Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă organismul și ce pericole sunt? Metode de a te adapta

Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 19:50

În acest weekend, vom da ceasurile înapoi și vom trece la ora de iarnă. Cu toate acestea, chiar și o...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
20:30
Emil Boc: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. Tot CCR are ultimul cuvânt Newsweek.ro
Emil Boc, primar de Cluj, fost prim-ministru: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. T...
20:30
Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Newsweek.ro
Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăd...
Acum o oră
19:50
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă organismul și ce pericole sunt? Metode de a te adapta Newsweek.ro
În acest weekend, vom da ceasurile înapoi și vom trece la ora de iarnă. Cu toate acestea, chiar și o...
19:50
Sorin Grindeanu, despre discuția pe pensiile speciale: „Bolojan să suporte consecințele politice” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a făcut precizări după ce a ieșit din ședința Coaliției unde se discuta despre legea...
19:50
Nicuşor Dan a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central. Avea 32.000 de lei salariu Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central, Floren...
19:40
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea Newsweek.ro
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea....
Acum 2 ore
19:30
Reconstrucţia blocului distrus din Rahova se va face pe banii statului. Ce fac foştii proprietari? Newsweek.ro
Reconstrucţia blocului distrus de explozia de la instalaţia de gaze, din Rahova, se va face pe banii...
19:10
Întâlnirea Trump-Putin, amânată. Se invocă divergențe privind sfârșitul războiului din Ucraina Newsweek.ro
Planurile pentru un nou summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir...
18:50
Medicamentul care costă 25 lei și se găsește în farmacii ar avea proprietăți împotriva cancerului Newsweek.ro
Ibuprofenul este remediul ideal pentru orice, de la dureri de cap până la dureri menstruale. Dar cer...
18:40
Cum să strivești lemnele de foc fără să te lovești la mâini. De ce să le așezi cu scoarța în sus Newsweek.ro
Cum să strivești lemnele de foc fără să te lovești la mâini. De ce să le așezi cu scoarța în sus. Es...
Acum 4 ore
18:00
O femeie a incendiat blocul în care stătea pentru că a vrut să omoare un gândac. O vecină a murit Newsweek.ro
O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat î...
17:50
SUA vrea să dea Australiei submarine nucleare de 10.000 de tone pentru a contracara China Newsweek.ro
Acordul își propune să îmbunătățească capacitatea de descurajare la distanță a Australiei și să cons...
17:30
Pensiile speciale creează noi tensiuni în Coaliție. De ce s-a supărat Grindeanu? A ieșit din ședință Newsweek.ro
Subiectul pensiilor speciale aduce noi tensiuni în Coaliția de Guvernare. Sorin Grindeanu s-a enerva...
17:30
Vești proaste pentru românii cu datorii. De mâine încep executările silite și popririle Newsweek.ro
Românii care au datorii la stat sau la bănci trebuie să știe că vin momente dificile. Odată cu decla...
17:20
Pe cine trimit PSD, PNL, USR și AUR la alegerile pentru primăria București? Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare a decis că, pe 7 decembrie 2025, bucureștenii vor fi chemați la urne pentru a ...
17:10
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii pentru trucarea unor licitaţii ale CNAIR Newsweek.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei...
16:50
Reguli stricte pentru românii din Germania. Cum pot evita să ia amenzi sau să se certe cu vecinii? Newsweek.ro
Mulți români vor să se stabilească în Germania pentru că ei știu că acolo condițiile de trai sunt ma...
16:50
UE ar putea interzice etanolul în dezinfectantele de mâini din cauza riscului crescut de cancer Newsweek.ro
UE ar putea interzice etanolul în dezinfectantele de mâini din cauza riscului crescut de cancer. Age...
16:40
Șefa CSM cu 60.000 lei venituri laudă CCR că nu a tăiat pensiile speciale. Cum răspunde Bolojan? Newsweek.ro
Primele reacții după ce CCR a decis să nu taie pensiile speciale ale magistraților. Șefa CSM Elena C...
16:40
Cine este conducătorul grupării teroriste care plănuia atacuri cu bombă în România la comanda Rusiei Newsweek.ro
Într-o anchetă comună făcută de serviciile speciale din România și Polonia o grupare legată de servi...
Acum 6 ore
16:20
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord Newsweek.ro
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de p...
16:00
Parlamentul European a votat condiții noi la permisele auto, valabile treptat până în 2030 Newsweek.ro
Parlamentul European a votat condiții noi la permisele auto, valabile treptat până în 2030. Deputați...
15:30
VIDEO Cum merg lucrările pe ciotul autostrăzii A0 Mogoșoaia - Corbeanca? „Probleme” cu 2 pasaje Newsweek.ro
Imagini filmate din dronă pe 18 octombrie 2025 arată cum merg lucrările pe ciotul autostrăzii A0 Mog...
15:20
Fost ofițer FSB: „Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”. Putin aprobă personal asasinatele Newsweek.ro
Un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a făcut dezvăluiri șocante despr...
15:00
Care sunt orașele cu cele mai mari tarife la apă şi canalizare? Ce influențează prețurile? Newsweek.ro
Tarifele la apă şi canalizare din România continuă să înregistreze diferenţe semnificative de la un ...
14:50
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis Newsweek.ro
O precizare foarte importantă. Vă spunem ce au muncit pensionarii care pot primi la pensie o creșter...
14:40
Un tren și un autoturism s-au ciocnit în Dâmbovița. Un bărbat a murit Newsweek.ro
Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a fost implicat într-un accident, marţi după-ami...
Acum 8 ore
14:30
Explozia din Rahova. Când va fi repornită alimentarea cu gaz pentru clienții afectați Newsweek.ro
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează, marţi, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai...
14:20
Un bărbat s-a stropit cu benzină și a amenințat că-și dă foc. La 3 metri de el erau țevi de gaze Newsweek.ro
Un bărbat s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc în fața unui imobil din București. A i...
14:10
Avertismentul Poloniei: Putin va fi arestat dacă avionul Kremlinului intră în spațiul nostru aerian Newsweek.ro
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că avionul lui Vladimir Putin ar pu...
14:00
Reforma administrației locale. Cseke Attila anunță câte posturi ar urma să fie desființate Newsweek.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru...
13:50
Călin Georgescu rămâne sub control în dosarul ideilor extremiste. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candi...
13:40
VIDEO Complot rusesc dejucat în România și Polonia. Cetățeni ucraineni, arestați Newsweek.ro
Polonia și România au reținut opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei...
13:40
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor ...
13:30
Vicepreşedinte american J.D. Vance a sosit în Israel. Armistiţiul din Gaza, incert Newsweek.ro
Vicepreşedinte american J.D. Vance a sosit în Israel. Israelul şi Hamas s-au acuzat reciproc de încă...
13:10
Trump, înaintea summitului cu Putin: Nu cred că Ucraina va câștiga războiul. Putin va lua teritorii Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina va câștiga războiul împotriva R...
13:00
SpaceX, în pericol să piardă misiunea de aselenizare Artemis din cauza întârzierilor, conform NASA Newsweek.ro
ompania SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3,...
12:40
Samsarii de mașini dau gaură la Buget. Prejudiciu de peste 29 milioane de lei Newsweek.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei l...
12:40
Extinderea UE, fără drept de veto. Planul care ar putea debloca aderarea Moldovei și Ucrainei Newsweek.ro
Uniunea Europeană analizează o modificare a regulilor de aderare care ar permite noilor state, precu...
Acum 12 ore
12:30
VIDEO Tamponare cu bătaie, în Brașov. Un șofer tânăr, reținut după ce l-a lovit pe altul de 65 ani Newsweek.ro
O banală tamponare petrecută pe o arteră din Brașov a fost urmată de o bătaie. Supărat că a fost acc...
12:20
50% din suprafaţa oraşelor mari din România, supusă riscului crescut de stres termic Newsweek.ro
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, iar 50% din suprafaţa oraşelor...
12:10
Dosarul Nordis ia o nouă amploare: 300 de noi plângeri, prejudiciu suplimentar de 36.000.000 € Newsweek.ro
Mega dosarul țepei imobiliare Nordis ia o nouă amploare. DIICOT a extins ancheta după ce a primit 30...
12:00
VIDEO Explozii la o rafinărie Rosneft, după un atac cu drone. Rafina 9.000.000 tone de petrol/an Newsweek.ro
Una dintre unitățile cheie ale rafinăriei Novokuibyshevsk din regiunea rusească Samara, una dintre c...
11:50
Șeful CFR: apartament de 1.000.000€ la Dubai, plătește rate de 14.000€. Trenuri oprite. Nu sunt bani Newsweek.ro
Situație gravă la CFR. Zeci de trenuri sunt oprite pentru că nu sunt bani de taxa CFR. În schimb, șe...
11:40
Nouă autostradă, între România și Ungaria. Costă 13.300.000 €/km. Când va fi gata? Newsweek.ro
O nouă autostradă, denumită „Someș Expres”, cu o lungime de 10,83 km și un cost de circa 13.300.000 ...
11:30
George Simion și-a asumat oficial legătura cu prorușii din Moldova. Conexiunile lui Costiuc cu Rusia Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a semnat la Senat un protocol oficial de colaborare cu partidul prorus D...
11:20
Un vis devine realitate. Autostradă și cale ferată modernă, din România până în Grecia. De când? Newsweek.ro
Marea Neagră și Marea Egee, adică România și Grecia, vor fi legate de o autostradă și o cale ferată ...
11:00
Escrocherii pe WhatsApp. Grupuri obscure în care oamenii rămân fără bani. Iată ce se întâmplă Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra mai multăr grupuri suspecte de whatsapp dedicate investitorilor la bursă ...
11:00
METEO. Record de frig pentru o zi de 21 noiembrie. S-au înregistrat -9,7 grade Celsius Newsweek.ro
A fost doborât recordul de frig pentru o zi de 21 noiembrie, în România. S-a înregistrat o minimă de...
10:50
O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort Newsweek.ro
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.