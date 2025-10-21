Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK

14:00

Reforma pensiilor magistraților este un subiect care preocupă major societatea din România, de aceea trebuie găsită metoda cea mai simplă și rapidă - inclusiv cea a organizării unui referendum - pentru ca legea să ajungă cât mai repede la președintele României și să fie promulgată, a declarat, în direct la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Oamenii percep drept o inegalitate faptul că o categorie profesională sau mai multe categorii profesionale se pot pensiona cu mult mai rapid”, a punctat oficialul.