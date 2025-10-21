„Cel mai bun căpitan”  Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului Dinamo-Rapid i-a impresionat pe fani

09:40

Petrolul - CFR 1-0. Iuliu Mureșan (71 de ani) a confirmat că va avea loc o analiză amplă la club și că vor fi luate măsuri. Deși a evitat să ofere un răspuns clar în legătură cu viitorul antrenorului Andrea Mandorlini (65 de ani), Mureșan a lăsat să se înțeleagă că nu exclude nicio variantă.