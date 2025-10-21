Minaur Baia Mare și-a hipnotizat adversara! Rezultat excelent contra vicecampioanei Spaniei, în EHF European League

Sport.ro, 21 octombrie 2025 22:00

EHF European League.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
22:00
Lamine Yamal scrie istorie! Ce s-a întâmplat la meciul cu Olympiacos Sport.ro
Barcelona s-a impus cu 6-1 în fața lui Olympiacos în faza principală Champions League.
22:00
Minaur Baia Mare și-a hipnotizat adversara! Rezultat excelent contra vicecampioanei Spaniei, în EHF European League Sport.ro
EHF European League.
Acum 30 minute
21:50
The Show Must Go On! Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, calificări în finale la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia Sport.ro
Campionatul Mondial de gimnastică artistică are loc în aceste zile la Jakarta.
Acum o oră
21:30
EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League! De ce nu s-a bucurat românul Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a trăit emoții uriașe în meciul dintre Kairat Almaty și Pafos, din etapa a treia a grupelor UEFA Champions League. 
Acum 2 ore
21:00
Eugen Neagoe reacționează după conflictul cu Mandorlini: ”Băi, tu cu mine vorbești?” Sport.ro
Petrolul s-a impus în fața lui CFR Cluj cu scorul de 1-0, după un gol al lui Denis Radu în minutul 77.
20:30
Drama partenerei de dublu a Gabrielei Ruse: ce o deranjează la Swiatek și Sabalenka Sport.ro
Partenera de dublu a Gabrielei Ruse a declarat cum percepe diferența dintre propriile sale forțe și puterile Arynei Sabalenka.
20:30
Gigi Becali pregătește „revoluția” de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure Sport.ro
FCSB se pregătește pentru o iarnă agitată. 
Acum 4 ore
20:10
A părăsit fotbalul european, dar recunoaște: ”Mi-ar fi plăcut proiectul de la Barcelona!” Sport.ro
După 25 de ani petrecuți la Bayern Munchen, Thomas Muller, ajuns la 36 de ani, i-a părăsit pe bavarezi în vară.
19:50
10.000.000€ pentru Louis Munteanu: „Ultima ofertă!” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a fost protagonistul unei adevărate telenovele în perioada de mercato.
19:40
Marius Șumudică, atac dur la adresa unui antrenor din Superliga: „Nu există așa ceva! E strigător la cer!” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a reacționat dur după scandalul de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, când Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost la un pas de bătaie cu Eugen Neagoe. 
19:30
Cristi Săpunaru nu a trecut peste dezamăgire: ”Dacă va rămâne în club, e o problemă!” Sport.ro
Cristi Săpunaru a vorbit despre plecarea de la Rapid, la cinci luni după ce s-a despărțit de formația din Giulești. 
19:00
Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Bologna Sport.ro
Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 19:45.
19:00
Marian Iancu vede un final de sezon „de Oscar”: „Va fi un play-off incendiar!” Sport.ro
Superliga oferă un clasament total neașteptat după primele 13 etape, iar fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, vede un final de sezon spectaculos.
18:40
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!” Sport.ro
Zilele trecute, Gigi Becali a anunțat că mai mulți jucători o vor părăsi pe FCSB în această iarnă, însă, totodată, a anunțat și întăriri la campioana României. 
18:30
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț Sport.ro
Patrick Petre (28 de ani) s-a despărțit oficial de CSM Ceahlăul Piatra Neamț. 
18:20
Real Madrid, lovită înainte de „El Clasico”! Un superstar, OUT Sport.ro
Real Madrid primește o veste dureroasă înainte de marele duel cu Barcelona.
Acum 6 ore
18:10
Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru noul antrenor al lui U Cluj: ”E important pentru mine să reușească!” Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la U Cluj, după ce ”studenții” au pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 0-2.
18:00
Etapa a 13-a din Superligă | Dinamo se sperie Rapid de podium, Sabău face pasul corect, iar Oțelul intră în istoria campionatului Sport.ro
 Să ne uităm la rezultatul dintre U Cluj și Botoșani și să fim surprinși denotă doar ignoranță.
17:50
Lovitură grea pentru Andrea Compagno, după ce i-a demonstrat lui Gigi Becali că a greșit Sport.ro
Andrea Compagno a plecat de la FCSB, după ce a ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali.
17:40
Tony da Silva, OUT de la Poli Iași? Ce nume uriașe îi pot lua locul Sport.ro
Politehnica Iași traversează o perioadă tensionată în Liga 2, iar postul lui Tony da Silva este serios amenințat. 
17:20
România a venit cu argintul acasă! Reacția șefului Federației Române de Tenis de Masă Sport.ro
 “Tricolorii”, vicecampioni continentali și la fete, și, în premieră, și la băieți, au revenit în România spre dimineață.
17:10
Raul Rusescu vede o „revoluție” la FCSB: „Nu poți face asta! Te duci la alt club” Sport.ro
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni. 
17:00
Bologna a făcut anunțul! Cine va conduce echipa în meciul cu FCSB, după ce Vincenzo Italiano a fost internat de urgență Sport.ro
Bologna o va înfrunta pe FCSB în faza principală Europa League. Meciul este programat joi, de la 19:45, pe Arena Națională.
16:50
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: „La mine nu mai contează!” Sport.ro
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni. 
16:30
Gestul făcut de Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter la Petrolul - CFR Sport.ro
În prima repriză a partidei Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, s-a petrecut un moment inedit. 
16:30
Patrick Petre, OUT: „Succes în carieră!” Sport.ro
Patrick Petre (28 de ani) nu mai este jucătorul celor de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț. 
16:30
Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele îl vor! Echipele care îl transferă în secunda doi pe Lewandowski Sport.ro
Robert Lewandowski, la mare căutare.
Acum 8 ore
16:10
Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut Sport.ro
Real Madrid a început să facă strategia pentru perioada de transferuri din iarnă. 
15:50
Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă Sport.ro
Într-un moment în care suporterii clubului Maccabi Tel Aviv au fost anunțați că nu vor fi primiți, la Birmingham, pentru confruntarea cu Aston Villa, forul european a luat o decizie riscantă legată de reprezentanta noastră în Conference League. 
15:50
S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King Sport.ro
Două absențe importante în lotul României de Cupa Billie Jean King pentru barajele din noiembrie.
15:30
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România! Sport.ro
Andrei Dumitru a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro.
15:20
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?” Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu a mai rezistat la ”U” Cluj și a făcut un pas în spate.
15:10
Reacția Biancăi Andreescu după ce a văzut înfrângerile suferite de Cîrstea și Cristian, la Osaka Sport.ro
Bianca Andreescu, reacție după finalul dramatic al turneului WTA 250 de la Osaka.
15:00
Eliza Samara face istorie în tenisul de masă! Recordul pe care îl atacă românca după Europenele din Zadar Sport.ro
14:50
A debutat Marco Dulca! În Liga 3 Sport.ro
Fostul internațional de tineret a semnat recent cu Petrolul Ploiești.
14:40
Bologna, zguduită: antrenorul Vincenzo Italiano a ajuns la spital și ratează meciul cu FCSB! Sport.ro
Formația din Serie A va juca pe Arena Națională (joi, ora 19.45) fără să aibă antrenorul principal pe bancă.
14:30
Se bucură de necazul FCSB-ului: „Domnul cipriot se face de râs“ Sport.ro
Prăbușirea campioanei e rezultatul sistemului grav bolnav creat de Gigi Becali, cel care l-a transformat pe antrenorul Elias Charalambous într-o „marionetă“. Verdictul e dat de un alt conducător din Superliga noastră.
Acum 12 ore
14:00
Show pe Basarabiei: derby studențesc! Meci dramatic între ASE și Politehnica în Liga 1 de baschet Sport.ro
Baschetul e unul dintre cele mai populare sporturi în România.
14:00
Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!” Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO Sport.ro
Emisiunea ”Fața la Joc!” a fost difuzată luni seară, de la ora 23:30, în direct la Pro TV și pe VOYO!
13:50
Moroșanu, Bonjasky și toți luptătorii din gala DFS vin joi la Argeș Mall Sport.ro
DFS, un circuit extrem de spectaculos!
13:40
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României Sport.ro
Cele două echipe cu același nume se întâlnesc în prima etapă din faza grupelor Cupei.
13:20
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“ Sport.ro
Finanțatorul formației moldave trăiește un sezon atipic. Pentru că, după ce a tot fost angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării, acum FC Botoșani e lider în Superliga noastră.
13:20
Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo, victorie la debutul ca selecționer! Sport.ro
Naționala Under 15 a jucat primul meci internațional.
13:00
Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea în acest sezon! Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
12:50
Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga Sport.ro
Dan Petrescu (57 de ani) e liber de contract din august 2025.
12:40
Marian Iancu face praf o echipă din Superliga: ”Caricaturi de jucători! Nu fac ăștia performanță niciodată” Sport.ro
CFR Cluj are mari probleme în acest moment.
12:20
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă! Sport.ro
”Ciocănarii” nu se regăsesc în acest sezon.
12:10
Cu antrenor brazilian vicecampion mondial, Steaua a debutat cu o victorie în noua ediție de campionat! Sport.ro
A început și Divizia A1 la volei masculin.
12:10
Lovitura dată de FCSB: ”E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce îți trebuie” Sport.ro
Marian Savu (53 de ani) a fost invitatul jurnalistului Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
12:00
Sabău, exploziv: „Am fost umilit!“. Ce i s-a întâmplat, la Cluj, de noaptea minții! Sport.ro
Un monument de bun simț, tehnicianul de 57 de ani a fost pus într-o postură penibilă de conducerea clubului Universitatea Cluj, după ce și-a exprimat dorința de a părăsi echipa.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.