Locul din România unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pentru această dată din ultimii 76 de ani

17:50

O nouă ipoteză a anchetatorilor răstoarnă situaţia în cazul exploziei din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, scurgerea de gaze care a dus la tragedie ar fi avut loc înainte de intrarea în bloc, după un scurtcircuit care a fisurat conducta de gaz a imobilului. Aşa că, potrivit acestui scenariu, faptul că robinetul Distrigaz avea sau nu sigiliul rupt nici nu mai contează. Contează însă că locatarii, în frunte cu administratorul blocului, s-au plâns că miroase a gaz chiar şi după ce alimentarea a fost oprită şi au vorbit despre o pană de curent cu toate acestea nici pompierii, nici reprezentanţii Distrigaz nu au pus informaţiile cap la cap. Le-au pus însă anchetatorii care acum fac eforturi să strângă cât mai multe date din afara clădirii ce s-ar putea prăbuşi oricând.