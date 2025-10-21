Ingka Investments, divizia de investiţii a IKEA, cumpără 135.000 de hectare de păduri în ţările baltice, într-o afacere de peste 700 de milioane de euro
Ziarul Financiar, 21 octombrie 2025 19:00
Ingka Investments, divizia de investiţii a IKEA, cumpără 135.000 de hectare de păduri în ţările baltice, într-o afacere de peste 700 de milioane de euro
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
19:00
Acum 30 minute
18:45
Ofensiva turcilor pe piaţa medicală privată din România: Medicana îşi deschide reprezentanţă în România. Ce îi atrage la România? # Ziarul Financiar
Grupul turcesc Medicana deschide o reprezentanţă locală pentru pacienţii români care vor să se trateze în Turcia, potrivit unui anunţ al companiei. Nu este prima intrare a unui operator medical turcesc pe piaţa locală, după ce acum doi ani şi Memorial a mizat pe România, preluând spitalul Monza din zona de Nord a Capitalei.
18:45
18:45
18:45
Acum o oră
18:15
18:15
18:15
Interviu ZF. Mariia Lukash, head of growth, ECE, Revolut: Apetitul românilor pentru finanţare nu a scăzut, însă oamenii caută tot mai mult să economisească şi să investească. Surprinzător, în această piaţă puternic orientată spre credit, produsul cu cea mai rapidă creştere anuală este investiţia # Ziarul Financiar
Numărul creditelor de consum acordate de Revolut în România a crescut cu 88% în august 2025 comparativ cu luna august 2024. România este una dintre primele trei pieţe pentru credite la nivel global pentru Revolut, susţine Mariia Lukash, head of growth, ECE, Revolut.
Acum 2 ore
18:00
România se pregăteşte să aplice Directiva UE privind transparenţa salarială: ce lecţii ne oferă Europa # Ziarul Financiar
România urmează să transpună până în 2026 Directiva UE privind transparenţa salarială, o iniţiativă menită să reducă diferenţele de remunerare între femei şi bărbaţi. O analiză realizată de Forvis Mazars asupra legislaţiei din şapte state europene arată Belgia, Finlanda şi Polonia arată că o aplicare corectă a noilor reguli poate aduce beneficii directe companiilor – de la retenţia angajaţilor la creşterea încrederii şi a competitivităţii.
17:45
Top 100 companii antreprenoriale: primii zece au fiecare afaceri de cel puţin 3 mld. lei. A doua ediţie a anuarului ZF Top 100 companii antreprenoriale este disponibilă pe piaţă şi a ajuns gratuit la abonaţii ediţiei tipărite # Ziarul Financiar
Dacă în urmă cu douăzeci de ani am fi scris „Ţară, ţară, vrem antreprenori“, acum ei există, cu businessuri mari, puternice, aşezate, cu investiţii în alte sectoare, cu planuri de extindere în ţară sau peste graniţe. Multe au fost lecţiile de business din ultimii cinci ani în special, dar fiecare a contribuit la creşterea unor companii antreprenoriale puternice. Ce mesaj ar lăsa scris azi un mare antreprenor român pentru cei care construiesc business: „Să caute oportunităţile acolo unde alţii văd doar frică, dar cu responsabilitate şi cu calcul matematic precis“, spune Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO, One United Properties.
17:45
Analiză dură a companiei daneze Strand Consult după defecţiunea AWS care a paralizat internetul: Giganţii cloud precum Amazon operează un „internet paralel” fără a respecta regulile şi obligaţiile financiare impuse operatorilor de telecomunicaţii # Ziarul Financiar
Pana masivă a serviciilor Amazon Web Services (AWS) de luni, 20 octombrie, care a paralizat pentru aproape o zi o parte semnificativă a internetului – de la platforme de streaming precum Disney+, la aplicaţii bancare, companii aeriene şi chiar site-uri guvernamentale – a demonstrat încă o dată dependenţa critică a societăţii moderne de un număr restrâns de furnizori de cloud. Într-o analiză dură publicată după incident, firma de consultanţă Strand Consult argumentează că acest eveniment scoate în evidenţă o problemă sistemică: deşi giganţii cloud au devenit infrastructură esenţială, ei operează într-un vid de reglementare, evitând obligaţiile pe care operatorii de telecomunicaţii sunt forţaţi să le respecte de zeci de ani.
17:30
Profitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei # Ziarul Financiar
Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).
17:15
Multinaţionalele susţin că închid fabricile pentru eficientizare, dar ce spun cifrele: Colgate-Palmolive făcea profit mai mare când avea producţie în România. Acum, detergentul de vase Axion e adus din Guatemala. Cum poate fi mai eficient să produci la „capătul lumii“? # Ziarul Financiar
Până în 2008, inclusiv, detergentul de vase Axion se realiza în România, la Braşov, în fabrica grupului Colgate Palmolive. Unitatea de producţie a fost însă închisă de gigantul american acum mai bine de 15 ani, ca urmare a unui plan de eficientizare. Astăzi, în magazinele Lidl din România detergentul de vase Axion este la vânzare.
17:15
17:15
Majoratul digital – noua vârstă a maturităţii online. Ce înseamnă pentru copii, părinţi şi platforme # Ziarul Financiar
România introduce conceptul de maturitate digitală la 16 ani, printr-o nouă lege care îşi propune să protejeze copiii în mediul online. Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital, iniţiată de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, care stabileşte reguli clare pentru modul în care minorii pot accesa şi folosi platformele online.
17:15
Acum 4 ore
17:00
16:45
Pofitul net al furnizorului german de sisteme de încălzire Viessmann a scăzut cu 42% în 2024, la afaceri de 173,7 mil. lei # Ziarul Financiar
Viessmann SRL, parte a grupului german de sisteme de încălzire, industriale şi de refrigerare Viessmann, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 173,7 mil. lei (34,9 mil. euro), în scădere cu aproximativ 7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 186,7 mil. lei (37,7 mil. euro).
16:45
Analiză ZF. Suntem prea săraci să mâncăm ieftin: Mărcile private, care au ajuns să controleze jumătate din vânzările din comerţul alimentar din Occident, bat pasul pe loc în România şi Europa de Est # Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual pe produse sub mărci private precum Pilos, K-Classic, Gusturi Româneşti, Hanul Boieresc, Tex şi Qilive între 5,6 şi 6,6 mld. euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor din piaţă.
16:45
16:30
ZF ANALIZĂ. Paradoxul modei: românii sunt văzuţi drept pasionaţi de trenduri şi de modul cum arată, dar bugetele alocate pentru achiziţiile de modă nu ajung nici la jumătatea mediei europene şi sunt mai mici decât în Bulgaria ori Serbia # Ziarul Financiar
Un român cheltuieşte anual pe haine şi pantofi 375 de euro, o sumă de peste două ori mai mică decât media europeană, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piaţă NIQ-GfK. De altfel, bugetul alocat de consumatorii locali este cel mai mic din Europa, dintr-un total de 25 de ţări analizate.
16:15
Afacerile fabricii de componente electromecanice şi electronice Vimercati din Bacău au scăzut cu 12,5% în 2024, ajungând la 315,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Vimercati East Europe, care produce componente electromecanice şi electronice într-o fabrică din judeţul Bacău, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 315,5 mil. lei (63,4 mil. euro), în scădere cu 12,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 360,8 mil. lei (aproximativ 73 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
15:30
15:30
15:15
Acum 6 ore
14:45
14:45
14:30
14:30
14:15
14:15
14:00
14:00
14:00
Reacţia CSM după ce Curtea Constituţioanlă a declarat neconstituţională legea pensiilor speciale # Ziarul Financiar
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat marţi după decizia CCR prin care s-a constatat că legea pensiilor de serviciu este neconstituţională.
13:30
13:15
Acum 8 ore
12:45
12:45
12:30
12:30
12:15
12:15
12:00
12:00
11:45
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.