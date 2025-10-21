VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”

Primanews.ro, 21 octombrie 2025 19:50

VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum o oră
20:00
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan” Primanews.ro
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan”
19:50
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice” Primanews.ro
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
Acum 6 ore
16:30
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire Primanews.ro
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire
16:00
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump Primanews.ro
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump
15:50
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii Primanews.ro
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii
15:40
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri Primanews.ro
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri
15:40
Kremlinul declară că nu este clar când anume va avea loc summitul Trump-Putin Primanews.ro
Kremlinul declară că nu este clar când anume va avea loc summitul Trump-Putin
15:30
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale Primanews.ro
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale
15:30
Deficitul României rămâne cel mai ridicat din UE Primanews.ro
Deficitul României rămâne cel mai ridicat din UE
15:20
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă Primanews.ro
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă
15:20
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România Primanews.ro
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România
Acum 8 ore
13:30
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro Primanews.ro
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar Primanews.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
13:20
(P) Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici Primanews.ro
(P) Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:20
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro Primanews.ro
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:10
Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici Primanews.ro
Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:00
Bulgaria spune că va permite avionului lui Putin să-i traverseze spaţiul aerian, deşi Moscova nu a făcut încă o cerere oficială Primanews.ro
Bulgaria spune că va permite avionului lui Putin să-i traverseze spaţiul aerian, deşi Moscova nu a făcut încă o cerere oficială
12:50
Tensiuni în coaliţia europeană. Popularii ameninţă că nu vor respecta ”rotativa” şi vor păstra preşedinţia Parlamentului şi după 2027 Primanews.ro
Tensiuni în coaliţia europeană. Popularii ameninţă că nu vor respecta ”rotativa” şi vor păstra preşedinţia Parlamentului şi după 2027
Acum 12 ore
12:30
Bucureştiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă şi o linie ferată. Acord strategic România–Bulgaria–Grecia, cu sprijinul UE Primanews.ro
Bucureştiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă şi o linie ferată. Acord strategic România–Bulgaria–Grecia, cu sprijinul UE
12:00
Prima şedinţă a coaliţiei după respingerea legii pensiilor speciale. Mandatul premierului şi alegerile din Bucureşti, în discuţie Primanews.ro
Prima şedinţă a coaliţiei după respingerea legii pensiilor speciale. Mandatul premierului şi alegerile din Bucureşti, în discuţie
11:40
VIDEO. O tornadă lângă Paris doboară trei macarale. Un mort şi patru răniţi grav Primanews.ro
VIDEO. O tornadă lângă Paris doboară trei macarale. Un mort şi patru răniţi grav
11:30
Întâlnirea lui Trump cu Putin de la Budapesta, în pericol Primanews.ro
Întâlnirea lui Trump cu Putin de la Budapesta, în pericol
08:00
Trump avertizează că Hamas va fi eradicat dacă va încălca acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza Primanews.ro
Trump avertizează că Hamas va fi eradicat dacă va încălca acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza
Acum 24 ore
23:30
VIDEO. Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM Primanews.ro
VIDEO. Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM
23:10
Nicuşor Dan, încrezător că reforma pensiilor magistraţilor va fi adoptată până la finalul lui 2025: „Toate partidele susţin schimbarea” / Ce spune despre o posibilă demisie a premierului Bolojan Primanews.ro
Nicuşor Dan, încrezător că reforma pensiilor magistraţilor va fi adoptată până la finalul lui 2025: „Toate partidele susţin schimbarea” / Ce spune despre o posibilă demisie a premierului Bolojan
23:10
MApN primeşte undă verde pentru noi achiziţii de tancuri şi introducerea serviciului militar voluntar pentru tineri Primanews.ro
MApN primeşte undă verde pentru noi achiziţii de tancuri şi introducerea serviciului militar voluntar pentru tineri
23:10
Zelenski, dispus să participe la summitul Trump-Putin de la Budapesta: „Dacă sunt invitat, voi merge” Primanews.ro
Zelenski, dispus să participe la summitul Trump-Putin de la Budapesta: „Dacă sunt invitat, voi merge”
23:00
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor merge mai departe, în ciuda deciziei CCR. Guvernul va relua demersul. Nimeni nu se pensionează la 48 de ani! Primanews.ro
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor merge mai departe, în ciuda deciziei CCR. Guvernul va relua demersul. Nimeni nu se pensionează la 48 de ani!
23:00
Explozie Rahova: Firma acuzată că a rupt sigiliul înainte de explozie, inactivată fiscal de ANAF din august Primanews.ro
Explozie Rahova: Firma acuzată că a rupt sigiliul înainte de explozie, inactivată fiscal de ANAF din august
22:50
Ilie Bolojan, prima reacţie după decizia CCR: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Guvernul va relua demersul Primanews.ro
Ilie Bolojan, prima reacţie după decizia CCR: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Guvernul va relua demersul
Ieri
17:00
România, cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeană Primanews.ro
România, cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeană
16:20
Zeci de trenuri CFR suspendate din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate Primanews.ro
Zeci de trenuri CFR suspendate din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
16:10
Ţoiu: România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Putin la Budapesta Primanews.ro
Ţoiu: România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Putin la Budapesta
16:00
BREAKING. CCR declară neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
BREAKING. CCR declară neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor
16:00
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România Primanews.ro
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România
15:10
X începe să vândă nume de utilizatori Primanews.ro
X începe să vândă nume de utilizatori
14:30
Donald Trump cere ca războiul din Ucraina să înceteze, iar apoi să urmeze negocierile Primanews.ro
Donald Trump cere ca războiul din Ucraina să înceteze, iar apoi să urmeze negocierile
14:10
ULTIMA ORĂ. UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la sfârşitul anului 2027 Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la sfârşitul anului 2027
14:00
ULTIMA ORĂ. O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii
13:40
ZOOM. Noua strategie a UE pentru oprirea livrărilor de gaz rusesc către Ungaria şi Slovacia: măsură comercială, nu sancţiune Primanews.ro
ZOOM. Noua strategie a UE pentru oprirea livrărilor de gaz rusesc către Ungaria şi Slovacia: măsură comercială, nu sancţiune
13:40
SURSE. Ilie Bolojan, cu demisia pe masă. Soarta Guvernului atârnă de decizia CCR Primanews.ro
SURSE. Ilie Bolojan, cu demisia pe masă. Soarta Guvernului atârnă de decizia CCR
13:30
Consultări pe salariul minim pentru 2026. Sindicat: Propunem un nivel de cel puţin 4.500 lei / Kelemen Hunor: Cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim anul viitor Primanews.ro
Consultări pe salariul minim pentru 2026. Sindicat: Propunem un nivel de cel puţin 4.500 lei / Kelemen Hunor: Cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim anul viitor
13:20
Chinezii îi acuză pe americani că încearcă să le modifice ora Primanews.ro
Chinezii îi acuză pe americani că încearcă să le modifice ora
12:50
ZOOM. Artificiu anti-Orban. Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline Primanews.ro
ZOOM. Artificiu anti-Orban. Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline
12:50
O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii Primanews.ro
O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii
12:10
Proteste în SUA împotriva ”regelui” Trump Primanews.ro
Proteste în SUA împotriva ”regelui” Trump
12:00
Iuliu Mureşan este noul preşedinte al celor de la CFR Cluj Primanews.ro
Iuliu Mureşan este noul preşedinte al celor de la CFR Cluj
11:50
VIDEO. Când vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Focşani Primanews.ro
VIDEO. Când vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Focşani
11:20
Germanii nu vor să fie traşi la loterie pentru a face armată. Cancelarul Merz propune un serviciu obligatoriu Primanews.ro
Germanii nu vor să fie traşi la loterie pentru a face armată. Cancelarul Merz propune un serviciu obligatoriu
11:10
Drulă, despre alegerile din Capitală: Ceea ce face PSD are aproape conotaţiile unui şantaj penal Primanews.ro
Drulă, despre alegerile din Capitală: Ceea ce face PSD are aproape conotaţiile unui şantaj penal
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.