Înotătorul irlandez Shane Ryan despre participarea la „Enhanced Games”: „Prost să fii să nu profiți de această oportunitate”

Patrick Petre (28 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Ceahlăul. Anunțul a fost făcut de clubul din Liga 2, prin intermediul rețelelor de socializare. Fiul lui Florentin Petre (49 de ani) evolua din 2022 la clubul din Piatra Neamț.Contractul lui Petre cu Ceahlăul urma să expire în vara anului 2026. Mijlocașul dreapta a jucat 8 meciuri în acest sezon pentru clubul din Liga 2, fără să înscrie sau să ofere vreun assist. ...