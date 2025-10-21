Firmă-samsar de mașini second-hand, „pusă pe rampă” de ANAF și DNA. Prejudiciu de 5,7 milioane EUR
HotNews.ro, 21 octombrie 2025 18:50
O firmă din domeniul comerțului cu mașini second-hand a fost verificată de inspectorii antifraudă în colaborare cu procurorii DNA, în urma controalelor fiind stabilit un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei (aproape 5,7…
• • •
Acum 15 minute
19:00
„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția”. Mesaj fără echivoc transmis de la Moscova înaintea summitului de la Budapesta # HotNews.ro
Moscova a transmis marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați de la summitul din august dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, și că nu este clar când…
19:00
Vasile Dîncu: „Judecătorii CCR au acționat politic, au vrut să nu creeze o criză”. Ce spune despre rolul PSD în decizia privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Vasile Dîncu a respins, într-o intervenție la Digi24, speculațiile legate de o posibilă implicare a PSD în decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, în condițiile în care patru dintre cei cinci judecători care au declarat…
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Coaliția a decis să nu fie referendum pe pensiile magistraților, așa cum cer mai mulți lideri politici. Explicația unui lider PNL # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunță că partidele de la guvernare au agreat marți, în ședința Coaliției, să nu mai propună organizarea unui referendum legat de pensiile magistraților, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR,…
18:30
Ucraina suplimentează bugetul Apărării. Cheltuielile militare au ajuns la o pondere de peste 60% din banii de care dispune Kievul # HotNews.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi…
18:20
INTERVIU Kelemen Hunor izbucnește și îi numește „o castă” pe o parte dintre judecători . „Am făcut din CCR a treia cameră legislativă. Dar oamenii ne spun nouă: voi aţi fost votaţi, de aceea v-am trimis acolo, să îndreptaţi ceea ce nu e corect” # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor explică, într-un dialog pentru cititorii HotNews, de ce crede într-un referendum pe tema vârstei de pensionare: acesta ar arăta judecătorilor CCR că românii nu vor să existe „oameni care sunt mai…
Acum 2 ore
18:10
Patronii insistă pentru înghețarea salariului minim pe țară în 2026. Un fost vicepreședinte PSD evocă „o criză economică în acest moment” # HotNews.ro
Florin Jianu, președintele IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a anunțat marți că poziția organizației pentru anul 2026 este de a îngheța salariul minim brut pe țară la nivelul actual (de 4.050…
18:00
O companie minieră chineză își acuză angajații din Congo că au ajutat rebelii să fure sute de kilograme de aur: „Le-au transportat în secret prin canale subterane” # HotNews.ro
Rebelii care ocupă concesiunea auriferă a companiei Twangiza Mining din estul Republicii Democrate Congo (RDC) au jefuit cel puțin 500 de kilograme de lingouri de aur din luna mai, a declarat compania pentru agen’ia Reuters,…
17:50
Condamnați la căsătorie. Decizie luată de un tribunal din Nigeria împotriva a două celebrități de pe TikTok # HotNews.ro
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat indecent, au declarat marţi…
17:50
Deficitul României a scăzut la 8,7% din PIB în trimestrul doi, dar rămâne cel mai ridicat din UE # HotNews.ro
Deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în Uniunea Europeană de la 2,8% din PIB în primul trimestru din acest an la 2,9% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, în timp ce în zona euro s-a…
17:40
Noi reguli pentru șoferi. Care sunt normele tocmai adoptate de Parlamentul European. Termenul pentru implementarea în România # HotNews.ro
Parlamentul European (PE) a aprobat marți o actualizare a normelor privind permisele de conducere. Eurodeputații au votat introducerea unor dispoziții referitoare la șoferii începători, permisul digital și suspendarea permisului de conducere, potrivit unui comunicat al…
17:30
Numărul celor declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova crește semnificativ. Procentul variază în funcție de regiune # HotNews.ro
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor care se declară „moldoveni” şi respectiv „români” din punct de…
Acum 4 ore
17:10
Românii și-au mutat în alte rețele peste un milion de numere de telefon în acest an. Ce operator a atras cele mai multe numere de la rivali # HotNews.ro
Românii și-au portat în alte rețele peste 1,01 milioane de numere de telefon, de la începutul acestui an până la 30 septembrie, cele mai multe fiind de telefonie mobilă, arată datele publicate marți de Arbitrul…
17:00
Ce își propune conducerea instalată de Moscova să reaușească până sâmbătă la cea mai mare centrală nucleară din Europa # HotNews.ro
Alimentarea externă cu energie electrică a centralei nucleare inactive de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, va fi restabilită până sâmbătă, a declarat pentru Reuters conducerea instalată de Moscova. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare…
17:00
Premieră: Primarul unei localități de langă București a dat peste 1.700 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor / Ce probleme reclamă oamenii și cum se acuză reciproc două autorități # HotNews.ro
Mai mulți proprietari de locuințe din Corbeanca, județul Ilfov, au fost amendați în această lună pentru lipsa asigurării obligatorii a locuințelor, o premieră la nivel național, în condițiile în care niciun primar nu a dat…
16:50
SuperLiga: Sabău a rămas surprins când a aflat cine îl poate înlocui la Universitatea Cluj # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău s-a despărțit de Universitatea Cluj. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui nou antrenor. Printre variantele vehiculate în ultimele două zile sunt Cristiano Bergodi, Adrian Mutu sau Andrei Prepeliță, scrie DigiSport.ro. În…
16:50
Licitații trucate la CNAIR. Patru companii au fost amendate de Consiliului Concurenței după o investigație de doi ani și jumătate # HotNews.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei, pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informează Agerpres. „Consiliul Concurenţei a sancţionat…
16:40
Trenurile suspendate vor reveni în circulație, după ce companiile feroviare au ajuns la un acord pentru „stingerea” datoriilor restante # HotNews.ro
CFR Infrastructură a anunțat că trenurile CFR Călători care au fost anulate vor reveni în circulație conform programului obișnuit. Cele două companii feroviare au ajuns la un acord privind sumele restante, în cuantum de aproape…
16:30
După o investigație jurnalistică a Snoop, MAE a publicat pe site exporturile militare ale României. În ce țară dăm cel mai mult armament # HotNews.ro
Reporterii Snoop au intrat în posesia unui document care arăta că, în august 2025, un container de două tone, încărcat cu mortiere tractate de calibru greu, a plecat de la o subsidiară din Bacău a…
16:30
Macron susține public pentru prima dată suspendarea reformei pensiilor, un important pas înapoi pentru președinte. Dar folosește termenul „amânare” # HotNews.ro
Noul guvern al lui Macron a supraviețuit pentru moment în parlament, mulțumită compromisului cu socialiștii pe tema reformei pensiilor. Președintele este de acord cu asta, pentru moment, scriu AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron…
16:30
Criză la vârful gigantului farmaceutic care produce cel mai folosit medicament pentru slăbit, în urma unui conflict strategic: „Nu a fost posibilă o înțelegere comună” # HotNews.ro
Președintele gigantului farmaceutic care produce medicamentul Wegovy, Novo Nordisk, și alți șase membri independenți ai consiliului de administrație vor demisiona luna viitoare, în urma unui conflict privind strategia cu acționarul majoritar al companiei farmaceutice, Fundația…
16:20
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar, acuzată de corupție. „Avem nevoie de o cultură a integrității” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar, acuzată de către DNA de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități…
16:20
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente, obligatorii prin lege, și ce amenzi sunt prevăzute / Ofertele firmelor de gaze # HotNews.ro
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Aceștia se instalează doar de către firme autorizate de ANRE, iar prețul lor variază între…
16:00
Jocurile de slot rămân preferatele românilor în mediul online Într-o piață reglementată, jucătorii români își dezvoltă preferințe clare pentru jocurile care combină interfața intuitivă, graficile captivante și funcțiile dinamice. Sloturile online oferă toate aceste beneficii…
16:00
Avocat trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm în gât, în timpul protestului pro-Georgescu din iulie # HotNews.ro
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei. „În fapt,…
16:00
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban # HotNews.ro
Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia…
15:50
Fost judecător CCR: „Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam” # HotNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu a declarat că pensiile actuale ale magistraților stârnesc polemici publice prea mari în condițiile în care ele sunt apropiate de nivelul salariilor din magistratură și a amintit de…
15:40
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează EFE, preluată de Agerpres. „Dacă…
15:40
„Câteodată am impulsul cretin de a vrea un război pentru ca toți zevzecii care se cred mari luptători să afle cu adevărat ce înseamnă asta”. Nu spun cine a rostit aceste cuvinte. Ele îngheață prin…
15:30
Tarifele la apă și canalizare în România, în luna octombrie 2025: Bucureștiul rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri # HotNews.ro
Tarifele la apă și canalizare din România continuă să înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, arată datele recente, publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Citește…
15:30
Transelectrica începe două proiecte strategice: Închide „Inelul” de electricitate al României și creează o punte de legătură cu Republica Moldova # HotNews.ro
Compania Transelectrica a anunțat, marți, construcția a două linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV de importanță strategică pentru sistemul energetic al României. Aceste investiții, numite de Transelectrica „fanion” și de „impact istoric”, vizează închiderea…
Acum 6 ore
15:00
VIDEO Momentul când cei doi ucraineni care plănuiau incendierea sediului Nova Post din București sunt arestați / Anchetatorii dau detalii despre cei doi # HotNews.ro
Poliția Română a publicat o înregistrare video cu momentul când cei doi ucraineni, în vârste de 21 și 24 de ani, acuzați de acte de sabotaj în numele Rusiei sunt prinși de polițiști și arestați. Operațiunea…
15:00
În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București s-au scumpit cu 70% # HotNews.ro
Evoluția salariilor medii nete (+75%) a depășit ușor ritmul de creștere al prețurilor medii ale apartamentelor (+73%) Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, în…
15:00
Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați. Ce ascunde trendul „mukbang”, care a ucis deja influenceri # HotNews.ro
E șocant să vezi tineri care mănâncă ardei iute ca pe mere, cartofi prăjiți în cantități industriale sau sosuri fluorescente. Copiii și adolescenții îi urmăresc online fascinați, îi încurajează și, uneori, încearcă să-i imite. Fenomenul mukbang (din…
15:00
Precedentul rusesc în România. Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective strategice de lângă București. „Sabotorul a fost reținut și nu a mai putut comunica cu coordonatorii” # HotNews.ro
În urmă cu fix o lună, cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune. Operațiunea…
15:00
De ce a durat aproape o lună ca CCR să constate că lipsește avizul CSM pe legea pensiilor magistraților? Trei judecători au cerut amânarea la primul termen de judecată / Detalii din ședințele Curții Constituționale # HotNews.ro
Sunt două motive principale pentru care Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra legii privind pensiile magistraților într-o lună de la prima ședință și fără a intra în conținutul actului normativ, conform surselor HotNews din instituție. Unul…
14:50
Coaliția de guvernare a decis, într-o ședință care are loc în aceste momente la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform surselor HotNews care participă la ședință. Guvernul…
14:40
Strania soartă a casei lui George G. Assan, industriașul care a dat pâine Bucureștiului. Superba reședință, azi “Casa Oamenilor de Știință”, găzduiește acum botezuri și nunți # HotNews.ro
a început de secol XX, grațioasa reședință a industriașului George G. Assan, din piațeta Lahovary, întrecea prin splendoare și monumentalitate prestigiul, faptele și averea familiei Assan. Împreună cu fratele său Basile, George G. Assan reușise…
14:40
Adevărata problemă a fiscalității românești nu e gemul, ci incapacitatea noastră de a vorbi serios despre gem # HotNews.ro
Controversa iscată de afirmația președintelui ANAF, potrivit căreia „gemul pe care îl face în casă bunica este inclus în calculul GAP-ului de TVA”, a fost tratată aproape exclusiv prin grila ironiei. În loc să deschidă…
14:30
Kremlinul îi pregătește pe ruși pentru un singur final al războiului. Ce spune asta despre intențiile lui Putin # HotNews.ro
Kremlinul pregătește poporul rus pentru o victorie completă în Ucraina, indiferent de prețul plătit pentru asta, un efort intern care este în contradicție cu disponibilitatea declarată a lui Putin de a face concesii teritoriale, spune…
14:20
Companiile fintech din Rusia încearcă să îi ademenească pe oameni să își vândă aurul la bancomate # HotNews.ro
Firmele rusești din domeniul tehnologiei financiare („fintech”) folosesc inteligența artificială pentru a încerca să-i convingă pe locuitorii țării să își transforme aurul în numerar la automate specializate. Însă, în pofida creșterii de peste 60% a…
14:10
Consiliul Mondial al Aurului, care afirmă că până în prezent au fost extrase 238.391 de tone (216.265 de tone metrice) de aur – o cantitate care ar încăpea într-un cub cu latura de aproximativ 22…
14:00
Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord # HotNews.ro
Un avion al companiei American Airlines, a efectuat o aterizare de urgență în statul Nebraska luni seara, după ce piloții nu au putut lua legătura cu însoțitorii de zbor și au auzit pe cineva în…
14:00
Decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională legea privind pensiile magistraților, pe lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul CSM „de garant al independenței justiției”, transmite marți Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima reacție…
13:50
Salariul minim în România: „Varianta cea mai rea din toate”, discutată în piață. Patronii IMM resping orice creștere în 2026 # HotNews.ro
Confederația patronală IMM România, care reprezintă patronii de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, se opune oricărei creșteri a salariului minim pe economie în anul 2026, unul dintre liderii organizației dezvăluind care este „varianta cea…
13:50
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. Iată cum arată echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro. PORTAR George Gavrilaș (FC Metaloglobus București) – A fost învins…
13:50
CFR Infrastructură vine cu explicații în scandalul anulării trenurilor. Compania de stat spune că are datorii de 200 milioane lei și că sunt probleme cu plata salariilor # HotNews.ro
CFR Infrastructură, care a suspendat circulația câtorva zeci de trenuri CFR Călători, spune că este într-o situație financiară dificilă din cauza datoriilor pe care operatorul le are. Sunt probleme cu plata salariilor și au apărut…
13:40
„Renta de merit” a lui Vasile Stângă este de 1.000 de euro pe lună, a lui Cristian Gațu de 2.000 de euro pe lună și doar Nadia Comăneci și alți câțiva mari campioni ajung la…
13:40
Cine deține compania Nova Post din București, vizată de operațiunea cu colete incendiare a Rusiei # HotNews.ro
Potrivit SRI, doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”, vizau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din București. Serviciul Român de Informații a informat…
13:30
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Patru curți de apel din România au anunțat marți că renunță la acțiunile de protest declanșate în luna august alături de toate instanțele și parchetele din țară, care au decis atunci să judece doar dosarele…
