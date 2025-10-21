VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției

G4Media, 21 octombrie 2025 20:20

Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
20:40
Partidul de extrema dreaptă al lui Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos cu o saptamână înaintea alegerilor G4Media
Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu...   © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că SUA nu vor trimite trupe în Gaza / ”Hamas trebuie să respecte acordul” / Vicepremierul SUA se află într-o vizită în Israel G4Media
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american...   © G4Media.ro.
20:40
Cătălin Drulă spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că poate spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, el arătând că au tot aşteptat formalismul legal...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:30
Sibiul, în fața ”atacului” AI: ”Câteva mii de boți de la chatGPT au scanat și descărcat arhiva Revistei Transilvania” /  ”Vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente„ G4Media
Scriitorul Radu Vancu susține că site-ul Revistei Transilvania din Sibiu a fost vizat de boții AI, și că nu mai există acum decât situația unei...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:20
VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției G4Media
Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o...   © G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profi light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE G4Media
Ultimul scenariu privind alegerile din București ar fi un candidat comun cu profil light – politic sau semi-independent care să fie asumat de toate cele...   © G4Media.ro.
20:10
Comuna Mihai Eminescu din Botoșani a rămas oficial fără primar / Prefectul a constatat încetarea mandatului / Primarul a demisionat după ce a fost acuzat de DNA pentru luare de mită G4Media
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a semnat, marţi, ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Mihai Eminescu, Dumitru-Verginel Gireadă,...   © G4Media.ro.
20:00
Vehiculul cu trei roți care sfidează orice definiție: CIXI VIGOZ promite 120 km/h și o experiență „activă” la volan G4Media
Compania franceză CIXI a prezentat un concept de vehicul electric neobișnuit, denumit VIGOZ, care combină elemente de bicicletă, motocicletă și automobil într-o formă hibridă fără...   © G4Media.ro.
20:00
Bloomberg: Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei / Ucraina ar urma să intre în UE și să primească fonduri pentru reconstrucție / Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat G4Media
Țările europene colaborează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul liniilor de luptă actuale, respingând cererile...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Dincolo de calciu: aceștia sunt nutrienții esențiali pentru sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor/ De ce este bine să consumi produse lactate îmbogățite cu nutrienți necesari după o anumită vârstă G4Media
Numeroase studii confirmă că, în Europa, o mare parte a populației are un aport insuficient de nutrienți cheie pentru menținerea sănătății oaselor, mușchilor și articulațiilor....   © G4Media.ro.
19:40
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii / Președintele PSD a plecat de la ședința coaliției, după ce premierul a respins ideea de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii, după ce...   © G4Media.ro.
19:30
Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București pe 7 decembrie / ”Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat” G4Media
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7...   © G4Media.ro.
19:30
Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial G4Media
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după...   © G4Media.ro.
19:10
Israel-Premier Tech va concura în sezonul 2026 de ciclism sub numele de Cycling Academy G4Media
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy, informează News.ro. Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a publicat lista...   © G4Media.ro.
19:10
Polonia vrea să aibă o discuţie cu ArcelorMittal pe tema viitorului industriei siderurgice / Ministru: ”Mi-aş dori să văd cât mai mult oţel posibil venind din Polonia” G4Media
Autorităţile poloneze vor să discute cu reprezentanţii grupului ArcelorMittal SA care sunt planurile lor pentru operaţiunile din Europa, pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la...   © G4Media.ro.
19:00
Germania pregătește o nouă comandă pentru 15 avioane F-35 produse în SUA G4Media
Guvernul Germaniei intenționează să achiziționeze încă 15 avioane de vânătoare F-35 Lightning II de la producătorul american Lockheed Martin, potrivit unor informații obținute de Reuters...   © G4Media.ro.
19:00
„Un tsunami”: aproape 200.000 de persoane au părăsit Israelul între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024 G4Media
Unul dintre costurile ascunse ale războiului Israelului împotriva Hamas? Între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024, 192.000 de cetățeni israelieni s-au mutat în străinătate,...   © G4Media.ro.
19:00
Consulat itinerant la Odesa, până pe 28 octombrie / MAE pregătește reluarea integrală a activității oficiului consular G4Media
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până pe 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier din oraşul ucrainean, până la soluţionarea aspectelor logistice...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:30
Cine sunt principalii actori și marea miză a alegerilor din Olanda / Ce șanse are extremistul Wilders / Cum s-a fragmentat viața politică: 27 de partide aliniate la start, între care un partid pentru animale, unul pentru persoane de peste 50 de ani și altul pentru sport – analiză The Guardian G4Media
Iată care este situația alegerilor din Țările de Jos, unde alegătorii ar putea schimba cel mai de dreapta guvern din istoria recentă a Olandei cu...   © G4Media.ro.
18:30
Restricţii de circulaţie pe DN1, în zona oraşului Comarnic, unde se desfăşoară lucrări G4Media
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se...   © G4Media.ro.
18:10
Paralizia bugetară din SUA ameninţă salariile celor 12.000 de angajaţi locali de la bazele americane din Germania G4Media
Sindicatul german Verdi a cerut marţi guvernului federal de la Berlin să intervină cu fonduri în cazul neplăţii salariilor ce ameninţă circa 12.000 de angajaţi...   © G4Media.ro.
18:10
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR / Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie...   © G4Media.ro.
18:10
Doamna de fier 2.0, ultra-naționalistă: Cine este Sanae Takaichi, prima femeie care devine prim-ministru al Japoniei / În tinerețe a fost baterist într-o trupă de heavy metal G4Media
Președinta Partidului Liberal-Democrat (PLD, naționalist de dreapta), Sanae Takaichi, este prima femeie numită în fruntea executivului japonez. Această personalitate politică experimentată este o susținătoare a...   © G4Media.ro.
18:00
Turcia intenţionează să cumpere avioane Eurofighter second-hand din Qatar G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care doreşte să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită preconizată pentru miercuri în Qatar pentru...   © G4Media.ro.
18:00
Ministerul Dezvoltării finanţează reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei printr-un program național ce include și clădirile de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice G4Media
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi,...   © G4Media.ro.
18:00
Ucraina suplimentează bugetul armatei cu 7,7 miliarde de dolari şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 G4Media
 Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a...   © G4Media.ro.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se...   © G4Media.ro.
17:40
Două mari firme de consultanță îndeamnă investitorii Tesla să se opună pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Musk / Reacția companiei G4Media
Institutional Shareholder Services (ISS) și Glass Lewis, două firme cu renume în domeniul consultanței, recomandă investitorilor Tesla să voteze „nu” în legătură cu pachetul salarial...   © G4Media.ro.
17:40
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi utilizatori de TikTok să se căsătorească / Cei doi au publicat videoclipuri care îi arătau în timp ce se sărutau, o faptă considerată indecentă în societatea musulmană din această țară G4Media
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok...   © G4Media.ro.
17:40
România, două gimnaste în finalele de la CM: Sabrina Voinea și Denisa Golgotă G4Media
Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din...   © G4Media.ro.
17:30
Joe Biden a finalizat o „cură de radioterapie” împotriva unei forme agresive de cancer la prostată G4Media
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai...   © G4Media.ro.
17:20
SURSE Delegația PSD a plecat de la ședința coaliției pentru că premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților G4Media
Delegația liderilor PSD a plecat de la ședința coaliției de luni după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face...   © G4Media.ro.
17:20
Pene de curent majore în nordul Ucrainei după noi atacuri ruseşti / Patru morţi în regiunea Cernigov G4Media
Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la...   © G4Media.ro.
17:20
Numărul celor care declară limba română drept limbă maternă în Republica Moldova a crescut la 31,8% faţă de 22,6% acum zece ani G4Media
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor...   © G4Media.ro.
17:20
Colecția M.Marquise explorează siguranța eleganței clasice la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Într-un sezon dominat de ambiția designerilor români de a demonstra că Bucureștiul poate rivaliza cu marile capitale ale modei, colecția M.Marquise a venit ca o...   © G4Media.ro.
17:00
Real Madrid va renunța la una dintre vedetele sale: „Endrick are nevoie să joace pentru a prinde CM 2026” G4Media
Real Madrid este tot mai aproape de o despărțire de una dintre vedetele sale, brazilianul Endrick urmând să fie împrumutat în perioada de transferuri din...   © G4Media.ro.
17:00
Cartelul de la București G4Media
Statul român pare condus de un cartel cu imunitate totală format din câțiva magistrați, judecători CCR, politicieni și oameni legați de servicii. ”Judecătorii CCR vor...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
SpaceX riscă să piardă misiunea Artemis 3 din cauza întârzierilor, avertizează NASA G4Media
Compania SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3, care are ca obiectiv revenirea astronauţilor americani pe...   © G4Media.ro.
16:40
Angajatorii care încadrează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, primesc o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic pentru întreaga perioadă a programului de ucenicie G4Media
Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă,...   © G4Media.ro.
16:40
Moscova afirmă că nu a fost stabilit un calendar pentru summitul de la Budapesta G4Media
Rusia a declarat marți că nu există „un calendar precis” pentru summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump privind Ucraina, temperând speranțele pentru o întâlnire...   © G4Media.ro.
16:30
Uniunea Europeană ia în considerare interzicerea utilizării etanolului în dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer (Financial Times) G4Media
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a...   © G4Media.ro.
16:30
Sindicaliştii din penitenciare protestează faţă de „reforma haotică” din sistem / Ei reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare G4Media
Sindicaliştii din penitenciare anunţă protest faţă de ”reforma haotică” din sistem, până la finalul lunii octombrie, dar şi pichetarea Ministerului Justiţiei în cursul zilei de...   © G4Media.ro.
16:20
Transportatorii ar putea beneficia din nou de restituirea parţială a accizei la motorină, potrivit unui proiect de ordonanță al ministerului de Finanțe G4Media
Operatorii de transport rutier licenţiaţi în România ar putea beneficia, din nou, de restituirea parţială a accizei suplimentare, măsură care a fost suspendată în primăvara...   © G4Media.ro.
16:20
Datorii în cascadă între companiile de stat CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă au dus la blocaj financiar și oprirea trenurilor. Angajații sunt neplătiți G4Media
Datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA către furnizorii săi au ajuns la peste 200 milioane lei, iar șefii CFR SA susțin...   © G4Media.ro.
16:10
Povestea de dragoste care îl inspiră pe Tadej Pogacar să fie cel mai bun din lume G4Media
Tadej Pogacar este omul momentului în ciclismul mondial, iar mai mult decât atât slovenul este văzut de mulți dintre specialiști ca putând ajunge la nivelul...   © G4Media.ro.
16:10
Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, anchetată de DNA / „Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte” G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, cercetată...   © G4Media.ro.
16:00
Ministrul de externe rus respinge o posibilă încetare a luptelor din Ucraina în perspectiva summitului de la Budapesta G4Media
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin,...   © G4Media.ro.
16:00
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a lansat Registrul Public al Mijloacelor de Joc, o aplicaţie care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate G4Media
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă...   © G4Media.ro.
16:00
Autoritățile olandeze avertizează alegătorii să nu lase chatbot-urile cu inteligență artificială să le dicteze cum să voteze G4Media
Autoritatea olandeză de protecție a datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatbot-urile cu inteligență artificială înaintea alegerilor generale din...   © G4Media.ro.
15:50
Emirul Qatarului acuză Israelul de „încălcarea continuă” a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza G4Media
Emirul Qatarului, a cărui ţară este un mediator cheie pentru acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, a acuzat marţi Israelul de „încălcarea continuă”...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.