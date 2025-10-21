OFICIAL Blocaj pentru discuția Trump - Putin de la Budapesta

15:40

Termenii a trei acorduri de împrumut cu Banca Europeană de Invrestiții (BEI), două de câte 600 de milioane de euro și unul de 200 de milioane de euro, vor fi modificați prin hotărâre de Guvern, ca urmare a ântârzierilor preconizate la proiectele pentru construcția autostrăzilor A3 și A7, pe care cele trei împrumuturi le finanțează. BEI a fost de acord, astfel că termenul de finalizare, decembrie 2025, pentru secțiunile din A3 și A7 finanțate din liniile de împrumut, va fi extins la trimestrul III 2026 în cazul proiectului autostrada A7, respectiv la trimestrul IV 2026 în cazul proiectului autostrada A3.