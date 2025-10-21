Băut la volan. Șeful Poliției Orăștie, fugărit de colegi

18:30

Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR.Prim-vicepreşedintele PNL precizează că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.