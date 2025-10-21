Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Valoarea bunurilor furate a fost estimată la 88 de milioane de euro. Aproximativ o sută de anchetatori lucrează pentru identificarea hoților și recuperarea bijuteriilor.
Procurorul Laure Beccuau a declarat că aproximativ 100 de anchetatori sunt implicați în căutarea suspecților și a bijuteriilor furate. ”Răufăcătorii care au furat aceste nestemate nu vor câștiga 88 de milioane de euro dacă au avut ideea foarte proastă de a le dezasambla. Putem spera, poate, că se vor gândi la asta și nu vor […]
Război în Ucraina. Zeci de tancuri și blindate rusești au fost distruse de armata ucraineană la Zaporijie. Ucrainenii au respins un atac masiv al forțelor ruse în regiune și continuă contraofensiva.
Atacul a avut loc pe 20 octombrie, în jurul orei locale 14:00. Trupele rusești au încercat să străpungă apărarea ucraineană în direcția orașului Orihiv, din regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei). Rușii au atacat în valuri, folosind între cinci și opt vehicule blindate, cu un total de aproximativ 26 de unități rusești, inclusiv tancuri, vehicule de luptă […]
Tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu (PSD) a părăsit ședința de marți, după ce a fost respinsă ideea unui grup de lucru pentru reforma pensiilor magistraților, și spune că "Ilie Bolojan va suporta consecințele politice ale propriilor decizii". Ciprian Ciucu (PNL): "Sunt momente de blocaj în coaliție".
Ciprian Ciucu a vorbit în conferința de presă de marți seara despre un moment tensionat din ședința de coaliție, în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat luni după-amiază că va propune formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați și pe care s-o propună parlamentului […]
Alegerile locale din București vor avea loc pe 7 decembrie, iar fiecare partid va avea propriul candidat.
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primar al Sectorului 6, a suținut o declarație de presă, la finalul ședinței de coaliție de marți seară, în cadrul căreia a confirmat că alegerile locale parțiale din București vor avea loc pe 7 decembrie. “Data convenită de către toți a fost 7 decembrie. Fiecare partid din cadrul coaliției va […]
Warner Bros Discovery anunță că este deschisă unei posibile vânzări, după ce mai mulți potențiali cumpărători și-au exprimat interesul în acest sens. Informații că Netflix și Paramount se numără printre ofertanți.
Acest pas ar putea reprezenta una dintre cele mai importante tranzacții din industria media din ultimii ani. Acțiunile Warner Bros Discovery (WBD) au crescut cu peste 10% în tranzacțiile de marți, în urma informațiilor apărute că Netflix și Comcast s-ar număra printre companiile interesate de o achiziție. CNBC și Associated Press scriu că și David […]
Parlamentul European adoptă noi norme pentru șoferi. Extinde valabilitatea permisului la 15 ani, introduce posibilitatea ca șoferul să fie sancționat în țara de origine, pentru abaterile comise în străinătate, și o perioadă de doi ani în care sancțiunile pentru începători să fie mai stricte. Statele au la dispoziție trei ani pentru a le aplica.
Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor privind permisele de conducere, cu scopul de a spori siguranța rutieră, în condițiile în care, în medie, în fiecare an 20 de mii de oameni își pierd viața în accidente rutiere. În privința examenului pentru dobândirea permisului, acesta va trebui să includă și verificarea cunoștințelor despre riscurile […]
Patru firme de construcții inginerești au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru trucarea unor licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin.
Licitațiile au fost desfășurate de CNAIR prin regionalele Brașov, București, Constanța și Timișoara, iar companiile amendate sunt: Trecon Logistic SRL, Arad: 187.718,84 lei; Tredeco Holding SRL, Arad: 1.790.037,69 lei; Data Capture SRL, Arad: 229.624,31 lei; Geo Drumuri Banat SRL, Caraș-Severin: 110.515,20 lei. Consiliul a constatat că, înainte de a-și depune ofertele în cadrul a șapte […]
Praga. Autoritățile vor interzice închirierea trotinetelor electrice, din 2026. Locuitorii orașului s-au plâns de "haosul provocat de acestea", prin aglomerarea traficului, a zonelor pietonale și a parcurilor, dar și prin faptul că sunt lăsate la întâmplare, inclusiv în parcările pentru mașini.
Consiliul local al orașului a aprobat eliminarea efectivă a sistemelor de închiriat trotinete electrice în capitala Cehiei. În schimb, autoritățile locale susțin că ar vrea să promoveze închirierea bicicletelor. Pe lângă măsura privind trotinetele, au introdus și reguli clare despre locurile în care pot fi lăsate bicicletele, fie ele electrice sau nu. “Introducem reguli clare […]
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia pe teritoriul României. Doi ucraineni, dar care lucrau pentru Rusia, au plasat dispozitive incendiare în colete ce urmau a fi expediate printr-o companie de curierat și detonate de la distanță. Evenimentele s-au petrecut în urmă cu o săptămână, dar au fost ținute secrete. Rețeaua rusească a acționat și in Polonia, iar serviciile secrete și-au corelat acțiunile împotriva acesteia.
Autoritățile din România și Polonia au dejucat o amplă operațiune de sabotaj coordonată direct de serviciile secrete ruse, ce viza trimiterea de colete explozive către Ucraina, prin rute din România și Polonia. Potrivit Serviciului Român de Informații (SRI), în perioada 14–15 octombrie 2025, doi cetățeni ucraineni au venit în România din Polonia și au depus, […]
Declarație comună a mai multor lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski, pentru instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca punct de plecare pentru negocierile de pace, așa cum a cerut și Donald Trump.
Declarația comună, semnată de Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Ursula von der Leyen, António Costa, Jonas Gahr Støre (prim-ministrul Norvegiei), Alexander Stubb (președintele Finlandei), Mette Frederiksen, (prim-ministrul Danemarcei), subliniază că aceștia susțin propunerea președintelui american Donald Trump privind instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca […]
Studiu. Cercetătorii au creat un implant ocular care a ajutat pacienții afectați de degenerarea maculei să-și recapete parțial vederea centrală. Opt din zece au avut rezultate mai bune la identificarea literelor și în alte activități de zi cu zi.
Cercetarea a fost publicată în New England Journal of Medicine și arată că dispozitivul a ajutat, în opt din zece cazuri, pacienții care suferă de degenerescența maculara legată de vârstă (DMLV). Ei au obținut îmbunătățiri semnificative din punct de vedere clinic ale vederii. “Acest studiu confirmă că, pentru prima dată, putem restabili vederea centrală funcțională […]
Percheziții în șase județe, la mai multe firme de vânzări de autoturisme second-hand. Sunt bănuite că au aplicat ilegal un regim special care le permitea să diminueze TVA declarată și că au provocat un prejudiciu de 29 de milioane de lei.
Dosarul vizează fapte din 2022 până în prezent, iar cele 12 percheziții au loc la sediile unor firme și la reprezentanții acestora, în Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava. ANAF precizează că sunt investigate firme care vând mașini second-hand. Arată că una din societățile vizate “a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special […]
Polonia. Serviciul de securitate a reținut opt persoane bănuite că pregăteau acte de sabotaj, în mai multe regiuni ale țării. Țintele erau baze militare și elemente din infrastructura critică.
Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Donald Tusk, care a mai declarat că activitățile agenției de securitate internă continuă, în colaborare cu alte servicii. Ministrul responsabil de relația cu serviciile a completat că persoanele reținute aveau sarcinile de a face observații asupra bazelor militare și a elementelor de infrastructură critică, să pregătească și să execute […]
SUA vor importa din Australia pământuri rare și minerale critice, după ce China a restricționat și mai mult exporturile. Acordul valorează 8,5 miliarde de dolari.
Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei, a declarat că înțelegerea va sprijini o serie de proiecte “gata de implementare”, care să extindă capacitățile miniere și de procesare ale țării. Printre altele, cele două vor investi împreună un miliard de dolari în proiecte atât în Australia, cât și în SUA, în următoarele șase luni. Au mai convenit să […]
Tornadă în suburbiile Parisului, luni seara. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece sunt rănite (patru grav) după ce vântul puternic a dărâmat mai multe macarale (una dintre ele a căzut peste un centru medical), a rupt copaci, acoperișuri și linii de electricitate. Traficul rutier și feroviar, precum și alimentarea cu energie încă nu sunt restabilite.
Cel puțin o persoană a murit și alte câteva au fost rănite luni seara, după ce o tornadă a lovit în mod neașteptat orașul Ermont (Val-d’Oise), aflat la 10 km nord de Paris. Mai la NV, în Pontoise, mai multe macarale au fost doborâte de vânt, una dintre ele căzând peste un centru medical. Potrivit […]
Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. În vârstă de 64 de ani, fost ministru de Interne, ea este considerată una dintre cele mai conservatoare figuri ale politicii japoneze – susține ideea revizuirii constituției pacifiste a țării și a sugerat o "cvasi-alianță de securitate" cu Taiwanul, împotriva Chinei.
Sanae Takaichi a trecut testul parlamentar cu doar patru voturi peste majoritatea necesară, în această dimineață, după ce a fost aleasă lideră a Partidul Liberal Democrat (conervator), aflat la guvernare în Japonia aproape neîntrerupt în ultimele șapte decenii. Este prima femeie prim-ministru din istoria țării, iar guvernarea sa nu va fi una ușoară, având în vedere […]
Investigație The Guardian. Cele 135 de corpuri neînsuflețite ale unor palestinieni, returnate în Gaza după acordul de încetare a focului, prezintă urme de tortură și execuții sumare, într-o bază israeliană. Mai mulți avertizori de integritate susțin că cel puțin o parte din ei nu erau membri Hamas și nu știau de ce au ajuns în detenție în Israel.
The Guardian a văzut corpurile neînsuflețite și rapoartele medicale de la spitalului Nasser din Khan Younis (Gaza), iar acestea prezintă urme de tortură. Documentele indică faptul că toate cadavrele provin de la baza militară israelian Sde Teiman, din deșertul Negev, care se confruntă deja cu acuzații de tortură și decese ilegale, după dezvăluiri ale presei […]
București. Alertă copil dispărut! Poliția cere ajutorul pentru găsirea unei fetițe de 9 ani. A dispărut în Sectorul 2, de lângă femeia care o supraveghea. Foto și semnalmente.
“La data de 20.10.2025, în jurul orelor 15:45, Serviciul Investigații Criminale Sector 2-Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către Tripon Ilenuța, despre faptul că, minora, Danciu Nicola-Elena, a plecat voluntar de pe raza Sectorului 2 București, profitând de neatenția acesteia și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,40 m înălțime, 40 kg, ochi […]
Nicușor Dan reacționează după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale: "Imediat după publicarea deciziei Curții, va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate". Este așteptată și o reacție a guvernului, după ce CCR va emite comunicatul de după ședință.
Nicușor Dan a avut o primă reacție în urma deciziei Curții Constituționale de astăzi, care a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Conform președintelui, “reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate”, fiind nevoie de corectarea prevederii care prevede că un magistrat pensionat putea să primească chiar mai mulți bani decât salariul pe care îl avea în activitate. […]
CFR suspendă temporar, de marți, 28 de trenuri de călători pe rute din toată țara. Are datorii de o sută de milioane de lei, pentru neplata tarifului de utilizare a căii ferate.
CFR SA, managerul infrastructurii feroviare, informează că de marți, 21 octombrie, de la ora 00:01, se suspendă temporar circulația a 28 de trenuri ale CFR Călători. Aceasta din urmă nu a achitat la termen sumele aferente tarifului de utilizare a infrastructurii (T.U.I), iar la această dată are restanțe de peste o sută de milioane de […]
SRI atenționează că dezinformările de pe rețelele sociale, referitoare la explozia din Rahova, au elementele unei campanii de dezinformare coordonată. Vizează slăbirea încrederii în instituțiile statului.
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că în mediul online, în special pe rețelele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației privind explozia din cartierul Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și alte 13 au fost rănite. “Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le […]
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, care prevedea majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în zece ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net. A admis sesizarea Înaltei Curți.
Soluția pe scurt: “Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”. Curtea urmează să ofere mai multe detalii privind decizia luată în urmă cu scurt timp. Nu este prima dată când CCR respinge reducerea cuantumului pensiilor magistraților, care în prezent este 80% din salariul […]
Sondaj Inscop. Peste 55% dintre români consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația, iar unul din patru are aceeași părere despre vaccinuri. Aproape 60% cred că pandemiile sau crizele economice fac parte dintr-un complot al "marilor puteri".
Un sondaj realizat de Inscop, care va fi prezentat marți în cadrul unui eveniment la Muzeul Țăranului Român, și la care Biziday a obținut acces, analizează gradul de încredere al românilor în știință și rațiune, comparativ cu tendințele către teorii conspiraționiste, misticism, ezoterie și medicina alternativă. Sondajul relevă că o pondere de 61,4% dintre români […]
Ploiești. Explozie neurmată de incendiu la rafinăria Lukoil, aflată în mentenanță. Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul deflagrației și a fost rănit la cap și la picior, dar este conștient.
ISU Prahova informează că în incinta rafinăriei “s-a produs o explozie neurmată de incendiu, urmare a unor lucrări de mentenanță. A rezultat o victimă (bărbat, 57 ani), conștientă, care a fost preluată de la punctul medical al obiectivului și transportată la spital de către o ambulanță SMURD cu medic”. Victima a suferit un traumatism cranio-facial […]
Financial Times: Generația Z devine activă din punct de vedere politic. Protestele tinerilor au dus la răsturnări politice, în special în Africa, continent cu o populație tânără, dar care se confruntă cu sărăcie și corupție. Totuși, lipsa unor lideri clari îi face vulnerabili la manipulare.
Fie că sunt catalogați drept Generația Z (născuți între 1997 și 2012), generația TikTok sau studenți protestatari, tinerii din întreaga lume cer – și în unele cazuri chiar reușesc să influențeze – schimbări politice, remarcă FT. Cel mai recent caz este momentul în care Andry Rajoelina, președintele Madagascarului, a fugit din țară la începutul acestei […]
Analiză Politico. Consiliul European din această săptămână se va concentra pe subiecte care vizează "recucerirea teritoriilor de la extrema dreaptă", prin abordarea subiectelor intens exploatate de populiști: prețurile locuințelor, migrația, cheltuielile pentru apărare și reglementarea rețelelor sociale.
“Politicienii tradiționali – de centru-dreapta, de centru-stânga și liberali deopotrivă – sunt la putere în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, dar urmăresc acum cum controlul lor scade. Aceștia speră că Consiliul European de joi va demonstra că UE se preocupă de problemele care i-au nemulțumit pe alegători. În cele mai mari capitale […]
Pană majoră de internet la nivel mondial. Zeci de site-uri web, jocuri online și aplicații populare nu funcționează. Problema pare legată de platforma de cloud computing Amazon Web Services (AWS) – cel mai popular furnizor de astfel de servicii din lume.
Multe dintre cele mai mari aplicații și site-uri web din lume au încetat brusc să funcționeze, printre acestea numărându-se Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo și Canva, potrivit Down Detector. Problemele au început în jurul orei 8 dimineața în Marea Britanie (miezul nopții în SUA) și par a fi legate de Amazon Web Services (AWS), divizia de […]
Fost director al unei companii din subordinea Ministerului Energiei, trimis în judecată de DNA. Ioana Timofte este acuzată că a primit mită sub forma unor sejururi în Grecia, Italia, Spania și Turcia.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), Ioana Timofte, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale). De asemenea, în acest dosar […]
L'Oréal cumpără, pentru patru miliarde de euro, divizia de cosmetice a Kering, care include branduri de lux precum Gucci, Creed, Bottega Veneta și Balenciaga. Demersul, în contextul eforturilor noului director general, Luca de Meo, de a gestiona datoriile Kering.
Acordul prevede, pe lângă achiziționarea imediată a parfumurilor Creed, și dreptul L’Oréal de a dezvolta parfumuri și produse de înfrumusețare sub mărcile Gucci, Bottega Veneta și Balenciaga. Licența exclusivă pentru L’Oréal va fi valabilă pe o perioadă de 50 de ani. În prezent, licența pentru parfumurile Gucci este deținută de Coty, iar noul acord va […]
Armata britanică va primi însărcinarea să doboare imediat dronele reperate în apropierea bazelor militare. Potrivit BBC, secretarul Apărării va prezenta azi un plan care ar permite extinderea prevederilor și în cazul dronelor care își fac apariția în jurul aeroporturilor civile.
BBC a aflat că secretarul britanic al Apărării, John Healey, va anunța azi o modificare legislativă care ar permite armatei să ia “măsuri rapide și decisive”, în cazul dronelor detectate în proximitatea bazelor militare. În prezent, acestea pot fi bruiate sau deviate, dar noua legislație, care se aplică doar bazelor militare, va permite deschiderea focului asupra […]
Donald Trump pare a-și fi schimbat din nou poziția față de războiul din Ucraina, iar întâlnirea cu Zelenski de vineri a fost mult mai tensionată decât s-a crezut inițial, potrivit mai multor publicații occidentale. Trump a înjurat tot timpul, a aruncat cu hărțile iar cei doi lideri au țipat unul la celălalt. Ulterior, amândoi s-au declarat favorabili unui acord cu înghețarea frontului, deși Putin vrea tot Donbasul.
Potrivit Reuters, Donald Trump și-a contrazis propriile declarații din ultimele săptămâni, ceea ce i-a derutat pe ucraineni. După ce a susținut public că Ucraina își poate redobândi teritoriile ocupate de ruși, acum președintele american nu numai că a refuzat să le dea acestora rachete Tomahauk, dar i-a și presat să accepte termenii lui Vladimir Putin […]
Washington Post: Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump, în convorbirea telefonică de zilele trecute, că una dintre condițiile pentru încheierea războiului din Ucraina este ca Rusia să dețină controlul deplin asupra regiunii Donețk. S-ar fi arătat dispus să renunțe la părți din Zaporijie și Herson (ocupate parțial).
Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că vrea ca Ucraina să cedeze complet controlul asupra regiunii Donețk, drept condiție principală pentru încheierea războiului, au declarat doi oficiali americani pentru Washington Post. Aceștia au explicat că liderul de la Kremlin ar fi sugerat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporijie și Herson, […]
Soluții scalabile pentru companiile care doresc să își îmbunătățească serviciile de suport clienți (P) # Biziday.ro
Există un moment în creșterea oricărei companii în care e clar: succesul nu mai depinde doar de produs sau preț, ci de modul în care comunici și răspunzi clienților tăi. Aici intervine Daktela, o platformă completă de Call Center, gândită să ofere soluții Contact Center scalabile, flexibile și inteligente, pentru organizațiile care vor mai mult […]
Ialomița. Accident rutier între patru autoturisme, pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia. Patru persoane sunt evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier între patru autoturisme, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează […]
Armata israeliană a lansat un nou atac asupra orașului Rafah, în sudul Gazei. Acuză gruparea Hamas de "încălcări flagrante" ale acordului de încetare a focului, semnat la începutul săptămânii.
Potrivit presei israeliene și regionale, atacul a fost lansat în contextul unor ciocniri între forțele israeliene și Hamas, în ciuda armistițiului mediat de SUA. Postul public israelian de televiziune Kan a specificat că forțele aeriene au lovit ținte în Rafah, în timp ce alte surse media au raportat atacuri în alte părți din sudul Gazei […]
Paris. Muzeul Luvru va fi închis pe tot parcursul zilei de astăzi, după ce a fost raportat un furt. Nu au fost oferite detalii despre presupusul obiect furat și nu există victime.
Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a afirmat că a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai faimoase muzee din lume. “Nu sunt raportate persoane rănite. Sunt la fața locului alături de echipele muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare”, a scris Rachida Dati pe rețelele […]
Ilfov. Autoritățile intervin la o conductă de gaze spartă de pe Bulevardul Pipera, în apropierea unui hotel, în urma unui incendiu produs în apropiere la două autoturisme. Au fost evacuate 40 de persoane. Traficul în zonă este blocat.
ISU B-IF informează că în urma cu scurt timp autoritățile au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Se intervine pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, tinand cont ca este in apropierea unei constructii P+5 (hotel). Au fost […]
Sam Rivers, basistul și fondatorul trupei Limp Bizkit, a murit la 48 de ani. Nu sunt informații despre cauza decesului. În urmă cu opt ani, a suferit un transplant de ficat.
Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane de nu-metal Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea a fost anunțată de colegii săi printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. “Sam nu a fost doar basistul nostru, ci sufletul sunetului Limp Bizkit. Din prima notă pe care am cântat-o împreună, a […]
Bistrița. Explozie într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Rodnei, duminică dimineața, posibil în urma unei acumulări de gaze. Din primele informații, nu sunt victime, iar toți locatarii au fost evacuați. Conform pompierilor
ISU Bistrița Năsăud informează că explozia s-a produs în această dimineață, la un bloc din municipiul Bistrița, de pe strada Rodnei. Toate celel 16 persoane din bloc s-au evacuat. ”Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de […]
SUA avertizează că Hamas plănuiește un atac “iminent” asupra civililor palestinieni din Gaza, ceea ce ar însemna o încălcare gravă a acordului de încetare a focului: “Dacă Hamas va continua cu acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza”. # Biziday.ro
Departamentul american de Stat susține că deține “informații credibile” potrivit cărora Hamas pregătește un atac “iminent” asupra civililor din Gaza. Un astfel de atac ar submina progresele obținute prin medierea internațională și ar reprezenta o “violare directă și gravă” a înțelegerii de pace, mai atrage atenția Departamentul de Stat. Deși autoritățile americane nu au oferit […]
Austria a anunțat că va susține al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând un obstacol important înaintea votului programat la începutul săptămânii viitoare. # Biziday.ro
Miniştrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni la Luxemburg pentru a finaliza al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, ca reacţie la invazia Ucrainei. La începutul acestei luni, Reuters a relatat că adoptarea măsurilor era blocată din cauza cererii Austriei ca UE să deblocheze o parte din activele rusești înghețate, pentru […]
The Telegraph: Întâlnirea dintre Trump și Putin din Ungaria – un mare avantaj pentru Viktor Orban, o umilință majoră pentru UE. “A-i oferi domnului Orban cadoul summitului pentru pace nu este doar o recompensă pentru loialitate, ci va stimula și eforturile Casei Albe de a extinde mișcarea MAGA la nivel global”. # Biziday.ro
“Liderul maghiar s-a autointitulat un susținător al păcii, iar acest summit al superputerilor este o realizare uriașă pentru liderul unei țări mici, cu doar 9,5 milioane de locuitori. Va fi o lovitură pentru cei din UE care sperau că domnul Orban ar putea fi înlăturat de Peter Magyar, conservatorul pro-UE, care are un avans față […]
Afganistanul și Pakistanul poartă astăzi negocieri de pace la Doha, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă. # Biziday.ro
“Ministrul Apărării, Khawaja Asif, și șeful serviciilor secrete, generalul Asim Malik, se vor îndrepta astăzi spre Doha pentru discuții cu talibanii afgani”, a anunțat televiziunea de stat pakistaneză. Un oficial al guvernului talibanilor afgani a confirmat, de asemenea, că discuțiile vor avea loc, potrivit France 24. “O delegație de nivel înalt din Emiratul Islamic, condusă […]
Analiză CNN. Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Casa Albă a fost benefică pentru Ucraina. Cu toate acestea, adevărata miză pentru Kiev, privind furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, rămâne deocamdată de neatins. # Biziday.ro
După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă, în locul unei escaladări militare directe, arată o analiză a CNN. Relația dintre președintele american și omologul ucrainean s-a îmbunătătțit, însă adevărata miză pe care o urmărește Kievul pare, deocamdată, de neatins. […]
București. Incendiu la subsolul unui bloc cu 10 etaje, de pe Calea Plevnei (Sectorul 6). Au fost formate echipe de căutare și salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor. Autoritățile au emis avertizare Ro-Alert. # Biziday.ro
Autoritățile intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei (Sectorul 6). Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, unde funcționeaza un centru spa, dintr-un ansamblul de blocuri P+10. ISU B-IF precizează că pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, o autospecială […]
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat că riscul de inundație la Salina Praid a fost subevaluat, iar măsurile luate au fost temporare, fără investiții pe termen lung. Absența normelor tehnice a împiedicat sancționarea deciziilor greșite privind protecția zăcământului. # Biziday.ro
Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională “Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. “Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și […]
Lamborghini va continua să producă mașini pe benzină sau plug-in hibrid în următorii cel puțin zece ani, conform directorului companiei, care susține că “există un interes foarte scăzut pentru mașini 100% electrice de lux”. # Biziday.ro
Stephan Winkelmann susține că clienții Lamborghini “apreciază sunetul și emoția oferite de aceste motoare cu ardere internă”, motiv pentru care compania nu va începe să producă doar mașini electrice cel puțin până în 2035. De fapt, spune Winkelmann, “scăderea interesului pentru electrice de lux reprezintă o oportunitate pentru Lamborghini de a rămâne cu motoarele cu […]
Justiția din Polonia refuză extrădarea în Germania a unui ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductelor Nord Stream, invocând lipsa dovezilor și faptul că explozia a avut loc în ape internaționale, “nu sub jurisdicția germană”. A dispus eliberarea imediată a acestuia. Prim-ministrul polonez a salutat hotărârea. # Biziday.ro
Un tribunal din Varșovia a decis să nu extrădeze un cetățean ucrainean, Volodimir Zhuravlyov (foto), suspectat de Germania că ar fi implicat în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream în 2022. Judecătorul a pus sub semnul întrebării jurisdicția Germaniei, explozia având loc în apele internaționale și pe conducte majoritar deținute de statul rus. În plus, […]
Piețele bursiere globale au scăzut, pentru scurt timp, vineri, după ce băncile americane Zions Bancorporation și Western Alliance au anunțat că au acordat credite neperformante, din cauza cărora sunt așteptate pierderi. Băncile europene au rămas fără aproximativ 45 de milioane de euro după anunț. # Biziday.ro
Zions Bancorporation, o bancă americană cu sediul în Utah, a anunțat că va anula 50 de milioane de dolari din două împrumuturi pe care le-a acordat, iar Western Alliance, cu sediul în Phoenix, a anunțat că a inițiat proceduri legale privind un credit neperformant în valoare de 100 de milioane de dolari. Creditele neperformante se […]
Medicii văzuți prin ochii pacienților – noul sistem de atribute de la Regina Maria. (P) # Biziday.ro
Rețeaua de sănătate Regina Maria continuă să transforme feedbackul pacienților într-un instrument real de îmbunătățire a actului medical. După 13 ani de la lansarea sistemului de recenzii, a fost introdusă o nouă funcționalitate care le permite pacienților să adauge atribute pentru medici după fiecare consultație – informații care sunt afișate transparent pe site și în […]
