Ciprian Ciucu: Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Coaliţia a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu / Propriul nostru sondaj mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale parţiale din 7 decembrie, că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţiei. El a mai spus că sunt suficient de maturi încât să nu se atace unii pe alţii, iar asta au agreat cu toţii în şedinţa coaliţiei, inclus să nu există retrageri din cursa electorală în favoarea unui candidat.