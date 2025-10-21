Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital
Jurnalul.ro, 21 octombrie 2025 21:50
Probleme grave de sănătate pentru Doru Octavian Dumitru: show-ul de la Onești, care ar fi trebuit să aibă loc în această seară a fost amânat
• • •
Acum 10 minute
22:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 22 octombrie 2025. Ziua Plină de miercuri, guvernată de Șobolanul de Lemn (Jia Zi), în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn, marchează un moment puternic de recompensă.
Acum 30 minute
21:50
21:40
Dăbuleni ar putea deveni în următorii ani nu doar patria pepenilor, ci și a curmalelor românești – o cultură exotică, dar perfect adaptată pământului oltenesc.
21:40
Cum pot semințele de dovleac să ajute la pierderea în greutate și să protejeze împotriva bolilor # Jurnalul.ro
Semințele de dovleac reprezină o gustare extrem de nutritivă, plină de proteine, fibre și nutrienți esențiali.
Acum o oră
21:30
Ciucu: Ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților # Jurnalul.ro
Liberalul Ciprian Ciucu spune că ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților, pentru că el are cei mai buni specialiști în proceduri. „Întrebarea e de ce nu acceptă ministrul Justiuției”, spune Ciucu.
21:10
După decenii de degradare, portul Sulina urmează să devină din nou un punct strategic la Marea Neagră.
Acum 2 ore
21:00
Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a semnat, marți, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, Convenția privind protecția profesiei de avocat.
21:00
Oficial american: Donald Trump nu se va întâlni cu Vladimir Putin în „viitorul apropiat” # Jurnalul.ro
Donald Trump nu se va întâlni cu Vladimir Putin în „viitorul apropiat”, a declarat marți un oficial american sub rezerva anonimatului. Tot marți, rușii au transmis că „nu a fost stabilit niciun calendar specific” pentru o întâlnire la vârf. Aceasta ar trebui să aibă loc la Budapesta.
20:40
OpenAI a lansat o îmbunătățire semnificativă pentru funcția de memorie a ChatGPT. Permite chatbotului AI să prioritizeze automat informațiile importante și să „uite” temporar detaliile mai puțin relevante.
20:30
Oamenii de știință au discutat recent despre descoperirile care, potrivit acestora, ar putea demonstra existența lui Dumnezeu, un subiect controversat în mediul academic.
20:10
Transportul feroviar trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de iarnă, când ora 4.00 va deveni ora 3.00.
Acum 4 ore
20:00
Ciprian Ciucu nu știe încă dacă va fi alesul liberalilor pentru o candidatură la funcția de primar general. El a declarat, marți, că este rezervat pe acest subiect pentru că sunt multe etape ce vor trebui parcurse.
19:40
Tonkatsu este un preparat tradițional japonez care cucerește prin combinația perfectă între o crustă crocantă și un interior fraged și suculent.
19:30
Viața profesională a fiecărei persoane este unică. Unii oameni au ales o carieră la întâmplare, în timp ce alții își urmăresc în mod intenționat pasiunile, cu o determinare neobosită. Indiferent dacă îți iubești sau nu jobul actual, s-ar putea să fii curios ce cariere ți se potrivesc, în funcție de luna când te-ai născut.
19:00
Zelenski: Rusia ar putea avea un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari în 2026 # Jurnalul.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară tot mai gravă, iar anul viitor ar putea înregistra un deficit de aproape 100 de miliarde de dolari, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.
18:50
Mircea Badea, reacție dură după explozia din Rahova: „Noi ne atacăm singuri, de proști ce suntem!” # Jurnalul.ro
Mircea Badea a reacționat dur după explozia din Rahova, criticând teoriile conspirației care circulă online. SRI avertizează că dezinformările fac parte dintr-o campanie coordonată și recomandă populației să se informeze doar din surse oficiale.
18:40
Angajări controversate la guvern: Ilie Bolojan caută șefi pentru evaluarea și concedierea angajaților # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan lansează noi angajări în guvern, în contextul austerității care menține înghețate pensiile și salariile pentru reducerea deficitului bugetar.
18:30
Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană, au emis marți o declarație comună cu Ucraina, susținând apelul președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale.
Acum 6 ore
18:00
Soprana Iulia Isaev și pianistul Cristian Niculescu, recital în seria Turnee de poveste… pretutindeni, la Berlin, pe 21 octombrie # Jurnalul.ro
Soprana Iulia Isaev și pianistul Cristian Niculescu vor susține marți, 21 octombrie 2025, de la ora 18:00, recitalul Glasul emoției, la Ambasada României la Berlin.
18:00
Loialitatea este una dintre cele mai prețuite calități în orice relație. Când vine vorba de dragoste, unele zodii excelează în mod natural în oferirea unui devotament neclintit partenerilor lor.
17:30
Un tribunal din Slovacia l-a condamnat, marți, pe suspectul în tentativa de asasinat din 2024 asupra prim-ministrului populist al țării, Robert Fico, pentru atac terorist și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare.
17:20
Primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice a avut loc marți la Suceava. Transelectrica dă astfel startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV.
17:10
Horoscopul dragostei, săptămâna 21 – 26 octombrie 2025: Una dintre cele mai romantice perioade ale anului # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta aduce una dintre cele mai frumoase energii astrale ale anului — iubirea este în aer, iar inimile se deschid.
16:50
Circulația trenurilor CFR Călători revine la normal, după un acord privind plata datoriilor # Jurnalul.ro
Circulația trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată, după ce Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și operatorul național de transport feroviar de călători au ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei.
16:50
Dans, culoare și rezistență extremă în noul episod Asia Express – concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi, diseară, de la 20.30, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență
16:40
Jaful secolului: Cum au fost furate criptomonede în valoare 25 de milioane de dolari în 12 secunde # Jurnalul.ro
Frații Anton și James Peraire-Bueno, absolvenți ai prestigioasei universități americane MIT, sunt anchetați în Statele Unite pentru furt de criptomonede, în valoare de 25 de milioane de dolari.
16:20
Biletele pentru meciul Bosnia - România, din preliminariile CM 2026, disponibile începând de marți # Jurnalul.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru partida dintre Bosnia și Herțegovina și România, programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, vor fi puse în vânzare de marți, pe platforma bilete.frf.ro.
16:10
Toamna aduce introspecție, transformări personale și un nou echilibru între muncă și viață pentru aceste patru zodii. Fiecare semn este provocat să-și redefinească identitatea și să caute autenticitatea în alegerile sale.
Acum 8 ore
15:50
Foști angajați ai fabricii Sanevit Arad și-au primit salariile restante după mai bine de un deceniu # Jurnalul.ro
După ani de așteptare și procese, 40 de foști angajați ai fabricii Sanevit din Arad au fost despăgubiți integral. Fabrica, odinioară un simbol al industriei medicale românești, a fost vândută la licitație pentru 1,68 milioane de euro.
15:40
România, între furie și neîncredere. Președintele Nicușor Dan, față în față cu cifrele care arată ruptura dintre oameni și stat # Jurnalul.ro
România se confruntă cu cel mai grav declin al încrederii publice în liderii țării de după 1989. 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 65% nu mai cred nici în președinte.
15:20
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj în deschiderea celei de-a patra ediții a Climate Change Summit, subliniind importanța acțiunii climatice, rolul tinerilor și angajamentul României pentru soluții sustenabile și cooperare regională.
15:10
Transformări definitive: Viața se schimbă radical pentru aceste 3 zodii după 26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta marchează o perioadă intensă și transformatoare în zodiac. Începutul aduce o conjuncție Mercur–Marte, o combinație ce amplifică tensiunile și graba, dar și dorința de a acționa. Comunicarea devine o armă cu două tăișuri — poate vindeca sau poate răni.
15:00
Coaliția a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie - surse # Jurnalul.ro
Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei să fie organizate în 7 decembrie, potrivit unor surse politice.
14:50
Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – Volumul 3: „Între tron și popor – labirintul puterii și prețul trădării” # Jurnalul.ro
După paginile dedicate anilor formării și după mărturia diplomatică de la Conferința de Pace de la Paris, cel de-al treilea volum din „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod” aduce cititorul în inima zbuciumată a perioadei interbelice – o epocă a speranțelor și a tensiunilor, a puterii și a trădării.
14:50
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA anunță că neîncasarea la termen a sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.) a generat creanțe restante de peste 100 de milioane de lei, afectând fluxul de lichidități și capacitatea de a-și onora obligațiile financiare curente.
14:40
Dezvăluiri șocante după explozia din Rahova. Administratora blocului: „Dădeau din numeri. Doamnă, nu putem să facem nimic..” # Jurnalul.ro
”Administratora blocului din Rahova face declarații cutremurătoare după explozia care a ucis trei persoane, descriind haosul de dinaintea tragediei și lipsa de implicare a autorităților.
14:20
Transelectrica dă startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova # Jurnalul.ro
Transelectrica face pași hotărâți pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur și mai interconectat. Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României. Președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu, alături de echipa tehnică de investiții a Companiei, a condus ședința de start cu reprezentanții Electromontaj SA, liderul asocierii de antreprenori responsabili de execuție, pentru cele două investiții strategice.
14:20
Reacția CSM după ce Curtea Constituțioanlă a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat marți după decizia CCR prin care s-a constatat că legea pensiilor de serviciu este neconstituțională.
14:10
Noiembrie 2025 vine cu energii intense, marcate de eclipse, retrogradări și influențe astrale care încurajează introspecția și renașterea personală. Este o lună a deciziilor curajoase, a schimbărilor de direcție și a redescoperirii sinelui. Află ce îți rezervă astrele, în funcție de zodia ta.
Acum 12 ore
13:50
Stilul de viață modern și sănătatea: 5 obiceiuri simple pe care le poți adopta pentru un viitor echilibrat # Jurnalul.ro
Viața modernă vine la pachet cu nenumărate beneficii, de la acces instantaneu la informație și până la oportunități de carieră globale. Însă, acest ritm alert aduce cu sine și provocări majore pentru sănătatea noastră. Suntem constant conectați, presați de termene limită și expuși unui flux continuu de stimuli, ceea ce face ca echilibrul dintre viața profesională și cea personală să fie mai greu de atins ca oricând.
13:50
Pompierii din Timiș intervin marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Școala Gimnazială din comuna Lovrin.
13:40
DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: încă 300 de plângeri și un prejudiciu total de 75 de milioane de euro # Jurnalul.ro
DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: 700 de plângeri, 850 de victime și un prejudiciu record de 75 de milioane de euro.
13:40
Dan Voiculescu: Tribunalul București a demontat un mit vechi de 35 de ani – Crescent nu a aparținut Securității # Jurnalul.ro
Profesorul Dan Voiculescu anunță, într-o postare publicată pe blogul său, că Tribunalul București a confirmat oficial ceea ce susține de peste trei decenii: firma Crescent nu a fost înființată de Securitate și nu a aparținut niciodată acesteia.
13:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.
13:10
Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR: „Cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă".
13:10
Serviciul Român de Informații anunță că a dejucat, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România.
12:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc marți, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii CCR au respins reforma pensiilor magistraților. De asemenea, ei trebuie să ia o hotărâre și în privința datei alegerilor din Capitală.
12:40
Vila pregătită pentru Klaus Iohannis, scoasă la închiriere de RA-APPS pentru 35.000 de euro pe lună # Jurnalul.ro
Vila din Bulevardul Aviatorilor, modernizată inițial pentru Klaus Iohannis, a fost scoasă la închiriere de RA-APPS. Licitația publică cu strigare va avea loc pe 18 noiembrie, iar tariful de pornire este de 35.000 de euro pe lună.
12:20
Organizația World Animal Protection a lansat marți o campanie publică în România prin care cere intervenția imediată a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru salvarea ursului brun Baloo, aflat în captivitate privată la Straja, județul Hunedoara, de un sfert de secol.
12:10
Muzeul Național de Artă al României vă invită la conferința „Efigiile regelui – portretistica regelui Ferdinand al României”, desfășurată miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 16.30, în Sala cu Oglinzi (Calea Victoriei 49-53).
