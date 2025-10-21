POEZIE: Dorin Ploscaru
Ziarul Lumina, 21 octombrie 2025 21:50
Dorin Ploscaru (n. 21 iulie 1959, Podoleni, județul Neamţ), absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autor al volumelor de poezie: Să mori primăvara
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
22:00
La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 29 octombrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului „Draga mea Missy - Corespondența ducesei de Saxa-Coburg-Gotha cu fiica sa, Maria,
Acum 30 minute
21:50
Dorin Ploscaru (n. 21 iulie 1959, Podoleni, județul Neamţ), absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autor al volumelor de poezie: Să mori primăvara
21:50
Alese floriLa sfințirea Catedralei Mântuirii NeamuluiAlese flori cu bună mirosireA odrăslit pământul țării noastre.Alese flori sub zările albastreCu rădăcini adânc înfipte-n
Acum o oră
21:10
Între cuvânt și tăcere se află o fantă în care se întâlnesc intuiția cu inefabilul și imponderabilele cu așteptările, aurorele lor. Acolo, în acel blanc, accede poetul pentru a concretiza în metaforă
21:10
De câte ori citesc poezie simt nevoia să mă raportez la definiția ei, în funcție de așteptări și căutări personale. În chip fericit, lectura proaspătului volum de poeme al lui Ovidiu Mihăilescu, intitulat
Acum 8 ore
15:50
Parohia Corni din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții
15:50
Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul
15:30
Biserica noastră îi sărbătoreşte la 22 octombrie şi 4 august pe Sfinţii 7 tineri din Efes. Ei au mărturisit credinţa în Hristos în primele veacuri ale istoriei credinţei noastre, când creştinii erau
15:20
Două documente istorice înălțătoare și ziditoare prin conținutul lor cu privire la construirea Catedralei Mântuirii Neamului - simbol al unității de neam și de credință - au fost consemnate în cadrul
14:50
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit duminică, 19 octombrie, Dumnezeiasca Liturghie în Parohia românească „Învierea Domnului” și „Sfinţii Mucenici Ioan
14:50
Biserica Parohiei Parcul Călărași din sectorul 2 al Capitalei va găzdui în seara zilei de miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 18:00, un eveniment cultural‑duhovnicesc de seamă, respectiv lansarea filmului
Acum 12 ore
12:50
În zilele de 17-18 octombrie, credincioșii din Parohia Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, au trăit momente de aleasă bucurie și înnoire duhovnicească, prilejuite de aducerea raclei cu moaștele Sfinților
12:50
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, au săvârșit duminică, 19 octombrie, slujba de târnosire a noi
12:40
În prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în ziua de 20 octombrie, au avut loc la Târgu Jiu, județul Gorj, lucrările Conferinței preoțești de toamnă pentru protoieriile Târgu
12:10
Credincioșii Parohiei Berecuța și cei ai filiei Lățunaș, Parohia Gherman, județul Timiș, au primit duminică, 19 octombrie, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a poposit în
12:00
În după‑amiaza zilei de vineri, 17 octombrie, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost organizată consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Galaţi. Evenimentul s‑a desfăşurat în Catedra
12:00
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat duminică, 19 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Chiţeasca, județul Olt, păstorită de pr. Flavian Mazilu, paroh din an
11:10
Duminică, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în localitatea Valea Popii, filie a Parohiei Drăgești, Protopopiatul Vaslui. Cu acest prilej, l-a
11:10
În Duminica a 20‑a după Rusalii, când Biserica face pomenirea minunii învierii fiului văduvei din Nain, credincioșii din Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” din satul Gulioaia, comuna Dângeni,
11:00
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din
10:40
În Duminica a 20‑a după Rusalii, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” și „Sfânta Cuvioasă
10:40
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Săsar, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 19 octombrie, unde a binecuvântat capela de
10:30
Cea de a 20‑a Duminică după Rusalii, 19 octombrie, a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii Parohiei Cărănzel din Protopopiatul Tinca, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie,
Acum 24 ore
22:40
Fraților, nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. Și, chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă fericesc pe voi pe toți. Asemenea și voi
22:30
„Zis-a Domnul: Nu judecați și nu veți fi judecați; nu osândiți și nu veți fi osândiți; iertați și veți fi iertați; dați și vi se va da; turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată,
22:30
Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare # Ziarul Lumina
Sfinţii Cuvioşi Visarion şi Sofronie au propovăduit cuvântul Evangheliei în Transilvania veacului al XVIII-lea. Pentru aceasta, ei au fost prinşi de autorităţile austro-ungare şi închişi în diferite locuri,
22:20
Cei circa 250.000 de români care și-au instalat panouri fotovoltaice nu vor mai oferi energie pe credit furnizorilor, după ce Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, Legea energiei, corectând reglementările care
22:20
Grupul Alstom a livrat cinci rame României, urmează încă nouă trenuri Coradia până la sfârşitul anului, iar până în luna mai 2026 - termenul de finalizare a contractului pentru 37 de trenuri - restul de 23,
22:20
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu preşedintele României, Nicuşor Dan, cu prim-ministrul Ilie
22:10
Familiile care vor să profite de vacanța școlară de săptămâna viitoare și să plece de acasă câteva zile aleg destinații care combină relaxarea, activităţile pentru copii şi experienţele uşor de
Ieri
22:00
Explozia produsă vineri în București, la un bloc din Calea Rahovei, a avut ca urmări trei decese, 15 persoane rănite și spitalizate, zeci de oameni rămași fără locuințe, autovehicule distruse, restricții
21:50
La prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică, a fost înfiinţat un lectorat de limba română, finanţat de Guvernul României prin Institutul
21:50
La Galeria Academica din Cluj-Napoca are loc azi, 21 octombrie 2025, conferința „Opțiunile omului Ioan Slavici: între București, Viena și Berlin”. Evenimentul va fi susținut de prof. univ. dr. Ioan Bolovan,
21:50
Aproximativ 500 de monede din colecția de numismatică a Muzeului Judeţean Olt din Slatina, printre care și piesele antice din tezaurele monetare descoperite în ultimii şapte ani, vor fi
21:40
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului
21:40
Unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, Concertul Regal Caritabil, se desfăşoară întotdeauna în 25 octombrie, ziua de naștere a regelui Mihai, fondator al
21:40
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în 25 octombrie, o masă rotundă în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Etnomuzeologie „Georgeta Stoica”, tema propusă pentru
21:30
Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
21:30
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de
21:10
Părintele profesor Viorel Ioniță - 80 de ani de viaţă în Hristos, de slujire și dăruire # Ziarul Lumina
Duminică, 19 octombrie, comunitatea Parohiei Ortodoxe Române din Chambésy, Elveția, l-a sărbătorit pe părintele prof. dr. Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 80 de ani. Momentul aniversar a fost prilej de
20:50
Suntem cu câteva zile înainte de sfinţirea Catedralei Naţionale edificată în ultimul deceniu şi jumătate pe Dealul Arsenalului din Bucureşti. Această monumentală Catedrală din capitala României este
20:40
Calendarul Bisericii Ortodoxe Române consacră ziua de 21 octombrie Sfinților transilvăneni Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Ei au trăit într-o epocă de grele tulburări
20:30
După treizeci și cinci de ani de la așezarea în pământul binecuvântat al cimitirului Mănăstirii Sihăstria, „cel plin de sfinţi”, după cuvântul Sfântului Cuvios Cleopa, cinstirea Sfântului Paisie se
20:00
După ce Schitul Sihăstria a trecut prin încercarea mistuitoare a unui incendiu, noul egumen, Părintele Cleopa Ilie, a pornit prin câteva localități din apropiere pentru a cere sprijin în refacerea
15:00
Odată cu începutul anului bisericesc, a fost înnoită și conducerea Vicariatului Ortodox Ucrainean din România. Astfel, în ședințele Permanenței Consiliului Național Bisericesc, Preafericitul Părinte Patriarh
13:40
Credincioșii din localitatea tulceană Ciucurova au trăit duminică, 19 octombrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la sfințirea bisericii parohiale cu hramul
13:40
Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, s‑a aflat sâmbătă, 18 octombrie, în mijlocul credincioşilor din localitatea Corcova, județul Mehedinți. Ierarhul a săvârşit slujba de
13:40
Cu o săptămână înainte de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, biserica din orașul Caransebeș ce îl are ca ocrotitor pe acest sfânt a îmbrăcat haine de sărbătoare. Duminică,
13:30
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic: 07.30-10.00
13:00
Credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Buzău au primit duminică, 19 octombrie 2025, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian. Chiriarhul Buzăului și
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.