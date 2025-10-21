Imagini horror din apartamentele în care au fost cazați oamenii care au rămas fără casă, în urma exploziei din Rahova. În ce condiții au fost mutați locatarii
SpyNews, 21 octombrie 2025 19:50
Explozia de vineri din blocul de pe Calea Rahovei a lăsat peste 400 de oameni fără un acoperiș deasupra capului. Locatarii au fost mutați în alte apartamente, puse la dispoziție de Primăria Capitalei, însă condițiile nu ar fi tocmai cele așteptate de locatari. Spynews.ro vă prezintă în exclusivitate cum arată unul dintre locurile în care au fost mutați oamenii.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
20:10
Cine este Vanessa, presupusa noua iubită a lui Bogdan de la Ploiești. Manelistul și tânăra au mai fost văzuți împreună și în trecut # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu ar mai forma un cuplu. Cel puțin asta au lăsat amândoi de înțeles în ultima perioadă. Manelistul a fost surprins de curând în compania Vanessei. Cei doi au mai fost văzuți împreună și în luna august, la ziua de naștere a tinerei.
Acum o oră
19:50
Imagini horror din apartamentele în care au fost cazați oamenii care au rămas fără casă, în urma exploziei din Rahova. În ce condiții au fost mutați locatarii # SpyNews
Explozia de vineri din blocul de pe Calea Rahovei a lăsat peste 400 de oameni fără un acoperiș deasupra capului. Locatarii au fost mutați în alte apartamente, puse la dispoziție de Primăria Capitalei, însă condițiile nu ar fi tocmai cele așteptate de locatari. Spynews.ro vă prezintă în exclusivitate cum arată unul dintre locurile în care au fost mutați oamenii.
Acum 2 ore
19:30
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că pregăteau acțiuni de sabotaj pentru Rusia, în România. Indivizii au fost capturați | VIDEO # SpyNews
Doi ucraineni care plănuiau acțiuni de sabotaj pe teritorul României sub coordonarea Rusiei, cu ținte spre Ucraina și Republica Moldova au fost capturați în urma unei acțiuni spectaculoase a Serviciului Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA. Cine sunt cei doi indivizi.
19:10
Fiul lui Dan Capatos, Andrei, a bifat o nouă reușită în tenis: „Absolut fabulos!” Ce performanță a făcut tânărul în vârstă de 14 ani # SpyNews
La doar 14 ani, Andrei Capatos continuă să impresioneze în lumea tenisului și să își facă mândru tatăl. Tânărul sportiv a bifat o nouă reușită importantă. Ce mesaj emoționant a publicat tatăl său, prezentatorul Un show păcătos.
19:10
Ce mesaj a primit Mirela Vaida de la compania de gaze. Prezentatoarea Acces Direct a răbufnit: „Îmi dați și ultimatum” # SpyNews
Astăzi, la Acces Direct, au fost prezentate noi detalii în urma exploziei din Rahova. Mirela Vaida a povestit că astăzi a primit un mesaj de la compania de gaze cu care are contract, după ce s-ar fi constatat că are o restanță. Suma este una mică, dar i s-a spus că riscă debranșarea dacă nu o achită în termen de trei zile.
18:40
Acces Direct. Florin, și înșelat, și fără casele în care ar fi investit banii câștigați în străinătate? De ce o acuză pe fosta soție că l-ar fi lăsat fără locuințe # SpyNews
Florin și fosta soție au fost împreună 13 ani. Bărbatul spune că au divorțat, dar partajul nu a avut încă loc. O acuză pe fosta parteneră că l-ar fi lăsat fără cele două case în care ar fi investit banii câștigați în străinătate. Florin s-ar fi trezit că fosta soție avea o relație cu un alt bărbat.
18:40
Blocul din Rahova, distrus în urma exploziei, va fi reconstruit de stat. Oamenii vor reveni în locuințe, dar nu ca proprietari: "Se vor atribui cu chirie" # SpyNews
În cursul zilei de azi, 21 octombrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat că va sprijini financiar reconstruirea blocului afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie pe Calea Rahovei, în Capitală, explicând iniţierea un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.
Acum 4 ore
18:20
O fostă concurentă de la Te cunosc de undeva a dispărut din mediul online. De ce a luat pauză pentru o lună # SpyNews
O fostă concurentă de la Te cunosc de undeva a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare, așa că a dispărut din mediul online pentru o lună. Tânăra consideră că i-a prins bine această perioadă în care a stat departe de tehnologie.
18:10
Adolescentă din România, dată în urmărire națională! Mădălina are 17 ani și e dispărută de o lună și jumătate. Poliția cere ajutorul populației # SpyNews
O adolescentă în vârstă de 17 ani din România este căutată de o lună și jumătate. Moise Mădălina Alexandra a dispărut fără urmă, iar autoritățile au dat-o în urmărire națională. Oamenii legii fac un apel public și cer ajutorul celor care pot oferi informații relevante despre tânără.
17:40
Informații de ultimă oră care răstoarnă ancheta în cazul exploziei din cartierul Rahova! Magistrala de gaz era crăpată integral din subteran # SpyNews
O nouă informație apărută pe surse, difuzată de România TV, ar putea răsturna ancheta în cazul exploziei din cartierul Rahova, Sector 5. Potrivit sursei anterior menționate, întreaga magistrală de gaz din zonă ar fi fost fisurată în subteran, lucru care ar fi preciptat explozia devastatoare din Sectorul 5 în urma căreia trei persoane au murit.
17:40
Delia de la Mireasa, câștigătoarea sezonului 9, și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Liviu # SpyNews
Delia de la Mireasa, sezonul 9, și-a sărbătorit ziua de naștere. Soțul ei, Liviu, i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi s-au căsătorit religios în vara acestui an, în România, după ce s-au stabilit în Marea Britanie.
17:20
Elev român, condamnat la închisoare după ce ar fi avut o relație cu o profesoară pe care apoi a șantajat-o. Ce pedeapsă a primit băiatul în vârstă de 17 ani # SpyNews
Un elev român în vârstă de 17 ani a fost condamnat la închisoare în Austria, după ce ar fi avut o relație cu profesoara sa, pe care ulterior a șantajat-o. Ce pedeapsă a primit adolescentul.
17:10
Cum se pregătește Ilona Brezoianu de venirea pe lume a primului ei copil. Ce schimbare a făcut actrița # SpyNews
Ilona Brezoianu urmează să nască în luna noiembrie. Jurata de la Te cunosc de undeva și soțul ei trăiesc o perioadă unică, Andrei, iar cei doi se pregătesc pentru venirea pe lume a primului lor copil. Actrița a dat o fugă la salon și s-a lăsat pe mâinile bunului ei prieten, Marian Capet.
16:40
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pregătită de serviciile secrete ruse în București. Vizată de spioni ar fi fost o companie din Capitală # SpyNews
Reprezentanții Serviciului Român de Informații au anunțat că o operațiune de sabotaj pusă la cale de serviciile secrete ruse a fost dejucată. Potrivit informațiilor, ținta ar fi fost o companie importantă din Capitală.
Acum 6 ore
16:30
Fiul unui milionar celebru, acuzat că ar avea legătură cu moartea tatălui său. Cazul lui a fost considerat un accident, însă anchetatorii iau în calcul și o altă variantă # SpyNews
Isak Andic a murit la 71 de ani, la finalul anului trecut. Milionarul se afla alături de fiul atunci când ar fi alunecat și ar fi căzut de pe o stâncă. Fondatorul unui lanț celebru de haine s-a stins din viață lângă Barcelona.
16:10
Reacția nervoasă a lui Tzancă Uraganu, după ce s-a spus că bodyguardul său a intrat în comă. Manelistul a dezmințit zvonurile # SpyNews
Tzancă Uraganu a reacționat dur, după ce s-a speculat că bodyguardul său, Marian Box, ar fi ajuns în comă la spital. Manelistul a fost deranjat de zvonurile despre unul dintre confidenții săi, motiv pentru care a clarificat situația! Iată ce s-a întâmplat cu el!
16:00
Scene halucinante, în Iași! Un polițist a fost acuzat de partenera sa că ar fi bătut-o până când aceasta a leșinat. Aveau nunta în scurt timp # SpyNews
Un caz cutremurător a speriat comunitatea din Iași, după ce un polițist și-ar fi bătut logodnica până când aceasta a refuzat. Cei doi urmau să se căsătorească peste o lună. Ce declarații halucinante a făcut femeia.
15:40
Mihai Găinușă de la Asia Express, sezonul 7, și-a sărbătorit fiica! Cum a surprins-o pe Eva # SpyNews
Mihai Găinușă își sărbătorește fiica! Fostul concurent de la Asia Express, sezonul 7, i-a pregătit o surpriză Evei Găinușă, în ziua în care aceasta a împlinit 20 de ani! Cei doi au o relație tată-fiică foarte apropiată.
15:30
Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea mamei fraților Pian. Anunțul a fost făcut în această dimineață, iar acum, o nepoată a femeii a mărturisit ce a avertizat-o bunica ei înainte să-și dea ultima suflare.
15:10
Ea este femeia din Dolj, ucisă de soț și aruncată în fântâna din curte! Sora ei, declarații despre viața grea pe care ar fi avut-o victima # SpyNews
S-a aflat cine este femeia din Dolj, ucisă în urmă cu două zile de propriul soț. Trupul femeii a fost găsit fântâna din curte. Sora femeii a făcut declarații dureroase despre viața pe care victima o ducea alături de soțul ei. După crimă, bărbatul a recurs la un gest necugetat.
14:40
Un vortex polar ar putea aduce o iarnă grea cu ninsori abundente și zăpadă în 2025. Doar în 1982 a mai fost o astfel de anomalie termică # SpyNews
Un vortex polar ar putea să determine cum va fi iarna din acest an. Fenomenul care se creează în săptămânile următoare a mai fost observat doar în 1982, când a adus ninsori abundente, temperaturi extreme și zăpadă cum rat s-a mai văzut.
Acum 8 ore
14:30
Ioana Grama a încins Internetul! Influencerița s-a fotografiat în costum de baie, în Dubai | FOTO # SpyNews
Ioana Grama petrece momente de neuitat în Dubai, alături de iubitul misterios. Influencerița se bucură de vreme frumoasă și de căldură și, desigur, s-a afișat în costum de baie. Putem spune că Ioana Grama este o bombă sexy, iar imaginile vorbesc de la sine!
13:50
Lacrimi și durere după moartea gravidei de 24 de ani, în explozia din Rahova! Tânăra s-a stins chiar înainte de ziua ei de naștere: ”Te-a luat de lângă noi” # SpyNews
Familia și apropiații Mirelei trec prin momente foarte grele după explozia tragică din Rahova. Gravida de 24 de ani urma să își sărbătorească curând ziua de naștere. Din nefericire, o sărbătoare specială s-a transformat într-o zi de suferință și doliu. După moartea Mirelei a apărut un val de mesaje de suferință în memoria ei.
13:40
Ce s-a întâmplat în familia fraților Pian înainte ca mama acestora să moară. Are legătură cu gemenii lui Ciprian Pian # SpyNews
Clanul Pian trece acum printr-o durere de nedescris, după ce mama celor cinci frați a murit. Recent, în familia fraților Duduianu a avut loc un eveniment special pentru ei, care le-a dat motive de bucurie, dar sufletele lor s-au înnegrit, din nou, astăzi. Iată ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei fraților Pian!
13:10
Top 5 cele mai sigure locuri în care te poți muta dacă izbucnește al Treilea Război Mondial. De ce sunt ele recomandate # SpyNews
O mulțime de țări au început să ia măsuri în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial. În timp ce bogații lumii își construiesc buncăre, oamenii de rând caută locuri sigure unde pot fi feriți de pericole. Iată cinci locuri din lume în care poți să te muți în cazul acestui scenariu.
13:00
Chef Horia Manea te învață cum să gătești o tartă de cartofi cu pui și legume ca la carte. Vei avea nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Tartă de cartofi cu pui și legume după rețeta lui Chef Horia Manea. Moderatorul emisiunii Meniu de vedetă vine cu o nouă propunere de meniu complet. Iată ce avem pentru desert!
12:50
Cristina Pucean a ajuns pe mâna medicului estetician! La ce procedură a apelat iubita lui Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a decis că a venit momentul pentru un refresh, așa că a pornit spre cabinetul esteticianului, acolo unde și-a efectuat două proceduri. Iubita lui Bogdan de la Ploiești arată acum mai naturală. Iată ce intervenții și-a făcut!
Acum 12 ore
12:20
Răsturnare de situație după explozia din Rahova! Două femei ar fi fost aruncate, de fapt, dintr-un bloc în altul. Ar fi fost recunoscute după cap și mâini # SpyNews
Noi informații tulburătoare despre tragedia din Rahova. Două dintre cele trei femei moarte ar fi fost aruncate, de fapt, dintr-un bloc în altul în timpul exploziei. Victimele ar fi fost recunoscute după mâini și cap.
12:10
Lumea interlopă, în doliu! Mama fraților Pian a murit, după ce și-a înmormântat doi copii! Vestea a fost transmisă de către un fiu al femeii, care este sfâșiat de durere.
12:10
Elevii liceului „Dimitrie Bolintineanu” sunt într-o situație dramatică: autoritățile vor să-i mute pe cei peste 1.600 de copii în sectoarele învecinate!
12:00
Dans, culoare și rezistență extremă în noul episod Asia Express – concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi, diseară, de la 20.30, la Antena 1 # SpyNews
Imunitatea mare a celei de-a șaptea etape de pe Drumul Eroilor a fost câștigată aseara de Anda Adam și Joseph, după o cursă intensă și un autostop extrem de greu. Cei doi au demonstrat determinare și spirit de echipă, reușind să își asigure un loc în ultima etapă din Vietnam, după ce au bifat, de-a lungul competiției, aproape toate cursele pentru ultima șansă. Ediția difuzată aseară a fost din nou lider de audiență, pe toate categoriile de public.
11:50
Bianca Drăgușanu, declarații exclusive despre relația cu familia lui Gabi Bădălău! Vedeta l-a vizitat pe nepoțelul iubitului: ”Este perfect” # SpyNews
Familia lui Gabi Bădălău s-a mărit cu încă un membru! Afaceristul a devenit unchi zilele trecute. Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă de băiețel! Bianca Drăgușanu este foarte apropiată de familia iubitului ei și l-a cunoscut deja pe cel mai nou membru!
11:40
România, între furie și neîncredere. Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Președintele Nicușor Dan, față în față cu cifrele care arată ruptura dintre oameni și stat # SpyNews
România se confruntă cu cel mai grav declin al încrederii publice în liderii țării de după 1989. 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 65% nu mai cred nici în președinte. Sunt rezultatele primei părți a Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS și prezentat în premieră la Observator, într-o Ediție Specială, în direct de la Palatul Cotroceni.
11:20
Bogdan Mocanu și iubita lui, Iasmina, au fost nași de botez pentru prima dată. Imaginile emoționante în care apar cei doi | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu și Iasmina s-au împăcat recent, iar acum au fost aleși părinți spirituali! Cei doi amorezi au botezat pentru prima dată un bebeluș. Imaginile vorbesc de la sine!
11:10
Mirela, gravida moartă în explozia din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă. Familia se pregătește să își ia rămas bun de la ea # SpyNews
Clipe sfâșietoare pentru familia tinerei din Rahova, care a murit în explozia din Rahova. Gravida decedată urmează să fie condusă pe ultimul drum. Părinții ei o vor înmormânta în rochie de mireasă.
10:40
(P) Otilia Mutu, românca din Marea Britanie care a spus „ajunge” și a creat un refugiu pentru femeile care trăiesc în tăcere # SpyNews
Într-o lume în care prea multe femei învață să tacă, o româncă din Marea Britanie a decis să vorbească. Otilia Mutu, fostă victimă a violenței domestice, a transformat propria durere într-o misiune de viață: să aducă sprijin real femeilor care nu mai au curajul să ceară ajutor.
10:40
Oana Roman, emoționată de fiica ei, Isabela. Gestul care a impresionat-o profund: "Mi-a înseninat ziua" # SpyNews
Oana Roman trece printr-o viroză de sezon, iar fiica sa, Isabela, a reușit să-i ridice moralul. Tânăra i-a pregătit o surpriză mamei sale, cu care a emoționat-o profund.
10:20
O tornadă severă a făcut prăpăd în Paris. O persoană a murit și mai multe au fost rănite. Imagini apocaliptice # SpyNews
O tornadă severă a făcut prăpăd în Paris, luni după amiază. O persoană și-a pierdut viața și cel puțin nouă au fost rănite. Echipele de salvare au intervenit de urgență pe străzile din Paris, din cauza vremii extreme.
10:10
Kevin Federline, mărturisiri explozive despre fosta soție! Britney Spears a fost acuzată că și-a abuzat copiii # SpyNews
Kevin Federline, fostul soț al cântăreței Britney Spears, a adus acuzații grave la adresa mamei copiilor lui. Acesta susține că superstarul american și-ar fi agresat copiii, sub influența substanțelor interzise.
09:40
Prognoza meteo în luna noiembrie 2025. Cum va fi vremea în marile orașe și când încep ninsorile # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de tomnă din acest an aduce o răcire accentuată a vremii, temperaturi mai scăzute decât cele specifice perioade și cantități mari de precipitații. Iată în ce orașe încep ninsorile din luna noiembrie.
09:20
O celebră influenceriță din România a recunoscut că nu își dorește să devină mamă niciodată. A explicat totul: "Amândoi nu ne dorim" # SpyNews
O cunoscută TikTokeriță a recunoscut în spațiul public faptul că nu își dorește copii absolut niciodată. A vorbit deschis, iar motivul pentru care nu vrea să devină mamă te va șoca!
09:10
După o relație de iubire de 16 ani și 30 de zile de mariaj, artista ar fi intentat divorțul și ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Toni Braxton și Birdman s-ar fi separat # SpyNews
După 16 ani de iubire și 30 de zile de mariaj, Toni Braxton ar fi intentat divorțul de Birdman și i-ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Vestea unei posibile separări între cei doi i-a surprins profund pe fanii lor.
08:50
Oana Radu a demascat o persoană publică. Cum a mințit-o și a încercat să o prostească: "Mi-a tot scris" # SpyNews
Oana Radu și-a povestit pe rețelele sociale cea mai recentă întâmplare prin care a trecut. Artista a explicat cum a încercat o persoană publică să o prostească. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
Acum 24 ore
23:30
Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Alex Ion și Karmen Minune, în lacrimi. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți # SpyNews
În episodul din această seară, 20 octombrie 2025, al sezonului 8 din Asia Express, Alex Ion și Karmen Minune au fost copleșiți de emoții. Momentul a fost unul profund, iar cei doi concurenți nu și-au putut stăpâni lacrimile. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți.
22:50
Mireasa - Capriciile Iubirii. Adin și Lavinia s-au împăcat? Cei doi s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu # SpyNews
La petrecerea de la sfârșitul săptămânii trecute, Adin și Lavinia au surprins pe toată lumea cu un gest neașteptat: cei doi s-au sărutat. Deși se comportă ca un cuplu, cei doi nu s-au declarat într-o relație.
22:10
Gabi Bădălău uimește pe zi ce trece! Afaceristul a demonstrat că nu este cu „nasul pe sus” și s-a dus să trăiască cu... „plebea”. Bine, nu fără motiv. Pasiunea cea mare l-a determinat să renunțe la fițe, iar noi avem dovada. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins în ipostaze demne de fotografiat și... de ținut minte. Iată despre ce este vorba!
22:10
Imagini rare cu Gabriela Cristea şi Tavi Clonda! Fac totul împreună şi se completează! PAPARAZZI # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cum rar i-ai mai văzut! Cei doi trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, iar acest fapt se poate observa cu ochiul liber, mai ales din aceste imagini! Iată cât de bine se completează!
22:10
A stat despărţit de iubită, dar... Bogdan Mocanu şi-a învăţat lecţia! Ce sfat i-a dat mama! # SpyNews
Bogdan Mocanu, în culmea fericirii, artistul s-a împăcat cu iubita! Ce lecție au învățat cei doi în perioada în care au fost separați. Spynews.ro a aflat și motivul pentru care cântărețul și partenera sa au ajuns la despărțire. Declarații exclusive!
22:10
Spera la o înțelegere, însă... Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț, audiat de magistrați. Coregrafa face declarații exclusive # SpyNews
Spera la o înțelegere, însă situația a luat o întorsătură neașteptată. Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț va fi audiat de magistrați. Coregrafa a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Motivul pentru care au ajuns de urgență în fața judecătorilor.
22:10
Am aflat motivul pentru care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii a rupt orice legătură cu ispita Andrușca! Ce s-a întâmplat! # SpyNews
După ce a pus punct relației cu Ella Vișan, chiar la Insula Iubirii, Andrei Lemnaru și-a dat liber sentimentelor față de ispita Andrușca, cea cu care a plecat și acasă, dar a căror poveste de dragoste s-a încheiat mai rapid decât ne-am fi așteptat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, fostul concurent de spune motivele pentru care a rupt orice legătură cu tânăra.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.