă, ceea ce împiedică echipele companiei de gaze să aibă acces la instalațiile din curți și să finalizeze procesul de reconectare. În urma incendiului […] The post VOLUNTARI | 150 de imobile, în continuare fără gaze, după incendiul de duminică appeared first on Buletin de București.
07:00
Sector 1 | De unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte, pe 22 octombrie 2025 # Buletin de București
Miercuri, 22 octombrie, vor fi colectate gratuit deșeurile vegetale, deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte din Sectorul 1. Astfel de deșeuri pot fi ridicate în mod gratuit de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Bdul Expoziției (Parcului). De unde se colectează gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele în Sectorul 1 Pentru ca deșeurile […] The post Sector 1 | De unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte, pe 22 octombrie 2025 appeared first on Buletin de București.
06:30
Sector 1 | Primăria mai face o încercare să scoată pilele din blocul social din Piața Victoriei. 32 de persoane stau acolo fără contract # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care vrea să schimbe destinația pe care o are azi blocul social din Piața Victoriei, aflat în administrarea sa. Imobilul ar urma să fie folosit pentru cazarea locatarilor din clădirile aflate în consolidare sau a celor care au rămas fără locuințe în urma unor […] The post Sector 1 | Primăria mai face o încercare să scoată pilele din blocul social din Piața Victoriei. 32 de persoane stau acolo fără contract appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
05:30
Concurs de eseuri pe teme economice, lansat de Centrul Român de Excelență în Economie. Liceenii câștigători vor reprezenta țara la Hong Kong # Buletin de București
Concurs de eseuri pe teme economice, lansat de Centrul Român de Excelență în Economie. Liceenii câștigători vor reprezenta țara la Global Youth Forum 2026 ce urmează să se desfășoare la Hong Kong, potrivit unui comunicat al instituției. Astfel, elevii interesați se pot înscrie în concurs până pe 31 decembrie, prin trimiterea unui eseu și a […] The post Concurs de eseuri pe teme economice, lansat de Centrul Român de Excelență în Economie. Liceenii câștigători vor reprezenta țara la Hong Kong appeared first on Buletin de București.
00:00
Ciprian Ciucu cere un referendum cu privire la pensiile speciale ale magistraților # Buletin de București
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, propune un referendum cu privire la pensiile speciale ale maigstraților, după ce Curtea Constituțională a respins din nou, luni, un proiect de lege pentru reformare acestora. „CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetățeni. Respectăm decizia Curții, dar rămânem consecvenți în ceea ce privește […] The post Ciprian Ciucu cere un referendum cu privire la pensiile speciale ale magistraților appeared first on Buletin de București.
20 octombrie 2025
21:20
Copil de nouă ani, dispărut în Capitală. Poliția cere ajutorul bucureștenilor # Buletin de București
Poliția Capitalei cere ajutorul bucureștenilor pentru a găsi un copil de nouă ani, dispărut în Sectorul 2 din Capitală. Este vorba despre Danciu Nicola Elena, o fetiță cu părul blond și ochii verzi-căprui, domiciliată în județul Prahova. Copil de nouă ani, dispărut în Capitală Serviciul de Investigații Criminale – Sector 2 a fost sesizat cu […] The post Copil de nouă ani, dispărut în Capitală. Poliția cere ajutorul bucureștenilor appeared first on Buletin de București.
Ieri
19:00
Primele familii din blocul care a explodat în Rahova s-au mutat în locuințele oferite de Primăria Capitalei # Buletin de București
Primele familii din blocul care a explodat în Rahova s-au mutat în locuințele oferite de Primăria Capitalei. Acestea sunt dintre cele care au membri răniți în timpul deflagrației și care sunt cele mai vulnerabile, potrivit instituției. S-au mutat primele patru familii cele mai afectate din blocul care a explodat „Primele 4 familii afectate de explozia […] The post Primele familii din blocul care a explodat în Rahova s-au mutat în locuințele oferite de Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
18:40
Crăciun din bani publici | Pandele cumpără din nou sacoșe cu alimente de bază pentru sărbători. Aproape 100.000 de euro vor pleca din conturile instituției # Buletin de București
Cu aproape două luni înainte de Crăciun, Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară Voluntari (DECSIC) vrea să cumpere și în acest an alimente de bază pentru aproape jumătate din populația orașului, pe care să le ofere cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Fiecare sacoșă care va ajunge în casa locuitorilor din Voluntari o să conțină făină […] The post Crăciun din bani publici | Pandele cumpără din nou sacoșe cu alimente de bază pentru sărbători. Aproape 100.000 de euro vor pleca din conturile instituției appeared first on Buletin de București.
18:30
Sector 6 | Pregătiri pentru sezonul rece. Peste 100 de utilaje și 460 de angajați vor asigura deszăpezirea # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 face pregătiri pentru sezonul rece și a anunțat că peste 100 de utilaje și 460 de angajați se vor ocupa de deszăpezire în această iarnă, pe 634 de străzi, prin Administrația de Salubrizare Sector 6. Este vorba despre 64 de utilaje și 400 de angajați care pot interveni prompt încă de la […] The post Sector 6 | Pregătiri pentru sezonul rece. Peste 100 de utilaje și 460 de angajați vor asigura deszăpezirea appeared first on Buletin de București.
18:00
Primăria Sectorului 1 vrea să preia Casa de Cultură a Studenților din București # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 își propune să preia Casa de Cultură a Studenților din București de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea reorganizării. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus la vot în ședința Consiliului Local de marți, 21 octombrie. Astfel, consilierii locali ai Sectorului 1 vor decide dacă […] The post Primăria Sectorului 1 vrea să preia Casa de Cultură a Studenților din București appeared first on Buletin de București.
14:00
TERMOFICARE | Lucrări de remediere a avariilor în mai multe zone din București. Sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat noi lucrări de remediere a avariilor în mai multe zone din Capitală. Sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură. Luni, 20 octombrie, Termoenergetica a anunțat că lucrările vor fi efectuate în zilele următoare și că intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. […] The post TERMOFICARE | Lucrări de remediere a avariilor în mai multe zone din București. Sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură appeared first on Buletin de București.
13:20
În ultimii ani, în Sectorul 3 s-au construit, la ordinul primarului Robert Negoiță, mai multe drumuri peste magistralele de gaz, după cum arată o investigație a jurnaliștilor de la Recorder. Aceștia au intrat în posesia unui raport de expertiză care arată că nu au fost respectate normele legale de protejate a conductelor. Unde s-au construit […] The post Robert Negoiță a construit drumuri peste magistralele de gaz | Recorder appeared first on Buletin de București.
12:10
Sectorul 2 | Primăria, acuzată că plătește 100.000 de euro pentru reparații ce trebuiau făcute pe banii unei firme private. USR: Am sesizat Curtea de Conturi # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 este acuzată de către USR Sector 2 că a plătit 100.000 de euro pe reparații în perioada de garanție la Școala Gimnazială Ferdinand. Organizația a anunțat că a sesizat Curtea de Conturi. „Primăria Sectorului 2 a plătit aproape jumătate de milion de lei pentru reparații la Școala Gimnazială Ferdinand, deși clădirea reabilitată […] The post Sectorul 2 | Primăria, acuzată că plătește 100.000 de euro pentru reparații ce trebuiau făcute pe banii unei firme private. USR: Am sesizat Curtea de Conturi appeared first on Buletin de București.
11:30
A fost reluată alimentarea cu gaze naturale pentru imobilele aflate pe mai multe străzi din cartierul Rahova, a anunțat Distrigaz Sud Rețele. Pentru blocurile din strada Vicina, în zona afectată de explozia din 17 octombrie, repornirea gazelor se va face numai după finalizarea cercetărilor organelor competente. A fost reluată alimentarea cu gaze pe unele străzi […] The post Distrigaz a reluat alimentarea cu gaze pe unele străzi din cartierul Rahova appeared first on Buletin de București.
10:20
15 cazuri de infectare cu virusul West Nile înregistrate în București din iunie # Buletin de București
15 cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost înregistrate în București, din iunie până în prezent. Este cel mai mare număr de pacienți din țară. În total, în România au fost descoperite 47 de cazuri. Virusul West Nile este unul dintre cele mai periculoase virusuri din lume, fiind transmis prin înţepătura de ţânţar […] The post 15 cazuri de infectare cu virusul West Nile înregistrate în București din iunie appeared first on Buletin de București.
01:10
Va fi redeschis gazul pentru blocurile din Rahova vecine cu clădirea care a explodat # Buletin de București
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, duminică seară, ca blocurile din Rahova din preajma celui afectat de explozia de vineri să fie realimentate cu gaz metan, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Distribuția de gaz a fost oprită vineri pentru toate clădirile aflate în perimetrul afectat de explozia care a avut loc […] The post Va fi redeschis gazul pentru blocurile din Rahova vecine cu clădirea care a explodat appeared first on Buletin de București.
00:50
VIDEO | Ultimul tronson care va permite circulația exclusiv pe autostradă de la București la Focșani, 85% gata. „Va fi deschis la sfârșitul lunii noiembrie” # Buletin de București
Ultimul tronson care va permite circulația exclusiv pe autostradă de la București la Focșani este gata în proporție de 85%, potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cristian Pistol estimează că cei 13,9 kilometri care au mai rămas de dat în trafic, ce fac parte din lotul 3 al autostrăzii A7, vor […] The post VIDEO | Ultimul tronson care va permite circulația exclusiv pe autostradă de la București la Focșani, 85% gata. „Va fi deschis la sfârșitul lunii noiembrie” appeared first on Buletin de București.
00:00
GALERIE FOTO | Ce relicve au găsit arheologii în Piața Unirii, în groapa făcută pentru refacerea planșeului # Buletin de București
Săpăturile făcute pentru refacerea planșeului din centrul Bucureștiului au scos la iveală ruinele mai multor locuințe vechi, ascunse sub pământ de-a lungul vremii. Arheologii au găsit în Piața Unirii mai multe relicve, vechi de cel puțin 100 de ani. Primele urme ale unor locuințe vechi au fost găsite în septembrie anul acesta. „În timpul lucrărilor […] The post GALERIE FOTO | Ce relicve au găsit arheologii în Piața Unirii, în groapa făcută pentru refacerea planșeului appeared first on Buletin de București.
19 octombrie 2025
22:40
EDITORIAL | Ghid de supraviețuire pe Autostrada Moldovei: testul vezicii, „flăsharii” și „Marea Vărsare” de pe A3 # Buletin de București
Există două tipuri de șoferi în România: cei care merg pe Autostrada Moldovei și cei care încă nu au făcut-o și nu știu ce-i așteaptă. Pentru că acest drum nu e doar o autostradă, e un test psihologic, fiziologic și spiritual. Bine, e o deosebire fantastică față de „cimitirul” E85, doar că aici mergi mai […] The post EDITORIAL | Ghid de supraviețuire pe Autostrada Moldovei: testul vezicii, „flăsharii” și „Marea Vărsare” de pe A3 appeared first on Buletin de București.
20:20
Dezinsecție generală la Universitatea de Arhitectură, după sesizările privind prezența ploșnițelor. Acțiunea a avut loc mai devreme cu o săptămână # Buletin de București
O dezinsecție generală a avut loc duminică la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), după sesizările repetate privind prezența ploșnițelor în sălile de curs. Măsura vine în urma consultărilor interne și a deciziei rectorului Marian Moiceanu, care a hotărât devansarea rapelului de dezinsecție inițial programat pentru data de 25 octombrie, potrivit unui comunicat […] The post Dezinsecție generală la Universitatea de Arhitectură, după sesizările privind prezența ploșnițelor. Acțiunea a avut loc mai devreme cu o săptămână appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Ultima dezinsecție generală la UAUIM după sesizările privind prezența ploșnițelor. Acțiunea a avut loc mai devreme cu o săptămână # Buletin de București
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) a anunțat că duminică, 19 octombrie, a avut loc o nouă dezinsecție generală în sediul instituției din București, după sesizările repetate privind prezența ploșnițelor în sălile de curs. Măsura vine în urma consultărilor interne și a deciziei rectorului Marian Moiceanu, care a hotărât devansarea rapelului de dezinsecție […] The post Ultima dezinsecție generală la UAUIM după sesizările privind prezența ploșnițelor. Acțiunea a avut loc mai devreme cu o săptămână appeared first on Buletin de București.
15:20
METEO | Vremea se încălzește, săptămâna viitoare, în Capitală. Temperatura maximă ajunge până la 21 de grade # Buletin de București
Vremea se încălzește, la București, în perioada 20‑26 octombrie. Meteorologii anunță maxime termice de până la 21 de grade. Luni, 20 0ctombrie, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 […] The post METEO | Vremea se încălzește, săptămâna viitoare, în Capitală. Temperatura maximă ajunge până la 21 de grade appeared first on Buletin de București.
14:20
Raportul Inspectoratului în Construcții despre blocul din Rahova: Consolidarea clădirii nu este justificată. Ar fi prea scumpă # Buletin de București
Tronsonul din blocul din Rahova care a explodat nu mai poate fi folosit de cei care locuiau acolo, deoarece structura de rezistență este puternic afectată și prezintă risc major de prăbușire, arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), realizat după analizarea imobilului. Pe de altă parte, instituția nu recomandă nici consolidarea clădirii, deoarece procedurile […] The post Raportul Inspectoratului în Construcții despre blocul din Rahova: Consolidarea clădirii nu este justificată. Ar fi prea scumpă appeared first on Buletin de București.
14:20
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 20-26 octombrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 20 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 17:00 21 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 16:00 22 octombrie-lipsă apă în intervalul […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
14:00
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 20-26 octombrie 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
13:00
Meciul dintre Dinamo și Rapid, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 # Buletin de București
Societatea de Transport Public București (STB) a anunțat că traseele mai multor linii de transport în comun din Capitală ar putea fi modificate în contextul meciului dintre Dinamo București și Rapid București, care va avea loc astăzi, 19 octombrie, de la 20:30. La partida de fotbal s-au vândut peste 30.000 de bilete până acum. STB […] The post Meciul dintre Dinamo și Rapid, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 appeared first on Buletin de București.
11:50
Procesiunea cu relicva fostului papă Ioan Paul al II-lea oprește circulația pe mai multe străzi din centrul orașului # Buletin de București
Arhiepiscopia Romano-Catolică București organizează duminică procesiunea tradițională cu relicva fostului papă Ioan Paul al II-lea, care a vizitat România în 1999. Autoritățile din Capitală au informat că pentru ca procesiunea să se desfășoare în siguranță traficul rutier va fi restricţionat în intervalul orar 14:30 – 15:30, pe str. Pictor Stahi (segmentul de drum cuprins între […] The post Procesiunea cu relicva fostului papă Ioan Paul al II-lea oprește circulația pe mai multe străzi din centrul orașului appeared first on Buletin de București.
11:40
VIDEO | O conductă de gaze s-a fisurat în urma unui incendiu la două mașini din Pipera, Voluntari # Buletin de București
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru a singe un incendiu izbucnit la două autoturisme din Pipera, orașul Voluntari. Până la intervenția pompierilor incendiul s-a extins și la țeavă de gaz care se află în apropierea unui hotel. În continuare sunt scăpări de gaze în partea din […] The post VIDEO | O conductă de gaze s-a fisurat în urma unui incendiu la două mașini din Pipera, Voluntari appeared first on Buletin de București.
11:30
Cea de-a 11-a ediție a Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc în Piața Universității, Duminică la ora 15:00 # Buletin de București
Centrul FIlia, o organizație care militează pentru drepturile femeilor din România, alături de alte patru asociații organizează cea de-a 11-a ediție a „Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor”. Ediția din acest an va avea loc astăzi, 19 octombrie, la ora 15:00. Locul de întâlnire va fi „La statui”, în Piața Universității. Organizatorii vin și cu mai […] The post Cea de-a 11-a ediție a Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc în Piața Universității, Duminică la ora 15:00 appeared first on Buletin de București.
10:20
Restricții de trafic în Capitală pentru procesiunea organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică # Buletin de București
Traficul rutier din Capitală va fi întrerupt pentru scurtă vreme pe mai multe străzi din zona centrală a orașului, unde se va desfășura procesiunea tradițională cu relicva unui fost suveran pontif, Ioan Paul al II-lea, care a vizitat România în 1999. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică București. Autoritățile din Capitală au informat că pentru […] The post Restricții de trafic în Capitală pentru procesiunea organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică appeared first on Buletin de București.
08:00
Compania de Trafic cumpără stâlpi de semaforizare cu 6.500 € bucata, în timp ce Primăria Capitalei amână suprailuminarea trecerilor de pietoni # Buletin de București
Compania Municipala Managementul Traficului București (CMMTB), aflată în subordinea Consiliului General, a achiziționat opt stâlpi de semaforizare din aluminiu cu LED-uri integrate, destinați intersecțiilor din Capitală. Contractul de achiziție prevede două tipuri de stâlpi, cu sau fără sistem de iluminare pentru trecerile de pietoni, la prețuri de peste 6.500 de euro bucata. Achiziția a fost […] The post Compania de Trafic cumpără stâlpi de semaforizare cu 6.500 € bucata, în timp ce Primăria Capitalei amână suprailuminarea trecerilor de pietoni appeared first on Buletin de București.
07:40
Sector 2 | S- a lansat licitația pentru achiziționarea a cinci ambulanțe și a unei autospeciale CBRN. Prețul depășește 1,2 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a lansat licitația pentru a cumpăra o autospecială CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear), cinci ambulanțe performante, dar și un echipament pentru salvarea persoanelor încarcerate, în spații înguste. Valoarea contractului se ridică la peste 1,2 milioane de euro. Licitația a fost lansată la aproape un an de la aprobare proiectului de hotărâre […] The post Sector 2 | S- a lansat licitația pentru achiziționarea a cinci ambulanțe și a unei autospeciale CBRN. Prețul depășește 1,2 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
18 octombrie 2025
23:50
Va fi demolat blocul din Rahova care a explodat? Prefectul Bucureștiului vorbește de soluții de consolidare. Primarul Capitalei estimează că va fi dărâmat # Buletin de București
Nu este clar în acest moment dacă va fi demolat sau nu blocul din Rahova care a explodat vineri. Prefectul Capitalei vorbește despre căutarea unor soluții de consolidare, în timp ce primarul general interimar a scris că se analizează varianta în care va fi dărâmat. „Primăria Municipiului București va asigura punerea în siguranță a clădirii. […] The post Va fi demolat blocul din Rahova care a explodat? Prefectul Bucureștiului vorbește de soluții de consolidare. Primarul Capitalei estimează că va fi dărâmat appeared first on Buletin de București.
22:20
Ce a decis Comitetul București pentru Situații de Urgență cu privire la locuitorii din blocul care a explodat în Rahova # Buletin de București
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a fost convocat sâmbătă și a luat mai multe decizii pentru a sprijini pe locuitorii din blocul care a explodat în Rahova. Printre acestea se numără asigurarea de cazare temporară (toți locatarii afectați beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel), revenirea în locuințe, după finalizarea […] The post Ce a decis Comitetul București pentru Situații de Urgență cu privire la locuitorii din blocul care a explodat în Rahova appeared first on Buletin de București.
15:00
Starea victimelor la o zi de la explozia din Rahova. Un pacient transferat în Austria, un copil externat și unul stabil la ATI # Buletin de București
Ministerul Sănătății informează, la o zi de la explozia cumplită din Cartierul Rahova, că starea de sănătate a victimelor internate la spitalele din Capitală este sub control. Autoritățile informează și că unul dintre pacienți, cu arsuri multiple, a fostr transferat la un spital din Austria pentru tratament de specialitate, în timp ce unul dintre copii […] The post Starea victimelor la o zi de la explozia din Rahova. Un pacient transferat în Austria, un copil externat și unul stabil la ATI appeared first on Buletin de București.
13:00
Vila pregătită pentru Iohannis a fost scoasă la închiriere cu 35.000 de euro pe lună, prețul de pornire | Profit # Buletin de București
Vila pregătită de către RAAPPS pentru fostul președinte Klaus Iohannis pe Bulevardul Aviatorilor din București, în care acesta ar fi urmat să se mute după terminarea celui de al doilea mandat, a fost scoasă la închiriere, scrie Profit. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea clădirii în care RAAPPS a investit circa 7 milioane de […] The post Vila pregătită pentru Iohannis a fost scoasă la închiriere cu 35.000 de euro pe lună, prețul de pornire | Profit appeared first on Buletin de București.
12:30
Muzeele din București au intrare liberă pentru toată lumea în anumite zile ale lunii, iar cei interesați trebuie doar să verifice programul. Printre acestea se numără și Muzeul Național de Artă Contemporană al României, dar și Muzeul BNR. Anumite instituții au intrare liberă zilnic, în timp ce altele oferă o zi pe lună în care […] The post Care sunt zilele cu acces gratuit la muzeele din București. Program complet appeared first on Buletin de București.
11:40
VIDEO | Incendiu cu degajări mari de fum la un centru de spa de pe Calea Plevnei # Buletin de București
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF) intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la subsolul unui imobil situat pe Calea Plevnei. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă. Inspectoratul informează printr-un comunicat de presă că pentru localizarea și lichidarea incendiului s-a constituit dispozitivul de intervenție de pe două […] The post VIDEO | Incendiu cu degajări mari de fum la un centru de spa de pe Calea Plevnei appeared first on Buletin de București.
10:20
Bilanțul Primăriei Generale la o zi după explozia din Rahova. 286 de persoane evaluate psihologic și 66 cazate în hoteluri partenere primăriei # Buletin de București
Primăria Municipiului București a publicat, la o zi de la explozia care a avut loc la un imobil din Rahova, bilanțul acțiunilor întreprinse de echipele primăriei și ale Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului București (DGASMB). Sute de persoane au fost consiliate psihologic, iar zeci de persoane au fost cazate în unități hoteliere, printre […] The post Bilanțul Primăriei Generale la o zi după explozia din Rahova. 286 de persoane evaluate psihologic și 66 cazate în hoteluri partenere primăriei appeared first on Buletin de București.
