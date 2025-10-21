Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Pe ordinea de zi, 42 de proiecte de hotărâre, inclusiv noul Acvariu

09:10

Alternativa Techirghiol nu are încă un constructor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat încă din 2024 procedura de licitație, dar a amânat, în mai multe rânduri, desemnarea unui câștigător. Cea mai recentă dată la care ar fi trebuit să aibă loc acest lucru a fost 16 […] Articolul Alternativa Techirghiol, între a fi și a nu fi: soarta drumului se decide în următoarele 5 zile a aparut prima oara pe Constanta 100%.