Ingka Investments, divizia de investiţii a IKEA, cumpără 135.000 de hectare de păduri în ţările baltice, într-o afacere de peste 700 de milioane de euro

Dacă în urmă cu douăzeci de ani am fi scris „Ţară, ţară, vrem antreprenori“, acum ei există, cu businessuri mari, puternice, aşezate, cu investiţii în alte sectoare, cu planuri de extindere în ţară sau peste graniţe. Multe au fost lecţiile de business din ultimii cinci ani în special, dar fiecare a contribuit la creşterea unor companii antreprenoriale puternice. Ce mesaj ar lăsa scris azi un mare antreprenor român pentru cei care construiesc business: „Să caute oportunităţile acolo unde alţii văd doar frică, dar cu responsabilitate şi cu calcul matematic precis“, spune Victor Căpitanu, cofon­dator şi co-CEO, One United Properties.