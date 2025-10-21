Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru
Sport.ro, 21 octombrie 2025 23:20
Pe lângă problemele în ceea ce privește rezultatele echipei și situația din clasament, CFR Cluj se confruntă și cu cele financiare.
Acum 10 minute
23:30
Dennis Man continuă să impresioneze în Europa!
23:30
Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții" # Sport.ro
Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat în deplasare cu Kairat Almaty, scor 0-0, în Liga Campionilor.
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
22:50
Andrea Mandorlini a fost demis marți seară de la CFR Cluj.
Acum 2 ore
22:30
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa în așteptarea lui Dan Petrescu # Sport.ro
A început o nouă revoluție la CFR Cluj, clubul a transmis în mod oficial despărțirea de antrenorul Andrea Mandorlini.
22:30
Record nedorit doborât în meciul din Champions League în care Vlad Dragomir a avut un gol anulat # Sport.ro
Pafos a ieșit în evidență în sens negativ marți seară, în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty.
22:30
Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de „nerazzurri” # Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, are pe listă un nume surprinzător din Serie A.
22:00
Barcelona s-a impus cu 6-1 în fața lui Olympiacos în faza principală Champions League.
22:00
21:50
The Show Must Go On! Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, calificări în finale la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia # Sport.ro
Campionatul Mondial de gimnastică artistică are loc în aceste zile la Jakarta.
Acum 4 ore
21:30
Vlad Dragomir (26 de ani) a trăit emoții uriașe în meciul dintre Kairat Almaty și Pafos, din etapa a treia a grupelor UEFA Champions League.
21:00
Petrolul s-a impus în fața lui CFR Cluj cu scorul de 1-0, după un gol al lui Denis Radu în minutul 77.
20:30
Partenera de dublu a Gabrielei Ruse a declarat cum percepe diferența dintre propriile sale forțe și puterile Arynei Sabalenka.
20:30
Gigi Becali pregătește „revoluția” de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru o iarnă agitată.
20:10
A părăsit fotbalul european, dar recunoaște: ”Mi-ar fi plăcut proiectul de la Barcelona!” # Sport.ro
După 25 de ani petrecuți la Bayern Munchen, Thomas Muller, ajuns la 36 de ani, i-a părăsit pe bavarezi în vară.
19:50
Louis Munteanu (23 de ani) a fost protagonistul unei adevărate telenovele în perioada de mercato.
19:40
Marius Șumudică, atac dur la adresa unui antrenor din Superliga: „Nu există așa ceva! E strigător la cer!” # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a reacționat dur după scandalul de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, când Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost la un pas de bătaie cu Eugen Neagoe.
Acum 6 ore
19:30
Cristi Săpunaru a vorbit despre plecarea de la Rapid, la cinci luni după ce s-a despărțit de formația din Giulești.
19:00
Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 19:45.
19:00
Superliga oferă un clasament total neașteptat după primele 13 etape, iar fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, vede un final de sezon spectaculos.
18:40
Zilele trecute, Gigi Becali a anunțat că mai mulți jucători o vor părăsi pe FCSB în această iarnă, însă, totodată, a anunțat și întăriri la campioana României.
18:30
Patrick Petre (28 de ani) s-a despărțit oficial de CSM Ceahlăul Piatra Neamț.
18:20
Real Madrid primește o veste dureroasă înainte de marele duel cu Barcelona.
18:10
Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru noul antrenor al lui U Cluj: ”E important pentru mine să reușească!” # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la U Cluj, după ce ”studenții” au pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 0-2.
18:00
Etapa a 13-a din Superligă | Dinamo se sperie Rapid de podium, Sabău face pasul corect, iar Oțelul intră în istoria campionatului # Sport.ro
Să ne uităm la rezultatul dintre U Cluj și Botoșani și să fim surprinși denotă doar ignoranță.
17:50
Andrea Compagno a plecat de la FCSB, după ce a ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali.
17:40
Politehnica Iași traversează o perioadă tensionată în Liga 2, iar postul lui Tony da Silva este serios amenințat.
Acum 8 ore
17:20
“Tricolorii”, vicecampioni continentali și la fete, și, în premieră, și la băieți, au revenit în România spre dimineață.
17:10
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni.
17:00
Bologna a făcut anunțul! Cine va conduce echipa în meciul cu FCSB, după ce Vincenzo Italiano a fost internat de urgență # Sport.ro
Bologna o va înfrunta pe FCSB în faza principală Europa League. Meciul este programat joi, de la 19:45, pe Arena Națională.
16:50
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni.
16:30
Gestul făcut de Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter la Petrolul - CFR # Sport.ro
În prima repriză a partidei Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, s-a petrecut un moment inedit.
16:30
Patrick Petre (28 de ani) nu mai este jucătorul celor de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț.
16:30
Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele îl vor! Echipele care îl transferă în secunda doi pe Lewandowski # Sport.ro
Robert Lewandowski, la mare căutare.
16:10
Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut # Sport.ro
Real Madrid a început să facă strategia pentru perioada de transferuri din iarnă.
15:50
Într-un moment în care suporterii clubului Maccabi Tel Aviv au fost anunțați că nu vor fi primiți, la Birmingham, pentru confruntarea cu Aston Villa, forul european a luat o decizie riscantă legată de reprezentanta noastră în Conference League.
15:50
S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King # Sport.ro
Două absențe importante în lotul României de Cupa Billie Jean King pentru barajele din noiembrie.
Acum 12 ore
15:30
Andrei Dumitru a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro.
15:20
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?” # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu a mai rezistat la ”U” Cluj și a făcut un pas în spate.
15:10
Reacția Biancăi Andreescu după ce a văzut înfrângerile suferite de Cîrstea și Cristian, la Osaka # Sport.ro
Bianca Andreescu, reacție după finalul dramatic al turneului WTA 250 de la Osaka.
15:00
14:50
Fostul internațional de tineret a semnat recent cu Petrolul Ploiești.
14:40
Bologna, zguduită: antrenorul Vincenzo Italiano a ajuns la spital și ratează meciul cu FCSB! # Sport.ro
Formația din Serie A va juca pe Arena Națională (joi, ora 19.45) fără să aibă antrenorul principal pe bancă.
14:30
Prăbușirea campioanei e rezultatul sistemului grav bolnav creat de Gigi Becali, cel care l-a transformat pe antrenorul Elias Charalambous într-o „marionetă“. Verdictul e dat de un alt conducător din Superliga noastră.
14:00
Show pe Basarabiei: derby studențesc! Meci dramatic între ASE și Politehnica în Liga 1 de baschet # Sport.ro
Baschetul e unul dintre cele mai populare sporturi în România.
14:00
Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!” Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO # Sport.ro
Emisiunea ”Fața la Joc!” a fost difuzată luni seară, de la ora 23:30, în direct la Pro TV și pe VOYO!
13:50
DFS, un circuit extrem de spectaculos!
13:40
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României # Sport.ro
Cele două echipe cu același nume se întâlnesc în prima etapă din faza grupelor Cupei.
13:20
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“ # Sport.ro
Finanțatorul formației moldave trăiește un sezon atipic. Pentru că, după ce a tot fost angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării, acum FC Botoșani e lider în Superliga noastră.
13:20
Naționala Under 15 a jucat primul meci internațional.
