Sorin Grindeanu, despre discuția pe pensiile speciale: „Bolojan să suporte consecințele politice”
Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 19:50
Sorin Grindeanu a făcut precizări după ce a ieșit din ședința Coaliției unde se discuta despre legea...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:30
Emil Boc: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. Tot CCR are ultimul cuvânt # Newsweek.ro
Emil Boc, primar de Cluj, fost prim-ministru: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. T...
20:30
Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăd...
Acum o oră
19:50
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă organismul și ce pericole sunt? Metode de a te adapta # Newsweek.ro
În acest weekend, vom da ceasurile înapoi și vom trece la ora de iarnă. Cu toate acestea, chiar și o...
19:50
Sorin Grindeanu, despre discuția pe pensiile speciale: „Bolojan să suporte consecințele politice” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a făcut precizări după ce a ieșit din ședința Coaliției unde se discuta despre legea...
19:50
Nicuşor Dan a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central. Avea 32.000 de lei salariu # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central, Floren...
19:40
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea # Newsweek.ro
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea....
Acum 2 ore
19:30
Reconstrucţia blocului distrus din Rahova se va face pe banii statului. Ce fac foştii proprietari? # Newsweek.ro
Reconstrucţia blocului distrus de explozia de la instalaţia de gaze, din Rahova, se va face pe banii...
19:10
Întâlnirea Trump-Putin, amânată. Se invocă divergențe privind sfârșitul războiului din Ucraina # Newsweek.ro
Planurile pentru un nou summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir...
18:50
Medicamentul care costă 25 lei și se găsește în farmacii ar avea proprietăți împotriva cancerului # Newsweek.ro
Ibuprofenul este remediul ideal pentru orice, de la dureri de cap până la dureri menstruale. Dar cer...
18:40
Cum să strivești lemnele de foc fără să te lovești la mâini. De ce să le așezi cu scoarța în sus # Newsweek.ro
Cum să strivești lemnele de foc fără să te lovești la mâini. De ce să le așezi cu scoarța în sus. Es...
Acum 4 ore
18:00
O femeie a incendiat blocul în care stătea pentru că a vrut să omoare un gândac. O vecină a murit # Newsweek.ro
O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat î...
17:50
SUA vrea să dea Australiei submarine nucleare de 10.000 de tone pentru a contracara China # Newsweek.ro
Acordul își propune să îmbunătățească capacitatea de descurajare la distanță a Australiei și să cons...
17:30
Pensiile speciale creează noi tensiuni în Coaliție. De ce s-a supărat Grindeanu? A ieșit din ședință # Newsweek.ro
Subiectul pensiilor speciale aduce noi tensiuni în Coaliția de Guvernare. Sorin Grindeanu s-a enerva...
17:30
Vești proaste pentru românii cu datorii. De mâine încep executările silite și popririle # Newsweek.ro
Românii care au datorii la stat sau la bănci trebuie să știe că vin momente dificile. Odată cu decla...
17:20
Coaliţia de guvernare a decis că, pe 7 decembrie 2025, bucureștenii vor fi chemați la urne pentru a ...
17:10
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii pentru trucarea unor licitaţii ale CNAIR # Newsweek.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei...
16:50
Reguli stricte pentru românii din Germania. Cum pot evita să ia amenzi sau să se certe cu vecinii? # Newsweek.ro
Mulți români vor să se stabilească în Germania pentru că ei știu că acolo condițiile de trai sunt ma...
16:50
UE ar putea interzice etanolul în dezinfectantele de mâini din cauza riscului crescut de cancer # Newsweek.ro
UE ar putea interzice etanolul în dezinfectantele de mâini din cauza riscului crescut de cancer. Age...
16:40
Șefa CSM cu 60.000 lei venituri laudă CCR că nu a tăiat pensiile speciale. Cum răspunde Bolojan? # Newsweek.ro
Primele reacții după ce CCR a decis să nu taie pensiile speciale ale magistraților. Șefa CSM Elena C...
16:40
Cine este conducătorul grupării teroriste care plănuia atacuri cu bombă în România la comanda Rusiei # Newsweek.ro
Într-o anchetă comună făcută de serviciile speciale din România și Polonia o grupare legată de servi...
Acum 6 ore
16:20
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord # Newsweek.ro
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de p...
16:00
Parlamentul European a votat condiții noi la permisele auto, valabile treptat până în 2030 # Newsweek.ro
Parlamentul European a votat condiții noi la permisele auto, valabile treptat până în 2030. Deputați...
15:30
VIDEO Cum merg lucrările pe ciotul autostrăzii A0 Mogoșoaia - Corbeanca? „Probleme” cu 2 pasaje # Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă pe 18 octombrie 2025 arată cum merg lucrările pe ciotul autostrăzii A0 Mog...
15:20
Un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a făcut dezvăluiri șocante despr...
15:00
Care sunt orașele cu cele mai mari tarife la apă şi canalizare? Ce influențează prețurile? # Newsweek.ro
Tarifele la apă şi canalizare din România continuă să înregistreze diferenţe semnificative de la un ...
14:50
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis # Newsweek.ro
O precizare foarte importantă. Vă spunem ce au muncit pensionarii care pot primi la pensie o creșter...
14:40
Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a fost implicat într-un accident, marţi după-ami...
Acum 8 ore
14:30
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează, marţi, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai...
14:20
Un bărbat s-a stropit cu benzină și a amenințat că-și dă foc. La 3 metri de el erau țevi de gaze # Newsweek.ro
Un bărbat s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc în fața unui imobil din București. A i...
14:10
Avertismentul Poloniei: Putin va fi arestat dacă avionul Kremlinului intră în spațiul nostru aerian # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că avionul lui Vladimir Putin ar pu...
14:00
Reforma administrației locale. Cseke Attila anunță câte posturi ar urma să fie desființate # Newsweek.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru...
13:50
Călin Georgescu rămâne sub control în dosarul ideilor extremiste. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candi...
13:40
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei...
13:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor ...
13:30
Vicepreşedinte american J.D. Vance a sosit în Israel. Israelul şi Hamas s-au acuzat reciproc de încă...
13:10
Trump, înaintea summitului cu Putin: Nu cred că Ucraina va câștiga războiul. Putin va lua teritorii # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina va câștiga războiul împotriva R...
13:00
SpaceX, în pericol să piardă misiunea de aselenizare Artemis din cauza întârzierilor, conform NASA # Newsweek.ro
ompania SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3,...
12:40
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei l...
12:40
Extinderea UE, fără drept de veto. Planul care ar putea debloca aderarea Moldovei și Ucrainei # Newsweek.ro
Uniunea Europeană analizează o modificare a regulilor de aderare care ar permite noilor state, precu...
Acum 12 ore
12:30
VIDEO Tamponare cu bătaie, în Brașov. Un șofer tânăr, reținut după ce l-a lovit pe altul de 65 ani # Newsweek.ro
O banală tamponare petrecută pe o arteră din Brașov a fost urmată de o bătaie. Supărat că a fost acc...
12:20
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, iar 50% din suprafaţa oraşelor...
12:10
Dosarul Nordis ia o nouă amploare: 300 de noi plângeri, prejudiciu suplimentar de 36.000.000 € # Newsweek.ro
Mega dosarul țepei imobiliare Nordis ia o nouă amploare. DIICOT a extins ancheta după ce a primit 30...
12:00
VIDEO Explozii la o rafinărie Rosneft, după un atac cu drone. Rafina 9.000.000 tone de petrol/an # Newsweek.ro
Una dintre unitățile cheie ale rafinăriei Novokuibyshevsk din regiunea rusească Samara, una dintre c...
11:50
Șeful CFR: apartament de 1.000.000€ la Dubai, plătește rate de 14.000€. Trenuri oprite. Nu sunt bani # Newsweek.ro
Situație gravă la CFR. Zeci de trenuri sunt oprite pentru că nu sunt bani de taxa CFR. În schimb, șe...
11:40
O nouă autostradă, denumită „Someș Expres”, cu o lungime de 10,83 km și un cost de circa 13.300.000 ...
11:30
George Simion și-a asumat oficial legătura cu prorușii din Moldova. Conexiunile lui Costiuc cu Rusia # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a semnat la Senat un protocol oficial de colaborare cu partidul prorus D...
11:20
Un vis devine realitate. Autostradă și cale ferată modernă, din România până în Grecia. De când? # Newsweek.ro
Marea Neagră și Marea Egee, adică România și Grecia, vor fi legate de o autostradă și o cale ferată ...
11:00
Escrocherii pe WhatsApp. Grupuri obscure în care oamenii rămân fără bani. Iată ce se întâmplă # Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra mai multăr grupuri suspecte de whatsapp dedicate investitorilor la bursă ...
11:00
METEO. Record de frig pentru o zi de 21 noiembrie. S-au înregistrat -9,7 grade Celsius # Newsweek.ro
A fost doborât recordul de frig pentru o zi de 21 noiembrie, în România. S-a înregistrat o minimă de...
10:50
O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort # Newsweek.ro
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.