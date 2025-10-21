Când intră elevii intră în vacanța de toamnă? Sfaturi pentru părinți: idei de distracție, lecturi și plimbări care îi țin pe copii departe de ecrane

18:20

Mereu s-a spus că râsul este cel mai bun medicament. Iar, poate în mod surprinzător, această zicală chiar are un sâmbure de adevăr. Un nou studiu a arătat că râsul poate avea efecte foarte reale asupra sănătății, iar fiecare persoană ar trebui să încerce să râdă măcar și o dată pe zi.