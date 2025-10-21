Consilierul israelian în probleme de securitate naţională anunţă că a fost demis de către Benjamin Netanyahu
News.ro, 21 octombrie 2025 20:20
Consilierul israelian în probleme de securitate naţională Tzachi Hanegbi anunţă marţi că a fost destituit de către premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
• • •
Acum 5 minute
20:40
Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 mil. €. Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”, avertizează procuroarea Parisului Laure Beccuau # News.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
20:40
Siegfried Mureşan: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor/ Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD # News.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD”.
Acum 30 minute
20:20
Ciprian Ciucu: Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Coaliţia a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu / Propriul nostru sondaj mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei # News.ro
Ptim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că data alegerilor parţiale este 7 decembrie iar coaliţia a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu. El a mai spus că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.
20:20
20:20
Ciucu, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii: Premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României / Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii, asta am agreat cu toţii # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale parţiale din 7 decembrie, că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţiei. El a mai spus că sunt suficient de maturi încât să nu se atace unii pe alţii, iar asta au agreat cu toţii în şedinţa coaliţiei, inclus să nu există retrageri din cursa electorală în favoarea unui candidat.
20:20
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare # News.ro
Victimă a unei rupturi a tendonului lui Achile stâng în timpul semifinalelor turneului de la Stockholm, sâmbăta trecută, danezul Holger Rune a fost operat cu succes.
Acum o oră
20:10
UPDATE-”Nu există niciun plan” al unei întâlniri Trump-Putin ”în viitorul apropiat”, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump nu intenţionează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin imediat, anunţă marţi un oficial american, la câteva zile după ce Donald Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin în două săptămâni la Budapesta, relatează AFP.
20:10
Ciucu spune că Sorin Grindeanu a părăsit şedinţa coaliţiei, după ce au fost argumente împotriva unui grup de lucru pe reforma pensiilor: Trebuie să deblocăm această coaliţie, ne dorim ca PSD să fie parte a coaliţiei mai departe # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că în şedinţa coaliţiei Sorin Grindeanu a propus un grup de lucru pe reforma pensiilor şi în timpul discuţiilor s-a argumentat împotriva acestui grup de lucru, moment în care PSD a plecat din şedinţă. El a precizat că trebuie deblocată această coaliţie, pentru că sunt momente de blocaj, în condiţiile în care este a treia oară când se pleacă în timpul discuţiilor, până să se epuizeze toate punctele de pe ordinea de zi.
19:50
Acum 2 ore
19:40
Cătălin Drulă admite că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că poate spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, el arătând că au tot aşteptat formalismul legal al stabilirii alegerilor, ca să facă alegerile interne şi acestea vor fi realizate în cel mai scurt timp. El a mai arătat că USR a respins în coaliţie semnarea unui protocol privind candidaturile la alegerile pe Bucureşti.
19:40
Sorin Grindeanu: Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”. ”Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, susţine Grindeanu.
19:20
Franţa şi Spania se opun Germaniei, reafirmându-şi marţi susţinerea faţă de interzicerea - prevăzută în 2035 - a vânzării de maşini noi cu motoare termice în Uniunea Europeană (UE), o măsură decisă în urmă cu mai mulţi ani de către Bruxelles, dar pe care Berlinul încearcă, prin toate mijloacele să o repună în discuţie, relatează AFP.
19:20
Maccabi Tel-Aviv nu va trimite suporteri la Birmingham, pentru meciul cu Aston Villa din Liga Europa # News.ro
Clubul israelian Maccabi Tel-Aviv nu va trimite suporteri la Birmingham pentru meciul din Liga Europa împotriva Aston Villa din 6 noiembrie, din motive de „siguranţă” înaintea acestei întâlniri considerate a fi de risc ridicat.
19:20
Ucraina majorează bugetul apărării la un nivel record de război, de aproape 71 de miliarde de dolari # News.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o nouă rectificare bugetară prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproximativ 7,7 miliarde de dolari), ajungând la un total de 2,96 trilioane de grivne (circa 70,9 miliarde de dolari), cel mai mare nivel de la începutul invaziei ruse, transmite Reuters.
19:20
”Nu există niciun plan” al unei întâlniri Trump-Putin ”în viitorul apropiat”, anunţă Casa Albă # News.ro
”Nu există niciun plan” al unei întâlniri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin ”în viitorul apropiat”, anunţă marţi un oficia de la Casa Albă, relatează BBC Neews (Vom reveni)
19:00
Macron evocă, la Ljubljana, ”posibile perspective ale unui referendum” privind reforma pensionării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că ”sunt posibile perspective ale unui referendum” în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a ”suspendat” reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă ”decalare” în timp, relatează AFP.
19:00
Constanţa: Fetiţă de şase ani, la spital după ce părinţii au tratat-o cu o soluţie antiparazitară # News.ro
O fetiţă de şase ani din judeţul Constanţa a ajuns la spital, marţi, după ce a fost intoxicată întrucât părinţii au tratat-o cu o soluţie care are efect antiparazitar.
18:50
Acum 4 ore
18:40
Grupul PPC începe construirea unui nou sistem de stocare a energiei electrice, în Amyntaio, Grecia # News.ro
Grupul PPC anunţă că investeşte în domeniul critic al stocării energiei electrice, începând construirea unei noi Staţii de Stocare Electrochimică (BESS) în Amyntaio, Grecia, în zona centralei termoelectrice Amyntaio.
18:40
Ministrul Sănătăţii, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova: Lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă marţi, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, că lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi.
18:40
MAE anunţă că se reia activitatea Consulatului General al României la Odesa în format itinerant # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că se reia activitatea Consulatului General al României la Odesa în format itinerant, aceasta desfăşurându-se, provizoriu, în incinta Hotelului Premier. Astfel, până în 28 octombrie, persoanele interesate pot beneficia de servicii consulare şi asistenţă şi protecţie consulară.
18:30
Ciclism: Israel-Premier Tech a solicitat înscrierea în World Tour sub numele de Cycling Academy # News.ro
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy.
18:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere fonduri europene pentru finanţarea infrastructurii de apă şi canalizare din România, la Reuniunea Consiliului de Mediu de la Luxemburg # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a participat marţi, la Luxembourg, la Reuniunea Consiliului de Mediu, în cadrul căruia a subliniat cât de important este să fie finanţate prin fonduri europene infrastructura de apă şi monitorizarea digitală a calităţii apelor.
18:30
Autoritatea din Comunicaţii: Peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă din România, în cei 17 ani de portabilitate # News.ro
Din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă din România, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
18:20
Belize încheie un acord cu Washingtonul prin care acceptă să primească temporar migranţi care cer azil în SUA # News.ro
Statele Unite au încheiat cu Belizele un acord prin care această ţară din America Centrală va găzdui - temporar - migranţi care cer azil autorităţilor americane, anunţă cele două guverne, relatează AFP.
18:20
Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se desfăşoară lucrări # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se fac lucrări de asfaltare.
18:10
Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicusor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale.
18:00
CFR Călători reclamă ”subfinanţarea acută a sistemului” şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc / Compania are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei / Structura acestora # News.ro
CFR Călători reclamă, marţi, ”subfinanţarea acută a sistemului” şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc. Compania afirmă că va face toate demersurile pentru a plăti sumele restante către CFR Infrastrcutură, dar precizează că are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei.
18:00
Guvernul britanic urmează să le permită Forţelor armate britanice să doboare drone care survolează baze militare, anunţă ministrul Apărării John Healey, în contextul unei multiplicări unor survolări suspecte în ultimele săptămâni în Europa, relatează AFP.
17:30
Gimnastică: Sabrina Voinea, în finale la sol şi bârnă, Denisa Golgotă la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.
17:30
Meciul Universitatea Craiova - FC Noah (Armenia), care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa principală din Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Israel, cu Gal Leibovitz la centru.
17:30
Covasna: Tânăr, arestat preventiv după ce şi-a înţepat cu un cuţit în omoplat fetiţa în vârstă de patru ani/ Bărbatul are în grijă doi copii, mama fiind în străinătate # News.ro
Un tânăr de 24 de ani din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce şi-a înţepat cu un cuţit în omoplat fiica în vârstă de patru ani. Bărbatul, care are în grijă doi copii, mama fiind în străinătate, ar fi fost băut la momentul incidentului.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE. Şeful statului a fost invitat şi la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt.
17:20
17:20
IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul 2026 / Aproape 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA / 26,6% dintre antreprenori au redus personalul # News.ro
IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând dtele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.
17:10
Joe Biden termină o ”cură de radioterapie” împotriva cancerului de prostată şi ”sună clopoţelul” Penn Medicine Radiation Oncology, la Philadelphia # News.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai multe săptămâni, un tratament al unei forme agresive de cancer la prostată, o boală pe care democratul, în vârstă de 82 de ani, a făcut-o publică în mai, relatează The Washington Post (WP).
17:10
Numărul celor care declară limba română drept limbă maternă este în creştere în Republica Moldova # News.ro
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor care se declară „moldoveni” şi respectiv „români” din punct de vedere etnic este în uşoară creştere, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău, extrase pe baza rezultatelor recensământului populaţiei şi locuinţelor desfăşurat în 2024.
17:00
Ministrul apărării din Lituania demisionează, după ce premierul şi-a pierdut încrederea în ea din cauza bugetului # News.ro
Ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a declarat marţi că a decis să demisioneze după ce a pierdut încrederea prim-ministrului Inga Ruginienė şi a preşedintelui Partidului Social-Democrat, Mindaugas Sinkevičius, din cauza bugetului apărării, relatează POLITICO.
17:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului / OUG pentru modificarea cadrului legislativ pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi # News.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.
16:50
Programul dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria a României se încheie în 23 octombrie printr-o serie de evenimente speciale, organizate în Kent, unde suverana s-a născut, la Eastwell Manor, în anul 1875. Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Consiliul Local Ashford, potrivit Institutului Cultural Român de la Londra.
Acum 6 ore
16:40
Comitetul Executiv Naţional al Organizaţiei de Femei a PSD a adoptat Declaraţia politică privind asumarea luptei împotriva violenţei asupra femeilor şi recunoaşterea femicidului ca realitate socială # News.ro
Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD), reunită marţi în cadrul Comitetului Executiv Naţional, a adoptat o Declaraţie politică privind asumarea luptei împotriva violenţei asupra femeilor şi recunoaşterea femicidului ca realitate socială.
16:30
Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a general-maiorului Florentina Ioniţă, director al Spitalului Militar, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene: O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne, ci şi integritate # News.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, cercetată de DNA, alături de alţi angajaţi ai unităţii, majoritatea medici, pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi după-amiază, că a semnat decretul în acest sens. Şeful statului consideră că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.
16:30
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului în dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer - FT # News.ro
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi Financial Times, citat de Reuters.
16:30
Circulaţia trenurilor a fost reluată, după ce CFR Infrastructură şi CFR Călători au ajuns la un acord cu privire la plata sumelor restante # News.ro
CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal. Anterior, ministrul Transporturilor a cerut directorilor celor două companii să rezolve problema prin dialog, în caz contrar urmând a lua măsuri împotriva ambilor.
16:20
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV # News.ro
Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP.
16:20
16:20
Sesizare penală formulată de Garda de Mediu, după ce într-o groapă din judeţul Arad au fost incendiate cadavrele unor animale # News.ro
Comisarii Gărzii de Mediu din Arad vor formula o sesizare penală, după ce, în urma uui apel telefonic, au constatat că în apropierea unei ferme, într-o groapă, au fost incendiate cadavre de animale şi anvelope de cauciuc.
16:10
Avocatul acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul unui protest antiguvernamental, în Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj/ Dosarul, trimis spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti # News.ro
Avocatul de la Baroul Bucureşti acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti. În timpul manifestaţiei din vară, patru jandarmi au fost răniţi în îmbrânceala dintre forţele de ordine şi protestatarii care au vrut să blocheze circulaţia rutieră.
16:10
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru eventualul summit cu Trump de la Budapesta. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să autorizeze zborul # News.ro
Polonia l-a avertizat marţi pe liderul rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru a participa la preconizatul summit din Ungaria cu preşedintele american Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să pună în executare un mandat internaţional de arestare, dacă va face acest lucru. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să-i permită lui Putin să utilizeze spaţiul său aerian dacă summitul se va desfăşura în Ungaria, a declarat ministrul de externe Gheorg Gheorghiev, relatează Reuters.
16:10
CFR, noi precizări cu privire la impactul datoriilor CFR Călători: S-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă # News.ro
CFR Infrastructură transmite, marţi, că datoriile acumulate de CFR Călători au dus la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. În plus, s-au acumulat datorii către furnizori şi nu se pot plăti taxele către stat.
