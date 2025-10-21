Disney+ lansează un canal tv sportiv în Europa, unul ce a primit licenţă inclusiv pentru transmiterea în România

20:20

În anul de graţie 2025 asistăm la o luptă a ofertelor pe telefonie mobilă, astfel că fiecare operator telecom încearcă pe cât posibil să îşi fidelizeze actualii abonaţi, dar să atragă în acelaşi timp şi cât mai mulţi clienţi de la concurenţă. Iar ca să înţelegeţi cât de departe a ajuns această dispută, haideţi să […]