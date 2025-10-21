Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă
StirileProtv.ro, 21 octombrie 2025 21:50
Horoscop 22 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. Avem fler și simț practic și o să urgentăm toate demersurile ca să ne vedem cu banii în buzunar și cu aprecieri pentru ce-am muncit.
• • •
Acum 30 minute
21:50
21:50
Marea Britanie a trimis trupe în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Fâșia Gaza # StirileProtv.ro
Marea Britanie, la cererea Statelor Unite, a trimis un ofițer superior și un mic contingent de trupe în Israel pentru a ajuta la monitorizarea armistițiului în Fâșia Gaza, a relatat Sky News pe 21 octombrie.
21:40
PSD a găsit soluția pentru reforma justiției: înființarea unui grup de lucru. Dă vina pe premier pentru măsura votată de ei # StirileProtv.ro
PSD cere înființarea unui grup de lucru și identifică astfel soluția pentru reformarea justiției în constituirea unei noi comisii pentru alte discuții, potrivit lui Mihai Fifor. Acesta dă vina pe Bolojan pentru eșecul măsurii votate și de PSD.
21:40
Pene de curent majore în nordul Ucrainei după noi atacuri ruseşti. Patru morţi în regiunea Cernigov # StirileProtv.ro
Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la robinet, în urma atacurilor ruseşti, a anunţat administraţia regiunii, relatează AFP.
Acum o oră
21:10
Compania din România care a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în SUA. Ce produce # StirileProtv.ro
O companie 100% românească a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în Statele Unite ale Americii. Românii produc îngrășăminte organize și pesticide ecologice.
21:10
Țânțari descoperiți în premieră în una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Fenomenul îngrijorător # StirileProtv.ro
Țânțarii au fost găsiți pentru prima dată în Islanda, pe fondul încălzirii globale, care face ca țara să devină mai prielnică pentru insecte.
21:10
Cum arată casa în copac de 400.000 de dolari, pe trei etaje, a unui miliardar american. „Este distractiv”. VIDEO # StirileProtv.ro
Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă în copac cu trei etaje, construită într-un stejar de 30 de metri din grădina sa din Baton Rouge, SUA, potrivit Forbes.
21:10
Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile # StirileProtv.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
Acum 2 ore
20:40
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas # StirileProtv.ro
Donald Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial ucrainean.
20:30
Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe ecran nu a apărut o jurnalistă, ci o prezentatoare creată de AI, informează AFP.
20:20
Salam pentru câini, lumânări parfumate sau biscuiți. Utilizări neașteptate pentru resturi, care reduc risipa alimentară # StirileProtv.ro
Obligate de lege să limiteze risipa alimentară, multe firme transformă resturile în produse noi.
20:10
Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice” # StirileProtv.ro
Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”.
Acum 4 ore
20:00
Document semnat de Zelenski: Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina # StirileProtv.ro
Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina, se arată într-un document semnat de Volodimir Zelenski și cei mai importanți aliați ai săi din Europa.
19:50
Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj # StirileProtv.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.
19:50
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii # StirileProtv.ro
O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.
19:50
Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Naționale. Peste 350 milioane de pietricele de sticlă și aur formează mozaicul # StirileProtv.ro
Se lucrează intens pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, programată duminică. O echipă a Știrilor PRO TV a intrat marți în cea mai valoroasă cameră a atelierului în care se montează mozaicul.
19:50
Sunt semne că în România va fi o iarnă cu ger și multă zăpadă. Climatologii au descoperit anomalii ale vortexului polar # StirileProtv.ro
Sunt semne că vom avea o iarnă cu ger și multă zăpadă, spun meteorologii, dar și climatologii care au descoperit anomalii ale vortexului polar.
19:50
Al doilea cel mai lung viaduct din Europa prinde contur pe Autostrada Transilvania. Lucrările, reluate după 12 ani # StirileProtv.ro
Al doilea cel mai lung viaduct din Europa se construieşte pe autostrada Transilvania aproape de Oradea și a prins deja contur.
19:50
Jaf spectaculos la muzeul Luvru: autoritățile franceze dau vina pe lipsa de fonduri și pe birocrația excesivă # StirileProtv.ro
Responsabilii francezi au fost luați marți la întrebări în parlament în legătură cu spectaculosul jaf de la muzeul Luvru.
19:50
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.
19:50
Etanolul ar putea fi interzis în spitale de UE. Experții avertizează că lipsa alternativelor riscă să amplifice infecțiile # StirileProtv.ro
Dezinfectanții pe bază de alcool, considerați indispensabili în spitale, ar putea fi înlocuiți.
19:50
Amza Pellea, premiat pentru cel mai bun rol principal în comedie, la 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar” # StirileProtv.ro
La 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar" și la 42 de ani de la moartea lui, Amza Pellea a primit premiul pentru cel mai bun rol principal într-un film de comedie românesc, în cadrul festivalului „Bucharest Best Comedy Film”- 2025.
19:40
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig # StirileProtv.ro
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de locatari au fost evacuați, după ce au reclamat un miros puternic de gaze.
19:40
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?” # StirileProtv.ro
Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.
19:40
Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului # StirileProtv.ro
În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.
19:40
Casa Albă: Nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu Putin în viitorul apropiat # StirileProtv.ro
Nu există „planuri” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin „în viitorul apropiat”, a declarat un oficial de la Casa Albă.
19:30
Doi influenceri din Nigeria, obligați de tribunal să se căsătorească după o postare pe TikTok. Ce distribuiseră aceștia # StirileProtv.ro
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat "indecent".
19:20
O fetiţă de 6 ani din Constanţa a ajuns la spital după ce părinţii au tratat-o cu o soluţie antiparazitară # StirileProtv.ro
O fetiţă de şase ani din judeţul Constanţa a ajuns la spital, marţi, după ce a fost intoxicată întrucât părinţii au tratat-o cu o soluţie care are efect antiparazitar.
18:40
Ciprian Ciucu: Coaliția a decis să nu organizeze referendum privind pensiile speciale odată cu alegerile parțiale # StirileProtv.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunţat marţi că s-a agreat în coaliţie să nu se facă un referendum pe tema pensiilor speciale odată cu alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.
18:20
Românii din București și Cluj trăiesc mult mai bine decât marea majoritate a locuitorilor din Uniunea Europeană, în timp ce Timiș și Constanța se află aproape de nivelul mediu de trai al UE, potrivit datelor oficiale ale Eurostat.
18:10
Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 # StirileProtv.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA.
Acum 6 ore
17:40
CFR SA și Călători s-au „împăcat”. Circulaţia trenurilor, reluată la o zi după ce au anunțat datorii de 100 de mil. de lei # StirileProtv.ro
CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord pentru stingerea datoriilor restante, prin plăți și compensări reciproce, astfel că circulația trenurilor a fost reluată normal.
17:40
Cunoscutul hacker cu doar 9 clase scapă definitiv de pedeapsă. Faptele sale s-au prescris # StirileProtv.ro
Procesul cunoscutului hacker cu doar 9 clase care a fost cercetat pentru că ar fi încercat în urmă cu 11 ani să spargă site-ul Președinției Române și pentru alte fraude bancare a fost încheiat.
17:40
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova declară limba română drept limbă maternă, potrivit ultimului recensământ # StirileProtv.ro
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău.
17:30
Polițist de la trupele speciale, cercetat după ce și-ar fi bătut crunt iubita, din cauza geloziei. Cum se apără bărbatul # StirileProtv.ro
Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Iași, după ce un agent de la trupele speciale a fost acuzat de fapte grave chiar de către iubita lui. Bărbatul de 36 de ani ar fi bătut-o crunt, din cauza geloziei.
17:30
O profesoară din Iaşi trebuie să-i plătească 3.600 de lei unui elev, după ce l-ar fi agresat. Decizia nu este definitivă # StirileProtv.ro
O profesoară de biologie din judeţul Iaşi a fost obligată de instanță să plătească 3.600 de lei unui elev, pentru că l-ar fi agresat pe copil în timpul orei. Decizia nu este definitivă.
17:30
O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele” # StirileProtv.ro
O școală din comună Lovrin, județul Timiş a fost cuprinsă de flăcări, marți. Zeci de elevi și profesori au fost scoși de urgenţă din clădire.
17:20
Macron: Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu este dispusă să facă pace. Liderii europeni susțin un armistițiu imediat # StirileProtv.ro
Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu a dat până acum semne că ar dori să ajungă la un acord de pace cu Kievul, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, într-o conferinţă de presă la Ljubljana, potrivit EFE.
17:20
Explozia din Rahova. Statul va reconstrui blocul distrus. Noile locuințe, oferite în chirie pe viață foștilor proprietari # StirileProtv.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila.
17:00
Nicușor Dan a semnat trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, cercetată pentru un prejudiciu de 8 milioane de lei # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniţă-Radu, subliniind că o Armată puternică înseamnă integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel.
16:50
Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina # StirileProtv.ro
Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia EFE.
16:50
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului # StirileProtv.ro
Bărbatul de 72 de ani care l-a rănit grav prin împușcare, în mai 2024, pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism. Individul era un admirator al lui Fico, înainte să-și schimbe părerea despre acesta.
16:40
Cum arată cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România. A fost lansată la șantierul naval din Tulcea # StirileProtv.ro
Șantierul naval din Tulcea a lansat marți la apă cea mai complexă navă făcută vreodată aici și probabil cea mai modernă și mai dotată navă construită vreodată în România.
16:30
Nu lăsați chatboturile AI să vă spună cum să votați, avertizează autoritățile olandeze alegătorii # StirileProtv.ro
Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatboturile bazate pe inteligență artificială înainte de alegerile generale din țară, care vor avea loc săptămâna viitoare, scrie Politico.
16:20
O tânără a dat foc blocului în care locuia în timp ce încerca să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O vecină a murit # StirileProtv.ro
O tânără din Coreea de Sud a dat foc blocului ei în timp ce încerca să omoare o gândac de bucătărie, iar o femeie a murit, informează mass-media locală.
16:10
Avocat din Bucureşti, trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu # StirileProtv.ro
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul desfăşurării unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei.
16:10
Sindicaliştii din penitenciare, protest faţă de ”reforma haotică” din sistem. Reclamă lipsa dialogului şi tăieri de bugete # StirileProtv.ro
Sindicaliştii din penitenciare anunţă protest faţă de ”reforma haotică” din sistem, până la finalul lunii octombrie, dar şi pichetarea Ministerului Justiţiei în cursul zilei de miercuri.
Acum 8 ore
16:00
Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție” # StirileProtv.ro
Un senator PSD a anunțat, luni, că ”a ales” să facă parte dintr-un nou partid, care se numește Partidul Dreptate și Frăție (PDF).
16:00
Magistrații au început să renunțe la protest, după aproape două luni. Primele parchete care anunță reluarea activității # StirileProtv.ro
Procurorii din Arad și Poloiești au anunțat că renunță la protestul față de reforma pensiilor magistraților
16:00
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria # StirileProtv.ro
Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump.
