Brigadă din Israel la meciul Universitatea Craiova - FC Noah, din Conference League
Primasport.ro, 21 octombrie 2025 20:20
Brigadă din Israel la meciul Universitatea Craiova - FC Noah, din Conference League
Acum 15 minute
20:30
Acum 30 minute
20:20
Brigadă din Israel la meciul Universitatea Craiova - FC Noah, din Conference League
Acum o oră
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona - Olympiakos se joacă ACUM! Vlad Dragomir, căpitan la Pafos
Acum 2 ore
19:40
Răsturnare de situaţie la „U” Cluj! Conducerea a făcut anunţul despre înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău: „Discuţiile sunt avansate” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
Eugen Neagoe a spus totul despre conflictul cu Andrea Mandorlini: „Bă, tu cu mine vorbeşti?!”
19:10
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV
19:10
Sebastian Scîrlet este noul campion la juniori în naţionalul de raliuri
Acum 4 ore
18:40
Surpriză mare! Patrick Petre, dorit de altă echipă din România după despărţirea de Ceahlăul
18:20
Nu e Dan Petrescu! Cei doi antrenori favoriţi să îi ia locul lui Andrea Mandorlini pe banca CFR-ului! Urmează negocierile decisive
17:50
Marius Şumudică a dat de pământ cu antrenorul unei echipe din SuperLiga: „M-a dezgustat! Dacă făceam aşa ceva, mă punea Erdogan pe avion”
17:40
CALIFICARE! Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă sunt în finala Campionatului Mondial! România poate obţine primele medalii mondiale după o pauză de un deceniu
Acum 6 ore
16:40
„Telenovela” s-a încheiat! „U” Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Urmează anunţul oficial
16:40
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiş! Programul complet
16:20
FCSB a aflat cine o va arbitra în meciul cu Bologna din Europa League
16:20
FRF: Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute
16:20
Fostul patron, atac dur la adresa CFR-ului: "Caricaturi de jucători"
16:10
Hansi Flick, decizie radicală după ce a fost eliminat în ultimul meci al Barcelonei
16:10
Schi alpin: Marcel Hirscher nu va lua startul la Solden. El nu a mai evoluat din decembrie 2024
16:10
„Vom organiza un Mondial aici, este sigur” . Promisiunea făcută de Gianni Infantino, preşedintele FIFA
15:50
Fiul legendei lui Dinamo, pus pe liber: "Mulţumim!"
Acum 8 ore
14:10
Lovitură de teatru la Cluj: Dan Petrescu revine la CFR!
14:00
Jucătorul FCSB-ului a intrat în conflict cu fanii din Peluza Nord: "Ne-a înjurat de morţi!"
13:10
Cristi Balaj, dorit pe banca unei formaţii din Superligă după plecarea de la CFR!
13:00
A venit replica dinspre "U" Cluj: "Lui Sabău îi transmit un singur lucru!"
Acum 12 ore
12:20
Acţionarul din Superligă propune un antrenor surpriză la FCSB în locul lui Charalambous: "Sincer!"
11:50
Parcursul lui Dinamo nu l-a convins: "Nu se bate la titlu! Nu poţi"
11:30
LIVE VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede în direct la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid este capul de afiş al zilei! Programul complet
11:10
Sabău a dat cărţile pe faţă după plecare: "Am fost naiv, nu am fost respectat!"
10:20
Jocul CFR-ului a fost criticat în direct: "Foarte slab! Dacă se termina egal, era ca o victorie"
09:40
CFR schimbă iar antrenorul! Cu cine negociază deja Iuliu Mureşan
Acum 24 ore
00:20
Doliu în lumea şahului! Marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani
00:20
Start de sezon catastrofal pentru West Ham! Eşec şi în meciul de acasă cu Brentford
00:00
Klopp consideră că s-a subestimat impactul decesului lui Diogo Jota asupra jucătorilor de la Liverpool
20 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Cremonese - Udinese 1-1. Răzvan Sava, rezervă în ultimul meci al etapei din Serie A
23:40
Anchetă deschisă după moartea suspectă a unui tânăr fotbalist senegalez
23:40
VIDEO | Eugen Neagoe a lămurit disputa cu Andrea Mandorlini. ”A fost presiunea rezultatului pe amândoi”
23:20
Neagoe şi Mandorlini, la un pas de bătaie după Petrolul – CFR: "Vezi-ţi de treaba ta! Avem un arbitru, nu mă cerţi tu pe mine" | EXCLUSIV VIDEO
23:10
VIDEO | Andrea Mandorlini, fără menajamente cu jucătorii lui CFR. ”Se pare că inima am lăsat-o acasă”
23:00
”Nu am avut rezultatele dorite, dar mai e mult de jucat”. Zouma nu începe cu dreptul la CFR Cluj
22:40
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj 1-0. Feroviarii sunt pur şi simplu de nerecunoscut!
22:20
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Radu deschide scorul după o fază extrem de greu de analizat
21:40
Fază ireală! Şfaiţ a lovit un panou publicitar şi a spart laptopul unui fotograf
21:20
”Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”. Reacţia lui Măldărăşanu după ce Hermannstadt a ajuns pe loc de baraj
21:20
VIDEO | Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura şi îi trimit pe sibieni pe loc de baraj
21:20
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari de ambele părţi
20:50
Jannik Sinner nu va participa la faza finală a Cupei Davis
Ieri
20:40
Cum poţi păstra bronzul verii pe tot parcursul toamnei, fără să mergi la salon
20:40
”Sunt momente când trece glonţul pe la ureche”. Ilyes mai bifează o premieră la Csikszerda
20:30
VIDEO | Petrolul - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Diego Forlan şi-a fracturat trei coaste la un meci pentru amatori în Uruguay
