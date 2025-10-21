Macron evocă, la Ljublkana, ”posibile perspective ale unui referendum” privind reforma pensionării
News.ro, 21 octombrie 2025 18:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că ”sunt posibile perspective ale unui referendum” în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a ”suspendat” reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă ”decalare” în timp, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
19:00
Macron evocă, la Ljubljana, ”posibile perspective ale unui referendum” privind reforma pensionării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că ”sunt posibile perspective ale unui referendum” în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a ”suspendat” reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă ”decalare” în timp, relatează AFP.
19:00
Constanţa: Fetiţă de şase ani, la spital după ce părinţii au tratat-o cu o soluţie antiparazitară # News.ro
O fetiţă de şase ani din judeţul Constanţa a ajuns la spital, marţi, după ce a fost intoxicată întrucât părinţii au tratat-o cu o soluţie care are efect antiparazitar.
Acum 30 minute
18:50
Macron evocă, la Ljublkana, ”posibile perspective ale unui referendum” privind reforma pensionării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că ”sunt posibile perspective ale unui referendum” în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a ”suspendat” reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă ”decalare” în timp, relatează AFP.
18:40
Grupul PPC începe construirea unui nou sistem de stocare a energiei electrice, în Amyntaio, Grecia # News.ro
Grupul PPC anunţă că investeşte în domeniul critic al stocării energiei electrice, începând construirea unei noi Staţii de Stocare Electrochimică (BESS) în Amyntaio, Grecia, în zona centralei termoelectrice Amyntaio.
18:40
Ministrul Sănătăţii, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova: Lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă marţi, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, că lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi.
18:40
MAE anunţă că se reia activitatea Consulatului General al României la Odesa în format itinerant # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că se reia activitatea Consulatului General al României la Odesa în format itinerant, aceasta desfăşurându-se, provizoriu, în incinta Hotelului Premier. Astfel, până în 28 octombrie, persoanele interesate pot beneficia de servicii consulare şi asistenţă şi protecţie consulară.
Acum o oră
18:30
Ciclism: Israel-Premier Tech a solicitat înscrierea în World Tour sub numele de Cycling Academy # News.ro
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy.
18:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere fonduri europene pentru finanţarea infrastructurii de apă şi canalizare din România, la Reuniunea Consiliului de Mediu de la Luxemburg # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a participat marţi, la Luxembourg, la Reuniunea Consiliului de Mediu, în cadrul căruia a subliniat cât de important este să fie finanţate prin fonduri europene infrastructura de apă şi monitorizarea digitală a calităţii apelor.
18:30
Autoritatea din Comunicaţii: Peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă din România, în cei 17 ani de portabilitate # News.ro
Din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă din România, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
18:20
Belize încheie un acord cu Washingtonul prin care acceptă să primească temporar migranţi care cer azil în SUA # News.ro
Statele Unite au încheiat cu Belizele un acord prin care această ţară din America Centrală va găzdui - temporar - migranţi care cer azil autorităţilor americane, anunţă cele două guverne, relatează AFP.
18:20
Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se desfăşoară lucrări # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se fac lucrări de asfaltare.
Acum 2 ore
18:10
Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicusor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale.
18:00
CFR Călători reclamă ”subfinanţarea acută a sistemului” şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc / Compania are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei / Structura acestora # News.ro
CFR Călători reclamă, marţi, ”subfinanţarea acută a sistemului” şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc. Compania afirmă că va face toate demersurile pentru a plăti sumele restante către CFR Infrastrcutură, dar precizează că are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei.
18:00
Guvernul britanic urmează să le permită Forţelor armate britanice să doboare drone care survolează baze militare, anunţă ministrul Apărării John Healey, în contextul unei multiplicări unor survolări suspecte în ultimele săptămâni în Europa, relatează AFP.
17:30
Gimnastică: Sabrina Voinea, în finale la sol şi bârnă, Denisa Golgotă la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.
17:30
Meciul Universitatea Craiova - FC Noah (Armenia), care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa principală din Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Israel, cu Gal Leibovitz la centru.
17:30
Covasna: Tânăr, arestat preventiv după ce şi-a înţepat cu un cuţit în omoplat fetiţa în vârstă de patru ani/ Bărbatul are în grijă doi copii, mama fiind în străinătate # News.ro
Un tânăr de 24 de ani din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce şi-a înţepat cu un cuţit în omoplat fiica în vârstă de patru ani. Bărbatul, care are în grijă doi copii, mama fiind în străinătate, ar fi fost băut la momentul incidentului.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE. Şeful statului a fost invitat şi la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt.
17:20
Black Friday este momentul în care planurile de achiziţii devin realitate, iar pentru mulţi dintre noi, electrocasnicele mari sunt în topul listei. Un frigider nou nu este doar o investiţie în confort, ci şi în eficienţă energetică şi organizarea zilnică. Într-o perioadă în care preţurile pot scădea semnificativ, alegerea corectă devine mai uşoară, dar şi mai importantă.
17:20
IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul 2026 / Aproape 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA / 26,6% dintre antreprenori au redus personalul # News.ro
IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând dtele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.
Acum 4 ore
17:10
Joe Biden termină o ”cură de radioterapie” împotriva cancerului de prostată şi ”sună clopoţelul” Penn Medicine Radiation Oncology, la Philadelphia # News.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai multe săptămâni, un tratament al unei forme agresive de cancer la prostată, o boală pe care democratul, în vârstă de 82 de ani, a făcut-o publică în mai, relatează The Washington Post (WP).
17:10
Numărul celor care declară limba română drept limbă maternă este în creştere în Republica Moldova # News.ro
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor care se declară „moldoveni” şi respectiv „români” din punct de vedere etnic este în uşoară creştere, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău, extrase pe baza rezultatelor recensământului populaţiei şi locuinţelor desfăşurat în 2024.
17:00
Ministrul apărării din Lituania demisionează, după ce premierul şi-a pierdut încrederea în ea din cauza bugetului # News.ro
Ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a declarat marţi că a decis să demisioneze după ce a pierdut încrederea prim-ministrului Inga Ruginienė şi a preşedintelui Partidului Social-Democrat, Mindaugas Sinkevičius, din cauza bugetului apărării, relatează POLITICO.
17:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului / OUG pentru modificarea cadrului legislativ pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi # News.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.
16:50
Programul dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria a României se încheie în 23 octombrie printr-o serie de evenimente speciale, organizate în Kent, unde suverana s-a născut, la Eastwell Manor, în anul 1875. Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Consiliul Local Ashford, potrivit Institutului Cultural Român de la Londra.
16:40
Comitetul Executiv Naţional al Organizaţiei de Femei a PSD a adoptat Declaraţia politică privind asumarea luptei împotriva violenţei asupra femeilor şi recunoaşterea femicidului ca realitate socială # News.ro
Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD), reunită marţi în cadrul Comitetului Executiv Naţional, a adoptat o Declaraţie politică privind asumarea luptei împotriva violenţei asupra femeilor şi recunoaşterea femicidului ca realitate socială.
16:30
Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a general-maiorului Florentina Ioniţă, director al Spitalului Militar, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene: O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne, ci şi integritate # News.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, cercetată de DNA, alături de alţi angajaţi ai unităţii, majoritatea medici, pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi după-amiază, că a semnat decretul în acest sens. Şeful statului consideră că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.
16:30
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului în dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer - FT # News.ro
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi Financial Times, citat de Reuters.
16:30
Circulaţia trenurilor a fost reluată, după ce CFR Infrastructură şi CFR Călători au ajuns la un acord cu privire la plata sumelor restante # News.ro
CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal. Anterior, ministrul Transporturilor a cerut directorilor celor două companii să rezolve problema prin dialog, în caz contrar urmând a lua măsuri împotriva ambilor.
16:20
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV # News.ro
Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP.
16:20
Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a general-maiorului Florentina Ioniţă, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene: O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate # News.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, cercetată de DNA, alături de alţi angajaţi ai unităţii, majoritatea medici, pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi după-amiază, că a semnat decretul în acest sens. Şeful statului consideră că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.
16:20
Sesizare penală formulată de Garda de Mediu, după ce într-o groapă din judeţul Arad au fost incendiate cadavrele unor animale # News.ro
Comisarii Gărzii de Mediu din Arad vor formula o sesizare penală, după ce, în urma uui apel telefonic, au constatat că în apropierea unei ferme, într-o groapă, au fost incendiate cadavre de animale şi anvelope de cauciuc.
16:10
Avocatul acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul unui protest antiguvernamental, în Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj/ Dosarul, trimis spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti # News.ro
Avocatul de la Baroul Bucureşti acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti. În timpul manifestaţiei din vară, patru jandarmi au fost răniţi în îmbrânceala dintre forţele de ordine şi protestatarii care au vrut să blocheze circulaţia rutieră.
16:10
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru eventualul summit cu Trump de la Budapesta. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să autorizeze zborul # News.ro
Polonia l-a avertizat marţi pe liderul rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru a participa la preconizatul summit din Ungaria cu preşedintele american Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să pună în executare un mandat internaţional de arestare, dacă va face acest lucru. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să-i permită lui Putin să utilizeze spaţiul său aerian dacă summitul se va desfăşura în Ungaria, a declarat ministrul de externe Gheorg Gheorghiev, relatează Reuters.
16:10
CFR, noi precizări cu privire la impactul datoriilor CFR Călători: S-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă # News.ro
CFR Infrastructură transmite, marţi, că datoriile acumulate de CFR Călători au dus la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. În plus, s-au acumulat datorii către furnizori şi nu se pot plăti taxele către stat.
16:00
Consiliul Concurenţei a amendat patru companii cu 2,3 milioane lei pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL şi Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2,3 milioane lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:00
Sindicaliştii din penitenciare, protest faţă de ”reforma haotică” din sistem / Ei reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare # News.ro
Sindicaliştii din penitenciare anunţă protest faţă de ”reforma haotică” din sistem, până la finalul lunii octombrie, dar şi pichetarea Ministerului Justiţiei în cursul zilei de miercuri. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare.
16:00
Avocatul acuzat că a lovit o femeie-jandarm cu pumnul în gât, în timpul unui protest antiguvernamental, în Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj/ Dosarul, trimis spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti # News.ro
Avocatul de la Baroul Bucureşti acuzat că a lovit o femeie-jandarm cu pumnul în gât, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti. În timpul manifestaţiei din vară, patru jandarmi au fost răniţi în îmbrânceala dintre forţele de ordine şi protestatarii care au vrut să blocheze circulaţia rutieră.
15:50
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a lansat Registrul Public al Mijloacelor de Joc, o aplicaţie cloud-native care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate # News.ro
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că piaţa neagră ”explodase” în ultimii ani. ”Am făcut acest sistem informatic pentru oameni, pentru statul român şi în beneficiul consumatorilor, chiar dacă am simţit presiuni pentru ca acest registru să nu existe. Tot ce am făcut până acum, sistem de autoexcludere în retail, amenzi record, peste 5.000 de acţiuni de control, plângeri penale depuse, confiscări ale mijloacelor de joc fără licenţă, revocări de licenţe, suspendări ale platformelor online, modificarea legislaţiei, toate demonstrează că am protejat doar interesele statului român şi am prioritizat protecţia jucătorilor, impunând o reglementare strictă a pieţei”, a declarat Vlad-Cristian Soare, preşedinte ONJN.
15:30
Antrenorul Vincent Kompany şi-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2029. Împreună cu echipa sa, belgianul a avut un început de sezon perfect: 11 victorii în 11 meciuri, în toate competiţiile.
15:30
Bărbatul care a tras asupra prim-ministrului slovac Roberto Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # News.ro
Justiţia slovacă l-a condamnat marţi la 21 de ani de închisoare, pentru terorism, pe poetul Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, care l-a rănit grav prin împuşcare pe premierul naţionalist Robert Fico, în mai 2024, şi ale cărui motivaţii politice au fost luate în considerare de instanţă în decizia cu privire la pedeapsă, relatează AFP.
15:20
UPDATE - Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie / Referendum pentru pensiile speciale, în aceeaşi zi - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. În aceeaşi zi va fi organizat şi un referendum privind pensiile speciale.
Acum 6 ore
15:10
Rusia a diminuat marţi şansele ca un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că „nu a fost stabilit niciun termen precis” pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activităţi diplomatice pregătitoare între Moscova şi Washington, relatează AFP.
15:00
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro.
15:00
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă creşterea constantă a ratei de utilizare a paturilor, atât pentru pacienţi cronici, cât şi pentru acuţi # News.ro
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă creşterea constantă a ratei de utilizare a paturilor, atât pentru pacienţi cronici, cât şi pentru acuţi. În anul 2024, din unitatea medicală au fost externaţi 31.575 acienţi, rata de utilizare a paturilor fiind de 69,92%, în timp ce în primele şase luni ale acestui an a fost de 72,04%.
14:50
United Drive intră pe piaţa auto premium din România, în urma unei investiţii de peste 7 milioane de euro # News.ro
United Drive, dealer auto premium, de lux şi supercaruri rulate, intră pe piaţa auto premium din România, în urma unei investiţii de peste 7 milioane de euro
14:40
UPDATE - Procurorii din Arad anunţă suspendarea protestului cauzat de modificările privind pensionarea # News.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad anunţă suspendarea protestului cauzat de modificările privind pensionarea magistraţilor. Aceeaşi decizie a fost luată şi de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.
14:40
Linia frontului trebuie să servească drept „bază” pentru negocierile cu Rusia, afirmă Zelenski şi liderii europeni într-o declaraţie comună # News.ro
Linia frontului dintre forţele ucrainene şi ruse trebuie să servească drept „bază” pentru negocierile de pace, au afirmat marţi, într-o declaraţie comună, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, printre care cei din Franţa, Marea Britanie şi Germania, relatează AFP.
14:30
Transelectrica începe construirea a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică, respectiv Gădălin – Suceava şi Suceava – Bălţi # News.ro
Transelectrica demarează două investiţii majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava şi Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălţi (MD), pe teritoriul României. Cele două linii electrice aeriene închid magistrala de energie electrică din nordul ţării şi consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova.
14:30
Patrick Petre şi conducerea clubului Ceahlăul Piatra Neamţ au reziliat pe cale amiabilă contractul valabil până în vara anului 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.