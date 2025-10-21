6 zodii chinezești atrag noroc și prosperitate pe 22 octombrie 2025

14:20

Transelectrica face pași hotărâți pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur și mai interconectat. Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României. Președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu, alături de echipa tehnică de investiții a Companiei, a condus ședința de start cu reprezentanții Electromontaj SA, liderul asocierii de antreprenori responsabili de execuție, pentru cele două investiții strategice.