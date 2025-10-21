Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii
Bursa, 21 octombrie 2025 20:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii, după ce social-democratul e plecat în această seară de la o şedinţă a coaliţiei
Acum 30 minute
20:20
Acum 2 ore
19:40
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o nouă rectificare bugetară prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproximativ 7,7 miliarde de dolari), ajungând la un total de 2,96 trilioane de grivne (circa 70,9 miliarde de dolari), cel mai mare nivel de la începutul invaziei ruse, transmite Reuters
19:10
Macron evocă, la Ljubljana, and #8221;posibile perspective ale unui referendum and #8221; privind reforma pensionării # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că and #8221;sunt posibile perspective ale unui referendum and #8221; în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a and #8221;suspendat and #8221; reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă and #8221;decalare and #8221; în timp, relatează AFP
19:00
BTA: Bulgaria va participa activ la înfiinţarea Centrului de Securitate Maritimă al UE la Marea Neagră # Bursa
Bulgaria salută şi intenţionează să joace un rol activ în crearea unui Centru de Securitate Maritimă la Marea Neagră, unul dintre obiectivele cheie stabilite în noua Abordare Strategică a UE, a declarat ministrul de externe bulgar Gheorg Gheorghiev luni, 20 octombrie, la Luxemburg, conform site-ului ministerului său
Acum 4 ore
18:40
Tariq Fancy, fost director global de investiţii sustenabile la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, va fi prezent pentru prima dată la un eveniment în România. Insider de pe Wall Street, Tariq vine la Bucureşti să explice cum se schimbă radical economia la nivel internaţional. Tariq aduce o perspectivă lucidă asupra viitorului capitalismului, investiţiilor responsabile şi impactului managementului sustenabil în business.
18:30
Discuţiile de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au început în urmă cu trei ani şi România pare să fie printre candidaţii destul de avansaţi în procesul de admitere, cu un roadmap aprobat şi opinii favorabile pe un număr semnificativ de comitete deja evaluate. Partea mai puţin bună este că termenul iniţial avansat pentru finalizarea acestui proces (2026) pare mai degrabă că nu e fezabil, cel puţin aşa cum stau lucrurile la ora actuală (octombrie a.c.)
18:30
Ediţia din 2025 a DENTA and ROMMEDICA a adus, la ROMEXPO, o nouă perspectivă asupra modului în care profesioniştii din domeniul medical pot colabora, învăţa şi evolua împreună
18:20
Transelectrica face paşi hotărâţi pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur şi mai interconectat. Astăzi, la Suceava, a avut loc primul comandament pentru demararea a două investiţii majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin - Suceava şi Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) - Bălţi (MD), pe teritoriul României
18:10
17 ani de portabilitate în România: peste 13,6 milioane de numere şi-au schimbat operatorul, dar nu şi utilizatorul # Bursa
Din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă din România. Serviciul de portabilitate, reglementat de ANCOM, oferă utilizatorilor libertatea de a-şi alege cea mai potrivită ofertă pentru nevoile lor de consum păstrându-şi numărul de telefon. În primele nouă luni ale acestui an, au fost portate 1,01 milioane de numere de telefon, 96% dintre ele fiind numere de telefonie mobilă
18:00
Aurul şi argintul sunt două metale preţioase diferite nu numai prin culoare, ci şi prin utilizări. Argintul are o utilizare industrială pronunţată, în timp ce aurul este considerat mai degrabă un activ pentru păstrarea valorii. În timp ce aurul nu are acelaşi atractivitate industrială ca argintul, ambele metale se bucură de o cerere reînnoită din partea investitorilor, fiind considerate refugii sigure împotriva inflaţiei, turbulenţelor geopolitice, incertitudinii şi scăderii ratelor dobânzilor
17:30
Grupul PPC începe construcţia unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio # Bursa
Grupul PPC continuă să investească în domeniul critic al stocării energiei electrice, începând construcţia unei noi Staţii de Stocare Electrochimică (BESS) în Amyntaio, în zona centralei termoelectrice Amyntaio
17:20
Consiliul Concurenţei a sancţionat 4 companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR # Bursa
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL şi Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Braşov, DRDP Bucureşti, DRDP Constanţa şi DRDP Timişoara
17:20
Analiză Storia: În ultimii 6 ani, preţurile apartamentelor s-au dublat în Braşov şi Sibiu, iar în Bucureşti s-au scumpit cu 70% # Bursa
Preţurile medii ale apartamentelor din Braşov şi Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 - septembrie 2025, în timp ce apartamentele din Bucureşti s-au scumpit cu 70%, potrivit unei analize realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Dintre marile oraşe, cel mai lent ritm de creştere a fost în Timişoara, unde preţurile s-au majorat cu 53%
17:10
Numărul producătorilor de bere din România a crescut de şapte ori în ultimele două decenii, de la unsprezece companii înregistrate în 2005, la 85 în prezent, arată datele asociaţiei Berarii României, care anul acesta marchează 20 de ani de activitate. Nouă din producătorii de bere activi acum 20 de ani produc şi în prezent
17:10
Competenţele de AI şi big data vor atrage cel mai mare interes pe piaţa muncii în următorii ani # Bursa
Capacitatea de lucru cu instrumente de inteligenţă artificială şi big data (86%), rezilienţa (77%), gândirea creativă şi alfabetizarea digitală (74% fiecare) reprezintă competenţele prioritare pe piaţa muncii până în 2030. Reţelele şi securitatea cibernetică (71%) sunt, de asemenea, prioritare, potrivit raportului Future of Jobs 2025 - World Economic Forum
Acum 6 ore
16:30
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a sosit marţi în Israel, în timp ce Washingtonul încearcă să stabilizeze prima fază fragilă a armistiţiului din Gaza şi să preseze Israelul şi Hamas să facă unele concesii mai dificile solicitate de fiecare parte în cadrul discuţiilor viitoare
16:30
ADVERTORIAL eID Romania devine prima şi singura soluţie completă multi-platformă pentru citirea cardului electronic de identitate românesc (CEI) # Bursa
Odată cu lansarea oficială a aplicaţiei pentru iOS, eID România devine prima soluţie software, local dezvoltată, care acoperă nativ toate platformele majore - iOS, Android, Windows, macOS şi Linux - pentru citirea şi procesarea datelor de pe noua carte electronică de identitate
16:20
Rusia a diminuat marţi şansele ca un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că and #8222;nu a fost stabilit niciun termen precis and #8221; pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activităţi diplomatice pregătitoare între Moscova şi Washington
16:20
* Compania a rambursat integral obligaţiunile emise în februarie 2020, în valoare totală de 400 milioane euro
16:20
Problemele economice ale ţării noastre par să se adâncească în ciuda eforturilor pe care le face Guvernul Bolojan, scrie publicaţia Bugetul.ro, punctând că, printre cele mai îngrijorătoare lucruri se numără faptul că România se împrumută de sume uriaşe cu dobânzi mai mari decât state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
16:20
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru eventualul summit cu Trump # Bursa
Polonia l-a avertizat marţi pe liderul rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru a participa la preconizatul summit din Ungaria cu preşedintele american Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să pună în executare un mandat internaţional de arestare, dacă va face acest lucru
16:20
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marţi, după decizia CCR privind respingerea proiectului reformei pensiilor magistraţilor, că nu este momentul ca noi să generăm alte crize politice, din niciun punct de vedere şi că Guvernul va relua procedura, merge înapoi la Parlament, corectează ce e de corectat, dar reforma trebuie să meargă mai departe, pentru că, altfel, la anul nu o să avem bani de investiţii
16:10
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie. În aceeaşi zi va fi organizat şi un referendum privind pensiile speciale
16:10
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României
16:10
Consiliul Concurenţei a amendat patru companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR # Bursa
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL şi Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2,3 milioane lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
15:10
IMM România: and #8221;Un sfert dintre angajatorii români vor efectua disponibilizări and #8221; # Bursa
Majorarea salariului minim ar putea declanşa un val de concedieri în economia românească. Unul din patru angajatori avertizează că va fi nevoit să renunţe la o parte dintre salariaţi, în cazul în care salariul minim va fi din nou majorat
Acum 8 ore
13:10
* Emisiunea anterioară, în valoare de 500 milioane de euro, a atras o suprasubscriere masivă din partea investitorilor
12:50
Autorităţile olandeze avertizează alegătorii să nu întrebe inteligenţele artificiale cu cine să voteze # Bursa
Autoritatea olandeză pentru protecţia datelor (AP) a avertizat marţi alegătorii să nu întrebe inteligenţele artificiale cu cine să voteze, deoarece vor obţine răspunsuri părtinitoare, transmite AFP.
12:50
Peste 11.600 de persoane au fost angajate în primele nouă luni ale acestui an prin intermediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), femeile reprezentând mai mult de jumătate dintre acestea, potrivit datelor publicate marţi de AMOFM.
Acum 12 ore
12:10
Autorităţile poloneze l-au avertizat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin să nu survoleze spaţiul său aerian pentru a ajunge în Ungaria pentru o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, întrucât ar putea fi nevoite să pună în aplicare un mandat internaţional de arestare în cazul în care acesta ar face totuşi acest lucru, informează Reuters.
11:50
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
11:40
Eurodeputaţii cer ca UE să joace un rol mai puternic în soluţionarea confictului israeliano-palestinian # Bursa
Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai puternic în soluţionarea conflictului israeliano-palestinian şi nu să fie doar un 'plătitor pasiv' pentru reconstrucţia Fâşia Gaza, au declarat eurodeputaţii marţi dimineaţă, în cadrul unei dezbateri privind situaţia din Orientul Mijlociu după încetarea focului mediată de Donald Trump.
11:30
După triplarea afacerilor în 5 ani, GourmetGIFT mizează pe cadouri în colecţii de culori şi pe Ready to Offer # Bursa
Tensiunile din economia naţională determină accentul pe o abordare mai precaută în mediul de business, ceea ce se resimte şi pe nişa de cadouri corporate cu produse gourmet. Chiar dacă domeniul continuă să crească de la an la an, în 2025 se observă interes crescut pentru cadourile de Crăciun de tip 'economic premium'. Contextul: bugete îngheţate sau cel mult actualizate cu rata inflaţiei, uneori chiar scăzute în privinţa sumei per unitate pentru cadourile de Sărbători oferite de companii angajaţilor, colaboratorilor, partenerilor de afaceri.
11:30
Octombrie se dovedeşte a fi o lună cu mize mari şi cu o volatilitate ridicată pentru criptomoneda Ethereum (ETH). Deşi a început optimist, cu un entuziasm instituţional şi depăşirea pragului de 4.700 de dolari, speranţele s-au năruit rapid la jumătatea lunii, atunci când preţul a scăzut spre 3.800 de dolari. Această corecţie bruscă, apărută pe baza unor temeri privind restrângerea lichidităţii şi a unor tensiunile geopolitice globale, reaminteşte investitorilor că preţul ETH rămâne extrem de sensibil la forţele macroeconomice
11:30
Mai mulţi lideri europeni susţin poziţia preşedintelui Trump privind un armistiţiu în Ucraina # Bursa
Lideri ai Uniunii Europene şi ai mai multor ţări din Europa, printre care Regatul Unit, Franţa, Germania şi Ucraina au emis marţi o declaraţie comună de sprijin pentru eforturile ucrainenilor şi ale preşedintelui american Donald Trump pentru un armistiţiu între Moscova şi Kiev, transmite Reuters.
10:50
ADVERTORIAL De ce day trading-ul nu este pentru toată lumea şi cum afli dacă ţi se potriveşte. O perspectivă nouă de la George Statie, fondatorul Trading Busters International # Bursa
În ultimii ani, cuvântul and #8222;trading and #8221; a devenit sinonim cu imagini spectaculoase: influenceri care afişează maşini de lux închiriate pentru o zi, vacanţe exotice şi promisiuni de câştiguri rapide. În realitate, însă, aceste imagini n-au nimic de-a face cu tradingul profesionist. Sunt doar o iluzie care denaturează complet o industrie financiară respectabilă.
10:50
ANAF: Prejudiciu de peste 29 milioane de lei în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) - Structura Centrală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), anunţă concluzionarea unei noi operaţiuni de control, la un operator economic care desfăşura activităţi de comerţ cu autoturisme second-hand.
10:20
Călin Georgescu, la instanţă: Ministrul Apărării şi toţi comandanţii militari trebuie demişi imediat # Bursa
Călin Georgescu s-a prezentat marţi dimineaţă la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.
10:20
Patria Credit şi Patria Bank oferă ZERO comision de acordare pentru orice credit acordat între 20 şi 24 octombrie, dedicat micilor antreprenori # Bursa
Patria Bank şi Patria Credit marchează Ziua Europeană a Microfinanţării printr-o campanie dedicată susţinerii micilor antreprenori şi fermieri din mediul urban mic şi rural. În perioada 20-24 octombrie 2025, toate cererile de finanţare depuse la Patria Credit IFN şi la Divizia de Microfinanţare a Patria Bank beneficiază de ZERO comision de acordare
10:20
Operatorul bursier european Euronext a anunţat că îşi menţine angajamentul de a transforma Bursa de la Atena (ATHEX) într-un centru pentru susţinerea pieţei financiare din sud-estul Europei, dar a exclus majorarea ofertei sale pentru achiziţionarea integrală a Athens Stock Exchange, transmite Reuters.
10:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că nu crede că Ucraina va câştiga războiul împotriva Rusiei, deşi nu a exclus complet această posibilitate, relatează marţi dpa.
10:00
VENEVO, platforma românească de finanţare participativă prin împrumuturi (crowdlending), anunţă deschiderea procesului de selecţie a proiectelor antreprenoriale care vor fi listate în momentul lansării oficiale, preconizate pentru primăvara anului viitor.
10:00
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani.
10:00
Studiu Trusted Advisor: 1 din 2 antreprenori români se concentrează către diversificare, ca principală metodă de a merge înainte cu afacerile şi îşi prioritizează bugetele de marketing # Bursa
Astăzi, companiile româneşti traversează o perioadă de transformare semnificativă din punct de vedere fiscal dar şi operaţional, conduse şi de nevoia acerbă de a creşte eficienţa, de a îmbunătăţi experienţele cu clienţii şi de a-şi întări rezilienţa. Procesul de transformare este unul complex în sine, iar factori precum digitalizarea şi integrarea datelor în timp real fac diferenţa când vine vorba despre asigurarea succesului în viitor.
10:00
ONJN lansează Registrul Public al Mijloacelor de Joc - un instrument unic de transparenţă şi control împotriva pieţei negre # Bursa
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală modernă care aduce, pentru prima dată, transparenţă totală în ceea ce priveşte mijloacele de joc de pe teritoriul României, iar integrarea cu codurile QR îl face să fie unic la nivel european. Registrul poate fi accesat începând de astăzi la adresa registru.onjn.gov.ro.
10:00
Norofert marchează o nouă etapă în expansiunea internaţională: lansarea oficială a fabricii din Brazilia # Bursa
Norofert, principalul producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piaţa AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă lansarea oficială a liniei de producţie de îngrăşăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco - Brazilia. Proiectul de accesare a pieţei din Brazilia a început în august 2023, iar compania Norofert Brasil LTDA a fost înfiinţată în 2024 în parteneriat cu Grupul Engenutri, cu participaţie egală alături de Norofert S.A. Construcţia liniei de producţie a durat aproximativ 1 an, iar valoarea investiţiei este de jumătate de milion de euro, finanţată în mod egal de ambii parteneri.
09:50
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, spune că nu vrea ca nepoţii săi să vadă comportamentul care i-a adus un cartonaş roşu împotriva Gironei, sâmbătă.
09:50
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari.
09:40
Pizza Hut închide 68 de restaurante în Marea Britanie; peste 1.200 de angajaţi vor fi concediaţi # Bursa
Lanţul de restaurante Pizza Hut UK va închide 68 de restaurante şi 11 puncte de livrare, ceea ce va duce la pierderea a 1.210 locuri de muncă, după ce compania care operează locaţiile din Marea Britanie, DC London Pie Limited, a intrat în administrare judiciară, a anunţat luni firma de consultanţă FTI Consulting
09:30
O Curte de Apel stabileşte că Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland, până la judecarea pe fond a dosarului # Bursa
O Curte de Apel a stabilit luni că Donald Trump are puterea să desfăşoare Garda Naţională la Portland, un oraş democrat situat în vestul Statelor Unite, până la judecarea pe fond a dosarului
