Grindeanu îl amenință pe Bolojan inclusiv cu moțiunea de cenzură dacă pensiile speciale pică din nou: „Prea puţin importantă nuanţa”

Liderii Coaliției au decis data alegerilor la Capitală. Pe 7 decembrie, bucureștenii ies la vot. Partidele au stabilit să aibă candidați separați. Totuși, condiția PSD ca USR și PNL să dea în scris că nu își retrag candidatul unul în favoarea celuilalt nu a fost acceptată. Grindeanu a amenințat că dacă nu se țin de cuvânt, Coaliția se rupe, au declarat surse politice pentru Digi24. Au fost tensiuni mari pe tema reformei pensiilor speciale, picată ieri la CCR. PSD a cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați. PSD vrea o altă formă a legii, mai blândă, dar premierul ar fi refuzat, spun surse PSD. „A fost un moment artistic al PSD. Sorin Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”.