Trump: Există încă speranţă că Hamas va face ceea ce trebuie. Dacă nu, sfârşitul va fi Rapid, Teribil, Brutal!
ObservatorNews, 21 octombrie 2025 18:50
Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a "chema la ordine" Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului.
• • •
Acum 5 minute
19:10
Nicuşor Dan răspunde întrebărilor venite pe observatornews.ro: Mai crede că PSD este "un rău necesar"? # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns întrebărilor venite de la cititori pe site-ul observatornews.ro
19:10
Fetiţa unor români din Spania, deconectată de la aparate fără acordul lor. Acuzaţii grave aduse medicilor # ObservatorNews
Scandal uriaş în Spania după moartea unei fete de 12 ani, fiica unui cuplu de români stabiliţi în Catalonia. Părinţii sunt mutilaţi de o decizie halucinantă a medicilor de acolo. Adolescenta a intrat în şoc anafilactic, iar doctorii au pronunţat moartea cerebrală şi au deconectat-o de la aparate fără acordul părinţilor. Cuplul de români acuză unitatea medicală că a redus tratamentul care o ţinea în viaţă, dar şi că a refuzat un drept fundamental, trecut în Constituţie, cel la a doua opinie medicală.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Ciucu: "Am decis în Coaliţie să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale" # ObservatorNews
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.
Acum 2 ore
18:00
Ştim cu toţii, ultima dorinţă a unui om trebuie îndeplinită. Aşa e creştineşte, aşa e omeneşte. Dar ultima dorinţă a unei educatoare din Iaşi e cam discutabilă. Şi exact asta a provocat: discuţii aprinse. Femeia şi-a dorit ca pe piatra ei funerară să apară fotografii cu zeci de copii pe care i-a avut în grijă de-a lungul carierei sale. Multor localnici li se pare stranie imaginea de pe cruce, dar sunt şi oameni care apreciază ideea. Până şi preoţii spun că gestul e la limită.
17:50
Răsturnare de situaţie în cazul exploziei din Rahova. Unde ar fi fost problema care a dus la deflagraţie # ObservatorNews
O nouă ipoteză a anchetatorilor răstoarnă situaţia în cazul exploziei din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, scurgerea de gaze care a dus la tragedie ar fi avut loc înainte de intrarea în bloc, după un scurtcircuit care a fisurat conducta de gaz a imobilului. Aşa că, potrivit acestui scenariu, faptul că robinetul Distrigaz avea sau nu sigiliul rupt nici nu mai contează. Contează însă că locatarii, în frunte cu administratorul blocului, s-au plâns că miroase a gaz chiar şi după ce alimentarea a fost oprită şi au vorbit despre o pană de curent cu toate acestea nici pompierii, nici reprezentanţii Distrigaz nu au pus informaţiile cap la cap. Le-au pus însă anchetatorii care acum fac eforturi să strângă cât mai multe date din afara clădirii ce s-ar putea prăbuşi oricând.
17:50
Patria pepenilor ar putea deveni patria curmalelor. Fructul, din ce în ce mai căutat # ObservatorNews
Patria pepenilor din România, Dăbuleni, ar putea fi, în câţiva ani, patria curmalelor. Sunt printre puţinele fructe care au rezistat îngheţului din primăvară şi în seceta din vară. Producţia e atât de bună, încât tot mai mulţi olteni de la Dăbuleni îşi fac plantaţie de curmale, la ei în curte.
17:30
CFR, datorii de peste 200 de milioane de lei. Circulaţia trenurilor a fost suspendată temporar # ObservatorNews
Datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate 'CFR' SA se ridică, în prezent, la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători, a anunțat marți compania.
17:30
Incident şocant în Oradea. Un bărbat a fost înjunghiat de un tânăr care mergea cu trotineta # ObservatorNews
Un bărbat din Oradea a ajuns la spital, în operaţie, pentru că a atras atenţia unor tineri să nu mai circule cu trotinetele electrice printre trecători. Unul dintre ei a scos cuţitul şi a atacat, apoi a fugit. Martorii spun că au mai văzut grupul prin oraş, iar tinerii umblă mereu cu cagule pe faţă.
Acum 4 ore
17:10
SURSE: Blocaj în coaliţie pe legea reforma pensiilor magistraţilor. Social-democraţii au părăsit sala # ObservatorNews
Liderii Coaliției s-au reunit marți, de la ora 14:00, în ședință pentru a decide ce trebuie să facă după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților.
17:10
Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării # ObservatorNews
Vremea continuă să se încălzească ușor în toată țara, însă norii și ceața nu dispar complet din peisaj. Maximele vor urca până la 21 de grade, iar ploile vor fi slabe și izolate, mai ales în vest și nord-vest.
17:00
A vrut să ucidă un gândac şi a dat foc la un bloc întreg. O mamă a murit încercând să se salveze, în Coreea # ObservatorNews
Tragedie în Coreea de Sud din cauza unui gândac. O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat în bucătărie. O mamă a murit, după ce a sărit încercând să se salveze din calea flăcărilor. Apucase însă să îşi încredinţeze bebeluşul unui vecin pe fereastră şi astfel copilul a scăpat cu viaţă.
16:50
Patru firme de construcții, amendate cu 2,3 mil. lei pentru trucarea ofertelor la licitații ale CNAIR # ObservatorNews
Patru firme de construcții au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru înțelegeri ascunse în privința alinierii ofertelor la licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin.
16:40
O furtună violentă cu rafale de peste 120 km/h a lovit marți capitala Noii Zeelande, provocând moartea unui bărbat, rănirea altor persoane și haos în transporturi, închideri de școli și pene de curent.
16:40
UE vrea să interzică etanolul din dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer # ObservatorNews
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi Financial Times, citat de Reuters.
16:20
Avocatul acuzat că a lovit un jandarm la un protest antiguvernamental, trimis în judecată # ObservatorNews
Avocatul acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.
16:20
Pensiile speciale. CSM, despre decizia CCR: Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marţi că, prin decizia privind reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a constatat că Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției. Acest lucru a determinat intervenția CCR care, în mod firesc, a invalidat demersul, susţine Consiliul
16:20
Fosta șefă a Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fost comandant al Spitalului Militar Central, după ce procurorii militari ai DNA care au pus-o sub acuzare joi seara.
16:20
Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, anunță Filarmonica George Enescu.
16:10
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam" # ObservatorNews
Petre Lăzăroiu, fostul judecător al Curţii Constituţionale, a lăudat decizia Curţii care a respins reforma dorită de Ilie Bolojan şi s-a plâns că pensia sa de 10.000 de euro nu este prea mare. Fostul magistrat a mai adăugat că, înainte de pensionare, avea un salariu de doar 12.000 de euro pe lună.
15:40
Rușii resping un armistițiu înaintea summitului Trump-Putin. Liderii UE au sărit în ajutorul lui Zelenski # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respinge o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Mai mult, rușii transmit că întâlnirea celor doi nici măcar nu are o dată concretă. Reacția Moscovei vine după o declarație comună a mai multor lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski, care susțin instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca punct de plecare pentru negocierile de pace.
15:40
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" # ObservatorNews
Magistraţii rămân, momentan, cu pensiile speciale. Curtea Constituţională a respins modificările Guvernului Bolojan, pe motive de nerespectare a procedurii. Mai clar, premierul şi-a asumat răspunderea pe proiectul de lege, deşi nu primise avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Era un aviz consultativ, dar obligatoriu.
15:40
Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina: "Vladimir Putin ne consideră duşmanul său numărul unu" # ObservatorNews
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, conform declarațiilor făcute de secretarului britanic al Apărării, John Healey.
15:30
Sabrina Voinea conduce la bârnă și sol, după șase subdiviziuni în calificări la Mondiale # ObservatorNews
Sabrina Maneca-Voinea a obținut cele mai mari punctaje la bârnă și sol în cadrul calificărilor Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta, după încheierea a șase dintre cele zece subdiviziuni. Denisa Golgotă, a șasea la sol și pe locul 17 la individual.
15:20
Val de ironii după ce ANAF a scos un pat la vânzare: "Gem de la infractoarele alea n-aveţi?" # ObservatorNews
ANAF a confiscat un pat de frasin pe care îl scoate la vânzare la preţul de 500 de lei. Anunţul a stârnit un val ironii în contextul în care şeful instituţiei a declarat zilele trecute că gemul făcut în gospodării nu e impozitat.
15:20
(P) Unul dintre cele mai mari evenimente de inteligență artificială vine la București pe 2–3 Noiembrie 2025 # ObservatorNews
Bucureștiul devine, din nou, centrul inovației europene. Pe 2–3 noiembrie 2025, la Radisson Blu Hotel, are loc AI Expo Europe, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate inteligenței artificiale din regiune — un loc unde tehnologia, businessul și viziunea se întâlnesc în același spațiu.
Acum 6 ore
15:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise din cauza vremii. Ce porțiuni sunt afectate şi când se vor redeschide # ObservatorNews
Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă traseul. Ieri, cele două drumuri au fost oficial închise circulaţiei rutiere până în primăvara anului viitor.
15:00
Alegeri în Bucureşti pe 7 decembrie. Acord în coaliţie: fiecare cu partidul lui - SURSE # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025, data fiind agreată în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit unor surse politice, fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală.
15:00
România rămâne țara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, conform Eurostat # ObservatorNews
Deficitul bugetar ajustat sezonier al Uniunii Europene a urcat de la 2,8% din PIB în primul trimestru al acestui an la 2,9% din PIB în intervalul aprilie–iunie 2025, în timp ce în zona euro nivelul s-a menținut la 2,7% din PIB, potrivit datelor publicate marți de Eurostat, informează Agerpres.
15:00
Gest extrem pe Bulevardul Kiseleff. Un bărbat a fost la un pas să-şi dea foc, supărat că şi-a pierdut terenuri # ObservatorNews
Un bărbat de 61 de ani, care ar fi pierdut mai multe terenuri în județul Constanța, a amenințat că își dă foc chiar în stradă. Avea hainele stropite cu o substanță inflamabilă, dar negociatorii Poliției Capitalei au reușit să-l convingă să renunțe la gestul extrem, potrivit News.ro.
14:50
Traficul feroviar pe Secția 101, la ieșirea din Găești, județul Dâmbovița, este oprit după ce un tren pe relația Pitești-București Nord a lovit un autoturism, iar conducătorul acestuia a suferit leziuni grave, primind îngrijiri medicale la fața locului.
14:40
Salariul minim brut pe economie ar trebui înghețat în 2026, susține IMM România, invocând lipsa de resurse financiare în rândul majorității antreprenorilor. Potrivit președintelui organizației, Florin Jianu, șapte din zece întreprinzători chestionați într-un sondaj național afirmă că nu își permit o nouă creștere salarială în actualul context economic. Poziția a fost prezentată oficial în Comisia de Dialog Social și urmează să fie discutată în cadrul Consiliului Național Tripartit.
14:40
Bazinul olimpic "David Popovici", primul construit în ultimii 30 de ani, aproape gata. Când va fi inaugurat # ObservatorNews
Primul bazin olimpic pentru competiţii internaţionale, construit în România în ultimii 30 de ani, începe să prindă contur la Cluj-Napoca. Este vorba despre bazinul care îi va purta numele campionului olimpic şi mondial la nataţie "David Popovici" şi care va fi inaugurat până la mijlocul anului viitor.
14:30
Noi informații-cheie în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii refac minut cu minut filmul evenimentului # ObservatorNews
Apar noi informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost oprit curentul electric. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă miercuri seară, după ce energia electrică a fost repornită. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
14:20
14:00
Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, din cauza mirosului de gaz # ObservatorNews
Zeci de familii din Caracal au făcut noaptea albă în stradă după ce în blocul unde locuiesc s-a simţit un puternic miros de gaz. Autorităţile au decis să evacueze toţi locatarii de la cele trei scări ale imobilului şi au întrerupt alimentarea cu gaze şi energie electrică.
14:00
Poliţist din Iaşi, acuzat de logodnică că a bătut-o până la leşin. Nunta urma să aibă loc peste o lună # ObservatorNews
Un poliţist de la Serviciul de Intervenţii Speciale din Iaşi este acuzat de violenţă domestică de femeia cu care urma să se căsătorească peste o lună. Iubita lui spune că ar fi fost lovită până când a leşinat de bărbatul care era beat.
13:50
Top târguri de Crăciun în Europa 2025. Unde merită să mergeți iarna aceasta pentru o atmosferă de neuitat # ObservatorNews
Fie că visați la vin fiert aburind, turtă dulce crocantă sau piețe luminate feeric, iată topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2025. De la tradiționalul Nürnberg, până la surprinzătorul Manchester sau romanticul Paris, aflaţi unde merită să mergeți iarna aceasta pentru o porție autentică de magie festivă.
13:50
(P) Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici # ObservatorNews
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării.
13:50
Arsenal - Atl. Madrid, derby-ul etapei din Liga Campionilor. Programul complet al meciurilor şi clasamentul # ObservatorNews
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor, iar cel mai aşteptat duel al rundei se anunţă a fi cel dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid.
13:40
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrat de Rusia. Ținta: sediul Nova Post din București # ObservatorNews
Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI, MApN și parteneri internaționali, a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrat de serviciile secrete ruse, implicând doi cetățeni ucraineni care urmau să incendieze sediul companiei NOVA POST din București. Dispozitivele explozive, ascunse în colete sub forma unor căști și piese auto, au fost detectate și dezamorsate la timp. Cei doi suspecți aveau comportament și echipamente specifice agenților secreți, iar datele indică faptul că făceau parte dintr-o rețea de sabotaj rusească activă în Europa, cu ținte legate de infrastructura NOVA POST, o companie cheie pentru Ucraina.
13:40
Imunitatea mare a celei de-a șaptea etape de pe Drumul Eroilor a fost câștigată aseara de Anda Adam și Joseph, după o cursă intensă și un autostop extrem de greu. Cei doi au demonstrat determinare și spirit de echipă, reușind să își asigure un loc în ultima etapă din Vietnam, după ce au bifat, de-a lungul competiției, aproape toate cursele pentru ultima șansă. Ediția difuzată aseară a fost din nou lider de audiență, pe toate categoriile de public.
13:40
(P) Cât de mare ar trebui să fie televizorul tău raportat la camera în care se află? # ObservatorNews
Televizorul a devenit un element central al oricărei locuințe moderne. Fie că îl folosești pentru filme, seriale, gaming sau pentru a urmări știrile, alegerea dimensiunii corecte este esențială pentru o experiență vizuală plăcută. Mulți cumpărători se concentrează exclusiv pe brand și pe tehnologiile integrate, însă dimensiunea potrivită raportată la spațiul disponibil joacă un rol major. Un televizor TCL, de exemplu, poate oferi calitate excelentă, dar dacă este prea mare sau prea mic pentru cameră, experiența de vizionare nu va fi optimă.
13:40
(P) Oboseala cronică nu e normală: 5 semne că organismul tău are nevoie urgentă de sprijin # ObservatorNews
Oboseala cronică nu trebuie niciodată ignorată, întrucât poate ajunge să ne afecteze, chiar și pe termen lung, sănătatea organismului, nu doar starea de spirit sau nivelul de energie. Este esențial să cunoști semnele asociate oboselii cronice, pentru a le recunoaște la nevoie și a lua măsurile necesare în vederea menținerii unei stări generale bune de sănătate. Află care sunt principalele 5 semne ale oboselii cronice, plus la ce supliment poți apela pentru a combate oboseala cronică!
13:20
O femeie din Lugoj, sperietură zdravănă după ce s-a trezit cu o viperă în beciul casei # ObservatorNews
O femeie din Lugoj, județul Timiș, a avut parte de o sperietură zdravănă după ce a descoperit o viperă chiar în beciul locuinţei sale.
13:20
Sarkozy, la închisoare. Cum arată celula fostului președinte și reacțiile deținuților: "Oh, bine ai venit" # ObservatorNews
Nicolas Sarkozy la închisoare. Fostul președinte al Franței, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, unde ar urma să stea 5 ani într-o celulă de 9 metri pătrați, a depus imediat o cerere de eliberare. Fostul președinte a acuzat "un scandal judiciar" și "un drum al crucii" pe care spune că îl îndură "de peste zece ani". A fost găsit vinovat că a participat la o organizație infracțională prin care și-a finanțat campania electorală cu fondurile fostului lider libian Muammar Gaddafi. Peste 100 de susținători au venit la domiciliul său și l-au aclamat, în timp ce mergea de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni, către convoiul care l-a escortat la închisoare.
13:20
Peste 60 de trenuri CFR, suspendate după neplata restanţelor. Când ar putea fi reluată circulaţia # ObservatorNews
Datoriile tocmai au scos de pe şine zeci de garnituri, începând de astăzi. În total, peste 60 de trenuri ale CFR Călători sunt suspendate, după ce compania nu şi-a plătit la timp restanţe de peste 100 de milioane de lei către CFR Infrastructură. Pentru Observator, ministrul Transporturilor a declarat că va începe, evident, verificările. trebuie să afle ce a dus la acumularea datoriilor uriaşe, a cui e vina şi mai ales cum poate rezolva problema.
13:20
Curs BNR, 21 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
Acum 8 ore
12:50
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 22 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
12:50
Un tribunal din Slovacia l-a condamnat marți pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare, după ce acesta l-a rănit grav pe premierul naționalist Robert Fico în luna mai 2024, informează AFP și Reuters, conform Agerpres.
