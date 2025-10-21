Macron evocă, la Ljublkana, ”posibile perspective ale unui referendum” privind reforma pensionării

15:50

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că piaţa neagră ”explodase” în ultimii ani. ”Am făcut acest sistem informatic pentru oameni, pentru statul român şi în beneficiul consumatorilor, chiar dacă am simţit presiuni pentru ca acest registru să nu existe. Tot ce am făcut până acum, sistem de autoexcludere în retail, amenzi record, peste 5.000 de acţiuni de control, plângeri penale depuse, confiscări ale mijloacelor de joc fără licenţă, revocări de licenţe, suspendări ale platformelor online, modificarea legislaţiei, toate demonstrează că am protejat doar interesele statului român şi am prioritizat protecţia jucătorilor, impunând o reglementare strictă a pieţei”, a declarat Vlad-Cristian Soare, preşedinte ONJN.