Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie cu Olympiakos, scor 6-1 / Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat, scor 0-0, cu Kairat Almaty

Pacienţi care suferă de artroze sau de afectări ale cartilajelor articulaţiilor ajung la medici tot mai tineri, astfel încât aceste afecţiuni degenerative ale oaselor nu mai sunt considerate boli specifice vârstei înaintate. Sedentarismul, dar şi efortul intens, precum cel depus de muncitorii în construcţii, fac ca persoane de 35-40 de ani să aibă nevoie de ajutor medical. Medicul ortoped Caius Işfănescu a explicat când este cazul ca persoanele care au bănuieli că ar avea probleme cu articulaţiile să se adreseze medicului.