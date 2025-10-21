Dublă lovitură pentru Liverpool și Arne Slot: olandezul lipsește din Liga Campionilor
Gazeta Sporturilor, 21 octombrie 2025 23:20
Probleme mari pentru Liverpool înaintea duelului din Liga Campionilor cu Eintracht Frankfurt. Avionul cu antrenorul Arne Slot și jucătorii a avut întârziere, iar Ryan Gravenberch lipsește din lot.Conferința de presă premergătoare meciului de miercuri din Liga Campionilor dintre Liverpool și Eintracht Frankfurt a fost anulată. Anunțul a fost făcut marți seară de clubul englez pe platforma X. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
23:30
Răsturnare de situație! Villarreal - Barcelona NU se joacă în SUA: „Regretăm profund” # Gazeta Sporturilor
Meciul de campionat dintre Villarreal și Barcelona nu va avea loc în La Liga în cele din urmă!Partida Villarreal - Barcelona urma să se dispute pe 20 decembrie, în Miami, SUA. Ca acest meci de campionat să se desfășoare în afara granițelor Spaniei ar fi fost o premieră, una pentru care șefii ligii și conducătorii cluburilor implicate au insistat, având în vedere miza financiară. ...
Acum 30 minute
23:20
Dublă lovitură pentru Liverpool și Arne Slot: olandezul lipsește din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Probleme mari pentru Liverpool înaintea duelului din Liga Campionilor cu Eintracht Frankfurt. Avionul cu antrenorul Arne Slot și jucătorii a avut întârziere, iar Ryan Gravenberch lipsește din lot.Conferința de presă premergătoare meciului de miercuri din Liga Campionilor dintre Liverpool și Eintracht Frankfurt a fost anulată. Anunțul a fost făcut marți seară de clubul englez pe platforma X. ...
Acum o oră
23:00
Rangers a anunțat noul antrenor: Danny Rohl, neamț în vârstă de 36 de ani.Pe 5 octombrie, Rangers l-a demis pe antrenorul Russell Martin după numai 4 luni de mandat. Succesorul lui Martin, 39 de ani, este chiar mai tânăr decât acesta: Danny Rohl, antrenor în vârstă de 36 de ani.În această dimineață, Rohl a condus primul lui antrenament la Rangers. El a semnat un contract valabil doi ani și jumătate. ...
22:50
Recordurile doborâte de jucătorii Barcelonei după ce au umilit Olympiacos: Fermin Lopez a intrat în istoria catalanilor # Gazeta Sporturilor
Barcelona a învins cu 6-1 Olympiacos pe Montjuic în etapa #3 a fazei principale din Champions League, iar unii jucători ai catalanilor au bătut recorduri impresionante.Fermin Lopez a înscris un hat-trick și a devenit primul jucător spaniol care înscrie o „triplă” pentru Barcelona în Champions League. Lamine Yamal și Dro Fernandez au atins și ei, de asemenea, niște borne impresionante. ...
Acum 2 ore
22:20
Andrea Mandorlini, DEMIS de la CFR Cluj! Cine va sta pe bancă la următorul meci # Gazeta Sporturilor
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost demis de la CFR Cluj.CFR Cluj a emis un comunicat oficial în care au anunțat demiterea italianului și faptul că Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus se vor ocupa de echipă în perioada următoare.Comunicatul oficial al celor de la CFR Cluj: „Mulțumim, Andrea Mandorlini!”„Mulțumim, Andrea Mandorlini!Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. ...
22:10
Fostul portar Costel Pantilimon, 38 de ani, coleg cu Cristi Chivu la echipa națională a României, se declară încântat de parcursul în antrenorat al actualului principal de la Inter Milano, dezvăluind că nu se aștepta ca fostul fundaș să urmeze această carieră.Costel Pantilimon și Cristi Chivu, foști internaționali români, au jucat împreună în 5 rânduri. ...
22:10
Novak Djokovic, anunț neașteptat: s-a retras de la Paris Masters și a transmis un mesaj special fanilor # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani) a confirmat oficial că nu va lua parte la ediția din acest an a Mastersului de la Paris, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori de-a lungul carierei. Este al doilea an consecutiv în care liderul mondial se retrage de la competiția de la Paris-Bercy.Decizia vine la doar câteva zile după ce sârbul s-a retras în timpul meciului pentru locul 3 de la Six Kings Slam, în Arabia Saudită, în fața americanului Taylor Fritz, acuzând probleme fizice. ...
21:50
Înotătorul irlandez Shane Ryan despre participarea la „Enhanced Games”: „Prost să fii să nu profiți de această oportunitate” # Gazeta Sporturilor
Shane Ryan (31 de ani) și-a explicat alegerea de a participa la „Enhanced Games”, competiție sportivă la care participanții au voie să se dopeze.Shane Ryan, medaliat cu bronz mondial în bazin scurt, în proba de 50 m spate, s-a alăturat proiectului „Enhanced Games” și spune că decizia sa are legătură cu aspectul financiar.Prima ediție a Enhanced Games va avea loc în mai 2026, într-un complex special construit în Las Vegas. ...
Acum 4 ore
21:20
Scandal uriaș la clubul lui Rareș Burnete: mafia s-ar fi inflitrat în conducerea clubului # Gazeta Sporturilor
Un nou scandal zguduie fotbalul italian. Echipa de ligă secundă Juve Stabia este acuzată de legături cu mafia în ceea ce privește administrarea clubului. La acest club evoluează sub formă de împrumut de la Lecce atacantul român Rareș Burnete. Clubul Juve Stabia a fost plasat sub administrare judiciară din cauza suspiciunilor de implicare a mafiei, au anunțat procurorii și poliția italiană. ...
20:50
Se schimbă formatul Ligii Campionilor la handbal masculin! Ce se va întâmpla în competiția feminină # Gazeta Sporturilor
Comitetul Executiv al Federației Europene de handbal a decis modificarea formatului în cele mai importante două competiții masculine, Liga Campionilor și European League. Sistemul va intra în vigoare începând cu sezonul 2026/2027.În acest moment, Liga Campionilor la handbal masculin presupune două grupe a câte 8 formații. Primele două din fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală, următoarele 4 merg într-un play-off. ...
20:40
Istorie în Liga Campionilor, sub ochii lui Vlad Dragomir: al doilea cel mai rapid cartonaș roșu din toate timpurile! # Gazeta Sporturilor
Capverdianul Joao Correia, atacantul lui Pafos, a fost eliminat în minutul 4 al meciului cu Kairat Almaty. Este al doilea cel mai rapid cartonaș roșu din istoria Ligii Campionilor!Meciul dintre Kairat și Pafos, pe care mijlocașul român Vlad Dragomir l-a început ca titular, a început furibund.Era minutul 2 și 44 de secunde în momentul în care Joao Correia, atacantul oaspeților, i-a pus talpa pe față fundașului stâng advers, Machado Mato. ...
20:30
Chivu, detronat de o gafă de arbitraj recunoscută oficial: „VAR nu trebuia să intervină” + Vor fi suspendări după Milan - Fiorentina # Gazeta Sporturilor
Penalty-ul din care AC Milan a câștigat partida din etapa a 7-a pe San Siro cu Fiorentina (2-1) a fost inexistent. Comisia de Arbitri din Italia a anunțat oficial că arbitrul Livio Marinelli nu trebuia să dea fault în careu la duelul între Santiago Gimenez și Fabiano Parisi, chiar dacă VAR-ul Rosario Abisso l-a chemat eronat să revadă faza! Ambii vor fi reținuți de la delegări la următoarele două etape. ...
20:20
FCSB, măsură oficială după ce UEFA a „mutat” Cupa Campionilor la Steaua: „Sunt induși în eroare! Nu pot lua decizia fără se ne comunice și nouă” # Gazeta Sporturilor
În urma modificărilor realizate pe site-ul UEFA în privința palmaresului celor de la FCSB, Cupa Campionilor Europeni și tot palmaresul pre-2017 fiind mutat în curtea Stelei București, campioana României a solicitat clarificări la forul european.În aceste zile, UEFA a efectuat mai multe modificări pe site-ul oficial. ...
20:20
O voce importantă din Formula 1, verdict despre lupta la titlu în Formula 1: „Cu acest ritm, Max va câștiga titlul, dar...” # Gazeta Sporturilor
Martin Brundle, fost pilot în Formula 1 și actual analist TV, a comentat lupta la titlu din „Marele Circ” și este de părere că McLaren are un avantaj major în fața lui Max VerstappenDupă pauza de vară, Max a redus semnificativ avansul liderului Oscar Piastri: de la 104 puncte, avantajul australianului s-a micșorat la 40, iar până la sfârșitul sezonului mai sunt cinci etape, în care vor fi și două curse sprint. ...
20:00
Gimnastele din Rusia s-au întors la Campionatele Mondiale » Angelina Melnikova, prima la individual compus și sărituri în competiția de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Angelina Melnikova (25 de ani), campioană olimpică, mondială și europeană, a terminat calificările cu cel mai mare punctaj la individual compus și sărituri, urmând să evolueze și în finala de la paralele. Ea și celelalte trei coechipiere, Liudmila Roshchina, Anna Kalmykova, Leila Vasileva, evoluează la Campionatele Mondiale de la Jakarta sub steag neutru. ...
19:50
Acum 6 ore
19:30
Astăzi, ÎCCJ a avut pe masă dosarul anulării mărcilor Stelei » Ce a solicitat Talpan + Poziția FCSB: „37 de milioane de euro nu înseamnă interes?!” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție a avut loc termenul în care trebuia judecat recursul FCSB-ului în dosarul în care clubul din prima ligă solicită anularea mărcilor deținute de CSA Steaua. În martie 2024, Curtea de Apel București a respins ca nefondată, pe motiv de lipsă de interes, solicitarea FCSB-ului de anulare a tuturor mărcilor din portofoliul Stelei. ...
19:30
Real Madrid insistă în blocarea „Planului Miami” » Căile de atac la mutarea partidei Villarreal - Barcelona în SUA # Gazeta Sporturilor
Președintele Florentino Perez continuă războiul cu șeful Ligii spaniole, Javier Tebas, în tentativa de a împiedica disputarea de 20 decembrie a meciului dintre Villarreal și Barcelona în Florida. Conducătorul lui Real Madrid va trimite o scrisoare la CONCACAF (Confederația din America de Nord șl Centrală) și a o doua la Consiliul Superior al Sportului din Spania. ...
19:30
Sorin Cârțu trage semnalul de alarmă la Craiova: „Mi-e frică de meciurile cu echipele mai slabe!” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele Universității Craiova, a analizat evoluția echipei sale după succesul din ultima etapă și a transmis care sunt așteptările sale pentru restul sezonului. Oficialul oltenilor a vorbit și despre stilul de joc al lui Dinamo, după înfrângerea „câinilor” în derby-ul capitalei cu Rapid, scor 0-2. ...
19:20
Cristiano Ronaldo, lăsat în afara lotului pentru meciul din AFC Champions League » Decizia antrenorului Jorge Jesus # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo nu va juca miercuri pentru Al-Nassr în meciul din deplasare cu FC Goa, din a doua etapă a AFC Champions League.Absența starului portughez a stârnit numeroase reacții, însă antrenorul Jorge Jesus (71 de ani) a venit rapid cu explicația oficială.Cristiano Ronaldo, menajat pentru a-și gestiona forma fizicăPotrivit tehnicianului portughez, decizia nu are legătură cu o accidentare, ci cu o strategie de gestionare a efortului. ...
19:20
Mirel Rădoi a dezvăluit ce i-a transmis fostului jucător de la Universitatea Craiova pe care îl va înfrunta în Conference League! Fotbalistul nu l-a ascultat # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi a dezvăluit ce i-a transmis lui Takuto Oshima (27 de ani), fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, legitimat acum la Noah, imediat după ce a aflat că îi vor înfrunta pe armeni în faza ligii din Conference League.Universitatea Craiova - Noah, al doilea meci al oltenilor în fazele ligii Conference League, a fost programat pe 23 octombrie, de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
19:00
Analizăm seara de Liga Campionilor » Interul lui Chivu caută a treia victorie în grupă + Arsenal - Atletico Madrid, cap de afiș # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine marți, 21 octombrie, ora 21:30, cu prilejul meciurilor din etapa a treia a grupei Ligii Campionilor.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City, și pe Gabriel Glăvan, directorul departamentului de scouting de la Phoenix Rising FC. ...
18:50
„Cum arată un «închipuit» club de top?” » The Times aduce în discuție situația unui colos european: „Probleme cu fair-play-ul financiar, gafe în mercato” # Gazeta Sporturilor
După primul eșec suferit în acest sezon (0-2 la Como), Igor Tudor își simte amenințat postul de antrenor la Juventus. Înaintea vizitei pe Santiago Bernabeu de miercuri, pentru partida cu Real Madrid din grupa de Champions League, presa engleză aseamănă situația bianconerilor cu decăderea lui Manchester United. ...
18:40
Întâlnire istorică la Lisabona! Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic, surprinși împreună » Ce cadouri și-au făcut # Gazeta Sporturilor
Doi dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor s-au întâlnit în Portugalia. Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic au petrecut câteva momente împreună la un club de tenis din Lisabona, acolo unde au făcut schimb de cadouri simbolice.Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în tricoul celor de la Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde rămâne liderul echipei și o sursă constantă de inspirație pentru sportivi din toate disciplinele. ...
18:10
Ghinion teribil pentru fostul golgheter al FCSB-ului » Verdictul este unul dur! # Gazeta Sporturilor
Veste proastă pentru Andrea Compagno (29 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB. Italianul s-a accidentat grav în ultima partidă disputată pentru Jeonbuk Hyundai, formația sa din Coreea de Sud, în victoria cu Suwon, scor 2-0.Compagno a fost titular și a avut un start de meci excelent, deschizând scorul chiar în minutul 2. Totuși, bucuria n-a durat mult: după o jumătate de oră, atacantul a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 35. ...
18:00
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați # Gazeta Sporturilor
Fostul portar Florin Prunea, membru al Generației de Aur a României, va concura în Desafio, show-ul cu care PRO TV înlocuiește Survivor în grila de emisiuni. Dar cu ce sumă a fost convins acesta să meargă în Thailanda?În 2026, PRO TV va difuza un show proaspăt, pe care-l descrie drept „o competiție complexă, desfășurată în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi testați fizic, psihic și emoțional”. ...
17:50
Ședință de urgență la clubul din Superliga după seria negativă: „Noi în ultimele meciuri acasă ne-am bătut singuri” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt trece printr-o pasă proastă în Superliga, iar Claudiu Rotar, președintele sibienilor, a anunțat că mâine va avea loc o ședință la club pentru a analiza cum se poate redresa echipa.Finanțatorul celor de la Hermannstadt a anunțat faptul că Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, nu are „scaunul” în pericol, iar ședința de mâine nu ar trebui să se lase cu demiteri. ...
17:40
7 ani de la moartea prematură a lui Ilie Balaci » Clipul emoționant postat de Universitatea Craiova în memoria „Minunii Blonde” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, 21 octombrie, se împlinesc 7 ani de la moartea prematură și fulgerătoare a lui Ilie Balaci, legenda fotbalului oltean și românesc, care a decedat la doar 62 de ani. Universitatea Craiova a dedicat un moment special „Minunii Blonde” încă de la primele ore ale dimineții, un clip video de aproximativ două minute, cu câteva momente-cheie din cariera unuia dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut România. ...
17:40
Courtois atacă, după ce șefii La Liga au ASCUNS protestul jucătorilor: „Cenzură, manipulare, ceva grav!” # Gazeta Sporturilor
Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a ieșit la atac după ce liga spaniolă a ascuns protestele jucătorilor din cea mai recentă etapă de campionat.Ca răspuns la decizia La Liga de a programa în Miami (SUA) meciul dintre Villarreal și Barcelona, jucătorii din campionatul Spaniei au protestat în etapa din precedentul weekend, refuzând să joace în primele 15 secunde după fluierul de start. ...
Acum 8 ore
17:30
Două finale pentru gimnastele din România la Campionatele Mondiale de la Jakarta » Sabrina Maneca-Voinea la bârnă și sol și Denisa Golgotă tot la sol # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Anamaria Mihăescu (16 ani) au intrat marți în calificări la Campionatele Mondiale de la Jakarta. La finalul acestora, Sabrina și-a obținut biletele pentru finalele de sâmbătă de la bârnă și sol, iar Denisa va evolua tot la sol.Campionatele Mondiale pot fi urmărite online pe Eurovision SportUPDATE 17:20. ...
17:20
Chivu înfruntă „Bătrâna Doamnă” din Bruxelles născută în aceeași zi cu Juventus! » Melodia pe care adversarii lui Inter sărbătoresc golurile e compusă de un italian # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu se află diseară, la Bruxelles, în fața celei de-a șaptea victorii consecutive ca antrenor la seniori. Dacă Inter va reuși și să câștige la zero împotriva lui Union St. Gilloise (ora 22:00, live pe GSP. ...
17:10
Cum a numit-o Xabi Alonso pe Juventus, înaintea duelului cu Real din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din Liga Campionilor cu Juventus. Partida se joacă miercuri, 22 octombrie, de la 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro.Spaniolii se află pe locul 2 după primele 2 etape, cu 6 puncte, în timp ce Juve e pe 23, cu 2 puncte.Xabi Alonso, declarații înainte de Real Madrid - Juventus: „Un club mare!”„Este un meci mare, un duel european cu tradiție. ...
17:00
Decizie controversată a Euroligii care o afectează pe U-BT Cluj-Napoca! De la 1 decembrie, echipele din Israel vor putea juca pe teren propriu # Gazeta Sporturilor
EuroLeague Basketball, compania care organizează cele mai importante competiții inter-cluburi din Europa, a luat decizia controversată de a le permite echipelor din Israel să joace meciurile din Euroligă și EuroCup pe teren propriu, începând cu 1 decembrie. ...
16:40
16:30
Cristiano Bergodi vine pe locul lăsat vacant de Ioan Ovidiu Sabău și o va conduce pe U Cluj în meciul din Liga 1 cu Oțelul Galați, din 25 octombrie. GSP.RO a dezvăluit în exclusivitate, duminica trecută, detaliile importante ale contractului tehnicianului italian.Bergodi va semna cu U Cluj un contract pe doi ani, conform căruia va câștiga 15.000 de euro lunar. Fostul căpitan de la Lazio ar urma să fie prezentat joi. Obiectivul său e clar. ...
16:20
Noul sezon din NBA stă să înceapă, iar un record a fost deja doborât: „Suntem una dintre cele mai înalte echipe din istoria ligii” # Gazeta Sporturilor
În noaptea de marți spre miercuri începe noul sezon NBA. Oklahoma City Thunder va încerca să își apere titlul, care a câștigat primul trofeu de campioană de când evoluează sub acest nume. În Vest vor avea o concurență serioasă, iar așteptări mari sunt de la Houston Rockets.Sezonul trecut, echipa lui Ime Udoka au înregistrat 52 de victorii, cu 16 mai puține decât Thunder. ...
16:20
După 4 deplasări consecutive, U-BT Cluj-Napoca revine pe teren propriu! Meci important cu Venezia: „Suntem nerăbdători” # Gazeta Sporturilor
După 3 săptămâni cu 4 meciuri în deplasare, U-BT Cluj-Napoca va reveni pe teren propriu pentru confruntarea cu Umana Reyer Venezia, din etapa a 3-a a BKT EuroCup. Partida din BTarena va avea loc miercuri, 22 octombrie, la ora 19:00, și va putea fi urmărită, în direct, pe Prima Sport 3 și pe EuroLeague TV. ...
16:10
A jucat la FCSB și acum are un discurs dur: „Băi, e nasol! Rar am văzut așa ceva” + Ce decize tactică acuză # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ciprian Marica a analizat situația de la FCSB și a încercat să găsească explicații pentru momentul slab al campioanei.După 1-2 cu Metaloglobus, FCSB se menține departe de play-off. Formația roș-albastră, campioană în ultimele două sezoane, se află pe locul 13, cu 13 puncte. ...
16:10
Andrei Dumitru (18 ani), mijlocaș ofensiv canadian, ajuns în această vară la Botoșani, va putea reprezenta naționala RomânieiFotbalistul născut în Ontario, Canada, a primit aprobare de la FIFA pentru a putea reprezenta România.Născut în Canada, a ales RomâniaAndrei Dumitru, fotbalistul canadian de la liderul FC Botoșani, va putea juca pentru echipele naționale ale României.E mijlocaș central la bază, dar poate evolua și pe postul de al doilea vârf. ...
16:10
Șumudică a pus tunurile pe antrenorul din Superliga: „M-a dezgustat! Dacă făceam așa ceva, mă punea Erdogan pe avion” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului, l-a criticat vehement pe Andrea Mandorlini (65 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj. Ardelenii au pierdut și pe terenul celor de la Petrolul, scor 0-1, și se află într-o situație delicată în clasament.Cu CFR pe 11, la 6 puncte de ocupanta ultimului loc de play-off, Nelu Varga i-a decis soarta italianului. Acesta va pleca, iar favorit să-l înlocuiască este chiar Dan Petrescu (57 de ani), fostul A1. ...
16:00
Fostul șef al lui Juventus, acuzat că l-a vândut sub preț și pe Radu Drăgușin: „A dezintegrat echipa Next Gen!” # Gazeta Sporturilor
În ajunul duelului Real Madrid - Juventus din etapa a treia în grupa Champions League, tatăl fundașului central blanco Dean Huijsen îl atacă dur pe Cristiano Giuntoli, angajat doi ani ca director sportiv și plecat în vară. ...
15:50
Cine va arbitra FCSB - Bologna din Europa League » Campioana României a câștigat la scor când a fost „fluierată” de acesta # Gazeta Sporturilor
UEFA a a anunțat delegările arbitrilor la meciurile din cupele europene. Astfel, s-au aflat brigăzile care vor oficia la FCSB - Bologna și la Craiova - NoahMeciul dintre FCSB și Bologna va fi arbitrat de letonul Andris Treimanis, în timp ce partida dintre Universitatea Craiova și Noah va fi condusă de israelianul Gal Leibovitz.Cu letonul la centru, FCSB a învins cu 3-0 în Europa LeagueUEFA a delegat arbitrii de la meciurile echipelor românești în cupele europene. ...
15:40
Patru jucători ai lui Dinamo au mers astăzi la Centrul de Transfuzie Sanguină pentru a dona sânge. Acțiunea face parte dintr-o campanie organizată cu Clinicile Affidea, unul dintre partenerii clubului.După înfrângerea din derby, 0-2 cu Rapid, Alexandru Pop, Charalampos Kyriakou, Nikita Stoinov şi Alexandru Tabuncic s-au implicat într-un gest nobil, donând sânge pentru a sprijini spitalele din București.VIDEO. ...
Acum 12 ore
15:30
Bayern Munchen i-a prelungit contractul antrenorului Vincent Kompany (39 de ani) cu doi ani, acesta urmând să rămână la bavarezi până în vara anului 2029, a anunțat campioana Germaniei.Belgianul a sosit la Munchen în vara anului 2024 pentru a-l înlocui pe Thomas Tuchel. Kompany s-a impus la Bayern, câștigând al 34-lea titlu de campioană a țării chiar din primul său sezon la conducerea echipei. ...
15:30
David Alaba (33 de ani), fundașul central de la Real Madrid, va rata El Clasico din cauza unei leziuni musculare. Continuă, așadar, problemele din defensiva Los Blancos. Real Madrid - Barcelona se joacă duminică, 26 octombrie, de la 17:15. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Fotbalistul a fost înlocuit la pauză, în victoria cu Getafe de duminică, scor 1-0, ca măsură de precauție. ...
15:10
Breaking Bets a analizat meciurile zilei din Liga Campionilor. Urmărește aici înregistrarea! # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a analizat cele mai tari partide ale zilei din Champions League. Află toate detaliile din înregistrarea de mai jos!Diseară sunt programate o serie de confruntări extrem de atractive, precum Union Saint-Gilloise – Inter, Leverkusen - PSG, Barcelona – Olympiakos, Villarreal – Manchester City și Arsenal – Atletico Madrid, iar ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante legate de aceste ...
15:10
Leverkusen – PSG și FC Copenhaga – Dortmund, pe biletul de cotă 2 prezentat în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Biletul de cota 2 prezentat azi în emisiunea Breaking Bets conține două partide ce se anunță a fi spectaculoase, Leverkusen – PSG și FC Copenhaga – Dortmund.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos.Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
15:10
Bucureștenii ar urma să fie chemați să voteze la alegerile pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie. În aceeași duminică ar urma să se joace derby-ul FCSB – Dinamo.După ce Nicușor Dan a devenit președintele României, Primăria Capitalei a fost preluată de interimarul Stelian Bujduveanu. ...
15:00
La jumătate de secol după un meci de box celebru, Mike Tyson a vizitat Republica Democrată Congo: „Am fost primit foarte călduros” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Mike Tyson (59 de ani) a fost în Kinshasa, Republica Democrată Congo, și s-a întâlnit cu președintele țării africane, participând la festivitățile celei de-a 50-a aniversări a celebrei lupte „The Rumble in the Jungle”, dintre Muhammad Ali și George Foreman. ...
15:00
Erling Haaland a adăugat o bijuterie rară la colecția de bolizi. Cum arată noul său Lamborghini # Gazeta Sporturilor
Golgheterul lui Manchester City, Erling Haaland (25 de ani) și-a cumpărat un Lamborghini Huracan Sterrato, în valoare de 250.000 de lire sterline, adică 288.000 de euro.Modelul achiziționat de Haaland este unul rar, particularitatea lui fiind culoarea, un verde mat. Atacantul lui Manchester City a fost surprins la bordul noii sale perle în timp ce părăsea baza de pregătire a clubului. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.