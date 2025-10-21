10.532 de copii români s-au născut în Italia, anul trecut / Numărul reprezintă peste 7% din totalul copiilor născuți în România, în 2024 / Sunt cei mai mulți copii cu cel puțin un părinte străin născuți în Italia

G4Media, 21 octombrie 2025 22:00

Românii sunt străinii din Italia care au făcut cei mai mulți copii în anul 2024, potrivit unei statistici dată publicității în peninsulă. În privința numărului...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
22:10
Instalația spectroscopică 4MOST, atașată telescopului european VISTA, a realizat primele observații și a început cartografierea cerului G4Media
4MOST, o instalaţie spectroscopică ataşată de telescopul Observatorului european VISTA, amplasat în Chile, a furnizat primele sale analize în această săptămână, dând startul unei vaste...   © G4Media.ro.
22:10
OpenAI lansează browserul web Atlas, intrând în competiție directă cu Google Chrome, Comet de la Perplexity și alte platforme de navigare G4Media
OpenAI, compania din San Francisco cunoscută pentru ChatGPT, a anunțat marți lansarea propriului browser web, numit Atlas, un pas care o plasează în competiție directă...   © G4Media.ro.
22:10
Novak Djokovic anunță că se retrage de la Rolex Paris Masters. Cine este înlocuitorul său G4Media
Novak Djokovic a anunțat, marți, că se retrage de la turneul Rolex Paris Masters. Francezul Benjamin Bonzi îi va lua locul și intră pe tabloul...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
22:00
Acum 30 minute
21:50
Ciucu: Am agreat cu toţii în coaliţie că nu vor fi atacuri între noi în campania pe Capitală şi să nu venim că unul se retrage G4Media
Partidele din coaliţie, care vor avea candidaţi proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie şi nu vor...   © G4Media.ro.
21:50
Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie la pas împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1 G4Media
FC Barcelona a câștigat la pas meciul din debutul etapei a treia din Liga Campionilor împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1, marți seară. În...   © G4Media.ro.
Acum o oră
21:40
Dieta poate favoriza sforăitul? Unele alimente precum pâinea, produsele de patiserie sau altele care provoacă inflamație în corp pot duce la creșterea în greutate, iar sforăitul va deveni o problemă G4Media
Sforăitul nu este, de obicei, cauzat de ceva foarte grav, dar poate fi frustrant pentru colegii de cameră sau partenerii de pat. Așadar, ce putem...   © G4Media.ro.
21:30
Casa Albă: Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat / Trump anunțase că se va întâlni cu președintele rus la Budapesta G4Media
Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de...   © G4Media.ro.
21:30
Prejudiciu de 88 de milioane de euro, potrivit procurorilor francezi, după jaful de la Muzeul Luvru / „O întreagă serie de echipe i-au ajutat pe hoţi să comită furtul”. G4Media
Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marţi seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost...   © G4Media.ro.
21:30
Brexit-ul și austeritatea guvernelor anterioare au avut un impact mai puternic decât se credea, spune ministrul britanic de Finanțe G4Media
Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, a declarat că Brexit-ul, împreună cu reducerile cheltuielilor efectuate de guvernele anterioare, au afectat economia mai mult decât se...   © G4Media.ro.
21:20
PSD va insista în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților, anunță Mihai Fifor / ”Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului” G4Media
Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ”ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea...   © G4Media.ro.
21:20
O investigaţie despre flota-fantomă a Rusiei a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia G4Media
Platforma de jurnalism de investigaţie Follow the Money a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru expunerea reţelelor financiare secrete care au facilitat comerţul cu petrol...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:10
Reuters: Instagram expune mai des adolescenții vulnerabili la conținut dăunător, arată o cercetare internă Meta G4Media
O cercetare internă realizată de Meta, compania-mamă a Instagram, arată că adolescenții care declară că se simt frecvent rău în legătură cu propriul corp sunt expuși...   © G4Media.ro.
21:00
Un post TV britanic a difuzat un documentar a cărui prezentatoare a fost generată de AI / Tema a fost impactul inteligenţei artificiale asupra pieţei muncii și riscul pierderii locurilor de muncă G4Media
Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe...   © G4Media.ro.
21:00
Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat SUA / Care sunt condițiile Moscovei G4Media
Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, cunoscut sub numele...   © G4Media.ro.
21:00
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig G4Media
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de...   © G4Media.ro.
20:50
Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de euro / Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească bijuteriile” G4Media
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere...   © G4Media.ro.
20:50
Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor G4Media
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă...   © G4Media.ro.
20:40
Partidul de extrema dreaptă al lui Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos cu o saptamână înaintea alegerilor G4Media
Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu...   © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că SUA nu vor trimite trupe în Gaza / ”Hamas trebuie să respecte acordul” / Vicepremierul SUA se află într-o vizită în Israel G4Media
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american...   © G4Media.ro.
20:40
Cătălin Drulă spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Am tot aşteptat stabilirea alegerilor, ca să ne facem şi noi alegerile interne, vor fi realizate în cel mai scurt timp / Colegii mei au respins semnarea unui protocol în coaliţie G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că poate spune că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, el arătând că au tot aşteptat formalismul legal...   © G4Media.ro.
20:30
Sibiul, în fața ”atacului” AI: ”Câteva mii de boți de la chatGPT au scanat și descărcat arhiva Revistei Transilvania” /  ”Vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente„ G4Media
Scriitorul Radu Vancu susține că site-ul Revistei Transilvania din Sibiu a fost vizat de boții AI, și că nu mai există acum decât situația unei...   © G4Media.ro.
20:20
VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției G4Media
Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:10
Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profi light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE G4Media
Ultimul scenariu privind alegerile din București ar fi un candidat comun cu profil light – politic sau semi-independent care să fie asumat de toate cele...   © G4Media.ro.
20:10
Comuna Mihai Eminescu din Botoșani a rămas oficial fără primar / Prefectul a constatat încetarea mandatului / Primarul a demisionat după ce a fost acuzat de DNA pentru luare de mită G4Media
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a semnat, marţi, ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Mihai Eminescu, Dumitru-Verginel Gireadă,...   © G4Media.ro.
20:00
Vehiculul cu trei roți care sfidează orice definiție: CIXI VIGOZ promite 120 km/h și o experiență „activă” la volan G4Media
Compania franceză CIXI a prezentat un concept de vehicul electric neobișnuit, denumit VIGOZ, care combină elemente de bicicletă, motocicletă și automobil într-o formă hibridă fără...   © G4Media.ro.
20:00
Bloomberg: Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei / Ucraina ar urma să intre în UE și să primească fonduri pentru reconstrucție / Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat G4Media
Țările europene colaborează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul liniilor de luptă actuale, respingând cererile...   © G4Media.ro.
19:40
Dincolo de calciu: aceștia sunt nutrienții esențiali pentru sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor/ De ce este bine să consumi produse lactate îmbogățite cu nutrienți necesari după o anumită vârstă G4Media
Numeroase studii confirmă că, în Europa, o mare parte a populației are un aport insuficient de nutrienți cheie pentru menținerea sănătății oaselor, mușchilor și articulațiilor....   © G4Media.ro.
19:40
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii / Președintele PSD a plecat de la ședința coaliției, după ce premierul a respins ideea de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii, după ce...   © G4Media.ro.
19:30
Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București pe 7 decembrie / ”Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat” G4Media
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7...   © G4Media.ro.
19:30
Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial G4Media
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după...   © G4Media.ro.
19:10
Israel-Premier Tech va concura în sezonul 2026 de ciclism sub numele de Cycling Academy G4Media
Echipa de ciclism Israel-Premier Tech îşi schimbă identitatea şi revine la numele iniţial, Cycling Academy, informează News.ro. Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI) a publicat lista...   © G4Media.ro.
19:10
Polonia vrea să aibă o discuţie cu ArcelorMittal pe tema viitorului industriei siderurgice / Ministru: ”Mi-aş dori să văd cât mai mult oţel posibil venind din Polonia” G4Media
Autorităţile poloneze vor să discute cu reprezentanţii grupului ArcelorMittal SA care sunt planurile lor pentru operaţiunile din Europa, pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la...   © G4Media.ro.
19:00
Germania pregătește o nouă comandă pentru 15 avioane F-35 produse în SUA G4Media
Guvernul Germaniei intenționează să achiziționeze încă 15 avioane de vânătoare F-35 Lightning II de la producătorul american Lockheed Martin, potrivit unor informații obținute de Reuters...   © G4Media.ro.
19:00
„Un tsunami”: aproape 200.000 de persoane au părăsit Israelul între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024 G4Media
Unul dintre costurile ascunse ale războiului Israelului împotriva Hamas? Între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024, 192.000 de cetățeni israelieni s-au mutat în străinătate,...   © G4Media.ro.
19:00
Consulat itinerant la Odesa, până pe 28 octombrie / MAE pregătește reluarea integrală a activității oficiului consular G4Media
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până pe 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier din oraşul ucrainean, până la soluţionarea aspectelor logistice...   © G4Media.ro.
18:30
Cine sunt principalii actori și marea miză a alegerilor din Olanda / Ce șanse are extremistul Wilders / Cum s-a fragmentat viața politică: 27 de partide aliniate la start, între care un partid pentru animale, unul pentru persoane de peste 50 de ani și altul pentru sport – analiză The Guardian G4Media
Iată care este situația alegerilor din Țările de Jos, unde alegătorii ar putea schimba cel mai de dreapta guvern din istoria recentă a Olandei cu...   © G4Media.ro.
18:30
Restricţii de circulaţie pe DN1, în zona oraşului Comarnic, unde se desfăşoară lucrări G4Media
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:10
Paralizia bugetară din SUA ameninţă salariile celor 12.000 de angajaţi locali de la bazele americane din Germania G4Media
Sindicatul german Verdi a cerut marţi guvernului federal de la Berlin să intervină cu fonduri în cazul neplăţii salariilor ce ameninţă circa 12.000 de angajaţi...   © G4Media.ro.
18:10
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR / Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie...   © G4Media.ro.
18:10
Doamna de fier 2.0, ultra-naționalistă: Cine este Sanae Takaichi, prima femeie care devine prim-ministru al Japoniei / În tinerețe a fost baterist într-o trupă de heavy metal G4Media
Președinta Partidului Liberal-Democrat (PLD, naționalist de dreapta), Sanae Takaichi, este prima femeie numită în fruntea executivului japonez. Această personalitate politică experimentată este o susținătoare a...   © G4Media.ro.
18:00
Turcia intenţionează să cumpere avioane Eurofighter second-hand din Qatar G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care doreşte să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită preconizată pentru miercuri în Qatar pentru...   © G4Media.ro.
18:00
Ministerul Dezvoltării finanţează reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei printr-un program național ce include și clădirile de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice G4Media
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi,...   © G4Media.ro.
18:00
Ucraina suplimentează bugetul armatei cu 7,7 miliarde de dolari şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 G4Media
 Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a...   © G4Media.ro.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se...   © G4Media.ro.
17:40
Două mari firme de consultanță îndeamnă investitorii Tesla să se opună pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Musk / Reacția companiei G4Media
Institutional Shareholder Services (ISS) și Glass Lewis, două firme cu renume în domeniul consultanței, recomandă investitorilor Tesla să voteze „nu” în legătură cu pachetul salarial...   © G4Media.ro.
17:40
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi utilizatori de TikTok să se căsătorească / Cei doi au publicat videoclipuri care îi arătau în timp ce se sărutau, o faptă considerată indecentă în societatea musulmană din această țară G4Media
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok...   © G4Media.ro.
17:40
România, două gimnaste în finalele de la CM: Sabrina Voinea și Denisa Golgotă G4Media
Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din...   © G4Media.ro.
17:30
Joe Biden a finalizat o „cură de radioterapie” împotriva unei forme agresive de cancer la prostată G4Media
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai...   © G4Media.ro.
17:20
SURSE Delegația PSD a plecat de la ședința coaliției pentru că premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților G4Media
Delegația liderilor PSD a plecat de la ședința coaliției de luni după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face...   © G4Media.ro.
