VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
Primanews.ro, 21 octombrie 2025 19:50
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
Acum o oră
20:00
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan”
19:50
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
Acum 6 ore
16:30
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire
16:00
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump
15:50
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii
15:40
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri
15:40
Kremlinul declară că nu este clar când anume va avea loc summitul Trump-Putin
15:30
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale
15:30
Deficitul României rămâne cel mai ridicat din UE
15:20
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă
15:20
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România
Acum 8 ore
13:30
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
13:20
(P) Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:20
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:10
Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:00
Bulgaria spune că va permite avionului lui Putin să-i traverseze spaţiul aerian, deşi Moscova nu a făcut încă o cerere oficială
12:50
Tensiuni în coaliţia europeană. Popularii ameninţă că nu vor respecta ”rotativa” şi vor păstra preşedinţia Parlamentului şi după 2027
Acum 12 ore
12:30
Bucureştiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă şi o linie ferată. Acord strategic România–Bulgaria–Grecia, cu sprijinul UE
12:00
Prima şedinţă a coaliţiei după respingerea legii pensiilor speciale. Mandatul premierului şi alegerile din Bucureşti, în discuţie
11:40
VIDEO. O tornadă lângă Paris doboară trei macarale. Un mort şi patru răniţi grav
11:30
Întâlnirea lui Trump cu Putin de la Budapesta, în pericol
08:00
Trump avertizează că Hamas va fi eradicat dacă va încălca acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza
Acum 24 ore
23:30
VIDEO. Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM
23:10
Nicuşor Dan, încrezător că reforma pensiilor magistraţilor va fi adoptată până la finalul lui 2025: „Toate partidele susţin schimbarea” / Ce spune despre o posibilă demisie a premierului Bolojan
23:10
MApN primeşte undă verde pentru noi achiziţii de tancuri şi introducerea serviciului militar voluntar pentru tineri
23:10
Zelenski, dispus să participe la summitul Trump-Putin de la Budapesta: „Dacă sunt invitat, voi merge”
23:00
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor merge mai departe, în ciuda deciziei CCR. Guvernul va relua demersul. Nimeni nu se pensionează la 48 de ani!
23:00
Explozie Rahova: Firma acuzată că a rupt sigiliul înainte de explozie, inactivată fiscal de ANAF din august
22:50
Ilie Bolojan, prima reacţie după decizia CCR: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Guvernul va relua demersul
Ieri
17:00
România, cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeană
16:20
Zeci de trenuri CFR suspendate din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
16:10
Ţoiu: România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Putin la Budapesta
16:00
BREAKING. CCR declară neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor
16:00
FRF a anunţat când se pun în vânzare biletele la cel mai important meci al tricolorilor din luna noiembrie, Bosnia – România
15:10
X începe să vândă nume de utilizatori
14:30
Donald Trump cere ca războiul din Ucraina să înceteze, iar apoi să urmeze negocierile
14:10
ULTIMA ORĂ. UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la sfârşitul anului 2027
14:00
ULTIMA ORĂ. O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii
13:40
ZOOM. Noua strategie a UE pentru oprirea livrărilor de gaz rusesc către Ungaria şi Slovacia: măsură comercială, nu sancţiune
13:40
SURSE. Ilie Bolojan, cu demisia pe masă. Soarta Guvernului atârnă de decizia CCR
13:30
Consultări pe salariul minim pentru 2026. Sindicat: Propunem un nivel de cel puţin 4.500 lei / Kelemen Hunor: Cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim anul viitor
13:20
Chinezii îi acuză pe americani că încearcă să le modifice ora
12:50
ZOOM. Artificiu anti-Orban. Noii membri ai UE ar putea adera fără drepturi de vot depline
12:50
O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii
12:10
Proteste în SUA împotriva ”regelui” Trump
12:00
Iuliu Mureşan este noul preşedinte al celor de la CFR Cluj
11:50
VIDEO. Când vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Focşani
11:20
Germanii nu vor să fie traşi la loterie pentru a face armată. Cancelarul Merz propune un serviciu obligatoriu
11:10
Drulă, despre alegerile din Capitală: Ceea ce face PSD are aproape conotaţiile unui şantaj penal
