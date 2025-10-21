UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului
Antena Sport, 21 octombrie 2025 18:50
Universitatea Craiova va disputa joi cel de-al doilea meci din grupa principală de Conference League. Oltenii vor primi pe "Ion Oblemenco" vizita celor de la FC Noah și speră să obține primele puncte din cadrul competiției. Pentru acest joc, UEFA a delegat un arbitru din Israel, lipsit de experiență, aflat abia la al doilea meci
Acum 30 minute
18:50
18:50
Thibaut Courtois, atac la adresa Barcelonei: “Aşa zice Laporta? Eu ştiu că e o anchetă în desfăşurare” # Antena Sport
Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a fost prezent la conferinţa de presă dinaintea meciului pe care madrilenii îl vor disputa în UEFA Champions League împotriva lui Juventus, miercuri seară. Portarul belgian a vorbit despre mai multe lucruri de interes, precum protestele jucătorilor din La Liga faţă de meciul Villarreal – Barcelona, care se va
Acum 2 ore
18:10
Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă # Antena Sport
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România. Sabrina Voinea, în finală la
18:00
Au apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo # Antena Sport
Rapid București a obținut o victorie uriașă în derby-ul cu Dinamo, iar rezultatul i-a ajutat pe giuleșteni să egaleze la puncte liderul FC Botoșani. Mai mult decât atât, succesul a fost unul și mai important, ținând cont de faptul că aceștia au evoluat în inferioritate numerică. Pe contul oficial de Facebook al clubului alb-vișiniu a
18:00
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună” # Antena Sport
Cristiano Bergodi este alesul conducerii lui U Cluj, asta după ce Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de pe banca "şepcilor roşii", în urma înfrângerii suferite în faţa liderului FC Botoşani. Italianul urmează să fie prezentat zilele următoare şi, cel mai probabil, el va fi pe bancă la meciul pe care U Cluj îl va
17:30
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029 # Antena Sport
Bayern Munchen a dominat în sezonul trecut campionatul Germaniei, iar în actuala stagiune are 11 victorii în 11 meciuri jucate, în toate competițiile. Aceste rezultate i-au determinat pe cei din conducere să îi propună prelungirea contractului lui Vincent Kompany. Antrenorul belgian a semnat fără să stea pe gânduri, iar noua înțelegere dintre cele două părți
Acum 4 ore
17:10
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA # Antena Sport
Arsenal – Atletico Madrid este capul de afiș al zilei de marți din UEFA Champions League, partida urmând a se dispută pe "Emirates Stadium", arena unde își dispută „tunarii" jocurile de pe teren propriu. Gruparea din La Liga a efectuat luni antrenamentul oficial dinaintea confruntării, iar imediat după, clubul a înaintat o plângere către cei
17:10
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Piloţii din Formula 1 revin în monoposturi la finalul săptămânii. După week-end-ul încărcat de la Austin, acolo unde Verstappen s-a impus în sprint şi în cursa principală, "Marele Circ" se mută în Mexic. Autodromo Hermanos Rodriguez este gazda etapei cu numărul 20 a sezonului din Formula 1. Dacă McLaren a obţinut deja titlul la constructori,
17:00
Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor # Antena Sport
Ajuns în Coreea de Sud după ce a rupt plasele în China, Andrea Compagno și-a trecut în palmares titlul de campion alături de Jeonbuk Hyundai Motors, echipă care a fost antrenată în trecut și de Dan Petrescu. Din păcate, meciul în care colegii săi au sărbătorit s-a transformat într-unul de coșmar pentru vârful italian, care
16:40
Real Madrid – Barcelona este programat pe data de 26 octombrie, iar Xabi Alonso primește vești proaste dinspre staff-ul medical. „Los blancos" vor juca miercuri cu Juventus în UEFA Champions League, după care va urma derby-ul cu rivala din campionatul Spaniei. Pentru duelul cu formația antrenată de Hansi Flick, antrenorul madrilenilor nu se va putea
16:40
Scene incredibile în Olanda! Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului cu PSV # Antena Sport
Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc" din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP, acolo unde evoluează Dennis Man. Potrivit unui comunicat al poliţiei, numeroase grupuri de suporteri italieni s-au angajat în „comportamente provocatoare" în centrul oraşului Eindhoven
16:20
Barcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos (LIVE SCORE 19:45). Toate meciurile zilei din Liga Campionilor # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu o nouă rundă din grupa principală, iar ziua de marți ne propune nu mai puțin de nouă partide, toate fiind transmise în format LIVE SCORE pe as.ro. Capul de afiș al serii este jocul dintre Arsenal și Atletico Madrid, însă vom avea și români care vor lupta pentru cele trei
15:50
“Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final # Antena Sport
Jenson Button, fostul campion mondial din Formula 1, a analizat modul în care au ajuns să se lupte Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial. Britanicul care a concurat pentru Brawn, Honda sau McLaren a analizat inclusiv declinul australianului de la McLaren, care nu a mai câștigat o cursă de patru Grand Prix-uri încoace.
15:30
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român # Antena Sport
Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu în debutul lui ca antrenor la Inter: „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală", spunea Zenga, lucru care i-a stârnit furia lui Adi Mutu: "Ai uitat că ai mâncat o pâine în România!" Cum Chivu este acum omul
Acum 6 ore
14:30
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor” # Antena Sport
Eugen Trică a făcut istorie în tricoul Stelei, dar şi în culorile CFR-ului. Trică a jucat şi afară, iar după experienţa avută în campionatele străine, el crede că antrenorii care vin şi stau pe o perioadă mai lungă de timp – aşa cum sunt Charalambous şi Mandorlini – ar trebui să înveţe limba română şi
14:30
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă” # Antena Sport
Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf.ro. Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei. Recomandările FRF înainte de Bosnia –
14:20
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal” # Antena Sport
Bologna a primit o lovitură înainte de partida cu FCSB care va avea loc joia aceasta în grupa Europa League. Antrenorul formației din nordul Italiei, Vincenzo Italiano, a fost internat din cauza unei pneumonii și va fi nevoit să stea în spital pe puțin cinci zile, astfel că deplasarea sa la București este imposibilă. Trupa
13:50
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate # Antena Sport
Sabrina Maneca-Voinea și-a demonstrat din nou valoarea în calificările Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică ce de desfășoară în această perioadă la Jakarta. Românca de 18 ani a avut exerciții foarte bune la bârnă și la sol, aparate unde și-a asigurat practic deja calificarea în marea finală. Țara noastră are patru reprezentante în Indonezia, iar pe
13:40
Gigi Becali a anunţat recent că FCSB a avut discuţii cu Vlad Dragomir pentru un transfer. Discuţiile au fost purtate de Meme Stoica, dar în perioada în care fotbalistul se pregătea cu juniorii lui Arsenal. Vlad Dragomir confirmă tratativele cu Meme Stoica, dar şi-a dorit să semneze cu alt club, din Europa. "Au fost discuții
13:20
FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru # Antena Sport
Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB – Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Europa League. La câteva sute de kilometri distanță, israelianul Gal Leibovitz va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova şi echipa armeană FC Noah, care va avea loc joi de la ora 22:00 pe Stadionul "Ion
Acum 8 ore
13:10
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului # Antena Sport
Un lucru este cert la CFR Cluj: Andrea Mandorlini este ca şi plecat, iar în locul lui ardelenii discută cu două nume sonore în fotbalul românesc, Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu. În luna august, Dan Petrescu pleca de la CFR Cluj după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2. Înlocuitorul său
12:40
Jurnal Antena Sport | Aprinsă-i lupta la titlu
12:40
Şumudică, război total cu Mandorlini: “Nu e normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine” # Antena Sport
Între Marius Şumudică şi Andrea Mandorlini e război total. Marius Şumudică a condamnat gestul tehnicianului italian, care la fluierul de final al partidei cu Petrolul a sărit la Eugen Neagoe. Între cei doi tehnicieni a izbucnit un conflict și a fost nevoie de intervenția celor din jur pentru a se calma atmosfera. „Probabil apasă presiunea
12:40
Jurnal Antena Sport | Un raliu de povestit
12:40
Jurnal Antena Sport | Viața bate orice film
12:10
Real Madrid renunță la “perla” pe care a dat aproape 50 de milioane de euro. Oficialii au început discuțiile # Antena Sport
Xabi Alonso are extrem de multe opțiuni de jucători pe care îi poate pune în teren la Real Madrid, iar implicit anumiți fotbaliști nu primesc atât de multe minute pe cât își doresc. Văzând acest lucru, oficialii de pe Bernabeu iau în considerare împrumutul unor purtători ai tricoului "blanco", iar pe listă se află și
12:10
ANAF pregăteşte o măsură radicală din cauza datoriilor pe care CS Rapid le are. Astfel, stadionul din Giulești riscă să intre sub sechestru! Tot pe Giuleşti joacă şi Rapid, iar punerea sechestrului ar afecta şi echipa patronată de Dan Şucu. Arena din Giulești, unde formația antrenată de Costel Gâlcă își dispută meciurile de acasă, se
11:40
Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: “Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal..” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a avut o prestație sub așteptări în derby-ul pierdut duminică de Dinamo contra Rapidului, iar anumiți suporteri ai alb-roșiilor nu l-au iertat pe căpitan din acest motiv. Comentariile la adresa jucătorului de 22 de ani i-au afectat enorm pe părinții săi, care s-au întors de la meci plângând, potrivit spuselor lui Ștefan Știucă,
11:40
Adrian Mititelu regretă că investeşte la FCU: “Cea mai mare greșeală a vieții mele. Am distrus viața unor oameni” # Antena Sport
Fotbalul a fost marea dragoste a lui Adrian Mititelu. O dragoste care s-a dovedit în final un coşmar! De când a preluat clubul de la Dinel Staicu, Adrian Mititelu a investit zeci de milioane de euro în echipă, dar a ajuns în colaps! Rememorând perioada de când este acţionar la FCU, Adrian Mititelu recunoaşte: "A
Acum 12 ore
11:10
Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia după eșecul, 0-2, cu FC Botoșani. Ruptura dintre el şi conducerea clubului este mare! Tehicianul a lansat acuze dure la plecare şi spune că nu a fost respectat la club. Ioan Ovidiu Sabău crede că el trebuia să plece de la echipă încă din vară, dar atunci şefii de
11:00
XBRAKER, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia, primul meu contact cu echipa națională!” # Antena Sport
Vloggerul XBRAKER reprezintă noua generație de fani ai naționalei, cea care nu a apucat să vadă România la un Campionat Mondial. Fazele legendare cu Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu sau Adi Ilie îi sunt însă foarte familiare — le-a urmărit mereu online, iar acum le comentează în cadrul emisiunii SuperFAZE, la Antena 1. „N-am apucat să
10:50
Victor Pițurcă a dat verdictul despre șansele de calificare la Mondial ale României: “Acum 2 săptămâni era gata” # Antena Sport
Victor Pițurcă a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Sport, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, fostul selecționer al naționalei în trei perioade diferite a vorbit despre șansele României de a se mai califica la Campionatul Mondial și s-a arătat optimist în acest sens. Fostul mare jucător e de părere că
10:50
Cine este bărbatul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. E putred de bogat # Antena Sport
Simona Halep a evitat să se mai afişeze cu alţi bărbaţi după despărţira de Toni Iuruc. Recent, ea a surprins cu o serie de fotografii, unde lângă ea s-a aflat în permanenţă un tinerel. Imediat s-a speculat despre o
10:40
“Mai credeți în calificarea României la Mondial?”. Victor Pițurcă a dat răspunsul pe loc # Antena Sport
Victor Pițurcă a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Sport, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, fostul selecționer al naționalei în trei perioade diferite a vorbit despre șansele României de a se mai califica la Campionatul Mondial și s-a arătat optimist în acest sens. Fostul mare jucător e de părere că […] The post “Mai credeți în calificarea României la Mondial?”. Victor Pițurcă a dat răspunsul pe loc appeared first on Antena Sport.
10:10
Bologna vine cu rezervele la București. Italienii, pe modelul FCSB-ului la duelul din Europa League # Antena Sport
Ziariștii italieni au prefațat duelul care va avea loc între FCSB și Bologna și au oferit o informație care va avea cu siguranță un impact în vestiarul roș-albaștrilor. Trupa din partea de nord a Italiei nu va aborda duelul de pe Arena Națională cu titularii, majoritatea dintre ei fiind menajați înainte de partida din campionat […] The post Bologna vine cu rezervele la București. Italienii, pe modelul FCSB-ului la duelul din Europa League appeared first on Antena Sport.
10:10
Al-Gharafa a fost umilită în Liga Campionilor Asiei. Formația la care activează Floriel Coman a pierdut categoric în deplasare, scor 0-4, în fața echipei saudite Al Ahli, în etapa a 3-a a Grupei Vest din Liga Campionilor Asiei. De la revenirea sa, de la Cagliari, Florinel Coman a prins foarte puţin primul 11. El a […] The post Al-Gharafa, umilită în Liga Campionilor Asiei. Ce a făcut Florinel Coman appeared first on Antena Sport.
09:50
Sănătatea Cluj a reuşit un transfer surprinzător înainte de debutul în Cupa României Betano. Ardelenii s-au înțeles cu Tudor Suciu, un fundaș român de 17 ani crescut la FCSB, care a evoluat ultima oară la Sassuolo Under 18. Tudor Suciu și-a început cariera în academia celor de la FCSB, înainte de a evolua în Italia. […] The post De la FCSB şi Sassulo, transfer în Liga 3 din România: “Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
09:30
Un oficial de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față” despre Edi Iordănescu: “E adevărat” # Antena Sport
Edi Iordănescu nu trece prin cea mai bună perioadă la Legia Varșovia, iar asta l-a pus pe român în postura de a cere rezilierea contractului cu formația din Polonia. Recent, un oficial al fostei campioane din centrul Europei a oferit detalii despre posibila demisie a fostului selecționer și a recunoscut că au existat discuții legate […] The post Un oficial de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față” despre Edi Iordănescu: “E adevărat” appeared first on Antena Sport.
09:10
(P) Sport și mentalitate de câștig – cum aplici strategiile atletice în viața de zi cu zi # Antena Sport
Prevederile legale aplicabile interzic minorilor participarea la jocurile de noroc. Sportul nu înseamnă doar medalii, antrenamente și competiții. Dincolo de efortul fizic, fiecare disciplină sportivă dezvoltă valori precum perseverența, disciplina și gândirea strategică. Mulți sportivi profesioniști recunosc că reușitele lor nu se datorează doar talentului, ci și modului în care au știut să gestioneze presiunea […] The post (P) Sport și mentalitate de câștig – cum aplici strategiile atletice în viața de zi cu zi appeared first on Antena Sport.
09:10
Imagini emoţionante la lansarea documentarului “Bölöni – Povestea unei legende”, de la Târgu Mureș. Antrenorul și fostul internațional român, László Bölöni, a declarat că s-a simțit iubit și crede că sunt foarte multe persoane care ar merita un film, poate chiar mai mult decât el. În momentul în care filmul rula, fostul internaţional român a […] The post Ladislau Boloni a plâns la lansarea filmului său. Imagini emoţionante appeared first on Antena Sport.
09:00
Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Când vreau un jucător, îl iau și gata” # Antena Sport
Gigi Becali a fost foarte aproape să-l transfere pe Samuel Teles, jucător care a ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova. Samuel Teles a fost pe lista FCSB în această vară, dar mutararea nu s-a mai făcut. Gigi Becali a recunoscut că a renunţat la transfer în urma unui sfat primit! Acum latifundiarul din […] The post Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Când vreau un jucător, îl iau și gata” appeared first on Antena Sport.
09:00
Jaqueline Cristian își continua forma bună din Japonia. Românca a debutat cu dreptul la Tokyo # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat marţi în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Alina Charaeva cu 6-2, 6-3. Jaqueline Cristian (27 ani, 42 WTA) a avut nevoie de o oră şi 34 de minute pentru a trece ce Charaeva (23 […] The post Jaqueline Cristian își continua forma bună din Japonia. Românca a debutat cu dreptul la Tokyo appeared first on Antena Sport.
08:50
Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: “Când spun asta, chiar sunt serios” # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut luni seara conferința de presă premergătoare partidei din Liga Campionilor contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise, în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, tehnicianul de 44 de ani a vorbit clar despre obligația pe care o au el și elevii săi de a atinge cele mai bune […] The post Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: “Când spun asta, chiar sunt serios” appeared first on Antena Sport.
08:20
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” # Antena Sport
CFR Cluj a pierdut şi cu Petrolul, în deplasare, scor 0-1. În aceste condiții, Iuliu Mureșan, abia revenit președinte la ardeleni, a luat decizia să-l dea afară pe Andrea Mandorlini. Primul pe lista lui Mureşan pentru banca tehnică a echipei este un fost component al “Generaţiei de Aur”, anunţă gsp.ro. Iuliu Mureșan a luat după […] The post Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” appeared first on Antena Sport.
08:20
“Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos # Antena Sport
Daniel Pancu nu crede că FCSB mai poate emite pretenții la titlu în acest sezon, ținând cont de forma pe care a arătat-o campioana în prima parte a sezonului regular. Fostul selecționer al României Under-21 este de părere totuși că formația lui Elias Charalambous are șanse la play-off, distanța dintre ea și ultimul loc disponibil […] The post “Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
Noul preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a anunţat măsuri după o nouă înfrângere a formaţiei din Gruia în campionat. CFR Cluj are până acum un sezon catastrofal. După 13 etape, echipa din Gruia are numai 13 puncte, fiind pe locul 11. Şi campioana FCSB merge la fel de prost, fiind […] The post “Continuaţi cu Mandorlini?” Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan! appeared first on Antena Sport.
00:00
“Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat! # Antena Sport
Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că Petrolul a învins-o pe CFR Cluj cu un gol care ar fi trebuit să fie anulat. În faza de dinainte de golul lui Denis Radu, din minutul 77, Paul Papp, aflat în poziţie de offside, sare la cap cu Matei Ilie. Chiar dacă nu a atins mingea, a […] The post “Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat! appeared first on Antena Sport.
00:00
Veste cumplită pentru lumea sportului. Daniel Naroditsky, considerat unul dintre cele mai mari talente din lumea șahului, a murit luni, 20 octombrie, la vârsta de doar 29 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de cei de la Charlotte Chess Center, clubul unde acesta era legitimat. Vestea a provocat un val uriaș de tristețe în […] The post Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani appeared first on Antena Sport.
20 octombrie 2025
23:30
Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului # Antena Sport
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a fost implicat într-un conflict cu tehnicianul lui CFR Cluj. După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0, Neagoe a explicat şi momentul în care l-a îmbrâncit pe Mandorlini. Neagoe a spus că nu are nimic personal cu Mandorlini şi chiar că va avea o discuţie cu antrenorul […] The post Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
23:20
Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit # Antena Sport
După fluierul de final al meciului Petrolul – CFR 1-0, antrenorul ardelenilor, Andrea Mandorlini şi cel al prahovenilor, Eugen Neagoe, s-au îmbrâncit pe gazon. Arbitrii au intervenit, calmând spiritele. Totul a început în minutul 90+8, atunci când CFR a primit o lovitură liberă, iar Neagoe a protestat vehement. Antrenorul Petrolului a şi văzut cartonaşul galben. […] The post Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit appeared first on Antena Sport.
