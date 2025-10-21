Ciucu: Am agreat cu toţii în coaliţie că nu vor fi atacuri între noi în campania pe Capitală şi să nu venim că unul se retrage
G4Media, 21 octombrie 2025 21:50
Partidele din coaliţie, care vor avea candidaţi proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie şi nu vor... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
22:00
10.532 de copii români s-au născut în Italia, anul trecut / Numărul reprezintă peste 7% din totalul copiilor născuți în România, în 2024 / Sunt cei mai mulți copii cu cel puțin un părinte străin născuți în Italia # G4Media
Românii sunt străinii din Italia care au făcut cei mai mulți copii în anul 2024, potrivit unei statistici dată publicității în peninsulă. În privința numărului... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:50
Ciucu: Am agreat cu toţii în coaliţie că nu vor fi atacuri între noi în campania pe Capitală şi să nu venim că unul se retrage # G4Media
Partidele din coaliţie, care vor avea candidaţi proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie şi nu vor... © G4Media.ro.
21:50
Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie la pas împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1 # G4Media
FC Barcelona a câștigat la pas meciul din debutul etapei a treia din Liga Campionilor împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1, marți seară. În... © G4Media.ro.
21:40
Dieta poate favoriza sforăitul? Unele alimente precum pâinea, produsele de patiserie sau altele care provoacă inflamație în corp pot duce la creșterea în greutate, iar sforăitul va deveni o problemă # G4Media
Sforăitul nu este, de obicei, cauzat de ceva foarte grav, dar poate fi frustrant pentru colegii de cameră sau partenerii de pat. Așadar, ce putem... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:30
Casa Albă: Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat / Trump anunțase că se va întâlni cu președintele rus la Budapesta # G4Media
Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de... © G4Media.ro.
21:30
Prejudiciu de 88 de milioane de euro, potrivit procurorilor francezi, după jaful de la Muzeul Luvru / „O întreagă serie de echipe i-au ajutat pe hoţi să comită furtul”. # G4Media
Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marţi seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost... © G4Media.ro.
21:30
Brexit-ul și austeritatea guvernelor anterioare au avut un impact mai puternic decât se credea, spune ministrul britanic de Finanțe # G4Media
Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, a declarat că Brexit-ul, împreună cu reducerile cheltuielilor efectuate de guvernele anterioare, au afectat economia mai mult decât se... © G4Media.ro.
21:20
PSD va insista în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților, anunță Mihai Fifor / ”Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului” # G4Media
Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ”ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea... © G4Media.ro.
21:20
Platforma de jurnalism de investigaţie Follow the Money a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru expunerea reţelelor financiare secrete care au facilitat comerţul cu petrol... © G4Media.ro.
21:10
Reuters: Instagram expune mai des adolescenții vulnerabili la conținut dăunător, arată o cercetare internă Meta # G4Media
O cercetare internă realizată de Meta, compania-mamă a Instagram, arată că adolescenții care declară că se simt frecvent rău în legătură cu propriul corp sunt expuși... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:00
Un post TV britanic a difuzat un documentar a cărui prezentatoare a fost generată de AI / Tema a fost impactul inteligenţei artificiale asupra pieţei muncii și riscul pierderii locurilor de muncă # G4Media
Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe... © G4Media.ro.
21:00
Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat SUA / Care sunt condițiile Moscovei # G4Media
Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, cunoscut sub numele... © G4Media.ro.
21:00
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig # G4Media
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de... © G4Media.ro.
20:50
Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de euro / Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească bijuteriile” # G4Media
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere... © G4Media.ro.
20:50
Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor # G4Media
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă... © G4Media.ro.
20:40
Partidul de extrema dreaptă al lui Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos cu o saptamână înaintea alegerilor # G4Media
Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu... © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că SUA nu vor trimite trupe în Gaza / ”Hamas trebuie să respecte acordul” / Vicepremierul SUA se află într-o vizită în Israel # G4Media
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american... © G4Media.ro.
20:40
Cătălin Drulă spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie # G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că poate spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, el arătând că au tot aşteptat formalismul legal... © G4Media.ro.
20:30
Sibiul, în fața ”atacului” AI: ”Câteva mii de boți de la chatGPT au scanat și descărcat arhiva Revistei Transilvania” / ”Vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente„ # G4Media
Scriitorul Radu Vancu susține că site-ul Revistei Transilvania din Sibiu a fost vizat de boții AI, și că nu mai există acum decât situația unei... © G4Media.ro.
20:20
VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției # G4Media
Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o... © G4Media.ro.
20:10
Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profi light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE # G4Media
Ultimul scenariu privind alegerile din București ar fi un candidat comun cu profil light – politic sau semi-independent care să fie asumat de toate cele... © G4Media.ro.
20:10
Comuna Mihai Eminescu din Botoșani a rămas oficial fără primar / Prefectul a constatat încetarea mandatului / Primarul a demisionat după ce a fost acuzat de DNA pentru luare de mită # G4Media
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a semnat, marţi, ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Mihai Eminescu, Dumitru-Verginel Gireadă,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:00
Vehiculul cu trei roți care sfidează orice definiție: CIXI VIGOZ promite 120 km/h și o experiență „activă” la volan # G4Media
Compania franceză CIXI a prezentat un concept de vehicul electric neobișnuit, denumit VIGOZ, care combină elemente de bicicletă, motocicletă și automobil într-o formă hibridă fără... © G4Media.ro.
20:00
Bloomberg: Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei / Ucraina ar urma să intre în UE și să primească fonduri pentru reconstrucție / Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat # G4Media
Țările europene colaborează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul liniilor de luptă actuale, respingând cererile... © G4Media.ro.
19:40
Dincolo de calciu: aceștia sunt nutrienții esențiali pentru sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor/ De ce este bine să consumi produse lactate îmbogățite cu nutrienți necesari după o anumită vârstă # G4Media
Numeroase studii confirmă că, în Europa, o mare parte a populației are un aport insuficient de nutrienți cheie pentru menținerea sănătății oaselor, mușchilor și articulațiilor.... © G4Media.ro.
19:40
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii / Președintele PSD a plecat de la ședința coaliției, după ce premierul a respins ideea de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților # G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii, după ce... © G4Media.ro.
19:30
Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București pe 7 decembrie / ”Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat” # G4Media
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7... © G4Media.ro.
19:30
Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial # G4Media
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după... © G4Media.ro.
19:10
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy, informează News.ro. Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a publicat lista... © G4Media.ro.
19:10
Polonia vrea să aibă o discuţie cu ArcelorMittal pe tema viitorului industriei siderurgice / Ministru: ”Mi-aş dori să văd cât mai mult oţel posibil venind din Polonia” # G4Media
Autorităţile poloneze vor să discute cu reprezentanţii grupului ArcelorMittal SA care sunt planurile lor pentru operaţiunile din Europa, pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la... © G4Media.ro.
19:00
Guvernul Germaniei intenționează să achiziționeze încă 15 avioane de vânătoare F-35 Lightning II de la producătorul american Lockheed Martin, potrivit unor informații obținute de Reuters... © G4Media.ro.
19:00
„Un tsunami”: aproape 200.000 de persoane au părăsit Israelul între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024 # G4Media
Unul dintre costurile ascunse ale războiului Israelului împotriva Hamas? Între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024, 192.000 de cetățeni israelieni s-au mutat în străinătate,... © G4Media.ro.
19:00
Consulat itinerant la Odesa, până pe 28 octombrie / MAE pregătește reluarea integrală a activității oficiului consular # G4Media
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până pe 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier din oraşul ucrainean, până la soluţionarea aspectelor logistice... © G4Media.ro.
18:30
Cine sunt principalii actori și marea miză a alegerilor din Olanda / Ce șanse are extremistul Wilders / Cum s-a fragmentat viața politică: 27 de partide aliniate la start, între care un partid pentru animale, unul pentru persoane de peste 50 de ani și altul pentru sport – analiză The Guardian # G4Media
Iată care este situația alegerilor din Țările de Jos, unde alegătorii ar putea schimba cel mai de dreapta guvern din istoria recentă a Olandei cu... © G4Media.ro.
18:30
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se... © G4Media.ro.
18:10
Paralizia bugetară din SUA ameninţă salariile celor 12.000 de angajaţi locali de la bazele americane din Germania # G4Media
Sindicatul german Verdi a cerut marţi guvernului federal de la Berlin să intervină cu fonduri în cazul neplăţii salariilor ce ameninţă circa 12.000 de angajaţi... © G4Media.ro.
18:10
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR / Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie... © G4Media.ro.
18:10
Doamna de fier 2.0, ultra-naționalistă: Cine este Sanae Takaichi, prima femeie care devine prim-ministru al Japoniei / În tinerețe a fost baterist într-o trupă de heavy metal # G4Media
Președinta Partidului Liberal-Democrat (PLD, naționalist de dreapta), Sanae Takaichi, este prima femeie numită în fruntea executivului japonez. Această personalitate politică experimentată este o susținătoare a... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:00
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care doreşte să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită preconizată pentru miercuri în Qatar pentru... © G4Media.ro.
18:00
Ministerul Dezvoltării finanţează reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei printr-un program național ce include și clădirile de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice # G4Media
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi,... © G4Media.ro.
18:00
Ucraina suplimentează bugetul armatei cu 7,7 miliarde de dolari şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 # G4Media
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a... © G4Media.ro.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se... © G4Media.ro.
17:40
Două mari firme de consultanță îndeamnă investitorii Tesla să se opună pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Musk / Reacția companiei # G4Media
Institutional Shareholder Services (ISS) și Glass Lewis, două firme cu renume în domeniul consultanței, recomandă investitorilor Tesla să voteze „nu” în legătură cu pachetul salarial... © G4Media.ro.
17:40
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi utilizatori de TikTok să se căsătorească / Cei doi au publicat videoclipuri care îi arătau în timp ce se sărutau, o faptă considerată indecentă în societatea musulmană din această țară # G4Media
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok... © G4Media.ro.
17:40
Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din... © G4Media.ro.
17:30
Joe Biden a finalizat o „cură de radioterapie” împotriva unei forme agresive de cancer la prostată # G4Media
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai... © G4Media.ro.
17:20
SURSE Delegația PSD a plecat de la ședința coaliției pentru că premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților # G4Media
Delegația liderilor PSD a plecat de la ședința coaliției de luni după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face... © G4Media.ro.
17:20
Pene de curent majore în nordul Ucrainei după noi atacuri ruseşti / Patru morţi în regiunea Cernigov # G4Media
Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la... © G4Media.ro.
17:20
Numărul celor care declară limba română drept limbă maternă în Republica Moldova a crescut la 31,8% faţă de 22,6% acum zece ani # G4Media
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor... © G4Media.ro.
17:20
Colecția M.Marquise explorează siguranța eleganței clasice la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week # G4Media
Într-un sezon dominat de ambiția designerilor români de a demonstra că Bucureștiul poate rivaliza cu marile capitale ale modei, colecția M.Marquise a venit ca o... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.