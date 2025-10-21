Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Golazo.ro, 21 octombrie 2025 20:20
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a comparat situația financiară a clubului cu cea de la Rapid.
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat” # Golazo.ro
Iuliu Hajnal (74 de ani) a ținut să fie prezent la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a comparat situația financiară a clubului cu cea de la Rapid.
„Cel mai bun căpitan” Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului Dinamo-Rapid i-a impresionat pe fani # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Alex Dobre, căpitanul giuleștenilor, a ținut un discurs motivațional în vestiar înainte de derby-ul etapei #13 din Liga 1.
FCSB, demers către UEFA Ce decizie a luat campioana privind mutarea CCE de pe site-ul forului către Steaua # Golazo.ro
FCSB a făcut un demers către UEFA după ce, pe site-ul oficial, s-a schimbat denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986.
Noul stadionul prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a anunțat că urmează să semneze convenția pentru cofinanțarea lucrărilor noului stadion al celor de la FC Argeș.
Vânează prima medalie după 10 ani Sabrina Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Denisa Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la indi # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) s-au calificat în finalele pe aparate de la Campionatele Mondiale de gimnastică din Jakarta, Indonezia.
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Câte bilete s-au vândut pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
„Frăția fotbalului” Bilete la CS Dinamo - FC Dinamo: „Nu există gazde sau oaspeți” » Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înaintea meciului # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la FC Dinamo, din etapa #1 a grupei Cupei României, au fost puse în vânzare.
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute” # Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), directorul de imagine al lui FC Argeș, a venit cu noi detalii despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani) la Legia Varșovia.
Kompany a semnat La ce înțelegere s-a ajuns cu tehnicianul belgian » Reacția acestuia: „Sunt recunoscător” # Golazo.ro
Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2029.
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru a prelua postul de antrenor.
Regula numărul 1. Totul e pe bani. Regula numărul doi. Citește atent regula numărul 1! După aceea fă-ți cont și cumpără autograful. Și nu rata ofertele!
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public # Golazo.ro
USR a transmis că patru inițiative ale partidului au fost aprobate luni de Senat.
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, nu va mai semna tricouri și echipamente pentru fani. Tânărul star spaniol va oferi un număr limitat de autografe chiar și pentru Barcelona. Motivele din spatele acestei decizii sunt prezentate în rândurile de mai jos.
Mort într-un accident horror Fiul fostului căpitan al naționalei Angliei avea doar 21 de ani și era la volanul unui tractor » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Harley, fiul lui Stuart Pearce (63 de ani), fost căpitan al naționalei Angliei, a murit într-un accident de tractor, la doar 21 de ani.
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze # Golazo.ro
Malcom Edjouma a ieșit accidentat în startul meciului cu Young Boys Berna, disputat de FCSB pe 2 octombrie, în etapa a doua din Europa League
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat după afișarea bannerelor vulgare.
Arbitrul român Radu Petrescu (42 de ani) a fost delegat să conducă partida dintre Nottingham Forest și FC Porto, care se va disputa joi, de la ora 22:00, în Anglia, în etapa #3 a fazei principale a Europa League.
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 550 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate, în 90 de minute.
Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League # Golazo.ro
UEFA a anunțat brigăzile de arbitri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Europa League, respectiv Conference League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Graham Potter a preluat Suedia Fostul antrenor de la West Ham și Chelsea va pregăti posibila adversară a României din Nations League # Golazo.ro
Acesta a fost instalat în funcție la aproape o lună de la despărțirea de West Ham United.
Patrick se desparte de Ceahlăul Fiul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: „Plec cu inima împăcată” # Golazo.ro
Patrick Petre (28 de ani), fiul lui Florentin, și-a reziliat contractul cu Ceahlăul Piatra Neamț, după 3 ani petrecuți la echipa de sub Tâmpa.
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca # Golazo.ro
Adversara celor de la FCSB în Youth League va fi Lokomotiva Zagreb, din Croația, care anul trecut a eliminat-o pe Farul Constanța
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a reacționat după declarațiile fostului antrenor Ioan Ovidiu Sabău.
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul # Golazo.ro
Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
La Dinamo - Rapid au fost momente bune în care nu mă puteam uita la meci uluit de ceea ce puteam să citesc pe bannere. Nu-mi venea să cred că așa ceva poate fi exhibat liniștit, de-a lungul unui întreg sector.
Dezastru pentru Compagno! Fostul atacant de la FCSB s-a accidentat grav după ce marcat în Coreea de Sud. Cât timp va lipsi # Golazo.ro
Andrea Compagno (29 de ani) s-a accidentat în ultimul meci disputat de echipa sa, Jeonbuk - Suwon 2-0.
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 și 22:00, primele meciuri din etapa 3 » Cristi Chivu, Vlad Dragomir și Dennis Man intră în scenă # Golazo.ro
Runda #3 a grupei XXL din Liga Campionilor programează în această seară nu mai puțin de 9 meciuri.
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și a reintrat în cursa pentru titlul mondial.
Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit # Golazo.ro
Bologna a anunțat că tehnicianul Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost internat în spital chiar înainte de meciul cu FCSB. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Forlan, băgat în spital de un adversar Accidentare horror suferită de legendarul atacant uruguayan: „În 20 de ani n-am pățit asta” # Golazo.ro
Diego Forlan (46 de ani), legendarul atacant uruguayan, a suferit o accidentare horror, în timpul unui meci de Old Boys.
Eroare periculoasă Cum au fost trimiși fanii lui Dinamo în zona rivalilor de la Rapid, unde spun că au fost agresați. Cum se apără clubul și firma de ticketing # Golazo.ro
Mai mulți suporteri ai lui Dinamo au ajuns în zona fanilor Rapidului, în seara derby-ului încheiat cu victoria giuleștenilor, din cauza unei erori tipărite pe biletul cumpărat
„Renta de merit” a lui Vasile Stângă este de 1.000 de euro pe lună, a lui Cristian Gațu de 2.000 de euro pe lună și doar Nadia Comăneci și alți câțiva mari campioni ajung la 3.000 de euro pe lună.
Eugen Trică, atac bizar Fostul căpitan al Stelei îi critică pe Charalambous și pe Mandorlini: „De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor” # Golazo.ro
Eugen Trică (49 de ani), fost jucător la Steaua și la Universitatea Craiova, a lansat un atac la adresa a doi antrenori străini din Liga 1, Elias Charalmbous (45 de ani), de la FCSB, respectiv Andrea Mandorlini (65 de ani), de la CFR Cluj.
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a venit cu o primă reacție la trei zile după ce și-a încheiat înțelegerea cu U Cluj.
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu belgienii de la Saint-Gilloise, din etapa #3 a Ligii Campionilor.
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a fost rezervă în meciul Cremonese - Udinese 1-1, după șase partide în care a fost utilizat ca titular.
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a vorbit la superlativ de Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo.
Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii # Golazo.ro
Atletico Madrid a depus o plângere la UEFA împotriva lui Arsenal, după antrenamentul efectuat luni pe stadionul Emirates.
Tragedie în Italia Un autocar care transporta suporteri a fost atacat cu pietre. Șoferul a murit pe loc! # Golazo.ro
Un episod tragic de violență a șocat lumea baschetului italian sâmbătă seară.
„Cum îl poți înlocui pe Jota?” Jurgen Klopp spune că moartea jucătorului i-a afectat enorm pe colegii săi de la Liverpool » Explicație pentru parcursul slab? # Golazo.ro
Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool, a declarat că impactul decesului tragic al atacantului Diogo Jota a afectat mult mai profund jucătorii decât s-a așteptat inițial.
Gafă uriașă în Ligue 1 Scandarea care l-a făcut pe arbitru să oprească meciul Nice - Lyon » Greșeala făcută de „central”: „E inacceptabil!” # Golazo.ro
NICE - LYON 3-2. Arbitrul Jerome Brisard (39 de ani) și-a cerut scuze, după ce a oprit brusc partida, pentru scandări considerate de acesta drept homofobe.
A murit Daniel Naroditsky Marele maestru de șah avea doar 29 de ani » Primele reacții: „Sunt devastat” # Golazo.ro
Lumea șahului este în doliu după dispariția prematură a marelui maestru american Daniel Naroditsky. La doar 29 de ani, fostul șahist a fost unul dintre cei mai respectați jucători ai noii generații.
„De ce nu dai roșu?!” Păreri împărțite ale analiștilor, după ce Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit : „A avut motive să fie nervos” # Golazo.ro
Finalul partidei a fost marcat de un scandal între cei doi antrenori, iar faza a fost analizată ulterior de experții Prima Sport.
Scandal în Olanda 180 de fani au fost arestați înainte de meciul PSV - Napoli. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Atmosfera dinaintea meciului dintre PSV și Napoli a creat tensiuni la Eindhoven.
Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo Românca nu a avut nicio emoție în primul tur » A reușit cea mai bună performanță din carieră # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
Mandorlini, în pericol Noul președinte de la CFR Cluj : „Voi lua măsuri” » Probleme mari la club: „Sunt jucători foarte nemulțumiți” # Golazo.ro
Petrolul - CFR 1-0. Iuliu Mureșan (71 de ani) a confirmat că va avea loc o analiză amplă la club și că vor fi luate măsuri. Deși a evitat să ofere un răspuns clar în legătură cu viitorul antrenorului Andrea Mandorlini (65 de ani), Mureșan a lăsat să se înțeleagă că nu exclude nicio variantă.
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!” # Golazo.ro
Recent, LPF a vândut pe 10 ani drepturile TV din Liga 1 către compania care le deține de câțiva ani, EAD Interactive
Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură” # Golazo.ro
Luni, 20 octombrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, a avut loc premiera în România a documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, care prezintă cariera și viața fostului internațional și antrenor László Bölöni (73 de ani).
Surpriză uriașă Echipa dintr-un sat cu 1.500 de locuitori a câștigat titlul și va debuta în Europa! Poate înfrunta campioana României în UCL # Golazo.ro
Mjallby a provocat o surpriză uriașă în Suedia, reușind să câștige în premieră titlul!
