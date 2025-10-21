Locul din România unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pentru această dată din ultimii 76 de ani
ObservatorNews, 21 octombrie 2025 19:50
Record de frig în România! Azi de dimineaţă s-a înregistrat cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimii 76 de ani. La Miercurea Ciuc au fost minus zece grade Celius. S-a tremurat în toată ţara. Oamenii s-au trezit cu maşinile bocnă şi grădinile îngheţate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:30
Cifre catastrofale pentru clasa politică din România. Încrederea în politicieni a ajuns la 3% # ObservatorNews
Românii sunt furioşi, se simt sărăciţi, sunt dezamăgiţi şi pesimişti. Iar vinovaţi îi consideră pentru toate astea pe politicieni. E rezultatul celui mai recent studiu naţional Ipsos Antena, care scoate la iveală procente îngrijorătoare.
20:30
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi # ObservatorNews
Piața imobiliară de la malul mării a intrat la apă. Vânzările de locuințe au scăzut la jumătate în acest an. Ansamblurile rezidențiale din Mamaia și Năvodari, cu sute de apartamente, așteaptă chiar și un an de zile până să fie vândute.
Acum o oră
20:00
Poveştile cu strigoi, fenomenele paranormale sau magia au captivat întotdeauna. Iar mulţi cred că între fantezie şi realitate nu e nicio diferenţă. Trei sferturi dintre români sunt convinşi că norocul le ghidează soarta. Sunt rezultatele şocante ale unui studiu naţional despre ţara noastră, între magie şi ezoterie.
19:50
Locul din România unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pentru această dată din ultimii 76 de ani # ObservatorNews
Record de frig în România! Azi de dimineaţă s-a înregistrat cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimii 76 de ani. La Miercurea Ciuc au fost minus zece grade Celius. S-a tremurat în toată ţara. Oamenii s-au trezit cu maşinile bocnă şi grădinile îngheţate.
19:50
Anunţ de la Casa Albă: "Nu există niciun plan" al unei întâlniri Trump-Putin "în viitorul apropiat" # ObservatorNews
"Nu există niciun plan" al unei întâlniri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin "în viitorul apropiat", anunţă marţi un oficial de la Casa Albă, relatează BBC News, citat de news.ro.
19:40
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti # ObservatorNews
Se conturează o primă ipoteză legată de cauza exploziei din Rahova. Scăpările de gaze ar fi apărut după ce conducta care alimenteză blocul ar fi fost avariată de scurtcircuitul unui cablu electric din apropiere. Specialiştii ar fi găsit mai multe fisuri, după ce au ridicat ţeava pentru analiză. Observator a filmat în exclusivitate echipele care cercetează acum la locul deflagraţiei.
19:40
Accident bizar în Timişoara. Un cap tractor a târât zeci de metri o maşină, până la prima intersecţie # ObservatorNews
Un accident rutier mai puţin obişnuit, dar care putea fi tragic, a fost surprins de o cameră de bord în Timişoara.
Acum 2 ore
19:20
Poliţistul SAS care şi-a bătut crunt iubita înainte de nuntă dă vina pe tânără: "Parcă era posedată" # ObservatorNews
Este anchetă in poliţia din Iaşi. Un mascat de la acţiuni speciale este acuzat de partenera sa că ar fi sechestrat-o, i-a luat telefonul şi a lovit-o până când a leşinat. Poliţistul se apără şi spune că, de fapt, lucrurile stau fix invers. Femeia ar fi fost cea care a pornit conflictul, iar el doar s-a apărat.
19:10
Nicuşor Dan răspunde întrebărilor venite pe observatornews.ro: Mai crede că PSD este "un rău necesar"? # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns întrebărilor venite de la cititori pe site-ul observatornews.ro
19:10
Fetiţa unor români din Spania, deconectată de la aparate fără acordul lor. Acuzaţii grave aduse medicilor # ObservatorNews
Scandal uriaş în Spania după moartea unei fete de 12 ani, fiica unui cuplu de români stabiliţi în Catalonia. Părinţii sunt mutilaţi de o decizie halucinantă a medicilor de acolo. Adolescenta a intrat în şoc anafilactic, iar doctorii au pronunţat moartea cerebrală şi au deconectat-o de la aparate fără acordul părinţilor. Cuplul de români acuză unitatea medicală că a redus tratamentul care o ţinea în viaţă, dar şi că a refuzat un drept fundamental, trecut în Constituţie, cel la a doua opinie medicală.
18:50
Trump: Există încă speranţă că Hamas va face ceea ce trebuie. Dacă nu, sfârşitul va fi Rapid, Teribil, Brutal! # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a "chema la ordine" Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului.
Acum 4 ore
18:30
Ciucu: "Am decis în Coaliţie să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale" # ObservatorNews
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.
18:00
Ştim cu toţii, ultima dorinţă a unui om trebuie îndeplinită. Aşa e creştineşte, aşa e omeneşte. Dar ultima dorinţă a unei educatoare din Iaşi e cam discutabilă. Şi exact asta a provocat: discuţii aprinse. Femeia şi-a dorit ca pe piatra ei funerară să apară fotografii cu zeci de copii pe care i-a avut în grijă de-a lungul carierei sale. Multor localnici li se pare stranie imaginea de pe cruce, dar sunt şi oameni care apreciază ideea. Până şi preoţii spun că gestul e la limită.
17:50
Răsturnare de situaţie în cazul exploziei din Rahova. Unde ar fi fost problema care a dus la deflagraţie # ObservatorNews
O nouă ipoteză a anchetatorilor răstoarnă situaţia în cazul exploziei din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, scurgerea de gaze care a dus la tragedie ar fi avut loc înainte de intrarea în bloc, după un scurtcircuit care a fisurat conducta de gaz a imobilului. Aşa că, potrivit acestui scenariu, faptul că robinetul Distrigaz avea sau nu sigiliul rupt nici nu mai contează. Contează însă că locatarii, în frunte cu administratorul blocului, s-au plâns că miroase a gaz chiar şi după ce alimentarea a fost oprită şi au vorbit despre o pană de curent cu toate acestea nici pompierii, nici reprezentanţii Distrigaz nu au pus informaţiile cap la cap. Le-au pus însă anchetatorii care acum fac eforturi să strângă cât mai multe date din afara clădirii ce s-ar putea prăbuşi oricând.
17:50
Patria pepenilor ar putea deveni patria curmalelor. Fructul, din ce în ce mai căutat # ObservatorNews
Patria pepenilor din România, Dăbuleni, ar putea fi, în câţiva ani, patria curmalelor. Sunt printre puţinele fructe care au rezistat îngheţului din primăvară şi în seceta din vară. Producţia e atât de bună, încât tot mai mulţi olteni de la Dăbuleni îşi fac plantaţie de curmale, la ei în curte.
17:30
CFR, datorii de peste 200 de milioane de lei. Circulaţia trenurilor a fost suspendată temporar # ObservatorNews
Datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate 'CFR' SA se ridică, în prezent, la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători, a anunțat marți compania.
17:30
Incident şocant în Oradea. Un bărbat a fost înjunghiat de un tânăr care mergea cu trotineta # ObservatorNews
Un bărbat din Oradea a ajuns la spital, în operaţie, pentru că a atras atenţia unor tineri să nu mai circule cu trotinetele electrice printre trecători. Unul dintre ei a scos cuţitul şi a atacat, apoi a fugit. Martorii spun că au mai văzut grupul prin oraş, iar tinerii umblă mereu cu cagule pe faţă.
17:10
SURSE: Blocaj în coaliţie pe legea reforma pensiilor magistraţilor. Social-democraţii au părăsit sala # ObservatorNews
Liderii Coaliției s-au reunit marți, de la ora 14:00, în ședință pentru a decide ce trebuie să facă după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților.
17:10
Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării # ObservatorNews
Vremea continuă să se încălzească ușor în toată țara, însă norii și ceața nu dispar complet din peisaj. Maximele vor urca până la 21 de grade, iar ploile vor fi slabe și izolate, mai ales în vest și nord-vest.
17:00
A vrut să ucidă un gândac şi a dat foc la un bloc întreg. O mamă a murit încercând să se salveze, în Coreea # ObservatorNews
Tragedie în Coreea de Sud din cauza unui gândac. O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat în bucătărie. O mamă a murit, după ce a sărit încercând să se salveze din calea flăcărilor. Apucase însă să îşi încredinţeze bebeluşul unui vecin pe fereastră şi astfel copilul a scăpat cu viaţă.
16:50
Patru firme de construcții, amendate cu 2,3 mil. lei pentru trucarea ofertelor la licitații ale CNAIR # ObservatorNews
Patru firme de construcții au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru înțelegeri ascunse în privința alinierii ofertelor la licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin.
16:40
O furtună violentă cu rafale de peste 120 km/h a lovit marți capitala Noii Zeelande, provocând moartea unui bărbat, rănirea altor persoane și haos în transporturi, închideri de școli și pene de curent.
16:40
UE vrea să interzică etanolul din dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer # ObservatorNews
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi Financial Times, citat de Reuters.
Acum 6 ore
16:20
Avocatul acuzat că a lovit un jandarm la un protest antiguvernamental, trimis în judecată # ObservatorNews
Avocatul acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.
16:20
Pensiile speciale. CSM, despre decizia CCR: Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marţi că, prin decizia privind reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a constatat că Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției. Acest lucru a determinat intervenția CCR care, în mod firesc, a invalidat demersul, susţine Consiliul
16:20
Fosta șefă a Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fost comandant al Spitalului Militar Central, după ce procurorii militari ai DNA care au pus-o sub acuzare joi seara.
16:20
Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, anunță Filarmonica George Enescu.
16:10
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam" # ObservatorNews
Petre Lăzăroiu, fostul judecător al Curţii Constituţionale, a lăudat decizia Curţii care a respins reforma dorită de Ilie Bolojan şi s-a plâns că pensia sa de 10.000 de euro nu este prea mare. Fostul magistrat a mai adăugat că, înainte de pensionare, avea un salariu de doar 12.000 de euro pe lună.
15:40
Rușii resping un armistițiu înaintea summitului Trump-Putin. Liderii UE au sărit în ajutorul lui Zelenski # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respinge o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Mai mult, rușii transmit că întâlnirea celor doi nici măcar nu are o dată concretă. Reacția Moscovei vine după o declarație comună a mai multor lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski, care susțin instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca punct de plecare pentru negocierile de pace.
15:40
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" # ObservatorNews
Magistraţii rămân, momentan, cu pensiile speciale. Curtea Constituţională a respins modificările Guvernului Bolojan, pe motive de nerespectare a procedurii. Mai clar, premierul şi-a asumat răspunderea pe proiectul de lege, deşi nu primise avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Era un aviz consultativ, dar obligatoriu.
15:40
Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina: "Vladimir Putin ne consideră duşmanul său numărul unu" # ObservatorNews
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, conform declarațiilor făcute de secretarului britanic al Apărării, John Healey.
15:30
Sabrina Voinea conduce la bârnă și sol, după șase subdiviziuni în calificări la Mondiale # ObservatorNews
Sabrina Maneca-Voinea a obținut cele mai mari punctaje la bârnă și sol în cadrul calificărilor Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta, după încheierea a șase dintre cele zece subdiviziuni. Denisa Golgotă, a șasea la sol și pe locul 17 la individual.
15:20
Val de ironii după ce ANAF a scos un pat la vânzare: "Gem de la infractoarele alea n-aveţi?" # ObservatorNews
ANAF a confiscat un pat de frasin pe care îl scoate la vânzare la preţul de 500 de lei. Anunţul a stârnit un val ironii în contextul în care şeful instituţiei a declarat zilele trecute că gemul făcut în gospodării nu e impozitat.
15:20
(P) Unul dintre cele mai mari evenimente de inteligență artificială vine la București pe 2–3 Noiembrie 2025 # ObservatorNews
Bucureștiul devine, din nou, centrul inovației europene. Pe 2–3 noiembrie 2025, la Radisson Blu Hotel, are loc AI Expo Europe, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate inteligenței artificiale din regiune — un loc unde tehnologia, businessul și viziunea se întâlnesc în același spațiu.
15:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise din cauza vremii. Ce porțiuni sunt afectate şi când se vor redeschide # ObservatorNews
Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă traseul. Ieri, cele două drumuri au fost oficial închise circulaţiei rutiere până în primăvara anului viitor.
15:00
Alegeri în Bucureşti pe 7 decembrie. Acord în coaliţie: fiecare cu partidul lui - SURSE # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025, data fiind agreată în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit unor surse politice, fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală.
15:00
România rămâne țara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, conform Eurostat # ObservatorNews
Deficitul bugetar ajustat sezonier al Uniunii Europene a urcat de la 2,8% din PIB în primul trimestru al acestui an la 2,9% din PIB în intervalul aprilie–iunie 2025, în timp ce în zona euro nivelul s-a menținut la 2,7% din PIB, potrivit datelor publicate marți de Eurostat, informează Agerpres.
15:00
Gest extrem pe Bulevardul Kiseleff. Un bărbat a fost la un pas să-şi dea foc, supărat că şi-a pierdut terenuri # ObservatorNews
Un bărbat de 61 de ani, care ar fi pierdut mai multe terenuri în județul Constanța, a amenințat că își dă foc chiar în stradă. Avea hainele stropite cu o substanță inflamabilă, dar negociatorii Poliției Capitalei au reușit să-l convingă să renunțe la gestul extrem, potrivit News.ro.
14:50
Traficul feroviar pe Secția 101, la ieșirea din Găești, județul Dâmbovița, este oprit după ce un tren pe relația Pitești-București Nord a lovit un autoturism, iar conducătorul acestuia a suferit leziuni grave, primind îngrijiri medicale la fața locului.
14:40
Salariul minim brut pe economie ar trebui înghețat în 2026, susține IMM România, invocând lipsa de resurse financiare în rândul majorității antreprenorilor. Potrivit președintelui organizației, Florin Jianu, șapte din zece întreprinzători chestionați într-un sondaj național afirmă că nu își permit o nouă creștere salarială în actualul context economic. Poziția a fost prezentată oficial în Comisia de Dialog Social și urmează să fie discutată în cadrul Consiliului Național Tripartit.
14:40
Bazinul olimpic "David Popovici", primul construit în ultimii 30 de ani, aproape gata. Când va fi inaugurat # ObservatorNews
Primul bazin olimpic pentru competiţii internaţionale, construit în România în ultimii 30 de ani, începe să prindă contur la Cluj-Napoca. Este vorba despre bazinul care îi va purta numele campionului olimpic şi mondial la nataţie "David Popovici" şi care va fi inaugurat până la mijlocul anului viitor.
Acum 8 ore
14:30
Noi informații-cheie în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii refac minut cu minut filmul evenimentului # ObservatorNews
Apar noi informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost oprit curentul electric. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă miercuri seară, după ce energia electrică a fost repornită. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
14:20
Noi informații-cheie în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii refac minut cu minut filmul exploziei # ObservatorNews
Apar noi informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost oprit curentul electric. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă miercuri seară, după ce energia electrică a fost repornită. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
14:00
Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, din cauza mirosului de gaz # ObservatorNews
Zeci de familii din Caracal au făcut noaptea albă în stradă după ce în blocul unde locuiesc s-a simţit un puternic miros de gaz. Autorităţile au decis să evacueze toţi locatarii de la cele trei scări ale imobilului şi au întrerupt alimentarea cu gaze şi energie electrică.
14:00
Poliţist din Iaşi, acuzat de logodnică că a bătut-o până la leşin. Nunta urma să aibă loc peste o lună # ObservatorNews
Un poliţist de la Serviciul de Intervenţii Speciale din Iaşi este acuzat de violenţă domestică de femeia cu care urma să se căsătorească peste o lună. Iubita lui spune că ar fi fost lovită până când a leşinat de bărbatul care era beat.
13:50
Top târguri de Crăciun în Europa 2025. Unde merită să mergeți iarna aceasta pentru o atmosferă de neuitat # ObservatorNews
Fie că visați la vin fiert aburind, turtă dulce crocantă sau piețe luminate feeric, iată topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2025. De la tradiționalul Nürnberg, până la surprinzătorul Manchester sau romanticul Paris, aflaţi unde merită să mergeți iarna aceasta pentru o porție autentică de magie festivă.
13:50
(P) Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici # ObservatorNews
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării.
13:50
Arsenal - Atl. Madrid, derby-ul etapei din Liga Campionilor. Programul complet al meciurilor şi clasamentul # ObservatorNews
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor, iar cel mai aşteptat duel al rundei se anunţă a fi cel dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid.
13:40
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrat de Rusia. Ținta: sediul Nova Post din București # ObservatorNews
Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI, MApN și parteneri internaționali, a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrat de serviciile secrete ruse, implicând doi cetățeni ucraineni care urmau să incendieze sediul companiei NOVA POST din București. Dispozitivele explozive, ascunse în colete sub forma unor căști și piese auto, au fost detectate și dezamorsate la timp. Cei doi suspecți aveau comportament și echipamente specifice agenților secreți, iar datele indică faptul că făceau parte dintr-o rețea de sabotaj rusească activă în Europa, cu ținte legate de infrastructura NOVA POST, o companie cheie pentru Ucraina.
13:40
Imunitatea mare a celei de-a șaptea etape de pe Drumul Eroilor a fost câștigată aseara de Anda Adam și Joseph, după o cursă intensă și un autostop extrem de greu. Cei doi au demonstrat determinare și spirit de echipă, reușind să își asigure un loc în ultima etapă din Vietnam, după ce au bifat, de-a lungul competiției, aproape toate cursele pentru ultima șansă. Ediția difuzată aseară a fost din nou lider de audiență, pe toate categoriile de public.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.